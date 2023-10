Володимир Сівкович – 30 років зради. Частина п'ята. Криваві крила

20:46 20 вересня Київ, Україна

11 березня 2010 року віце-прем'єр-міністр України Володимир Сівкович представив колективу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи нового керівника – Шуфрича Нестора Івановича. Сівкович зазначив, що Нестор Іванович добре знає роботу, оскільки вже обіймав посаду міністра МНС.



Крім того, ще у березні 2009 року Нестор Шуфрич увійшов до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича, яку тоді очолив Володимир Сівкович.



А, 15 вересня 2023 року Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора провела обшуки у будинку Нестора Шуфрича, за результатами якого народному депутату Шуфричу було повідомлено про підозру за ст.. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



За словами СБУ, Шуфрич тісно співпрацював та виконував завдання агента ФСБ Володимира Сівковича, здійснюючи підривну діяльність в інформаційній сфері, систематично поширюючи наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучна освіта, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ".



Ми всі сподіваємося, що СБУ має достатню доказову базу для того, щоб реально засудити Шуфрича.. Хоча, якщо йшлося виключно про "традиційну шарманку" ОПЗЖ на телеканалах Медведчука, то за такими звинуваченнями спокійно можна заарештовувати і Юрія Бойка, який поки що - на волі.



Проте історія агентурної мережі ФСБ та Сівковича йде набагато глибше, серйозніше та системніше, ніж брудні пасквілі на проросійських телеканалах.



Авіаційний "спрут" України та ОАЕ

За даними, отриманими від журналістських джерел у правоохоронних органах, Служба безпеки України веде розслідування у щонайменше ще одному кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу України 111-2 (Підтримка державі-агресору), в якій фігурують компанії, пов'язані з доставкою зброї. та військової техніки для найманців групи "Вагнера" у країнах Африки.



У попередній частині розслідування "Зрадницькі печатки таємного повітряного флоту" ми показали зв'язок між двома судовими рішеннями, які були прийняті з різницею в 5 років, однак об'єднують одну й ту саму мережу компаній.



7 грудня 2018 року слідча суддя Колдіна Олександра Олегівна Голосіївського районного суду міста Києва винесла ухвалу у справі 752/24165/18, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000979, порушеному за ст.. 364-1 КК України (Зловживання повноваженнями посадовцем юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).



Тоді, українські правоохоронці встановили, що посадові особи ТОВ "Європа Ейр" (38941487) завдали матеріальних збитків Пенсійному фонду України на загальну суму 1 млн.. грн. шляхом працевлаштування на посади бортінженера, штурмана та командира повітряного судна – пенсіонерів. Тобто, з 2014 року вони отримували і пенсію, і заробітну плату, не повідомляючи при цьому Пенсійний фонд.



У період з жовтня 2013 року до серпня 2019 року директором ТОВ "Європа Ейр" був Кравченко Віктор Олексійович. Водночас, людина на ім'я Кравченка Віктор Олексійович з червня по серпень 2019 року виконував обов'язки керівника та у компанії ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" (43061957).



На початку грудня 2018 року правоохоронці запланували провести обшук у квартирі одного з підлеглих директора "Європа Ейр" Віктора Кравченка. Але хтось, ймовірно, злив цю інформацію фігурантам кримінальної справи. Щоб "відмазатися" підлеглий Кравченко не знайшов нічого розумнішого, ніж викинути зі свого балкона 53 печатки, які насправді побічно могли бути пов'язані з кримінальним провадженням.



Проте обшук готували співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБУ (ГУ КЗЕ). Тому вони змогли задокументувати спробу позбутися доказів і заарештували всі 53 кліше та копії печаток, які знаходилися вдома у співробітника "Європа Ейр". Серед них особливий інтерес викликають:



-кліше друку ТОВ "ЗетАвіа" (36420097),

-кліше друку офшорної компанії "Infinite Seal Inc." (BVI),

-копія друку ТОВ "Інтерсервіс-94 ЛТД" (30116378),

-кліше друку Державне підприємство Міністерства оборони України, Миколаївський авіаремонтний завод (НАРП, 09794409)

Чому ми рекомендуємо звернути увагу саме на ці печатки та юрособи.

По-перше, у період з 2014 по 2023 рік офшорна компанія "Infinite Seal Inc." (BVI) фігурувала у реєстрі цивільних повітряних суден України як власник восьми літаків моделі Іл-76:



1.Іл-76 (1013407230) з бортовим UR-CMC - з листопада 2014-го по липень 2019-го експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Літак був спалений турецькими "Байрактарами" на аеродромі Аль-Джуфра, який контролювався силами Халіфи Хафтара, якого підтримували підрозділи ГРУ МО РФ.



