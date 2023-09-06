Володимир Сівкович – 30 років зради. Частина друга. Авіація

Після публікації першої частини розслідування про присутність агентури ФСБ в Україні "Володимир Сівкович – біографія" я отримав шалений відгук від десятків людей, які відзначали окремі епізоди історії Сівковича, які потрібно відобразити у розслідуванні.
Однак, масштаб матеріалів та фактажу настільки великий, що для його розкриття потрібен ретельний та поступовий виклад.
Щира подяка всім, хто продерся крізь десятки прізвищ, назв компаній, фактів і все ж таки дочитав першу частину розслідування. Друга частина про інтереси Сівковича у сфері авіації – ще складніша. Про це можна судити з нещодавнього арешту експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якому продовжили термін утримання під вартою до 9 вересня 2023 року, після того, як він попросив включити його до списків на обмін з рф, як колись обміняли відомого російського торговця зброєю Віктора Бута, який живе тепер у росії.
Після розвалу СРСР Україна мала не лише третій за величиною ядерний арсенал у світі разом із літаками стратегічної авіації, а й величезний парк транспортної авіації, який було розпорошено приватними компаніями пострадянських країн, або порізано на брухт. Тінь Володимира Сівковича та людей, які мали безпосередню близькість до нього, постійно маячить в історіях про вантажні літаки.
Авіакомпанія "Віта"
Як ми писали в першій частині розслідування, з 1996 року Володимир Сівкович стає офіційним співзасновником ТОВ "Авіакомпанії "Віта" (19037603) разом зі своїм партнером Олегом Слядневим. Пізніше до складу бенефіціарів приєднується Цвєтков Володимир Вікторович, який разом з сином Цвєтковим Андрієм Володимировичем, входять до складу співзасновників компанії зі схожою назвою АТЗТ "Авіакомпанія "Вітааір" (21478473). Крім того, у складі бенефіціарів з'являлася також "ІСТМАУНТ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" (EASTMOUNT TRADING LIMITED, 03940886, Великобританія). Серед осіб, які здійснювали контроль над цією британською компанією, вказано лише українця Володимира Ісаченка (1959 року народження).
Імовірно, що це Ісаченко Володимир Борисович, який, згідно з даними сервісу "Youcontrol", очолював "Авіакомпанію "Віта" з 2004 по 2019 рік, отримавши цю посаду після Андрія Кукіна, ексспівробітника військової контррозвідки СБУ, який до призначення директором в "Авіакомпанію" "Віта" очолював Державне підприємство Міноборони України "Українська авіаційна транспортна компанія" (УАТК, 24964464) та державну компанію "Укрспецекспорт".
Ісаченко засвітився також і у приватному підприємстві "Інвестлендкон" (32772571), яка, за даними "Youcontrol", входить до фінансово-промислової групи Романа Реброва. Низка компаній, що входять до групи, мали серед своїх колишніх бенефіціарів Олександра Сівковича, старшого сина Володимира Сівковича.
Британська офшорка "Істмаунт трейдинг лімітед" зустрічається поряд з іменами Олександра та Віктора Сівковичів в історичних даних наступних компаній:
ТОВ "Віта-ДКД" (34716943, філія "Авіакомпанії "Віта", яка зараз входить до групи Романа Реброва);
ТОВ "ДКД-04" (3192949, директором та засновником був Олександр Сівкович);
ТОВ "Віта-ОКС" (34716791, філія "Авіакомпанії "Віта" до складу засновників якої входили Олег Сляднєв та Володимир Цвєтков);
ТОВ "ПРО-ТВ" (32349000);
ТОВ "Атемс Текнолоджіс" (33996529, пов'язана з Романом Ребровим);
ТОВ "Інвестиційна незалежна група" (32708930, група Романа Реброва);
ТОВ "Центр ембріональних тканин "Емсел" (21574461, група Романа Реброва);
ТОВ "Офісний центр "Висока вежа" (33192954);
ТОВ "Глобал проперті 24" (35016903, група Романа Реброва);
ТОВ "Голден реаліті" (35017840, група Романа Реброва);
ТОВ "Фінансова компанія управління активами" (35017877, група Романа Реброва);
ТОВ "Торговий дім "Інтертрейдинг" (33347727, група Інтергалбуд);
ТОВ "Юридичний консалтинговий центр" (30630517);
ТОВ "Енерго-міст" (30782148);
ТОВ "Енергетичний дім" (32709337, група Романа Реброва).
