Володимир Сівкович – 30 років зради. Частина друга. Авіація

Після публікації першої частини розслідування про присутність агентури ФСБ в Україні "Володимир Сівкович – біографія" я отримав шалений відгук від десятків людей, які відзначали окремі епізоди історії Сівковича, які потрібно відобразити у розслідуванні.

Однак, масштаб матеріалів та фактажу настільки великий, що для його розкриття потрібен ретельний та поступовий виклад.

Щира подяка всім, хто продерся крізь десятки прізвищ, назв компаній, фактів і все ж таки дочитав першу частину розслідування. Друга частина про інтереси Сівковича у сфері авіації – ще складніша. Про це можна судити з нещодавнього арешту експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якому продовжили термін утримання під вартою до 9 вересня 2023 року, після того, як він попросив включити його до списків на обмін з рф, як колись обміняли відомого російського торговця зброєю Віктора Бута, який живе тепер у росії.

Після розвалу СРСР Україна мала не лише третій за величиною ядерний арсенал у світі разом із літаками стратегічної авіації, а й величезний парк транспортної авіації, який було розпорошено приватними компаніями пострадянських країн, або порізано на брухт. Тінь Володимира Сівковича та людей, які мали безпосередню близькість до нього, постійно маячить в історіях про вантажні літаки.

Авіакомпанія "Віта"

Як ми писали в першій частині розслідування, з 1996 року Володимир Сівкович стає офіційним співзасновником ТОВ "Авіакомпанії "Віта" (19037603) разом зі своїм партнером Олегом Слядневим. Пізніше до складу бенефіціарів приєднується Цвєтков Володимир Вікторович, який разом з сином Цвєтковим Андрієм Володимировичем, входять до складу співзасновників компанії зі схожою назвою АТЗТ "Авіакомпанія "Вітааір" (21478473). Крім того, у складі бенефіціарів з'являлася також "ІСТМАУНТ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" (EASTMOUNT TRADING LIMITED, 03940886, Великобританія). Серед осіб, які здійснювали контроль над цією британською компанією, вказано лише українця Володимира Ісаченка (1959 року народження).

Імовірно, що це Ісаченко Володимир Борисович, який, згідно з даними сервісу "Youcontrol", очолював "Авіакомпанію "Віта" з 2004 по 2019 рік, отримавши цю посаду після Андрія Кукіна, ексспівробітника військової контррозвідки СБУ, який до призначення директором в "Авіакомпанію" "Віта" очолював Державне підприємство Міноборони України "Українська авіаційна транспортна компанія" (УАТК, 24964464) та державну компанію "Укрспецекспорт".

Ісаченко засвітився також і у приватному підприємстві "Інвестлендкон" (32772571), яка, за даними "Youcontrol", входить до фінансово-промислової групи Романа Реброва. Низка компаній, що входять до групи, мали серед своїх колишніх бенефіціарів Олександра Сівковича, старшого сина Володимира Сівковича.

Британська офшорка "Істмаунт трейдинг лімітед" зустрічається поряд з іменами Олександра та Віктора Сівковичів в історичних даних наступних компаній:

ТОВ "Віта-ДКД" (34716943, філія "Авіакомпанії "Віта", яка зараз входить до групи Романа Реброва);

ТОВ "ДКД-04" (3192949, директором та засновником був Олександр Сівкович);

ТОВ "Віта-ОКС" (34716791, філія "Авіакомпанії "Віта" до складу засновників якої входили Олег Сляднєв та Володимир Цвєтков);

ТОВ "ПРО-ТВ" (32349000);

ТОВ "Атемс Текнолоджіс" (33996529, пов'язана з Романом Ребровим);

ТОВ "Інвестиційна незалежна група" (32708930, група Романа Реброва);

ТОВ "Центр ембріональних тканин "Емсел" (21574461, група Романа Реброва);

ТОВ "Офісний центр "Висока вежа" (33192954);

ТОВ "Глобал проперті 24" (35016903, група Романа Реброва);

ТОВ "Голден реаліті" (35017840, група Романа Реброва);

ТОВ "Фінансова компанія управління активами" (35017877, група Романа Реброва);

ТОВ "Торговий дім "Інтертрейдинг" (33347727, група Інтергалбуд);

ТОВ "Юридичний консалтинговий центр" (30630517);

ТОВ "Енерго-міст" (30782148);

ТОВ "Енергетичний дім" (32709337, група Романа Реброва).