2.Іл-76 (0033446350) з бортовим UR-EAA - з листопада 2014-го по січень 2018-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього, ймовірно, літак зберігається в м. Фуджейра (ОАЕ). Можливо, передано компанії "Aerospace Company FZE", яку пов'язують із Джайдіпом Мірчандані.



3.Іл-76 (1023411368) з бортовим UR-BXS - із серпня 2015-го до липня 2019-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього було передано в експлуатацію казахстанської компанії "Azee Air" під бортовим номером UP-I7660.. А вже в 2020 році повернувся в Україну, де експлуатувався компанією ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSD. Власник залишився той самий - "Infinite Seal Inc."



4.Іл-76 (0093498974) з бортовим UR-COE – з березня 2016-го по січень 2018-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього було "продано" компанії "AGANYA HOLDINGS LTD" (Об'єднані Арабські Емірати) і передано в експлуатацію ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSA.



5.Іл-76 (1003403075) з бортовим UR-EAB - з липня 2017-го по січень 2020-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після чого було "продано" компанії "AGANYA HOLDINGS LTD" (Об'єднані Арабські Емірати) і передано в експлуатацію ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSE.



6.Іл-76 (1023412399) з бортовим UR-CRN - з березня 2019-го по січень 2020-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після чого було "продано" компанії "AGANYA HOLDINGS LTD" (Об'єднані Арабські Емірати) і передано в експлуатацію ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" під бортовим номером UR-FSC.



7.Іл-76 (1013409303) з бортовим UR-CRP - з березня 2019-го по липень 2019-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Літак був спалений турецькими "Байрактарами" на аеродромі Аль-Джуфра, який контролювався силами Халіфи Хафтара, якого підтримували підрозділи ГРУ МО РФ.



8.Іл-76 (1023414450) з бортовим UR-CRQ - з березня 2019-го по липень 2019-го року експлуатувався "Європа Ейр" із сертифікатом Державіаслужби. Після цього було передано в експлуатацію казахстанської компанії "Azee Air" під бортовим номером UP-I7654, а пізніше до киргизстанської "FlySky Airlines" (сестринської компанії української ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз") під бортовим номером EX-76004.



По-друге, очевидним фактом є те, що українські компанії-експлуатанти літаків Іл-76 "Європа Ейр", "Флай Скай Ейрлайнз" та "ЗетАвіа" є пов'язаними між собою.. Адже кліше друку ТОВ "ЗетАвіа", яке насправді заснували двоє російських громадян, знайшли в квартирі співробітника "Європа Ейр".



Компанія "Європа Ейр" передала, як мінімум 5 з 8 літаків Іл-76 в експлуатацію "Флай Скай Ейрлайнз", директором якого, у період з червня по серпень 2019-го року був той самий Кравченко Віктор Олексійович - екс-директор " Європа Ейр", після чого поступився своєю посадою Резніченком Олександру Сергійовичу. Сервіс GetContact також показує, що абоненти записували номер телефону Резніченка як співробітника "Європа Ейр".



По-третє, згідно з даними сервісу "Youcontrol", вищезгаданий Кравченко Віктор Олексійович з липня 2012 року був директором Київської філії "Миколаївського авіаремонтного заводу" (38246993). Друк материнського держпідприємства якого було знайдено під час обшуку у квартирі працівника "Європа Ейр".



Ну, і, по-четверте, мажоритарним власником ТОВ "Інтерсервіс-94 ЛТД", кліше друку якого було знайдено під час обшуку у 2018-му році, є Леовін Анатолій Іванович - власник та керівник концерну "УРАРП", який здійснює ремонт двигунів для літаків Іл-76. А його партнером по "Інтерсервіс-94" є Євтушенко Володимир Костянтинович - співвласник ТОВ "ЗетАвіа".



Інший обшук - ті ж печатки



Після моїх наполегливих публікацій про злочинну мережу посібників терористичної організації "Вагнер" в Україні, у березні 2023 року СБУ порушило ще одне кримінальне провадження. Цього разу – за підозрою у пособництві державі-агресору. У рамках цієї справи було також проведено обшук у квартирі співробітника української авіакомпанії-експлуатанта.



Ви, напевно, будете сміятися, але при цьому обшуку були так само знайдені, майже ті самі печатки. А отже, за 5 років з 2018-го до 2023-го у правоохоронній системі України нічого не відбувалося. Оскільки весь цей час зловмисники могли продовжувати надавати допомогу групі "Вагнера" і ГРУ МО РФ.



