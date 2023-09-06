Володимир Сівкович – 30 років зради. Зрадницькі печатки таємного повітряного флоту

Докладніше - про те, як збудовано авіабізнес, який використовувався для доставки вантажів та озброєнь для найманців групи "Вагнера" в країнах Африки.
Публічний інтерес, який викликала публікація перших трьох частин саги про одного з найталановитіших вихідців із КДБ – Володимира Сівковича – має один цікавий наслідок. Під час публікації шпигунської саги різні люди почали звертатися для того, щоб поділитися інформацією, яка стала їм відома в період роботи чи служби на тих підприємствах та в тих державних органах, які так чи інакше перетиналися з діяльністю фігурантів багатосерійного розслідування.
На підставі цих свідчень та інформації з відкритих джерел, народилася четверта частина розслідування, яка розповість докладніше про те, як побудовано авіабізнес, який використовувався для доставки вантажів та озброєнь для найманців групи "Вагнера" у країнах Африки.
Можливо, якби не спланований авіаудар турецьких БПЛА "Байрактар" у лівійській Аль-Джуфрі двома літаками Іл-76, які привезли для війська Халіфи Хафтара невідомий вантаж - ми б так ніколи і не дізналися ні про авіабізнес Володимира Сівковича, ні про роль у ньому юридичної компанії "Юрімекс".
Через цей інцидент стало відомо, що літаки з бортовими номерами UR-CMC та UR-CRP, які експлуатувала українська компанія ТОВ "Європа Ейр" (38941487), зареєстрована в жовтні 2013 року, використовувалися для доставки вантажів силам Халіфи Хафтара, якого підтримувало МО рф.
Причиною авіаудару, очевидно, був той факт, що турецькій стороні, яка підтримує Уряд національної згоди (Тріполі), набридло спостерігати, як літаки українських авіакомпаній "Європа Ейр", "ЗетАвіа" та "Флай Скай Ейрлайнз" забезпечують "повітряний міст" між аеропортами Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), які підтримували сили фельдмаршала Хафтара, та аеропортами, які перебували під контролем його воїнів. Іншими словами, турецькі нерви здали, побачивши нівелювання їхніх зусиль.
Діяльність зазначених компаній вже кілька разів була описана в медіа, проте і компанії, і літаки продовжують працювати і перевозити вантажі. За винятком, хіба що "Європа Ейр", дія Сертифіката експлуатанта якої Державіаслужба припинила після атаки в Аль-Джуфрі.
Що ж до українських авіакомпаній "ЗетАвіа" та "Флай Скай Ейрлайнз", які неодноразово вказувалися у звітах експертних груп ООН як інструменти порушення міжнародного збройного ембарго, то вони спокійно продовжують свою діяльність. А кримінальні справи щодо них можуть бути засекречені українськими правоохоронними органами.
Драматична історія української вантажної авіації починається з формування державного підприємства Міноборони України "Українська авіаційна транспортна компанія" (УАТК, 24964464), про яку ми писали у першій частині розслідування.
УАТК було створено у липні 1997 року. 1998 року її очолив екскерівник "Укрспецекспорту" Андрій Кукін, який у 2003 році стає директором в "Авіакомпанії "Віта", яка належала Сівковичу.
Згодом УАТК створює вебсайт, на якому пише, що контролює понад 150 повітряних суден, у тому числі Іл-76, Іл-78, Ан-12 та Ан-26.
Ще трохи пізніше, вебсайт компанії оновлюється. На одній із сторінок можна прочитати повну історію створення компанії. На російському вебсайті "Russian Planes", який є онлайн-базою даних по літаках, також є сторінка, присвячена УАТК. Щоправда, там йдеться лише про 38 повітряних суден (а, не більше 150), які потрапляли в операцію УАТК. З них - 23 літаки Іл-76 та Іл-78, та 5 літаків Ан-26.
Принаймні три літаки Ан-26 були передані від УАТК до "Авіакомпанії "Константа", яка була створена в Запоріжжі зусиллями Костянтина Григоришина та Володимира Сівковича:
Ан-26 – UR-UDM/0909;
Ан-26Б – UR-UCP/4407;
Ан-26Б – UR-UDS/7808.
