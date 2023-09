Володимир Сівкович – 30 років зради. Частина друга. Авіація

А потім під контроль офшорних компаній Григоришина.

З 2011 року 99,8% "Константи" контролює григоришинська "ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED" (HE 24084), а в грудні 2016 року продає всю цю частку офшорної компанії "AP Holdings Limited", яка є частиною "Aero-Pioneer Group" до складу якої входять зареєстровані у різних юрисдикціях компанії: "AERO-PIONEER of AFRICA" (Уганда, Кенія, Занзібар), "Airgenium Inc." (штат Делавер, США), "Aero-Pioneer DWC" та "AP Holdings Limited" зареєстровані в ОАЕ.

"Обличчями" цієї групи компаній виступали Джастін Саузерленд (Justin Ryan Southerland - 14 жовтня 1978 року народження, паспорт США 548480838, [email protected]) та Ендрю Літтл (Andrew Douglas Little - 3 квітня 1965 року народження, паспорти. Ендрю Літтл багато років провів у країнах Східної Африки, де починав пілотом, що доставляє вантажі, а потім почав масштабувати бізнес.

Окрім американця та канадця компанією керував і українець Роман Мілешко, 1976 року народження. У ряді американських відкритих джерел він навіть вказувався як директор "Aero-Pioneer Group" і як один із керівників компанії "World Aviation Business, Corp" (штат Флорида, США). А на українських авіафорумах, датованих 2015-м роком, користувачі розповідали, що Мілешко шукав пілотів та членів екіпажів на літаки Ан-26 та Ан-32 для польотів у Могадішо та у регіоні Східної Африки.

У 2016 році американська неприбуткова організація "Глобальний фонд сил спеціальних операцій" (Global SOF Foundation) випустила свій бюлетень, в якому зазначено, що Роман Мілешко також є представником еміратської компанії "Expedition Aviation FZE", яка надає послуги авіаційних транспортних перевезень, та названа " маленьким бізнес-партнером Global SOF Foundation.

Сам Мілешко навіть брав участь у Zoom-обговореннях російської агресії проти України, які організовувала Global SOF Foundation. Сайт компанії "Expedition Aviation" не містить жодного імені, а номером телефону вказаним у бюлетені Global SOF Foundation (+380 63 561 37 00) користувалися особи з іменами Олексій Кривоніс та Ярослав Шацький. Вказаний номер використали також в оголошенні про продаж літака Ан-26.

Після отримання контролю над "Авіакомпанією "Константа" нові власники прийняли рішення отримати акредитацію компанії при структурах ООН, щоб мати можливість надавати транспортні послуги для структур Організації Об'єднаних Націй і UNICEF, у тому числі - в країнах Африки.

А, у лютому 2018 року, "Константа" звернулася до державних органів США з проханням про дозвіл на діяльність в американській юрисдикції та польоти до американських аеропортів.

У поданих на розгляд документах, які є у нашому розпорядженні, зазначалося, що станом на лютий 2018 року 49% "Авіакомпанії "Константа" належать Роману Мілешку, ще 49% еміратській "AP Holdings Limited", яка належала Райану Саузерленду та Ендрю Літт та ще 2% належало громадянину України Михайлу Моісеєнку.

Крім частки в "Авіакомпанії "Константа", Роман Мілешко зазначив, що має у своїй власності 70% еміратської офшорної компанії "Expedition Aviation FZE". 21 листопада 2019 року цю частку було знижено до 40%. Хто саме володіє рештою 60%, залишається невідомим.

Мілешко також контролює частку розміром 49% у грузинській компанії "Aero Expedition" (Тбілісі), і 74,3% в українському ТОВ "Інкомпас" (41481738), партнером у якій, ймовірно, був брат Романа - Валентин Вікторович Мілешко.

Що ж до грузинської компанії-близнючки "Aero Expedition", то її співзасновником є громадянин Грузії Георгій Чиргадзе (Giorgi Chirgadze), який контролює 51% компанії та є її директором. За даними грузинського реєстру юрособ, крім Чиргадзе та Мілешка до складу засновників компанії "Aero Expedition" (404506183, http://helicopters.ge/en/) раніше входила офшорна компанія "PINTA-C LTD" (1555292, BVI). Грузинська компанія здійснює пасажирські та вантажні перевезення вертольотами та катає всіх бажаючих у гори.