Крім того, директором ТОВ "Енергетичний дім" та ще низки компаній був Провотар Олексій Анатолійович. Жінка на ім'я Провотар Світлана Леонідівна (з високою ймовірністю родичка останнього) була помічником депутата Володимира Сівковича протягом усіх трьох скликань, коли той був членом українського парламенту.

У 1998 році партнер Сівковича, Цвєтков Володимир Вікторович, стає засновником ще однієї компанії зі схожою назвою АТЗТ "Авіакомпанія "Вітаїр" (21478473) оператора вантажних авіаперевезень, який спеціалізувався на використанні літаків Ан-74 та їх модифікацій. У період з 1992 по 1995 роки "Вітаїр" була оператором шести Ан-74, виготовлених Харківським авіаційним заводом (ХАЗ), який нині має назву Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП). На той час їхні бортові та заводські номери були -

UR-74008/36547095900

UR-74027 / 36547096920

UR-74043 / 36547096923

UR-74044 / 36547097936

УР-74031/36547098961

UR-74032 / 36547098962

Згодом ці літаки було передано російським та казахським компаніям. Проте, у вересні 2021 року, колишній борт UR-74008 повернувся до реєстрації в українській юрисдикції та отримав новий бортовий номер UR-UZN. Його експлуатантом стало ТОВ "Авіакомпанія "Константа".

2005 року українська преса писала про те, що авіакомпанія "Вітаїр", пов'язана з "Авіакомпанією "Віта" Сівковича, здійснювала аерофотозйомку для "Львівського облавтодору" (на суму близько 15,4 млн грн) та "Укрзалізниці" (на суму близько 50 млн грн).

Тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко скаржився, що "50 мільйонів перераховано – а літаки навіть не злітали! Коли ми подивилися на засновників цієї фірми, яка отримала гроші, і разом із якими структурами вони створили інші компанії – стає зрозумілим, що весь цей шум спрямований на самозахист", натякаючи на те, що оточення Віктора Януковича, програвши в період "Помаранчевої революції", намагалося пояснити викриті правочини політичними переслідуваннями.

Історію кожного з вищевказаних Ан-74 можна частково відстежити за фотографіями на так званих "спотерських порталах", де любителі авіафотографії викладають знімки літаків у різних аеропортах світу. Так, наприклад, Ан-74 (UR-74032), який експлуатувався "Вітаїр", був переданий у 1996 році до "Газпромавіа", яка володіла 14-ма літаками різних модифікацій Ан-74. А з 2012 року цей літак експлуатується акціонерною компанією "UTair", яка пофарбувала "ліврею" літака в символіку ООН та здійснює польоти в країнах Африки.

Зокрема, у період з 2015 по 2019 роки цей літак було сфотографовано в аеропортах Центральноафриканської Республіки та Судану, де активно провадить свою діяльність терористична група "Вагнера".

Партнер Сівковича - Олег Сляднєв

Олег Всеволодович Сляднєв офіційно увійшов до співзасновників "Авіакомпанії "Віта" у вересні 1996 року. Крім авіакомпанії, він очолював та контролював харківське приватне підприємство "Олег" (14104134), яке займалося торгівлею. З 1994 року "Олег" разом із угорською компанією "Томтекс ЛТД" стає співзасновником українсько-угорської юрособи "Олвест", яку Сляднєв очолює у 2002 році.

1998 року Сляднєв балотується у народні депутати по одномандатному виборчому округу № 181 (Зміївський район Харківської області). У своїй автобіографії, поданій до ЦВК, він зазначає, що народився у 1960 році, має вищу освіту, проживає в м. Харків та є президентом українсько-угорського підприємства "Олвест". На цих виборах Сівкович балотується від 92-го виборчого округу.

Крім "Авіакомпанії "Віта", ПП "Олег" та українсько-угорського підприємства "Олвест", Сляднєв з 2001 року входить до складу співзасновників ТОВ "Союз-трейд" (31559315), а також певний термін є його директором. З 2006 року він є співвласником компанії "Віта-ОКС" (філії "Авіакомпанії "Віта"). У 2007 році Сляднєв входить до складу співзасновників ТОВ "Науково-дослідний та технічний центр "Ротор" (19499574) разом з Олегом Уруським, який пізніше був призначений на посаду міністра стратегічних галузей промисловості.. А потім очолює цю компанію.

17 липня 2005 року в ефірі програми "Час пік" на 5 каналі Олег Сляднєв публічно заявляє про зловживання керівників Харківського авіаційного заводу (ХАЗ). Декілька медіа, в тому числі і сайт "Подробиці", який належав ТОВ "Національні інформаційні системи" і був частиною телеканалу "Інтер", підхоплюють цю новину та титрують Сляднєва як радника першого віце-прем'єр-міністра України, яким на той момент був Анатолій Кінах у першому уряді Юлії Тимошенко. Ще до цього ефіру, заяви Сляднєва про, нібито, банкрутство ХАЗу поширюються українськими та російськими медіа.

