Володимир Сівкович – 30 років зради. Частина п'ята. Криваві крила

Крім того, ще у березні 2009 року Нестор Шуфрич увійшов до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича, яку тоді очолив Володимир Сівкович.
А, 15 вересня 2023 року Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора провела обшуки у будинку Нестора Шуфрича, за результатами якого народному депутату Шуфричу було повідомлено про підозру за ст.. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
За словами СБУ, Шуфрич тісно співпрацював та виконував завдання агента ФСБ Володимира Сівковича, здійснюючи підривну діяльність в інформаційній сфері, систематично поширюючи наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучна освіта, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ".
Ми всі сподіваємося, що СБУ має достатню доказову базу для того, щоб реально засудити Шуфрича.. Хоча, якщо йшлося виключно про "традиційну шарманку" ОПЗЖ на телеканалах Медведчука, то за такими звинуваченнями спокійно можна заарештовувати і Юрія Бойка, який поки що - на волі.
Проте історія агентурної мережі ФСБ та Сівковича йде набагато глибше, серйозніше та системніше, ніж брудні пасквілі на проросійських телеканалах.
Авіаційний "спрут" України та ОАЕ
У попередній частині розслідування "Зрадницькі печатки таємного повітряного флоту" ми показали зв'язок між двома судовими рішеннями, які були прийняті з різницею в 5 років, однак об'єднують одну й ту саму мережу компаній.
7 грудня 2018 року слідча суддя Колдіна Олександра Олегівна Голосіївського районного суду міста Києва винесла ухвалу у справі 752/24165/18, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000979, порушеному за ст.. 364-1 КК України (Зловживання повноваженнями посадовцем юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Тоді, українські правоохоронці встановили, що посадові особи ТОВ "Європа Ейр" (38941487) завдали матеріальних збитків Пенсійному фонду України на загальну суму 1 млн.. грн. шляхом працевлаштування на посади бортінженера, штурмана та командира повітряного судна – пенсіонерів. Тобто, з 2014 року вони отримували і пенсію, і заробітну плату, не повідомляючи при цьому Пенсійний фонд.
У період з жовтня 2013 року до серпня 2019 року директором ТОВ "Європа Ейр" був Кравченко Віктор Олексійович. Водночас, людина на ім'я Кравченка Віктор Олексійович з червня по серпень 2019 року виконував обов'язки керівника та у компанії ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" (43061957).
На початку грудня 2018 року правоохоронці запланували провести обшук у квартирі одного з підлеглих директора "Європа Ейр" Віктора Кравченка. Але хтось, ймовірно, злив цю інформацію фігурантам кримінальної справи. Щоб "відмазатися" підлеглий Кравченко не знайшов нічого розумнішого, ніж викинути зі свого балкона 53 печатки, які насправді побічно могли бути пов'язані з кримінальним провадженням.
Проте обшук готували співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБУ (ГУ КЗЕ). Тому вони змогли задокументувати спробу позбутися доказів і заарештували всі 53 кліше та копії печаток, які знаходилися вдома у співробітника "Європа Ейр". Серед них особливий інтерес викликають:
-кліше друку ТОВ "ЗетАвіа" (36420097),
-кліше друку офшорної компанії "Infinite Seal Inc." (BVI),
-копія друку ТОВ "Інтерсервіс-94 ЛТД" (30116378),
-кліше друку Державне підприємство Міністерства оборони України, Миколаївський авіаремонтний завод (НАРП, 09794409)
1.Іл-76 (1013407230) з бортовим UR-CMC - з листопада 2014-го по липень 2019-го експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Літак був спалений турецькими "Байрактарами" на аеродромі Аль-Джуфра, який контролювався силами Халіфи Хафтара, якого підтримували підрозділи ГРУ МО РФ.
2.Іл-76 (0033446350) з бортовим UR-EAA - з листопада 2014-го по січень 2018-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього, ймовірно, літак зберігається в м. Фуджейра (ОАЕ). Можливо, передано компанії "Aerospace Company FZE", яку пов'язують із Джайдіпом Мірчандані.