"Хіба я сторож літакам моїм?..."

Українська "Авіакомпанія "Константа" не є власником літаків, так само як ТОВ "Європа Ейр" не була власником двох Іл-76, які були знищені ударом турецьких "Байракторів" у липні 2019-го року на аеродромі Ель-Джуфра.

Головним активом "Авіакомпанії "Константа" є дотримання всіх бюрократичних процедур, яких вимагає Державна авіаслужба України (ДАСУ), для того, щоб надавати дозволи на експлуатацію повітряних суден. Іншими словами, ключовою здатністю "Константи" є правильно підготувати папірці, віднести їх правильним людям і отримати від них правильні підписи.Як ми розуміємо, в Україні цей процес є досить багатогранним і породжує для всіх сторін цікаві можливості. З іншого боку, справжнім власником активів є компанії, які мають право власності на літаки та передають ці літаки у лізинг "Авіакомпанії "Константа".

Станом на серпень 2023 року, у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України (який, до речі, є одним із найпрозоріших таких реєстрів у світі) міститься інформація про 12 повітряних суден, які мають необхідні ліцензії від ДАСУ, надані їх експлуатанту "Авіакомпанії" Константа”.

Дев'ять із дванадцяти повітряних суден надано в лізинг "Константі" еміратською офшорною компанією "Expedition Aviation FZC" (Шарджа, ОАЕ), 40% якої контролює Мілешко.

Ще три повітряні судна - два Ан-74ТК-100 і один Ан-74Т-100 - з'явилися в авіапарку "Константи" протягом останніх 24 місяців. Особливо цікавим є те, що "Авіакомпанія "Константа" ніколи не експлуатувала літаки модифікацій Ан-74 Харківського авіазаводу, за "наведення порядку" в якому так боровся партнер Сівковича - Олег Сляднєв.

За даними реєстру цивільних повітряних суден, Ан-74 із бортовим номером UR-UZN, який Роман Мілешко взяв у лізинг у еміратської компанії AMIS FZE, отримав реєстраційне посвідчення від ДАСУ 16.08.2021 (дійсно до 12.07.2026).

Літак UR-UZO, який формально належить естонській компанії "EKA Grupp Pvt Ltd", отримав посвідчення за тиждень до повномасштабного вторгнення 17.02.2022 (дійсно до 31.12.25).

А літак UR-UZP, що знаходиться у власності тієї ж естонської компанії - 09.06.2022, коли вторгнення вже було в розпалі (дійсно до 31.12.2025).

Таким чином, можна сказати, що жоден із трьох Ан-74 не є "українським літаком", тому що два з них "естонські", а один "еміратський". Однак, якщо будь-який з них буде спійманий на перевезенні зброї (а саме для таких цілей використання Ан-74 та його модифікацій є найбільш комерційно вигідним), то в медіа напишуть, що це – українські літаки, бо саме українське ДАСУ видало їм ліцензії на здійснення польотів.

Причому щонайменше один із бортів ніколи не з'являвся в Україні, адже з початку повномасштабного вторгнення небо України є формально закритим. А літак з бортовим номером UR-UZP, який з березня 2021 року експлуатувався казахською компанією "East Wing", отримав дозвіл ДАСУ у червні 2022 року, незважаючи на те, що авіаційна адміністрація України ніколи не бачила цей літак наживо. Адже до казахської компанії цей Ан-74 експлуатували російські "Уктус" та "Куля Інк".

Власник двох Ан-74 з новими бортовими номерами UR-UZO та UR-UZP, які експлуатувалися російською компанією "Уктус" - естонська "EKA Grupp Pvt Ltd" (EE101514013, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Plasti tn 6 , Зареєстрована 01.02.2012.

