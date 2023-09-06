Володимир Сівкович – 30 років зради. Зрадницькі печатки таємного повітряного флоту

12:09 04 вересня Київ, Україна

Докладніше - про те, як збудовано авіабізнес, який використовувався для доставки вантажів та озброєнь для найманців групи "Вагнера" в країнах Африки. Публічний інтерес, який викликала публікація перших трьох частин саги про одного з найталановитіших вихідців із КДБ – Володимира Сівковича – має один цікавий наслідок. Під час публікації шпигунської саги різні люди почали звертатися для того, щоб поділитися інформацією, яка стала їм відома в період роботи чи служби на тих підприємствах та в тих державних органах, які так чи інакше перетиналися з діяльністю фігурантів багатосерійного розслідування. На підставі цих свідчень та інформації з відкритих джерел, народилася четверта частина розслідування, яка розповість докладніше про те, як побудовано авіабізнес, який використовувався для доставки вантажів та озброєнь для найманців групи "Вагнера" у країнах Африки.

ЯК ПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ

Можливо, якби не спланований авіаудар турецьких БПЛА "Байрактар" у лівійській Аль-Джуфрі двома літаками Іл-76, які привезли для війська Халіфи Хафтара невідомий вантаж - ми б так ніколи і не дізналися ні про авіабізнес Володимира Сівковича, ні про роль у ньому юридичної компанії "Юрімекс". Через цей інцидент стало відомо, що літаки з бортовими номерами UR-CMC та UR-CRP, які експлуатувала українська компанія ТОВ "Європа Ейр" (38941487), зареєстрована в жовтні 2013 року, використовувалися для доставки вантажів силам Халіфи Хафтара, якого підтримувало МО рф. Причиною авіаудару, очевидно, був той факт, що турецькій стороні, яка підтримує Уряд національної згоди (Тріполі), набридло спостерігати, як літаки українських авіакомпаній "Європа Ейр", "ЗетАвіа" та "Флай Скай Ейрлайнз" забезпечують "повітряний міст" між аеропортами Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), які підтримували сили фельдмаршала Хафтара, та аеропортами, які перебували під контролем його воїнів. Іншими словами, турецькі нерви здали, побачивши нівелювання їхніх зусиль. Діяльність зазначених компаній вже кілька разів була описана в медіа, проте і компанії, і літаки продовжують працювати і перевозити вантажі. За винятком, хіба що "Європа Ейр", дія Сертифіката експлуатанта якої Державіаслужба припинила після атаки в Аль-Джуфрі. Що ж до українських авіакомпаній "ЗетАвіа" та "Флай Скай Ейрлайнз", які неодноразово вказувалися у звітах експертних груп ООН як інструменти порушення міжнародного збройного ембарго, то вони спокійно продовжують свою діяльність. А кримінальні справи щодо них можуть бути засекречені українськими правоохоронними органами. Драматична історія української вантажної авіації починається з формування державного підприємства Міноборони України "Українська авіаційна транспортна компанія" (УАТК, 24964464), про яку ми писали у першій частині розслідування. УАТК було створено у липні 1997 року. 1998 року її очолив екскерівник "Укрспецекспорту" Андрій Кукін, який у 2003 році стає директором в "Авіакомпанії "Віта", яка належала Сівковичу. Згодом УАТК створює вебсайт, на якому пише, що контролює понад 150 повітряних суден, у тому числі Іл-76, Іл-78, Ан-12 та Ан-26. Ще трохи пізніше, вебсайт компанії оновлюється. На одній із сторінок можна прочитати повну історію створення компанії. На російському вебсайті "Russian Planes", який є онлайн-базою даних по літаках, також є сторінка, присвячена УАТК. Щоправда, там йдеться лише про 38 повітряних суден (а, не більше 150), які потрапляли в операцію УАТК. З них - 23 літаки Іл-76 та Іл-78, та 5 літаків Ан-26. Принаймні три літаки Ан-26 були передані від УАТК до "Авіакомпанії "Константа", яка була створена в Запоріжжі зусиллями Костянтина Григоришина та Володимира Сівковича: Ан-26 – UR-UDM/0909; Ан-26Б – UR-UCP/4407; Ан-26Б – UR-UDS/7808. Ще однією цікавою частиною історії української вантажної авіації є компанія-фантом Закрите акціонерне товариство Авіаційна компанія "Вантажні авіалінії України" (19091287). Ймовірно, компанію було створено у 1992 році під контролем Державного департаменту цивільної авіації (Міністерство транспорту України), а пізніше, постановою Кабінету Міністрів України № 421 від 13 червня 1995 року було передано до сфери управління Державного департаменту авіаційного транспорту. Цікаво, що у вказаній постанові від 13 червня передачу потрібно здійснити "заднім числом" - "Передачу здійснити станом на 1 травня 1995 року". Ймовірно, причиною такого ходу був інший документ – "Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій приватизації у 1995 році", з додатком №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 1995 р. №343. Власне цей перелік приватизації і є єдиним документом онлайн, де згадується номер ЄДРПОУ авіакомпанії "Вантажні авіалінії України". Сучасний єдиний державний реєстр містить виключно інформацію про дочірню компанію "Ейр ЮК Дніпро" (19441250), зареєстровану в місті Дніпро. Хоча материнська компанія навіть створювала для себе окрему торгову марку. На російському ресурсі "Russian Planes", про "Вантажні авіалінії України" (Air Ukraine Cargo) пишуть, що бенефіціарами цієї компанії були Фонд держмайна України, Проімнвестбанк, СП ТОВ ILTA-Київ, АТ Комекс та приватні особи. Обслуговування вантажних літаків здійснювала військова частина А-0490 поблизу Кривого Рогу. За даними сервісу, "Вантажні авіалінії України" оперували повітряним флотом з одного літака Ан-2, чотирьох Мі-8МТ, та 10-ти Іл-76, серед яких зазначені такі: UR-76555 / 0033446325 UR-76561 / 0033447364 UR-76563 / 0033447372 UR-76628 / 0053458741 УР-76629/0053458745 76661 / 0053463913 УР-76748/0073479386 УР-78758/0083484551 УР-78772/0083487627 UR-78786/0083490693 Принаймні три з цих 10-ти бортів Іл-76 пізніше опинилися в експлуатації компаній, помічених у транспортуванні вантажів до Лівії, до сил Халіфи Хафтара, якого підтримувала російська військова розвідка ГРУ. Перший: Іл-76ТД із заводським номером 0033446325, змінивши 7 різних авіакомпаній, потрапив в експлуатацію "Jenis Air", яка була спіймана експертами ООН на порушенні збройного ембарго, накладеного ООН на Лівію, а потім - отримав бортовий номер 5A-7656 і засвітився "парад" військ Халіфи Хафтара в Бенгазі 29 травня 2021 року. Другий: Іл-76ТД із заводським номером 0053458741 було передано "Вантажними авіалініями України" компанії "Воларе", а пізніше, після експлуатації російськими компаніями, передано в лізинг української авіакомпанії "ЗетАвіа" з бортовим номером UR-CIU. "ЗетАвіа" також була помічена у транспортуванні вантажів до сил Халіфи Хафтара. Власником цього літака є офшорна компанія Dateline Overseas Ltd. (ΗΕ 58519, Кіпр, зареєстрована 23 листопада 1993).