3.Іл-76 (1023411368) з бортовим UR-BXS - із серпня 2015-го до липня 2019-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього було передано в експлуатацію казахстанської компанії "Azee Air" під бортовим номером UP-I7660.. А вже в 2020 році повернувся в Україну, де експлуатувався компанією ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSD. Власник залишився той самий - "Infinite Seal Inc."
4.Іл-76 (0093498974) з бортовим UR-COE – з березня 2016-го по січень 2018-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього було "продано" компанії "AGANYA HOLDINGS LTD" (Об'єднані Арабські Емірати) і передано в експлуатацію ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSA.
5.Іл-76 (1003403075) з бортовим UR-EAB - з липня 2017-го по січень 2020-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після чого було "продано" компанії "AGANYA HOLDINGS LTD" (Об'єднані Арабські Емірати) і передано в експлуатацію ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSE.
6.Іл-76 (1023412399) з бортовим UR-CRN - з березня 2019-го по січень 2020-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після чого було "продано" компанії "AGANYA HOLDINGS LTD" (Об'єднані Арабські Емірати) і передано в експлуатацію ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSC.
7.Іл-76 (1013409303) з бортовим UR-CRP - з березня 2019-го по липень 2019-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Літак був спалений турецькими "Байрактарами" на аеродромі Аль-Джуфра, який контролювався силами Халіфи Хафтара, якого підтримували підрозділи ГРУ МО РФ.
8.Іл-76 (1023414450) з бортовим UR-CRQ - з березня 2019-го по липень 2019-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього було передано в експлуатацію казахстанської компанії "Azee Air" під бортовим номером UP-I7654, а пізніше до киргизстанської "FlySky Airlines" (сестринської компанії української ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз") під бортовим номером EX-76004.
По-друге, очевидним фактом є те, що українські компанії-експлуатанти літаків Іл-76 "Європа Ейр", "Флай Скай Ейрлайнз" та "ЗетАвіа" є пов'язаними між собою.. Адже кліше друку ТОВ "ЗетАвіа", яке насправді заснували двоє російських громадян, знайшли в квартирі співробітника "Європа Ейр".
Компанія "Європа Ейр" передала, як мінімум 5 з 8 літаків Іл-76 в експлуатацію "Флай Скай Ейрлайнз", директором якого, у період з червня по серпень 2019-го року був той самий Кравченко Віктор Олексійович - екс-директор " Європа Ейр", після чого поступився своєю посадою Резніченком Олександру Сергійовичу. Сервіс GetContact також показує, що абоненти записували номер телефону Резніченка як співробітника "Європа Ейр".
По-третє, згідно з даними сервісу "Youcontrol", вищезгаданий Кравченко Віктор Олексійович з липня 2012 року був директором Київської філії "Миколаївського авіаремонтного заводу" (38246993). Друк материнського держпідприємства якого було знайдено під час обшуку у квартирі працівника "Європа Ейр".
Ну, і, по-четверте, мажоритарним власником ТОВ "Інтерсервіс-94 ЛТД", кліше друку якого було знайдено під час обшуку у 2018-му році, є Леовін Анатолій Іванович - власник та керівник концерну "УРАРП", який здійснює ремонт двигунів для літаків Іл-76. А його партнером по "Інтерсервіс-94" є Євтушенко Володимир Костянтинович - співвласник ТОВ "ЗетАвіа".
Інший обшук - ті ж печатки
Після моїх наполегливих публікацій про злочинну мережу посібників терористичної організації "Вагнер" в Україні, у березні 2023 року СБУ порушило ще одне кримінальне провадження. Цього разу – за підозрою у пособництві державі-агресору. У рамках цієї справи було також проведено обшук у квартирі співробітника української авіакомпанії-експлуатанта.
Ви, напевно, будете сміятися, але при цьому обшуку були так само знайдені, майже ті самі печатки. А отже, за 5 років з 2018-го до 2023-го у правоохоронній системі України нічого не відбувалося. Оскільки весь цей час зловмисники могли продовжувати надавати допомогу групі "Вагнера" і ГРУ МО РФ.