Крім того, директором ТОВ "Енергетичний дім" та ще низки компаній був Провотар Олексій Анатолійович. Жінка на ім'я Провотар Світлана Леонідівна (з високою ймовірністю родичка останнього) була помічником депутата Володимира Сівковича протягом усіх трьох скликань, коли той був членом українського парламенту.
У 1998 році партнер Сівковича, Цвєтков Володимир Вікторович, стає засновником ще однієї компанії зі схожою назвою АТЗТ "Авіакомпанія "Вітаїр" (21478473) оператора вантажних авіаперевезень, який спеціалізувався на використанні літаків Ан-74 та їх модифікацій. У період з 1992 по 1995 роки "Вітаїр" була оператором шести Ан-74, виготовлених Харківським авіаційним заводом (ХАЗ), який нині має назву Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП). На той час їхні бортові та заводські номери були -
UR-74008/36547095900
UR-74027 / 36547096920
UR-74043 / 36547096923
UR-74044 / 36547097936
УР-74031/36547098961
UR-74032 / 36547098962
Згодом ці літаки було передано російським та казахським компаніям. Проте, у вересні 2021 року, колишній борт UR-74008 повернувся до реєстрації в українській юрисдикції та отримав новий бортовий номер UR-UZN. Його експлуатантом стало ТОВ "Авіакомпанія "Константа".
2005 року українська преса писала про те, що авіакомпанія "Вітаїр", пов'язана з "Авіакомпанією "Віта" Сівковича, здійснювала аерофотозйомку для "Львівського облавтодору" (на суму близько 15,4 млн грн) та "Укрзалізниці" (на суму близько 50 млн грн).
Тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко скаржився, що "50 мільйонів перераховано – а літаки навіть не злітали! Коли ми подивилися на засновників цієї фірми, яка отримала гроші, і разом із якими структурами вони створили інші компанії – стає зрозумілим, що весь цей шум спрямований на самозахист", натякаючи на те, що оточення Віктора Януковича, програвши в період "Помаранчевої революції", намагалося пояснити викриті правочини політичними переслідуваннями.
Історію кожного з вищевказаних Ан-74 можна частково відстежити за фотографіями на так званих "спотерських порталах", де любителі авіафотографії викладають знімки літаків у різних аеропортах світу. Так, наприклад, Ан-74 (UR-74032), який експлуатувався "Вітаїр", був переданий у 1996 році до "Газпромавіа", яка володіла 14-ма літаками різних модифікацій Ан-74. А з 2012 року цей літак експлуатується акціонерною компанією "UTair", яка пофарбувала "ліврею" літака в символіку ООН та здійснює польоти в країнах Африки.
Зокрема, у період з 2015 по 2019 роки цей літак було сфотографовано в аеропортах Центральноафриканської Республіки та Судану, де активно провадить свою діяльність терористична група "Вагнера".
Партнер Сівковича - Олег Сляднєв
Олег Всеволодович Сляднєв офіційно увійшов до співзасновників "Авіакомпанії "Віта" у вересні 1996 року. Крім авіакомпанії, він очолював та контролював харківське приватне підприємство "Олег" (14104134), яке займалося торгівлею. З 1994 року "Олег" разом із угорською компанією "Томтекс ЛТД" стає співзасновником українсько-угорської юрособи "Олвест", яку Сляднєв очолює у 2002 році.
1998 року Сляднєв балотується у народні депутати по одномандатному виборчому округу № 181 (Зміївський район Харківської області). У своїй автобіографії, поданій до ЦВК, він зазначає, що народився у 1960 році, має вищу освіту, проживає в м. Харків та є президентом українсько-угорського підприємства "Олвест". На цих виборах Сівкович балотується від 92-го виборчого округу.
Крім "Авіакомпанії "Віта", ПП "Олег" та українсько-угорського підприємства "Олвест", Сляднєв з 2001 року входить до складу співзасновників ТОВ "Союз-трейд" (31559315), а також певний термін є його директором. З 2006 року він є співвласником компанії "Віта-ОКС" (філії "Авіакомпанії "Віта"). У 2007 році Сляднєв входить до складу співзасновників ТОВ "Науково-дослідний та технічний центр "Ротор" (19499574) разом з Олегом Уруським, який пізніше був призначений на посаду міністра стратегічних галузей промисловості.. А потім очолює цю компанію.