При обшуку знайшли кліше печаток тих же "Infinite Seal Inc." (BVI) та ТОВ "Європа Ейр" (38941487). Але, крім них, ще кліше печаток шести еміратських компаній:



1. "Aganya Holdings Ltd." (Абу-Дабі, ОАЕ), яка досі формально володіє щонайменше трьома українськими Іл-76, експлуатацію яких виконує ТОВ "Флай Скай Ейрлайнз" (бортові номери UR-FSA, UR-FSE, UR-FSC).

2. "Aganya Ltd." (Дубаї, ОАЕ), сестринська компанія "Aganya Holdings Ltd."

3. "Fly One FZE" (Шарджа, ОАЕ)

4. "Fly One DWC-LLC" (Дубаї, ОАЕ)

5. "White Spot Aviation FZE" (ОАЕ)

6. "Deek Aviation FZE" (Шарджа, ОАЕ)



Всі ці компанії об'єднують одні й ті ж власники та одні й ті самі оператори літаків вантажної авіації, які використовуються для доставки зброї..На жаль, вивчення кожної з цих компаній потребує окремого розслідування. Як український авіатранспорт обслуговує інтереси іноземних спецслужб? Всі ці компанії об'єднують одні й ті ж власники та одні й ті самі оператори літаків вантажної авіації, які використовуються для доставки зброї..На жаль, вивчення кожної з цих компаній потребує окремого розслідування.



1990 року Родріг Мерхеж (Rodrigue Elias Merhej), громадянин Лівану, 28 травня 1970 року народження, який, нібито, отримав стипендію на навчання в СРСР, став студентом Київського інституту інженерів цивільної авіації.Про це пізніше писали у явно замовних, компліментарних піар-матеріалах про самого Родріга Мерхежа. Насправді, у КДБ СРСР була поширена практика спрямовувати дітей своєї агентури в країнах Африки та Близького Сходу навчатися у вищих навчальних закладах Союзу. Батька цієї молодої людини, Еліаса Мерхежа, називали успішним бізнесменом, представником політичних та ділових кіл країн Близького Сходу, який виховав своїх дітей у найкращих традиціях католицької церкви. Кількість його дітей поки встановити не вдалося, однак схоже на те, що прізвище "Мерхеж" є вкрай поширеним на Близькому Сході, тому потрібно бути обережним з ідентифікацією осіб. В Україні Родріг Мерхеж одружився зі своєю бізнес-партнеркою українкою Оленою Кравченко, яка взяла прізвище Мерхеж. Сім’я виховує трьох доньок. Піарники Родріга Мерхежа у замовних публікаціях стверджували, що його батько Еліас Мерхеж підтримав ідею сина Родріга у розвитку авіатранспортної галузі та дипломатичних зв’язків України з Ліваном. Ідея сина та підтримка батька вилилися у реєстрацію в Україні в грудні 1998 року ТОВ “Українсько-Середземноморські Авіалінії” (“UM Air”, 30180773), до складу засновників якого увійшли громадянин Лівану Родріг Еліас Мерхеж, та чотири громадянина України — Олена Олександрівна Кравченко (яка пізніше вийшла заміж за Родріга Мерхежа та взяла його прізвище), Сергій Миколайович Решетняк, Володимир Борисович Мельничук, Олександр Якович Рудкін. У 2005 році серед учасників “UM Air” з’являється Липівський Валерій Григорович, а директором з 2006 по 2011-й стає Липівська Олена Григорівна. 23 вересня 2021 року особа на ім’я Липівська-Ергюль Олена Григорівна подала декларацію кандидата на посаду віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За даними сервісу “Youcontrol” відтоді змінилося дуже багато бенефіціарів та учасників цієї компанії. Засновано та закрито десятки юридичних осіб, пов’язаних з Родрігом Мерхежем. На даний момент, 95% компанії “UM Air” утримує дружина Олена Олександрівна Мерхеж, 5% належить Сергію Валерійовичу Поліщуку, ще 0,01% ТОВ “Аполло 11” (30784082). Компанія почала здійснювати регулярні пасажирські авіаперевезення до країн Близького Сходу, таких як Ліван, Йорданія, Сирія, Іран та Ірак. У вказаних країнах компанія змогла створити свої представництва. Зокрема, в Ісламській Республіці Іран та в Хашимітському Королівстві Йорданія. А, згодом, у внутрішньому друкованому виданні компанії вже вказували контакти представницьких офісів авіаперевізника в Бейруті, Тегерані, Дамаску, Аммані та Багдаді.

Окрім української авіакомпанії "UM Air", сім'я Мерхежів отримує контроль над ВАТ "Авіакомпанія "Буковина" (22838502), яка була заснована ще у липні 1999 року та мала у складі своїх співзасновників Фонд державного майна України. Однак, за даними сервісу Smida, станом на 2002 Шаді Мерхеж (CHADY ELIAS MERHEJ) вже був у складі акціонерів компанії і мав контроль над 88,32% акцій.