При обшуку знайшли кліше печаток тих же "Infinite Seal Inc." (BVI) та ТОВ "Європа Ейр" (38941487). Але, крім них, ще кліше печаток шести еміратських компаній:
1. "Aganya Holdings Ltd." (Абу-Дабі, ОАЕ), яка досі формально володіє щонайменше трьома українськими Іл-76, експлуатацію яких виконує ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" (бортові номери UR-FSA, UR-FSE, UR-FSC).
2. "Aganya Ltd." (Дубаї, ОАЕ), сестринська компанія "Aganya Holdings Ltd."
3. "Fly One FZE" (Шарджа, ОАЕ)
4. "Fly One DWC-LLC" (Дубаї, ОАЕ)
5. "White Spot Aviation FZE" (ОАЕ)
6. "Deek Aviation FZE" (Шарджа, ОАЕ)
Всі ці компанії об'єднують одні й ті ж власники та одні й ті самі оператори літаків вантажної авіації, які використовуються для доставки зброї..На жаль, вивчення кожної з цих компаній потребує окремого розслідування.
1990 року Родріг Мерхеж (Rodrigue Elias Merhej), громадянин Лівану, 28 травня 1970 року народження, який, нібито, отримав стипендію на навчання в СРСР, став студентом Київського інституту інженерів цивільної авіації.Про це пізніше писали у явно замовних, компліментарних піар-матеріалах про самого Родріга Мерхежа.
Піарники Родріга Мерхежа у замовних публікаціях стверджували, що його батько Еліас Мерхеж підтримав ідею сина Родріга у розвитку авіатранспортної галузі та дипломатичних зв’язків України з Ліваном.
Ідея сина та підтримка батька вилилися у реєстрацію в Україні в грудні 1998 року ТОВ “Українсько-Середземноморські Авіалінії” (“UM Air”, 30180773), до складу засновників якого увійшли громадянин Лівану Родріг Еліас Мерхеж, та чотири громадянина України — Олена Олександрівна Кравченко (яка пізніше вийшла заміж за Родріга Мерхежа та взяла його прізвище), Сергій Миколайович Решетняк, Володимир Борисович Мельничук, Олександр Якович Рудкін.
У 2005 році серед учасників “UM Air” з’являється Липівський Валерій Григорович, а директором з 2006 по 2011-й стає Липівська Олена Григорівна. 23 вересня 2021 року особа на ім’я Липівська-Ергюль Олена Григорівна подала декларацію кандидата на посаду віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
За даними сервісу “Youcontrol” відтоді змінилося дуже багато бенефіціарів та учасників цієї компанії. Засновано та закрито десятки юридичних осіб, пов’язаних з Родрігом Мерхежем. На даний момент, 95% компанії “UM Air” утримує дружина Олена Олександрівна Мерхеж, 5% належить Сергію Валерійовичу Поліщуку, ще 0,01% ТОВ “Аполло 11” (30784082).
Компанія почала здійснювати регулярні пасажирські авіаперевезення до країн Близького Сходу, таких як Ліван, Йорданія, Сирія, Іран та Ірак. У вказаних країнах компанія змогла створити свої представництва. Зокрема, в Ісламській Республіці Іран та в Хашимітському Королівстві Йорданія. А, згодом, у внутрішньому друкованому виданні компанії вже вказували контакти представницьких офісів авіаперевізника в Бейруті, Тегерані, Дамаску, Аммані та Багдаді.
Контроль над рештою цінних паперів утримувало ФДМУ. Проте депозитарієм виступало вже знайоме нам з другої частини розслідування ВАТ "МФС".
За даними сервісу "Youcontrol", у 2016-му році до складу бенефіціарів "Авіакомпанії "Буковина" увійшов інший Мерхеж (Maroun Elias Merhej). Ми ж попереджали, що кількість дітей Еліаса Мерхежа не встановлена.
