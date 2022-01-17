Військове вторгнення Росії: те, з чого все почалося

05:09 17 січень Київ, Україна

З жовтня 2021 року світові ЗМІ почали говорити про те, що розвідка США виявила в Кремлі план нападу Росії на Україну. Крім того, на західних кордонах РФ було зафіксовано велике скупчення російських військ. Все вказувало на те, що Володимир Путін готує масштабний напад на Україну. Згідно з розвідданими, дата початку вторгнення була запланована на кінець січня, початок лютого 2022 року. Незважаючи на очевидне нагнітання військової обстановки, російські офіційні особи заперечували можливий наступ і аргументували скупчення військ банальною фразою – “ми можемо переміщувати наші війська в межах нашої території, куди захочемо”.

Дмитро Пєсков не втомлюється "заспокоювати" ЗМІ про "нешкідливе" переміщення російських військ

Росія не надала вагомих аргументів на користь підтвердження власної версії про наступ, крім словесних “обіцянок”. Більше того, організувавши зустріч з Джозефом Байденом, Володимир Путін поставив американському президентові ультиматум, який містив умову про нерозширення НАТО на схід і відмову від прийняття України до Альянсу. Тому Захід змушено пішов на низку зустрічей з російськими представниками, щоб обговорити ситуацію, що склалася на кордоні з Україною, у спробах розрядити обстановку. Незважаючи на спроби НАТО, США та ЄС Кремль не відвів війська і далі продовжував зміцнювати свою військову машину на рубежі.

Військові експерти говорять про те, що Путін, швидше за все, не почне повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки це буде дуже дорого коштувати Росії та кремлівській еліті. У той самий час, ніхто з них не заперечує можливого наступу. Всі розуміють, що мета Путіна полягає в окупації та поверненні всіх колишніх радянських республік під контроль Росії. Крім того, російський президент має й більш глобальні цілі, такі як дестабілізація Заходу, деінтеграція ЄС, повернення НАТО на межі Варшавського договору.

Карта Варшавського договору, згідно з яким під впливом СРСР опинилися Албанія, Чехословаччина, НДР, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія.

Погіршення відносин між Заходом та Росією однозначно спричинене амбіціями господаря Кремля. Однак тригером цього була подія, якій було приділено мало уваги.

У жовтні 2021 року з'ясувалося, що російська сторона активно збирала розвіддані в штаб-квартирі НАТО - зважаючи на все, готуючись до нової хвилі ескалації на кордонах з Україною. Наслідком цього стало те, що керівництво Північноатлантичного альянсу вигнало 6 жовтня вісім російських дипломатів при НАТО, заявивши про шпигунську діяльність із їхнього боку. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг із цього приводу сказав: “Це рішення не пов'язане з жодними конкретними подіями, але ми бачили вже протягом деякого часу посилення російської шкідливої діяльності. Тому ми повинні бути пильними і повинні діяти, якщо бачимо, що члени російської місії при НАТО займаються діяльністю, яка не відповідає їхній дипломатичній акредитації, тому їхня акредитація була відкликана. Це рішення було ухвалено на підставі розвідувальних даних, що ці особи є офіцерами російської розвідки”.

Єнс Столтенберг – генсек НАТО

У відповідь Кремль вислав представників НАТО Військової місії зв'язку та Інформаційного бюро з Москви. Крім того, сам Володимир Путін почав говорити про те, що дії Заходу були необґрунтовані, а заяву про шпигунів-дипломатів "взято на порожньому місці". Минуло менше місяця з того моменту, і супутники зафіксували стягування військ Росії до кордонів України, а вже в грудні Путін виставив свій ультиматум, опустивши відносини між РФ і НАТО до рівня військово-політичної кризи.

Світова спільнота звикла до висилок російських шпигунів, проте цього разу ситуація могла виглядати справді неоднозначно. Оголошення про те, що дипломати російської місії в НАТО були шпигунами, стало “громом серед ясного неба”. Така реакція могла бути альтернативою нових санкцій і, можливо, не мати під собою реального обґрунтування. Це стало приводом для перевірки висланих російських дипломатів: чи реально вони були агентами російської розвідки?

Як сказано вище, всього було відправлено з Брюсселя до Росії вісім осіб – сім чоловіків та одна жінка. Серед них був і особистий перекладач Сергія Шойгу та фахівці з високих технологій. Тому слід зупинитися на кожній персоні нон грата.