17 липня 2005 року в ефірі програми "Час пік" на 5 каналі Олег Сляднєв публічно заявляє про зловживання керівників Харківського авіаційного заводу (ХАЗ). Декілька медіа, в тому числі і сайт "Подробиці", який належав ТОВ "Національні інформаційні системи" і був частиною телеканалу "Інтер", підхоплюють цю новину та титрують Сляднєва як радника першого віце-прем'єр-міністра України, яким на той момент був Анатолій Кінах у першому уряді Юлії Тимошенко. Ще до цього ефіру, заяви Сляднєва про, нібито, банкрутство ХАЗу поширюються українськими та російськими медіа.
За словами Сляднєва, він побачив у діяльності голови Харківського авіазаводу (ХАЗ) "побудову фінансової піраміди". На той момент ХАЗ очолював український авіаінженер Науменко Павло Олегович, який помер у січні 2023 року. З кінця 90-х років Павло Науменко брав безпосередню участь в організації серійного виробництва літаків Ан-140, Ан-74 та їх модифікацій, розроблених АНТК "Антонов". Він був призначений директором ХАЗ у липні 2002 року, змінивши на цій посаді Анатолія Костянтиновича М'ялицю, та очолив створення та виробництво модифікацій Ан-74, унікального літака, який виготовлявся лише на ХАЗ.
Сляднєв стверджував, що голова Контрольно-ревізійної комісії Микола Сивульський надіслав Юлії Тимошенко листа від 17 травня 2005 року, в якому, нібито, було розкрито факти сумнівних фінансових операцій на ХАЗ. За словами Сляднєва, коли Олег Науменко очолив ХАЗ у 2002 році, то заборгованість підприємства становила близько 240 мільйонів гривень, а станом на травень 2005 року заборгованість становила, нібито, понад 1 мільярд.
Сляднєв переконував, що борги формувалися сумнівно, наприклад, шляхом укладання контракту на постачання двигунів між ХАЗ та угорською фірмою "Івокер груп кфт.", засновником якої була "Росток Груп Інтернешнл" (Делавер, США). Олег Сляднєв обурювався – навіщо купувати двигуни в Угорщині, якщо вони виробляються у Запоріжжі.
Крім того, Сляднєв зазначав, що ХАЗ дозволив собі брати кредити, тоді як за перший квартал 2005 року реалізував лише один літак. Це, за словами Сляднєва, свідчило про фінансовий крах підприємства.
Через кілька місяців, у листопаді 2005 року, українське видання "Коментарі" з посиланням на "Главред", повідомило, що Олег Сляднєв може здобути високу посаду в авіакорпорації "Антонов". Про це писали і в російському "Комерсанті". За словами джерела журналістів видання "Главред" у Міністерстві промислової політики України, Сляднєв мав тісні стосунки з попереднім головою ХАЗ Анатолієм М'ялицею, який 5 листопада 2005 року був призначений генеральним директором державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов", створеною постановою Кабінету Міністрів №1 липня 2005 року на виконання указу Президента від 27 травня 2005 року.
10 листопада 2005 року на пресконференції Мялиця заявив, що корпорація "Антонов" не відповідатиме за борги ХАЗу. Очевидно, це було сказано в контексті того, що рішенням української влади АНТК "Антонова", завод "Авіант", ХАЗ та "410-й завод" були об'єднані в одну корпорацію.
У той же період Сляднєв стає заступником М'ялиці в "Антонов" та починає активно коментувати майбутнє українського авіабудування та підтримує ініціативу мінпромполітики передати контроль за всім авіабудуванням в одні руки. Не виключено, що Сляднєв та Мялиця могли активно співпрацювати в період перебування М'ялиці на посаді спочатку заступника генерального директора, а потім гендиректора ХАЗ у період з 1994 по 2002 роки. Це саме той час, коли авіакомпанія "Вітаїр" оперувала шістьма Ан-74, три з яких отримала прямо із заводу ХАЗ.
Поступившись посадою директора ХАЗ Науменка, Мялицю було призначено на посаду міністра промислової політики в уряді Віктора Януковича, на якій пробув до січня 2004 року. Після перемоги "Помаранчевої революції" Мялиця став радником прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. У той самий час Сляднєв став радником першого віцепрем'єр-міністра Кінаха.