Ще однією цікавою частиною історії української вантажної авіації є компанія-фантом Закрите акціонерне товариство Авіаційна компанія "Вантажні авіалінії України" (19091287). Ймовірно, компанію було створено у 1992 році під контролем Державного департаменту цивільної авіації (Міністерство транспорту України), а пізніше, постановою Кабінету Міністрів України № 421 від 13 червня 1995 року було передано до сфери управління Державного департаменту авіаційного транспорту.
Цікаво, що у вказаній постанові від 13 червня передачу потрібно здійснити "заднім числом" - "Передачу здійснити станом на 1 травня 1995 року". Ймовірно, причиною такого ходу був інший документ – "Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій приватизації у 1995 році", з додатком №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 1995 р. №343.
Власне цей перелік приватизації і є єдиним документом онлайн, де згадується номер ЄДРПОУ авіакомпанії "Вантажні авіалінії України". Сучасний єдиний державний реєстр містить виключно інформацію про дочірню компанію "Ейр ЮК Дніпро" (19441250), зареєстровану в місті Дніпро. Хоча материнська компанія навіть створювала для себе окрему торгову марку.
На російському ресурсі "Russian Planes", про "Вантажні авіалінії України" (Air Ukraine Cargo) пишуть, що бенефіціарами цієї компанії були Фонд держмайна України, Проімнвестбанк, СП ТОВ ILTA-Київ, АТ Комекс та приватні особи. Обслуговування вантажних літаків здійснювала військова частина А-0490 поблизу Кривого Рогу.
За даними сервісу, "Вантажні авіалінії України" оперували повітряним флотом з одного літака Ан-2, чотирьох Мі-8МТ, та 10-ти Іл-76, серед яких зазначені такі:
UR-76555 / 0033446325
UR-76561 / 0033447364
UR-76563 / 0033447372
UR-76628 / 0053458741
УР-76629/0053458745
76661 / 0053463913
УР-76748/0073479386
УР-78758/0083484551
УР-78772/0083487627
UR-78786/0083490693
Принаймні три з цих 10-ти бортів Іл-76 пізніше опинилися в експлуатації компаній, помічених у транспортуванні вантажів до Лівії, до сил Халіфи Хафтара, якого підтримувала російська військова розвідка ГРУ.
Перший: Іл-76ТД із заводським номером 0033446325, змінивши 7 різних авіакомпаній, потрапив в експлуатацію "Jenis Air", яка була спіймана експертами ООН на порушенні збройного ембарго, накладеного ООН на Лівію, а потім - отримав бортовий номер 5A-7656 і засвітився "парад" військ Халіфи Хафтара в Бенгазі 29 травня 2021 року.
Другий: Іл-76ТД із заводським номером 0053458741 було передано "Вантажними авіалініями України" компанії "Воларе", а пізніше, після експлуатації російськими компаніями, передано в лізинг української авіакомпанії "ЗетАвіа" з бортовим номером UR-CIU. "ЗетАвіа" також була помічена у транспортуванні вантажів до сил Халіфи Хафтара. Власником цього літака є офшорна компанія Dateline Overseas Ltd. (ΗΕ 58519, Кіпр, зареєстрована 23 листопада 1993).
Третій: Іл-76ТД із заводським номером 0083490693, який експлуатувався виключно українськими компаніями та у 2021 році був переданий до компанії "ЗетАвіа" з новим бортовим номером UR-ZAR. За даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, власником цього літака з 2022 року є ТОВ "Авіаремонтне підприємство "УРАРП" (30181494). Цей конкретний літак також здійснює регулярні рейси до країн, де оперує російська військова розвідка ГРУ.
Зрадницькі печатки
Судові рішення є відкритими для ознайомлення документами, за винятком тих випадків, коли суд, на прохання сторін, міг ухвалити рішення про засекречення матеріалів.
У попередній частині розслідування ми розглядали судове рішення Голосіївського районного суду міста Києва у справі 752/24165/18, ухвалене 07.12.2018 року слідчим суддею Колдіною Олександрою Олегівною про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 09000.