Першим варто відзначити Олександра Смушка. У штаб-квартирі НАТО його давно знали. До своєї місії при Альянсі, Смушко неодноразово приїжджав до Брюсселя, як член делегації Головного управління з міжнародного військового співробітництва Міноборони (ГУМВС), а в 2012 році разом з американськими військовими входив до авторської групи зі складання зведеного глосарія Ради Росія – НАТО щодо боротьби з піратством. У той самий час, на користь його шпигунської кар'єри говорить і те, що він закінчив факультет іноземних мов та зарубіжної військової інформації Військового університету Міноборони (ВУМО), більшість випускників якого йдуть на службу до ГРУ, СЗР та ГУМВС. Їхнім завданням є збір та обробка зарубіжної військової інформації. Серед колег Смушка, у різний час, були колишній міністр оборони Анатолій Сердюков, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов та нинішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Олександр Смушко (у центрі) на переговорах міністра оборони Росії з головнокомандувачем Збройних сил М'янми.

Олександр Смушко на тристоронній зустрічі начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, начальника генштабу ЗС Туреччини Хулусі Акара та голови комітету начальників штабів США Джозефа Данфорда.

Разом із Олександром, із Брюсселя депортували і його дружину Ніну Смушко. Вона була капітаном референтом у Центрі лінгвістики (ЦЛ) у тому ж ВУМО. Представники ЦЛ входили в "медичний десант" Міністерства оборони РФ. Вони прибули до Італії у 2020 році надавати допомогу місцевій владі у боротьбі з пандемією. Проте невдовзі італійські ЗМІ почали писати про те, що дії російських "фахівців" більше нагадували шпигунство, а більшість із них були зовсім не медики, а високопосадовці з бактеріологічної зброї. У Ніни Смушко можна виявити фотографії у соціальній мережі «Однокласники», де вона виконує роль перекладача при військовому університеті для студентів з Малайзії, Індонезії та Венесуели, які приїжджають до Росії навчатися на танкістів, а також набувають технічних навичок з російської авіаційної та бронетанкової техніки.

Ніна Смушко з учнями ВУМО

Іншою подружньою парою, яку вигнали за шпигунство, стали Василь Єпішкін та Яна Ратуєва. Вони вчилися в Московському авіаційному інституті на 609-й кафедрі аерокосмічного факультету. Студенти факультету вивчають прикладне та системне програмне забезпечення, системи комп'ютерних комунікацій, методи прикладної математики, штучного інтелекту, а також навчаються аналітичної обробки інформації. Щодо Василя Єпішкіна, то він проходив військову підготовку при інституті та отримав звання лейтенант запасу. У грудні 2017 року він брав участь у науковому семінарі проєкту «Big Data Europe», який проходив у Брюсселі за участю провідних фахівців з Америки, Японії, Індії та Європи. Захід був присвячений збору та зберіганню інформації.

Василь Єпішкін та Яна Ратуєва

Ще однією людиною, яку було вислано з російської місії при НАТО, став Сергій Чесноков. Його батько працював у центральному відомстві МНС, під керівництвом Шойгу. До участі в російській команді при НАТО Чесноков працював у ТОВ «Науково-виробниче підприємство Антаріс-ТП», яке працювало над створенням баз даних для ФСБ та Міноборони РФ.

Людиною, про яку вдалося дізнатися мінімум інформації, став Ігор Ковальов. Про нього відомо, що у 2002 році він працював у “профспілці автомобільного транспорту”, у 2003 – перейшов на автобазу МЗС РФ, а у 2005 супроводжував Ігоря Подколзіна у Сочі. Підколзін на той момент був співробітником центрального апарату МЗС, а на сьогодні є почесним консулом Боснії та Герцоговини.

Єдиним співробітником, якого вислали з Брюсселя зі спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” та який навчався у МДІМВ, став Станіслав Телегін. Як відомо, випускники інституту стають майбутніми працівниками розвідки РФ. До них починають придивлятися з першого курсу та до випуску вербують до лав спецслужб.