За словами Сляднєва, він побачив у діяльності голови Харківського авіазаводу (ХАЗ) "побудову фінансової піраміди". На той момент ХАЗ очолював український авіаінженер Науменко Павло Олегович, який помер у січні 2023 року. З кінця 90-х років Павло Науменко брав безпосередню участь в організації серійного виробництва літаків Ан-140, Ан-74 та їх модифікацій, розроблених АНТК "Антонов". Він був призначений директором ХАЗ у липні 2002 року, змінивши на цій посаді Анатолія Костянтиновича М'ялицю, та очолив створення та виробництво модифікацій Ан-74, унікального літака, який виготовлявся лише на ХАЗ.

Сляднєв стверджував, що голова Контрольно-ревізійної комісії Микола Сивульський надіслав Юлії Тимошенко листа від 17 травня 2005 року, в якому, нібито, було розкрито факти сумнівних фінансових операцій на ХАЗ. За словами Сляднєва, коли Олег Науменко очолив ХАЗ у 2002 році, то заборгованість підприємства становила близько 240 мільйонів гривень, а станом на травень 2005 року заборгованість становила, нібито, понад 1 мільярд.

Сляднєв переконував, що борги формувалися сумнівно, наприклад, шляхом укладання контракту на постачання двигунів між ХАЗ та угорською фірмою "Івокер груп кфт.", засновником якої була "Росток Груп Інтернешнл" (Делавер, США). Олег Сляднєв обурювався – навіщо купувати двигуни в Угорщині, якщо вони виробляються у Запоріжжі.

Крім того, Сляднєв зазначав, що ХАЗ дозволив собі брати кредити, тоді як за перший квартал 2005 року реалізував лише один літак. Це, за словами Сляднєва, свідчило про фінансовий крах підприємства.

Через кілька місяців, у листопаді 2005 року, українське видання "Коментарі" з посиланням на "Главред", повідомило, що Олег Сляднєв може здобути високу посаду в авіакорпорації "Антонов". Про це писали і в російському "Комерсанті". За словами джерела журналістів видання "Главред" у Міністерстві промислової політики України, Сляднєв мав тісні стосунки з попереднім головою ХАЗ Анатолієм М'ялицею, який 5 листопада 2005 року був призначений генеральним директором державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов", створеною постановою Кабінету Міністрів №1 липня 2005 року на виконання указу Президента від 27 травня 2005 року.

10 листопада 2005 року на пресконференції Мялиця заявив, що корпорація "Антонов" не відповідатиме за борги ХАЗу. Очевидно, це було сказано в контексті того, що рішенням української влади АНТК "Антонова", завод "Авіант", ХАЗ та "410-й завод" були об'єднані в одну корпорацію.

У той же період Сляднєв стає заступником М'ялиці в "Антонов" та починає активно коментувати майбутнє українського авіабудування та підтримує ініціативу мінпромполітики передати контроль за всім авіабудуванням в одні руки. Не виключено, що Сляднєв та Мялиця могли активно співпрацювати в період перебування М'ялиці на посаді спочатку заступника генерального директора, а потім гендиректора ХАЗ у період з 1994 по 2002 роки. Це саме той час, коли авіакомпанія "Вітаїр" оперувала шістьма Ан-74, три з яких отримала прямо із заводу ХАЗ.

Поступившись посадою директора ХАЗ Науменка, Мялицю було призначено на посаду міністра промислової політики в уряді Віктора Януковича, на якій пробув до січня 2004 року. Після перемоги "Помаранчевої революції" Мялиця став радником прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. У той самий час Сляднєв став радником першого віцепрем'єр-міністра Кінаха.

Звичайно, через 20 років дуже важко реально встановити, чи справді Сляднєв і Мялиця мали домовленості, які могли б сприяти розвитку бізнесу Володимира Сівковича та його партнерів. Проте, так чи інакше, їхні спільні дії закінчилися успішно, і у квітні 2008 року Анатолій Мялиця знову стає генеральним директором Харківського авіазаводу та залишає цю посаду лише після перемоги "Революції гідності" у 2015 році.. Тоді новим генеральним директором стає Сунцов Ігор Павлович, якого вже 2021 року оголосили у розшук за розтрату коштів державного підприємства.