Звичайно, через 20 років дуже важко реально встановити, чи справді Сляднєв і Мялиця мали домовленості, які могли б сприяти розвитку бізнесу Володимира Сівковича та його партнерів. Проте, так чи інакше, їхні спільні дії закінчилися успішно, і у квітні 2008 року Анатолій Мялиця знову стає генеральним директором Харківського авіазаводу та залишає цю посаду лише після перемоги "Революції гідності" у 2015 році.. Тоді новим генеральним директором стає Сунцов Ігор Павлович, якого вже 2021 року оголосили у розшук за розтрату коштів державного підприємства.
По всьому видно, що ХАЗу ніколи не щастило, але його драматична історія ще попереду. Активна медіаприсутність Сляднєва в липні 2005 року не пройшла повз увагу, і за кілька днів після його виступу на телебаченні на окремих українських сайтах публікують своєрідний "відгук" на критику Сляднєва, в якому проливають світло на його біографію та розповідають про його досвід торгівлі тракторами харківського заводу "ХТЗ" з покупцями з російської федерації, а також про передачу одного літака Ан-74 "Газпрому" в обмін на постачання енергоносіїв.
У публікації фігурує інформація і про замах на життя Сляднєва в москві, і про банкрутство українсько-угорської компанії "Олвест", яке завдало значних збитків українським енергетичним підприємствам "Газ України" та "Нафтогазу".
Вже у лютому 2006 року журналіст видання "Дзеркало тижня" Роман Слобідський публікує матеріал, у якому стверджує, що корпорацією "Антонов" насправді керує не Мялиця, а його заповзятливий заступник - Сляднєв. Окрім посилення своїх позицій у сфері авіабудування, Олег Сляднєв намагається увійти у велику політику. У 2002 та 2006 роках Сляднєв балотується до Верховної Ради України за списками блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка, проте не проходить до парламенту.
Разом з тим, у 2002 році в російській федерації реєструється компанія ТОВ "Аерокомп", засновником якої є особа на ім'я Сляднєв Олег Всеволодович, та функціонує весь той час, коли Сляднєв фактично керує авіабудівною галуззю України.
2004 року Сляднєв, нібито, захистив кандидатську дисертацію "Управління проектами створення модифікацій пасажирських та транспортних літаків в умовах ринкової економіки".
Згідно з даними сервісу "Youcontrol", у 2008 році Сляднєв, Сівкович та Цвєтков перестають фігурувати у списку співзасновників "Авіакомпанії "Віта". Натомість їх замінює вже вищезгадана офшорна компанія "Істмаунт трейдінг лімітед".
Чи є "константою" вплив ФСБ на українську авіацію?
У першій частині розслідування ви вже могли прочитати про зв'язок між Володимиром Сівковичем та російським олігархом із Запоріжжя Костянтином Григоришиним. Його заарештували після ділової вечері з Сівковичем та віцепрезидентом "Авіакомпанії "Віта" Андрієм Кудіним.
У 1998-1999 роках металургійний бізнес Костянтина Григоришина, який він розпочинав у москві та запустив у рідному Запоріжжі, вже набув глобальних масштабів. Як будь-який пристойний олігарх він мав придбати собі пасажирський літак для особистих чартерних перельотів з аеропорту Запоріжжя та у зворотному напрямку.
Першим таким літаком Григоришин був пасажирський Як-40. Однак, мати свій літак - ще не означає вільно ним користуватися та дешево обслуговувати. Тому, ймовірно, Григоришин був зацікавлений у сфері авіабізнесу, що й могло стати підставою його тісного спілкування з Сівковичем та Кудіним тієї злощасної ночі у київському ресторані "Егоїст" 2002-го.
Щоб здійснювати експлуатацію літаків, компанія повинна відповідати певним вимогам до її активів, експертизи та персоналу. Активів в аеропорту Запоріжжя було достатньо. Проте всі вони належали державі.
1998 року керівником Державного підприємства Міноборони "Українська авіаційна транспортна компанія" стає Андрій Кукін, який після звільнення з цієї посади у 2003-му очолює "Авіакомпанію "Віта". З великою ймовірністю можна припустити, що інтерес до інфраструктурного комплексу аеропорту Запоріжжя став зростати саме з того моменту, коли Андрій Кукін почав особисто розбиратися із "залишками" майна радянського Запорізького авіаційного загону.