Станіслав Телегін у списку випускників МДІМВ

Доля Телегіна, мабуть, склалася саме так. Після випуску, ймовірно, його завербували в СЗР або розвідку ГРУ і приписали до МЗС, де він брав участь у різних "дипломатичних місіях" під прикриттям. У Міністерстві закордонних справ Телегін працював у валютно-фінансовому департаменті, звідки його регулярно відправляли до закордонних відряджень. У 1999 році він подав податкову декларацію, в якій вказав дохід за рік у розмірі 3702 рублів 75 копійок. Абсурдна сума, особливо якщо розділити її на 12 місяців, то вийде сума 308 рублів 56 копійок. З такою зарплатою йому довелося б жити/виживати за кордоном на 11-16 доларів на місяць. Враховуючи таку зарплату, Телегін жив на Рубльовському шосе, в будинку, збудованому на замовлення Управління справами президента. Очевидно, що основний дохід представника МЗС був "у конверті" і видавався іншим відомством.

Ще однією людиною, яка “покинула” Брюссель, став Олег Демехін, який закінчив Дипломатичну академію МЗС. Професію Демехіна можуть охарактеризувати його сусіди по будинку на Мічурінському проспекті: військовослужбовці штаб-квартири СЗР в Ясенево, Акедемії СЗР, випускники «Академії зовнішньої торгівлі», співробітники «Національного резервного банку» та «Зовнішекономбанку». Як відомо, уряд розселяє до будинків співробітників схожих структур. Очевидно, що Демехін та його сусіди є співробітниками зовнішньої розвідки РФ. Наприклад, одного з мешканців цього будинку та співробітника «Зовнішекономбанку» Євгена Бурякова у 2015 році затримали у США та звинуватили у шпигунстві. Він був заарештований і визнаний винним, проте згодом Бурякова депортували до Росії, ймовірно, в рамках укладеного між державами негласного договору про обмін шпигунами.

Жінкою, яка працювала при російській місії в НАТО, а також отримала ноту про депортацію, стала Надія Обухова. Вона у 2002 році працювала у ТОВ «Покупки додому». Компанія займалася розсилкою рекламних буклетів, а одними з її засновників були кіпрський офшор "Brubaker trading ltd" та компанія "Zeitmesser Werbung GmbH". Примітно те, що генеральним директором ТОВ «Покупки додому» значився полковник Міністерства оборони Валерій Ковальов, який служив у НДР. Компанія, ймовірно, була прикриттям для співробітників розвідки. Через деякий час Обухова зайняла посаду в Управлінні справами МЗС РФ, в 2004 році була відряджена в Оттаву, як аташе, які, як відомо, є збирачами інформації для спецслужб Росії.

Найявнішим шпигуном із усіх висланих із Брюсселя став Дмитро Філіппенок. Його номер у телефонній базі був закріплений за співробітником ФСБ із військової частини № 55297 – Управління військової контррозвідки ФСБ із Західного військового округу. Швидше за все, ця людина була у складі російської місії при НАТО в ролі "пастуха" і повідомляла про дії інших членів шпигунської команди.

Телефонна база Санкт-Петербурга. Видно, що Філіппенок Дмитро числиться в ній як співробітник військової частини №55297.

Усі члени російської місії при НАТО були депортовані недаремно. Кожен із них принаймні раніше контактував із секретними службами або сам був співробітником спецслужб РФ. За тією інформацією, яка вже неодноразово публікувалася і перебуває, у тому числі, у відкритому доступі, російські члени дипломатичних місій при посольствах, консульствах, гуманітарних місіях є шпигунами. Це пояснює, чому Путін почав обурюватись і заступатися за дипломатів особисто.

Ось що розповів колишній співробітник НАТО про можливі причини висилки російських дипломатів:

Очевидно, що російські представники при НАТО були вислані через те, що вони збирали дані, що загрожують безпеці майбутніх дій Альянсу. У тому числі про майбутнє розміщення військ на східних кордонах Європейського Союзу. Враховуючи те, що в російській доктрині про безпеку НАТО та ЄС вважаються головними ворогами, в Альянсі не могли відреагувати інакше. Незважаючи на заяви Кремля про намір співпрацювати із Заходом, головною метою Путіна є знищити "партнерів". На тлі військової загрози, яка нависла над Україною останні кілька місяців, висилка “дипломатів” виглядає логічною, проте такі дії могли прискорити розкрутку маховика російської агресії.