-"NMT Sky - Merhej Travel" (Hazmieh, Block A, Floor: 3, 4, Hazmieh Commercial Center, Damascus Road, HAZMIEH, Baabda, LIVANON. +961 05-453615, +961 05-455176, +961 05-952525 Jounieh Madisson Hotel, Facing Fouad Chehab Stadium, JOUNIEH, Кесерван, ЛІВАН. +961 09-637055. https://www.facebook.com/merhejtravel/);
-"Українсько-Середземноморські авіалінії Умайр" (Hazmieh, Same Bldg As Credit Libanais, Near Spinneys Block A, Floor: 3, Commercial Center, Old Damascus Road, HAZMIEH, Baabda, LEBANON. +961 05-45552 ).
Поза Ліваном Шаді Мерхеж (CHADY ELIAS MERHEJ), ймовірно, брат Родріга Мерхежа, контролював компанію "NEW MERHEJ TRADING LIMITED" (ΗΕ 109500), яка була зареєстрована на Кіпрі 3 березня 2000 року та ліквідована у 2016-му.
Туристичний та авіаційний бізнес бурхливо розвивався. Почалося обережне промацування можливостей співробітництва з українськими туристичними операторами. Зокрема, із "Travel Professional Group", який заснувала та очолювала Олена Дмитрівна Гетьманцева. І ось, у червні 2013 року надходить звістка, що авіакомпанії "UM Air" та "Буковина", які контролювалися сім'єю Мерхежів, потрапляють під американські санкції за співпрацю з іранськими авіакомпаніями "Mahan Air" та "Iran Air".
Літаки зазначених компаній використовувалися для підтримки Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, Міністерства оборони Ірану та ліванської Хезболли.. Серед іншого літаки здійснювали доставку вантажів до Сирії.
За даними міністерства фінансів США "UM Air" надала в оренду літак BAe-146 Avro RJ100 компанії Mahan Air і навчала та сертифікувала пілотів та інженерів Mahan Air. Крім того, з 2010 року авіакомпанії "Буковина" та "UM Air" експортували до Ірану десятки літаків, які використовувалися "Mahan Air" для польотів до Сирії. Під санкції потрапили також понад 10 зареєстрованих в Україні літаків.
Саме в період 2012-2013 року до Сирії починають активно надходити перші російські найманці та починає фігурувати компанія під назвою "Слов'янський корпус" (Slavic Corps).
Приблизно в той період Родріг Мерхеж вирішує додати собі публічності та виправляти репутацію після публікацій про американські санкції.. Він замовляє компліментарні публікації на сайтах - "зливних бачках". А також реєструється у Facebook, де на одну з його перших фотографій реагує коментарем-компліментом арабською літній чоловік на ім'я Бечара Мерхеж (Bechara Merhej), а Родріг у відповідь йому дякує.
Однак, навіть не високі посади Бешари Мерхежа є важливими для розуміння його біографії. Свій потужний політичний вплив в арабському світі він здобув, беручи участь у створенні Активного арабського фронту та обіймаючи керівні посади в Партії арабського соціалістичного відродження (Баас). В 70–80-ті роки у створенні партії “БААС” активну участь брало КДБ СРСР, яке активно працювало на Близькому Сході проти американської та ізраїльської присутності.
В той період сирійські та іракські баасисти вступили в союз із комуністичними партіями, в тому числі — КПРС. В Іраку співпраця БААС з комуністами зруйнувалася невдовзі після приходу до влади Саддама Хусейна (1979). А, от сирійські баасисти ще довго утримували владу та ідеологічний курс, обраний в середині 20-го сторіччя.
Генеральним секретарем сирійської “БААС” був до своєї смерті 10 червня 2000 року Хафез аль-Асад, якого у лідерстві сирійських баасистів згодом змінив нинішній президент Сирії Башар аль-Асад.
З високою долею ймовірності, саме тісні зв’язки ліванських родичів Родріга Мерхежа з баасистами арабських країн і стали причинами його приїзду на навчання до радянської України, а потім — і масштабних бізнес-успіхів у близькосхідному регіоні.