Сервіс "Youcontrol" дає можливість ознайомитися з ухвалою суду, де зазначено, що згідно з довідкою державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Запоріжжя від 05.05.2010 №6097 філія "Української авіаційної транспортної компанії "Аеропорт Запоріжжя Вантажний" перебуває на обліку в державній податковій інспекції Шевченківському районі міста Запоріжжя як платник податків із 11.05.1998.
Іншими словами, близька до Сівковича людина могла контролювати і повітряний флот вантажної авіації, і наземну інфраструктуру, зокрема в рідному для Григоришина Запоріжжя, де і було створено "Авіакомпанію "Константа", шляхом відчуження частини державного майна Запорізького аеропорту. Спочатку майно перейшло під контроль ВАТ "МФС", історію якого було описано у першій частині розслідування.
З 2011 року 99,8% "Константи" контролює григоришинська "ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED" (HE 24084), а в грудні 2016 року продає всю цю частку офшорної компанії "AP Holdings Limited", яка є частиною "Aero-Pioneer Group" до складу якої входять зареєстровані у різних юрисдикціях компанії: "AERO-PIONEER of AFRICA" (Уганда, Кенія, Занзібар), "Airgenium Inc." (штат Делавер, США), "Aero-Pioneer DWC" та "AP Holdings Limited" зареєстровані в ОАЕ.
"Обличчями" цієї групи компаній виступали Джастін Саузерленд (Justin Ryan Southerland - 14 жовтня 1978 року народження, паспорт США 548480838, [email protected]) та Ендрю Літтл (Andrew Douglas Little - 3 квітня 1965 року народження, паспорти. Ендрю Літтл багато років провів у країнах Східної Африки, де починав пілотом, що доставляє вантажі, а потім почав масштабувати бізнес.
Окрім американця та канадця компанією керував і українець Роман Мілешко, 1976 року народження. У ряді американських відкритих джерел він навіть вказувався як директор "Aero-Pioneer Group" і як один із керівників компанії "World Aviation Business, Corp" (штат Флорида, США). А на українських авіафорумах, датованих 2015-м роком, користувачі розповідали, що Мілешко шукав пілотів та членів екіпажів на літаки Ан-26 та Ан-32 для польотів у Могадішо та у регіоні Східної Африки.
У 2016 році американська неприбуткова організація "Глобальний фонд сил спеціальних операцій" (Global SOF Foundation) випустила свій бюлетень, в якому зазначено, що Роман Мілешко також є представником еміратської компанії "Expedition Aviation FZE", яка надає послуги авіаційних транспортних перевезень, та названа " маленьким бізнес-партнером Global SOF Foundation.
Сам Мілешко навіть брав участь у Zoom-обговореннях російської агресії проти України, які організовувала Global SOF Foundation. Сайт компанії "Expedition Aviation" не містить жодного імені, а номером телефону вказаним у бюлетені Global SOF Foundation (+380 63 561 37 00) користувалися особи з іменами Олексій Кривоніс та Ярослав Шацький. Вказаний номер використали також в оголошенні про продаж літака Ан-26.
Після отримання контролю над "Авіакомпанією "Константа" нові власники прийняли рішення отримати акредитацію компанії при структурах ООН, щоб мати можливість надавати транспортні послуги для структур Організації Об'єднаних Націй і UNICEF, у тому числі - в країнах Африки.
А, у лютому 2018 року, "Константа" звернулася до державних органів США з проханням про дозвіл на діяльність в американській юрисдикції та польоти до американських аеропортів.
У поданих на розгляд документах, які є у нашому розпорядженні, зазначалося, що станом на лютий 2018 року 49% "Авіакомпанії "Константа" належать Роману Мілешку, ще 49% еміратській "AP Holdings Limited", яка належала Райану Саузерленду та Ендрю Літт та ще 2% належало громадянину України Михайлу Моісеєнку.
Крім частки в "Авіакомпанії "Константа", Роман Мілешко зазначив, що має у своїй власності 70% еміратської офшорної компанії "Expedition Aviation FZE". 21 листопада 2019 року цю частку було знижено до 40%. Хто саме володіє рештою 60%, залишається невідомим.