По всьому видно, що ХАЗу ніколи не щастило, але його драматична історія ще попереду. Активна медіаприсутність Сляднєва в липні 2005 року не пройшла повз увагу, і за кілька днів після його виступу на телебаченні на окремих українських сайтах публікують своєрідний "відгук" на критику Сляднєва, в якому проливають світло на його біографію та розповідають про його досвід торгівлі тракторами харківського заводу "ХТЗ" з покупцями з російської федерації, а також про передачу одного літака Ан-74 "Газпрому" в обмін на постачання енергоносіїв.

У публікації фігурує інформація і про замах на життя Сляднєва в москві, і про банкрутство українсько-угорської компанії "Олвест", яке завдало значних збитків українським енергетичним підприємствам "Газ України" та "Нафтогазу".

Вже у лютому 2006 року журналіст видання "Дзеркало тижня" Роман Слобідський публікує матеріал, у якому стверджує, що корпорацією "Антонов" насправді керує не Мялиця, а його заповзятливий заступник - Сляднєв. Окрім посилення своїх позицій у сфері авіабудування, Олег Сляднєв намагається увійти у велику політику. У 2002 та 2006 роках Сляднєв балотується до Верховної Ради України за списками блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка, проте не проходить до парламенту.

Разом з тим, у 2002 році в російській федерації реєструється компанія ТОВ "Аерокомп", засновником якої є особа на ім'я Сляднєв Олег Всеволодович, та функціонує весь той час, коли Сляднєв фактично керує авіабудівною галуззю України.

2004 року Сляднєв, нібито, захистив кандидатську дисертацію "Управління проектами створення модифікацій пасажирських та транспортних літаків в умовах ринкової економіки".

Згідно з даними сервісу "Youcontrol", у 2008 році Сляднєв, Сівкович та Цвєтков перестають фігурувати у списку співзасновників "Авіакомпанії "Віта". Натомість їх замінює вже вищезгадана офшорна компанія "Істмаунт трейдінг лімітед".

Чи є "константою" вплив ФСБ на українську авіацію?

У першій частині розслідування ви вже могли прочитати про зв'язок між Володимиром Сівковичем та російським олігархом із Запоріжжя Костянтином Григоришиним. Його заарештували після ділової вечері з Сівковичем та віцепрезидентом "Авіакомпанії "Віта" Андрієм Кудіним.

У 1998-1999 роках металургійний бізнес Костянтина Григоришина, який він розпочинав у москві та запустив у рідному Запоріжжі, вже набув глобальних масштабів. Як будь-який пристойний олігарх він мав придбати собі пасажирський літак для особистих чартерних перельотів з аеропорту Запоріжжя та у зворотному напрямку.

Першим таким літаком Григоришин був пасажирський Як-40. Однак, мати свій літак - ще не означає вільно ним користуватися та дешево обслуговувати. Тому, ймовірно, Григоришин був зацікавлений у сфері авіабізнесу, що й могло стати підставою його тісного спілкування з Сівковичем та Кудіним тієї злощасної ночі у київському ресторані "Егоїст" 2002-го.

Щоб здійснювати експлуатацію літаків, компанія повинна відповідати певним вимогам до її активів, експертизи та персоналу. Активів в аеропорту Запоріжжя було достатньо. Проте всі вони належали державі.

1998 року керівником Державного підприємства Міноборони "Українська авіаційна транспортна компанія" стає Андрій Кукін, який після звільнення з цієї посади у 2003-му очолює "Авіакомпанію "Віта". З великою ймовірністю можна припустити, що інтерес до інфраструктурного комплексу аеропорту Запоріжжя став зростати саме з того моменту, коли Андрій Кукін почав особисто розбиратися із "залишками" майна радянського Запорізького авіаційного загону.

Сервіс "Youcontrol" дає можливість ознайомитися з ухвалою суду, де зазначено, що згідно з довідкою державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Запоріжжя від 05.05.2010 №6097 філія "Української авіаційної транспортної компанії "Аеропорт Запоріжжя Вантажний" перебуває на обліку в державній податковій інспекції Шевченківському районі міста Запоріжжя як платник податків із 11.05.1998.

Іншими словами, близька до Сівковича людина могла контролювати і повітряний флот вантажної авіації, і наземну інфраструктуру, зокрема в рідному для Григоришина Запоріжжя, де і було створено "Авіакомпанію "Константа", шляхом відчуження частини державного майна Запорізького аеропорту. Спочатку майно перейшло під контроль ВАТ "МФС", історію якого було описано у першій частині розслідування.