Усе було б добре, якби не майже стовідсоткова вірогідність того, що усі процеси в баасистській спільноті арабських країн є ключовим предметом зацікавленості спецслужб Російської Федерації. особливо в Сирії. Окрім широкого поля можливостей для розвідників, діяльність на Близькому Сході, де постійно точаться конфлікти, надає можливість дуже добре заробити.
А, щоб заробіток був безпечним та низькоризиковим — краще робити його через підставних осіб та компанії, зареєстровані в українській юрисдикції.
Небезпечний покровитель
Бешара Мерхежа підозрюють у контактах з керівником служби безпеки Башара аль-Асада генерала Бассама Мерхеджа (Bassam Merhej), якому приписують організацію замовних вбивств на території Лівану з метою розпалити війну. А, також Бешара міг мати контакти з воєнним злочинцем Хассаном Мерхежем (Hassan Merhej) воєнного командира 4-го штурмового загону, який, також, міг бути пов’язаний з групою “Вагнер”.
Бечара Мерхеж і надалі продовжував “лайкати” пости Родріга на Facebook, що може свідчити про їх контакти.
Сімейний підхід Гетманцевих-Мерхежів
Не дивлячись на американські санкції від 2013-го року — 20 березня 2016 року іранська авіакомпанія “Mahan Air” спільно з українською авіакомпанією “UM Air” відкрила регулярні рейси Тегеран-Київ літаками Boeing 737 та Airbus A310. Як ми знаємо, з початку повномасштабного вторгнення в небі України літають інші іранські літальні апарати.
Так само, знаючи про колишні американські санкції в контексті співпраці з Іраном, в Україні розпочалася бурхлива співпраця між авіакомпаніями Родріга Мерхежа та туристичним оператором “TPG”, який належав родині Гетманцевих.
7 квітня 2016 року PR-бюро «Дієслово» надало прес та організаційну підтримку презентації спільної польотної програми “Bravo Airways” (32259588) та Travel Professional Group (TPG) на літній сезон 2016 року.
Повний фотозвіт заходу можна подивитися на профілях у Facebook. Оскільки, авіакомпанії “UM Air” та “Bravo Airways” є партнерами, президент авіакомпанії “UM Air” Родріг Мерхеж, присутній на заході, заявив, що “…нам (прим. авт. Асоціації підприємств авіаційної галузі України) вдалося після тривалої боротьби зняти з посади керівника Державної авіаслужби України Д. Антонюка, що позитивно вплине на авіагалузь України”.
Презентацію нових туристичних маршрутів також підтримала директор Департаменту з продажів “TPG” Олена Бойко, яка, згодом, стала співвоасницею туроператора.
Окрему цікавість викликає той факт, що Олена Бойко, яка виступала в якості партнера Родріга Мерхежа, є мамою Поліни Лисенко (у дівоцтві — Бойко, а в першому шлюбі — Поліна Чиж), яка нещодавно змінила посаду з керівниці Центру протидії дезінформації при РНБО на заступницю директора НАБУ з питань комунікацій.
Олена Бойко та народний депутат Данило Гетманцев перебувають у дружніх близьких стосунках.
Данило Олександрович регулярно поздоровляє Олену з днями народження.
Цікаво, чи не цим тісним зв’язком пояснюється стрімкий кар’єрний зліт Поліни Лисенко від помічниці заступника керівника НАБУ Гізо Углави, до заступниці голови НАБУ?
Через рік після запуску спільного проекту Мерхежів і Гетманцевих, компанії ліванця знову потрапили у міжнародний скандал. В січні 2017 року той самий екс-керівник Державіаслужби Денис Антонюк, звільненням якого хизувався Мерхеж на спільній презентації з “TPG”, оголосив, що Державна прикордонна служба України здійснюючи огляду багажного відділення літака авіакомпанії “UM Air”, який здійснював рейс до Ірану, виявила 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна.