Мілешко також контролює частку розміром 49% у грузинській компанії "Aero Expedition" (Тбілісі), і 74,3% в українському ТОВ "Інкомпас" (41481738), партнером у якій, ймовірно, був брат Романа - Валентин Вікторович Мілешко.
Що ж до грузинської компанії-близнючки "Aero Expedition", то її співзасновником є громадянин Грузії Георгій Чиргадзе (Giorgi Chirgadze), який контролює 51% компанії та є її директором. За даними грузинського реєстру юрособ, крім Чиргадзе та Мілешка до складу засновників компанії "Aero Expedition" (404506183, http://helicopters.ge/en/) раніше входила офшорна компанія "PINTA-C LTD" (1555292, BVI). Грузинська компанія здійснює пасажирські та вантажні перевезення вертольотами та катає всіх бажаючих у гори.
"Хіба я сторож літакам моїм?..."
Українська "Авіакомпанія "Константа" не є власником літаків, так само як ТОВ "Європа Ейр" не була власником двох Іл-76, які були знищені ударом турецьких "Байракторів" у липні 2019-го року на аеродромі Ель-Джуфра.
Головним активом "Авіакомпанії "Константа" є дотримання всіх бюрократичних процедур, яких вимагає Державна авіаслужба України (ДАСУ), для того, щоб надавати дозволи на експлуатацію повітряних суден. Іншими словами, ключовою здатністю "Константи" є правильно підготувати папірці, віднести їх правильним людям і отримати від них правильні підписи.Як ми розуміємо, в Україні цей процес є досить багатогранним і породжує для всіх сторін цікаві можливості. З іншого боку, справжнім власником активів є компанії, які мають право власності на літаки та передають ці літаки у лізинг "Авіакомпанії "Константа".
Станом на серпень 2023 року, у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України (який, до речі, є одним із найпрозоріших таких реєстрів у світі) міститься інформація про 12 повітряних суден, які мають необхідні ліцензії від ДАСУ, надані їх експлуатанту "Авіакомпанії" Константа”.
Дев'ять із дванадцяти повітряних суден надано в лізинг "Константі" еміратською офшорною компанією "Expedition Aviation FZC" (Шарджа, ОАЕ), 40% якої контролює Мілешко.
Ще три повітряні судна - два Ан-74ТК-100 і один Ан-74Т-100 - з'явилися в авіапарку "Константи" протягом останніх 24 місяців. Особливо цікавим є те, що "Авіакомпанія "Константа" ніколи не експлуатувала літаки модифікацій Ан-74 Харківського авіазаводу, за "наведення порядку" в якому так боровся партнер Сівковича - Олег Сляднєв.
За даними реєстру цивільних повітряних суден, Ан-74 із бортовим номером UR-UZN, який Роман Мілешко взяв у лізинг у еміратської компанії AMIS FZE, отримав реєстраційне посвідчення від ДАСУ 16.08.2021 (дійсно до 12.07.2026).
Літак UR-UZO, який формально належить естонській компанії "EKA Grupp Pvt Ltd", отримав посвідчення за тиждень до повномасштабного вторгнення 17.02.2022 (дійсно до 31.12.25).
А літак UR-UZP, що знаходиться у власності тієї ж естонської компанії - 09.06.2022, коли вторгнення вже було в розпалі (дійсно до 31.12.2025).
Таким чином, можна сказати, що жоден із трьох Ан-74 не є "українським літаком", тому що два з них "естонські", а один "еміратський". Однак, якщо будь-який з них буде спійманий на перевезенні зброї (а саме для таких цілей використання Ан-74 та його модифікацій є найбільш комерційно вигідним), то в медіа напишуть, що це – українські літаки, бо саме українське ДАСУ видало їм ліцензії на здійснення польотів.
Причому щонайменше один із бортів ніколи не з'являвся в Україні, адже з початку повномасштабного вторгнення небо України є формально закритим. А літак з бортовим номером UR-UZP, який з березня 2021 року експлуатувався казахською компанією "East Wing", отримав дозвіл ДАСУ у червні 2022 року, незважаючи на те, що авіаційна адміністрація України ніколи не бачила цей літак наживо. Адже до казахської компанії цей Ан-74 експлуатували російські "Уктус" та "Куля Інк".