Естонська юрисдикція є вкрай прозорою, тому велика кількість інформації про дану компанію зі статутним капіталом всього 2500 євро дуже легко гуглиться. Її заснували дві особи, які вклали в підприємство по 1250 євро - Алеся Гой (Виноградова), 14 серпня 1980 року народження, та Вікторс Томішевс, 14 жовтня 1973 року народження (ймовірно, громадянин Латвії). Крім реєстраційних даних, про компанію немає у відкритих даних жодної інформації. Невідомо, чи займалася компанія колись авіацією. Не відомо, звідки у компанії зі статутним капіталом 2500 євро гроші на два унікальні літаки Ан-74 та їх обслуговування?

Компанія AMIS FZE, яка є власником третього Ан-74, який експлуатує "Константа" (бортовий номер UR-UZN, заводський номер 36547095900), зареєстрована у вільній економічній зоні міжнародного аеропорту Шарджа (ОАЕ).

Хоча про офіційні бенефіціари AMIS FZE нічого не відомо, проте архівна копія сайту цієї компанії показує, що з 2016 року він ведеться російською мовою. А відкриті дані сервісу ImportGenius показують, що AMIS FZE активно торгувала як з українськими (ТОВ "Мотор Січ", ТОВ "Стар-авіа", ТОВ "Ротор Макс Інтернешнл", Кременчуцький льотний коледж), так і з російськими (ТОВ " ХЕЛІСТАР", ТОВ "АЕРОТЕХНІКСЕРВІС", ТОВ "ПІКАТ", ТОВ "АВІТЕЛ", ЗАТ "ФЛАЙ АВІА") компаніями.

Крім того, на урядовому порталі американської країни Перу вдалося знайти один цікавий документ. "AMIS FZE" просила перуанську владу надати дозвіл на виконання авіаційно-транспортних послуг, в якому було відмовлено. У цьому документі фігурує ім'я представників еміратської компанії – Олексій Бобров, Олексій Пальчик та Олександр Бурлака.

За збігом обставин, в Україні зареєстровано ТОВ "АМІС-ГРУП" (30450990), серед засновників якого з 2005 по 2010 роки, за даними "Youcontrol", було зазначено Пальчика Олексія Івановича та Пальчик Ірину Миколаївну. Крім того, Пальчик Олексій Іванович також серед співзасновників Виробничо-комерційного підприємства "Укравіаресурс" (30491981), де зазначено, що він зареєстрований у смт Гвардійське, Сімферопольського району, АР Крим.

Олексій Бобров, згаданий у перуанському документі, на своєму профілі в соціальній мережі LinkedIn, також зазначив, що працював у ТОВ "АМІС-ГРУП", зареєстрованій у Криму.

Цікаво, що в ліцензійних документах компанії "Expedition Aviation FZC" в ОАЕ серед контактних даних вказана пошта [email protected].

Журналістський розслідувальний проєкт "Наші гроші" в січні 2016 року встановив, що фірма Олексія Пальчика "Аміс-груп" брала участь у постачанні військової частини А1604 авіаційно-технічного майна, відреставрованого у підпільних цехах та з підробленими техпаспортами. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду міста Києва від 29 грудня 2015 року. За даними слідства, велику частину авіазапчастин без оформлення належних документів восени минулого року поставило ТОВ "Аміс Груп".

Пальчик Олексій Іванович, 29.01.1965 року народження, ще 22.03.2015 отримав російський паспорт за номером 3914 845759 у відділі УФМС росії у Криму в Київському районі м. Сімферополь. Має номер телефону +79660291555, email: [email protected] та [email protected].

Російська база відомостей про ідентифікаційні податкові номери підтверджує валідність виданого російського паспорта та номер ІПН - 910221106302, на який зареєстровано бенефіціарну участь Олексія Пальчика у російських підприємствах ТОВ "Хелістар", ТОВ "Техвіастіс", ТОВ "Техноград".

Таким чином, принаймні один представник компанії, яка володіє літаком Ан-74, "Авіакомпанією "Константа", що експлуатується, є колаборантом, який веде активний бізнес в російській федерації.