Члени екіпажу сказали, що скрині, нібито, містять ремонтний комплект для літака та не обліковані у бортовому журналі через неуважність. Однак, натомість, у 3-х скринях було виявлено комплектуючі до складових протитанкового керованого ракетного комплексу “Фагот”. А, у решті ящиків містилися комплектуючі до літаків. За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
За словами Дениса Антонюка, власник “UM Air” Родріг Мерхеж, який перебував у чорному списку Держдепу США через постачання до Ірану авіаційних комплектуючих в обхід міжнародних санкцій, вчинив навмисні дії, щоб прибрати незручного Антонюка з Державіаслужби, щоб отримати можливість здійснювати перельоти до Тегерану та використовувати їх для контрабанди зброї. Ситуацію ретельно висвітлювали ряд українських медіа.
Наразі невідомо, чи рейс Київ-Тегеран 19 січня 2017 року, який здійснювався літаком “UM Air” обслуговувався туроператором “TPG”, і чи могла українська компанія-туроператор бути причетною до контрабанди зброї. Однак, встановити цей факт для правоохоронців не складатиме жодних проблем.
Так чи інакше, сам Родріго Мерхеж починає фігурувати в деклараціях народного депутата Данила Гетманцева з 2019-го року як позичальник його мами. На даний момент, через сервіс archive.org доступні до перегляду декларації Гетманцева за 2015-й (виявляється Гетманцев подавав декларацію як кандидат на посаду судді Верховного Суду України), 2018-й (як кандидата в депутати), 2019-й (як депутата), 2019-й виправлена та 2020-й роки.
Оскільки народні депутати вже проголосували про відкриття декларацій, до ці посилання на існуючі декларації є повністю легітимними.
В декларації за 2019-й рік Данило Гетманцев вказує, що його мати Олена Гетманцева позичила Родрігу Мерхежу 650 тисяч доларів США. Однак, хитрий Данило навмисно не вказує у декларації повне ім’я та прізвище людини, яка отримала позику.
В декларації за 2020-й рік Гетманцев знову вказує ці 650 тисяч доларів США, однак, мабуть є настільки заклопотаним, що навмисно робить в імені Родріга Мерхежа одрук. Адже, досвідчений юрист знає, що краще нести відповідальність за внесення в декларацію неправдивих відомостей, але залишити формальну лазівку, щоб не допустити фіксації факту співробітництва з ліванцем в суді. Замість “Мерхеж” Гетманцев пише “Мержех”.
650 тисяч доларів є доволі значною сумою, тому в позику, яку надала досвідчена українська бізнес-вуман підприємливому ліванцю — не дуже віриться. Скоріше за все, це є оплатою за певні послуги. Не виключено, що такий обсяг грошей потрібно вказати в декларації депутата, щоб потім не шукати пояснень, звідки в тебе у дивані стільки готівки, коли Родріг Мерхеж буде сплачувати по рахунках за допомогу vip-лобіста.
Чому російські спецслужби досі заробляють на українських авіаперевізниках?
В розслідуванні по відкритим джерелам важливим є нагадати і підкреслити, що ми розпутуємо ситуації, побудовані професіоналами в сфері розвідувальної діяльності, які з народження і до смерті ведуть таємний спосіб життя.
Саме тому, очевидні і неспростовні підтвердження злочинів можна знайти, хіба що, випадково — як, наприклад, помітити український літак, який привіз зброю для вагнерівців в ЦАР в сюжеті російської пропаганди.
Саме через розкриття цього сюжету Службою безпеки України вже порушено кримінальну справу. Однак, це лише верхівка айсбергу. Громадянин Лівану Родріг Мерхеж, який побудував складний, розгалужений і багатогранний бізнес одразу в кількох країнах, потенційно, має виходи на сирійські спецслужби.
Аеропорт Шарджа в ОАЕ є повітряним хабом для постачань зброї по всьому Близькому Сходу та Африці. І, саме там зареєстровано ряд пов’язаних між собою компаній, літаки яких продовжують експлуатуватися українськими юрособами за сертифікатами Державіаслужби.
Наймасштабніший туристичний оператор України, син власниці якого був помічником у топ-шпигуна ФСБ РФ в Україні, має глибоке і розгалужене співробітництво з ліванцем, який має широкі контакти серед баасистів.
Чи не забагато співпадінь як для простих “Слуг народу”? Чи не пора вже отямитися?
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