Власник двох Ан-74 з новими бортовими номерами UR-UZO та UR-UZP, які експлуатувалися російською компанією "Уктус" - естонська "EKA Grupp Pvt Ltd" (EE101514013, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Plasti tn 6 , Зареєстрована 01.02.2012.
Естонська юрисдикція є вкрай прозорою, тому велика кількість інформації про дану компанію зі статутним капіталом всього 2500 євро дуже легко гуглиться. Її заснували дві особи, які вклали в підприємство по 1250 євро - Алеся Гой (Виноградова), 14 серпня 1980 року народження, та Вікторс Томішевс, 14 жовтня 1973 року народження (ймовірно, громадянин Латвії). Крім реєстраційних даних, про компанію немає у відкритих даних жодної інформації. Невідомо, чи займалася компанія колись авіацією. Не відомо, звідки у компанії зі статутним капіталом 2500 євро гроші на два унікальні літаки Ан-74 та їх обслуговування?
Компанія AMIS FZE, яка є власником третього Ан-74, який експлуатує "Константа" (бортовий номер UR-UZN, заводський номер 36547095900), зареєстрована у вільній економічній зоні міжнародного аеропорту Шарджа (ОАЕ).
Хоча про офіційні бенефіціари AMIS FZE нічого не відомо, проте архівна копія сайту цієї компанії показує, що з 2016 року він ведеться російською мовою. А відкриті дані сервісу ImportGenius показують, що AMIS FZE активно торгувала як з українськими (ТОВ "Мотор Січ", ТОВ "Стар-авіа", ТОВ "Ротор Макс Інтернешнл", Кременчуцький льотний коледж), так і з російськими (ТОВ " ХЕЛІСТАР", ТОВ "АЕРОТЕХНІКСЕРВІС", ТОВ "ПІКАТ", ТОВ "АВІТЕЛ", ЗАТ "ФЛАЙ АВІА") компаніями.
Крім того, на урядовому порталі американської країни Перу вдалося знайти один цікавий документ. "AMIS FZE" просила перуанську владу надати дозвіл на виконання авіаційно-транспортних послуг, в якому було відмовлено. У цьому документі фігурує ім'я представників еміратської компанії – Олексій Бобров, Олексій Пальчик та Олександр Бурлака.
За збігом обставин, в Україні зареєстровано ТОВ "АМІС-ГРУП" (30450990), серед засновників якого з 2005 по 2010 роки, за даними "Youcontrol", було зазначено Пальчика Олексія Івановича та Пальчик Ірину Миколаївну. Крім того, Пальчик Олексій Іванович також серед співзасновників Виробничо-комерційного підприємства "Укравіаресурс" (30491981), де зазначено, що він зареєстрований у смт Гвардійське, Сімферопольського району, АР Крим.
Олексій Бобров, згаданий у перуанському документі, на своєму профілі в соціальній мережі LinkedIn, також зазначив, що працював у ТОВ "АМІС-ГРУП", зареєстрованій у Криму.
Цікаво, що в ліцензійних документах компанії "Expedition Aviation FZC" в ОАЕ серед контактних даних вказана пошта [email protected].
Журналістський розслідувальний проєкт "Наші гроші" в січні 2016 року встановив, що фірма Олексія Пальчика "Аміс-груп" брала участь у постачанні військової частини А1604 авіаційно-технічного майна, відреставрованого у підпільних цехах та з підробленими техпаспортами. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду міста Києва від 29 грудня 2015 року. За даними слідства, велику частину авіазапчастин без оформлення належних документів восени минулого року поставило ТОВ "Аміс Груп".
Пальчик Олексій Іванович, 29.01.1965 року народження, ще 22.03.2015 отримав російський паспорт за номером 3914 845759 у відділі УФМС росії у Криму в Київському районі м. Сімферополь. Має номер телефону +79660291555, email: [email protected] та [email protected].
Російська база відомостей про ідентифікаційні податкові номери підтверджує валідність виданого російського паспорта та номер ІПН - 910221106302, на який зареєстровано бенефіціарну участь Олексія Пальчика у російських підприємствах ТОВ "Хелістар", ТОВ "Техвіастіс", ТОВ "Техноград".
Таким чином, принаймні один представник компанії, яка володіє літаком Ан-74, "Авіакомпанією "Константа", що експлуатується, є колаборантом, який веде активний бізнес в російській федерації.