Суд, зокрема, накладав арешт на знайдені під час обшуку у співробітника компанії "Європа Ейр" 53 печатки різних юридичних осіб. Зокрема, та кліше печаток ТОВ "ЗетАвіа" (36420097); Державного підприємства Науково-технічний комплекс ім. А.К. Антонова АНТК "Антонова" (14307529); російського ВАТ "Авіаційний комплекс ім. С.В. Іллюшина; Державної авіаційної служби України з відбитком герба України; офшорної компанії (власника літаків) INFINITE SEAL INС (BVI).
Таким чином, цей обшук та арешт кліше печаток, по суті, доводив тісний зв'язок між ТОВ "Європа Ейр" та ТОВ "ЗетАвіа" та INFINITE SEAL INC. Можна припустити навіть, що адміністрування діяльності "ЗетАвіа" та "Європа Ейр", а також офшорної компанії "Infinite Seal Inc.", яка була власником літаків Іл-76, здійснювали ті самі особи.
Довгий час про долю кримінальної справи, в рамках якої проводився обшук та арешт печаток, нічого не було відомо. Мабуть, його спіткала доля багатьох кримінальних справ проти оточення Сівковича, які тихенько зливалися у різних правоохоронних органах.
І ось, 25 липня 2023 року набула чинності постанова Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у справі № 761/20632/23. Досить дивним є той факт, що у цій судовій справі у відкритих джерелах можна знайти тільки цю ухвалу апеляційного суду, і більше - жодного рішення, хоча рішення точно були.
Якщо ретельно вчитатися, то зазначена ухвала є результатом апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду. Києва від 19 червня 2023 року. Проте, самого тексту ухвали Шевченківського районного суду, в якій часто розглядаються справи Головного слідчого управління СБУ, знайти не вдається. Через можливості вебсайту судової влади України можна лише побачити, хто веде цю справу. Це – суддя Шевченківського районного суду Мелешак Олена Вікторівна, яку шпетив на всю губу український топантикорупціонер Віталій Шабунін. Після того, як вона чинила тиск на своїх підлеглих у Шевченківському суді під час "Революції гідності", і дивом уникла звільнення.
З високою ймовірністю можна припустити, що Олена Мелешак прийняла рішення про засекречення матеріалів справи, в якій фігурує компанія "Європа Ейр", за власним рішенням, або на прохання однієї зі сторін. Однак коли справа потрапила до Київського апеляційного суду, то там не встигли домовитися про приховування рішень і одне рішення стало публічним.. Проте, як на мене, навіть його достатньо для розуміння ситуації.
У ході обшуку в приміщенні було знайдено печатки десяти компаній:
"White Spot Aviation FZE" (ОАЕ);
ВАТ "360 Авіаційний ремонтний завод" (Російська Федерація, м. Рязань, ОДРН 1076229003124);
"Fly One DWC-LLC" (Дубай, ОАЕ);
"Fly One FZE" (аеропорт Шарджа, ОАЕ); "Fly One FZE" (аеропорт Шарджа, ОАЕ);
"Infinite Seal Inc." (БВО); "Infinite Seal Inc;
"Aganya Holdings Ltd." (Абу-Дабі, ОАЕ); "Aganya Holdings Ltd;
"Биківський авіаремонтний завод" (Російська Федерація);
ТОВ "Європа Ейр" (38941487);
"Deek Aviation FZE" (аеропорт Шарджа, ОАЕ);
"Aganya Ltd." (Dubai, UAE).
Прокурор просив суд накласти арешт на знайдені печатки. Тоді як власник за підтримки адвоката просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт. В результаті обидві сторони відмовилися від своїх апеляційних скарг. Однак, завдяки оприлюдненій ухвалі Апеляційного суду, яка фактично нічого не змінила в судовому процесі, тепер можна зробити припущення, що всі вищезгадані компанії, печатки яких були знайдені в приміщенні, де відбувався обшук, можуть бути пов'язані між собою.
Що це за компанії?