"Найбільша інвестиція" в українське авіабудування

Група компаній "Aero-Pioneer" купила "Авіакомпанію "Константа" у Костянтина Григоришина у 2016-му. А у січні 2017 року вже направила українському виробнику літаків Ан-74, Харківському авіазаводу, інвестиційну пропозицію. Пропозиція від імені дубайської "Aero-Pioneer DWC" була надана "Укроборонпрому", до структури якої входив ХАЗ.

Представники "Aero-Pioneer" пропонували надати фінансування до 150 мільйонів доларів на погашення боргів, відновлення виробництва та продаж літаків Ан-74. В обмін на це вони хотіли повний контроль над рішеннями правління, свого фінансового директора, який мав би право контролювати будь-які фінансові операції, та ексклюзивне право вирішувати питання продажів готових літаків або їхніх комплектувльних.

Підписали таку "вигідну пропозицію", нібито, генеральний директор "Aero-Pioneer Group" Хосейн Мусаві та генеральний директор новоствореної компанії Oriole LTD, американський підприємець йорданського походження Набіл Баракат. Звідки взялися Oriole LTD, сам Набіл Баракат та такі масштабні амбіції щодо отримання контролю над українським авіазаводом, було не дуже зрозуміло. Єдиною компанією групи інвесторів, яка перебувала в Україні та представляла їхні інтереси тут, була "Авіакомпанія "Константа".

Через сім місяців після "інвестиційної пропозиції" представники згаданої Oriole Capital Group похвалилися на своєму сайті, що були запрошені на обід з президентом України Петром Порошенком, який перебував з візитом у Нью-Йорку 20-21 вересня 2017 року, після зустрічі з президентом США. На тому ж сайті Хоссейн Мусаві та Набіль Баракат вже були представлені як керуючий партнер та голова компанії Oriole Capital Group відповідно.

Цікаво, що на профілі президента Порошенка у Facebook також є згадка про цей бізнес-ланч 21 вересня 2017 року. Серед клієнтів було згадано і російський "Аерофлот".

Історія закінчилася класично для України. У вересні 2020 року президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" (Харків) Віктор Попов, сказав у своєму інтерв'ю виданню "Укрінформ":

"Від Oriole Capital Group авіазавод не отримав жодної копійки. Це міжнародні фінансові авантюристи. Сенс цього кабального договору був яким? Ми, можливо, так і було написано, інвестуємо 150 млн, але ви протягом трьох років ні з ким більше не маєте жодних справ. І повністю припинилися переговори з канадськими партнерами щодо модернізації Ан-74. Почалося повільне вмирання. Я вважаю, що була єдина мета – убити завод і все розпродати”.

Чи складаються десятки збігів у цілісну картину?

Поза всяким сумнівом, вся авіаційна та авіабудівна галузь України є, по суті, спадщиною радянської промисловості. Унікальний літак Ан-74 був розроблений у 70-х-80-х роках, насамперед для цілей крайньої півночі Радянського Союзу.

Максимальна частина активностей в авіаційній галузі України 90-х та "нульових" років так само була пов'язана з пошуком можливостей кооперації з російськими партнерами. І, з високою ймовірністю, Володимир Сівкович та його бізнес-партнери робили все можливе для того, щоб отримати з цього максимальну вигоду.

Ймовірно, саме тому у 90-х роках авіакомпанія "Вітаїр", яку контролювали партнери Сівковича, експлуатує шість бортів Ан-74. Інший партнер Володимира Сівковича - Олег Сляднєв - пнеться зі шкіри, щоб отримати адміністративний контроль над виробником Ан-74 - Харківським авіаційним заводом.

Партнери "Авіакомпанії "Константа", яка, ймовірно, створювалася російським олігархом Костянтином Григоришиним за підтримки Сівковича, у період 2017-2018 років, у складі групи компаній "Aero-Pioneer", яку представляють йорданський американець Набіл Баракат з Лос- Хосейн Мусаві, знову намагаються отримати контроль над виробником Ан-74 - ХАЗ, і цього разу їм це вдається. А в 2021-2022 роках "Константа" отримує в експлуатацію три літаки Ан-74, власники яких мають російський шлейф.

Чи можна вважати всі ці процеси простим збігом?