"Найбільша інвестиція" в українське авіабудування
Група компаній "Aero-Pioneer" купила "Авіакомпанію "Константа" у Костянтина Григоришина у 2016-му. А у січні 2017 року вже направила українському виробнику літаків Ан-74, Харківському авіазаводу, інвестиційну пропозицію. Пропозиція від імені дубайської "Aero-Pioneer DWC" була надана "Укроборонпрому", до структури якої входив ХАЗ.
Представники "Aero-Pioneer" пропонували надати фінансування до 150 мільйонів доларів на погашення боргів, відновлення виробництва та продаж літаків Ан-74. В обмін на це вони хотіли повний контроль над рішеннями правління, свого фінансового директора, який мав би право контролювати будь-які фінансові операції, та ексклюзивне право вирішувати питання продажів готових літаків або їхніх комплектувльних.
Підписали таку "вигідну пропозицію", нібито, генеральний директор "Aero-Pioneer Group" Хосейн Мусаві та генеральний директор новоствореної компанії Oriole LTD, американський підприємець йорданського походження Набіл Баракат. Звідки взялися Oriole LTD, сам Набіл Баракат та такі масштабні амбіції щодо отримання контролю над українським авіазаводом, було не дуже зрозуміло. Єдиною компанією групи інвесторів, яка перебувала в Україні та представляла їхні інтереси тут, була "Авіакомпанія "Константа".
Через сім місяців після "інвестиційної пропозиції" представники згаданої Oriole Capital Group похвалилися на своєму сайті, що були запрошені на обід з президентом України Петром Порошенком, який перебував з візитом у Нью-Йорку 20-21 вересня 2017 року, після зустрічі з президентом США. На тому ж сайті Хоссейн Мусаві та Набіль Баракат вже були представлені як керуючий партнер та голова компанії Oriole Capital Group відповідно.
Цікаво, що на профілі президента Порошенка у Facebook також є згадка про цей бізнес-ланч 21 вересня 2017 року. Серед клієнтів було згадано і російський "Аерофлот".
Історія закінчилася класично для України. У вересні 2020 року президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" (Харків) Віктор Попов, сказав у своєму інтерв'ю виданню "Укрінформ":
"Від Oriole Capital Group авіазавод не отримав жодної копійки. Це міжнародні фінансові авантюристи. Сенс цього кабального договору був яким? Ми, можливо, так і було написано, інвестуємо 150 млн, але ви протягом трьох років ні з ким більше не маєте жодних справ. І повністю припинилися переговори з канадськими партнерами щодо модернізації Ан-74. Почалося повільне вмирання. Я вважаю, що була єдина мета – убити завод і все розпродати”.
Чи складаються десятки збігів у цілісну картину?
Поза всяким сумнівом, вся авіаційна та авіабудівна галузь України є, по суті, спадщиною радянської промисловості. Унікальний літак Ан-74 був розроблений у 70-х-80-х роках, насамперед для цілей крайньої півночі Радянського Союзу.
Максимальна частина активностей в авіаційній галузі України 90-х та "нульових" років так само була пов'язана з пошуком можливостей кооперації з російськими партнерами. І, з високою ймовірністю, Володимир Сівкович та його бізнес-партнери робили все можливе для того, щоб отримати з цього максимальну вигоду.
Ймовірно, саме тому у 90-х роках авіакомпанія "Вітаїр", яку контролювали партнери Сівковича, експлуатує шість бортів Ан-74. Інший партнер Володимира Сівковича - Олег Сляднєв - пнеться зі шкіри, щоб отримати адміністративний контроль над виробником Ан-74 - Харківським авіаційним заводом.
Партнери "Авіакомпанії "Константа", яка, ймовірно, створювалася російським олігархом Костянтином Григоришиним за підтримки Сівковича, у період 2017-2018 років, у складі групи компаній "Aero-Pioneer", яку представляють йорданський американець Набіл Баракат з Лос- Хосейн Мусаві, знову намагаються отримати контроль над виробником Ан-74 - ХАЗ, і цього разу їм це вдається. А в 2021-2022 роках "Константа" отримує в експлуатацію три літаки Ан-74, власники яких мають російський шлейф.
Чи можна вважати всі ці процеси простим збігом?
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