ПОВІТРЯНІ МОСТИ ДЛЯ "ВАГНЕРА" ТА ЇХНІ БУДІВЕЛЬНИКИ
У лютому 2021 року було опубліковано розслідування про українську ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" (43061957), літак якої був помічений в аеропорту міста Бангі (Центральноафриканська Республіка), коли він доставляв зброю для групи "Вагнера" до ЦАР. Вже тоді з'явилися докази того, що літаки Іл-76 та компанії, зареєстровані в Україні, Молдові, Казахстані, Киргизстані та ОАЕ, використовуються скоординовано, а координацію цієї мережі частково здійснює еміратський підприємець індійського походження Джайдіп Мірчандані (Jaideep Mirchandani).
У травні 2021 року вийшло наступне, більш масштабне розслідування про діяльність авіамережі, яка забезпечувала "повітряний міст" між аеропортом Шарджа (ОАЕ) та силами Халіфи Хафтара, якого підтримувало ГРУ МО рф. У цьому розслідуванні було підтверджено зв'язки між ТОВ "Європа Ейр" та офшорною компанією "Infinite Seal Inc.", печатки яких знайшли під час обшуку 6 червня 2023 року. А також доведено причетність до цієї діяльності Джайдіпа Мірчандані.
У червні 2021 року вийшла ще одна частина розслідування, в якій розкривалася роль ТОВ "ЗетАвіа", яке досі оперує вантажними літаками та має всі необхідні дозволи Державіаслужби здійснювати польоти, які вона використовує для регулярного відвідування "гарячих точок" планети та доставки туди російського та арабської зброї.
Компанія "Aganya Holdings Ltd." (ОАЕ), печатки якої знайшли під час обшуку 6 червня 2023 року, є власником трьох Іл-76, якими оперує ТОВ "Флай Скай Ейрлайнс", яка була помічена у доставці озброєнь для вагнерівців до ЦАР.
"Новими" в цьому списку є три вищезгадані офшорні компанії:
- "Dateline Overseas Ltd." (Кіпр), яка до 2017 року включно була власником літака Іл-76 з бортовим номером UR-CIU (заводський 0053458741), експлуатацію якого здійснювала ТОВ "ЗетАвіа".
- "White Spot Aviation FZE" (ОАЕ, телефони +97165579975, +971506454590, +97165579976), власником якої себе називає громадянин рф Ігор Авдєєв, який проживає в ОАЕ. Особа на ім'я Ігор Авдєєв працювала на посаді начальника відділу маркетингу Авіаційно-технічного центру компанії "Аерофлот".
За даними порталу "ImportGenious", "White Spot Aviation FZE" в 2019-2021 роках активно постачала турбореактивні авіаційні двигуни для російських компаній ТОВ "Скайлайн", ТОВ "НТЦ Техноавіа", ВАТ "НВО "Сатурн". Компанія також фігурує в російських судах громадянка рф Юлія Єфремова, яка на своєму профілі в Linkedin писала, що працювала заступником директора з якості в "White Spot Aviation FZE", зараз працює в російській компанії "Волга-Дніпро", печатки якої також знаходили під час обшуків.
- "Deek Aviation FZE", зареєстрована в ОАЕ, також, по суті, є російською компанією. Вона неодноразово згадується у звітах експертної групи ООН з Лівії як така, що порушує рішення Ради Безпеки ООН про міжнародне ембарго, накладене на Лівію (зокрема, у звітах за 2021 рік та 2022 рік). Зокрема, у звіті за 2021 рік йдеться таке: "Deek Aviation були названі як порушники пункту 9 резолюції 1970 (2011) у Panel report S/2019/914". Тим паче цікаво, що українка Юлія Трачук з 2015 року працює у цій компанії на посаді HR-менеджера.
Крім того, за даними сервісу "ImportGenius", з 2017 року "Deek Aviation FZE" постачає російським підприємствам товари подвійного призначення у сфері авіаці.. Зокрема, її клієнтами були ТОВ "Маларіс", ТОВ "Скай технік", ТОВ "ЯШЗ Авіа", ТОВ "Пластавіа".
ПИТАННЯ, ЩО ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ
Одним із цікавих аспектів двох обшуків, які стали підставою для написання цієї частини розслідування, є той факт, що відбиток печатки офшорної компанії "Infinite Seal Inc.", зареєстрованої в офшорній юрисдикції Британських Віргінських Островів, знайшли в обох випадках. З високою ймовірністю оперування цією компанією здійснюється Джайдіпом Мірчандані.
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