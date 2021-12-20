Віктор Вексельберг – прокладка Володимира Путіна між Росією та США

13:36 20 листопад Київ, Україна

Російська держава керується злочинними угрупованнями, які отримали свою владу в 90-х. Корупція всередині держави замінює інвестиційні потоки, репресії допомагають бандитам відбирати чужий бізнес, кишенькові політики приймають закони, необхідні для просування власних інтересів. ФСБ, яку так бояться росіяни, задовольняє їхні силові інтереси у вигляді рейдерських захоплень, фальсифікації кримінальних справ, адже “на вулиці ж 21 століття і немає більше місця браткам із бригад у містах та селах”, їхнє місце тепер біля влади.

center;">Дерипаска, Махмудов, Лісін, Бокарєв – типові представники "братви" з 90-х, які отримали владу завдяки награбованому

До кінця не зрозуміло, ким насправді є Володимир Путін. Його привели до влади ті самі братки, проте договір, укладений між ним і Єльциним, передбачав чіткий термін правлінь на 8 років. Виходить, що Путін зміг задобрити "бояр", і ті вирішили залишити його на довше, не задовольнившись правлінням Медведєва. У будь-якому разі, ФСБ та інші структури виконавчої та законодавчої влади, які раніше брали участь у глобальній “приватизації” державних підприємств у 90-х і харчувалися з рук братків, не могли і не можуть стояти амбразурою за президента РФ через вищезгадане. Тому, як висновок, його посада - це скоріше результат симбіозу великого бізнесу та кришування на найвищому рівні. Так би мовити – “Ми тобі владу даємо, Володю, а ти нам - гроші”. Тобто Володимир Путін виступає в ролі щита великого бізнесу Росії на світовій арені і, можливо, наглядача над іншими чиновниками. У відповідь отримує будинок у Геленджику, дачі, літаки, ну і звичайно ж, частину держзабезпечення, що поповнюється з гаманців платників податків і в різних частках ділиться між управителями Кремля.

Як не дивно, але навіть за тотального контролю влади, Володимир Путін не може собі дозволити вільно отримувати і витрачати гроші з скарбниці, і тим більше тримати їх у себе на рахунку. Як будь-який російський політик, що поважає себе, він користується фінансовими накопиченнями тих самих братків з 90-х, які тепер стали олігархами і власниками великого бізнесу в Росії. Водночас він також не може собі дозволити “домовлятися” про таємні зустрічі з представниками західної влади, щоб “підкупити” їх. Проте його підручні симбіоти можуть, як, наприклад, Дерипаска чи менш відомий персонаж - Віктор Вексельберг.

Історія цієї "чудової" людини почалася, як і у всіх, у ХХ столітті: народився, жив, навчався в СРСР, піднявся після розвалу в 90-х. За спогадами одного з колишніх підлеглих Вексельберга він почав заробляти ще наприкінці 80-х, коли Горбачов дав дозвіл на створення кооперативів. Тоді майбутній олігарх працював завідувачем лабораторії в конструкторському бюро з безштангових насосів «Коннас». Маючи підприємницьку "жилку", він вирішив скуповувати мідь з кабелів по 100 доларів за тонну і продавати її до Німеччини вже по 3000 доларів. Через деякий час і відновивши зв'язки зі своїм одногрупником Блаватніковим у США, організував фірму «Ренова» і перевозив комп'ютери до Росії, де потім змінював їх на приватизаційні чеки.

Віктор Вексельберг на посаді завлаба в конструкторському бюро з безштангових насосів «Коннас»

Через кілька років накопичення ваучерів на приватизацію, Вексельберг вирішив увійти до великого бізнесу, а саме до алюмінієвого. Як відомо, на той час багато хто намагався рекетувати російські підприємства з видобутку алюмінію. Проте, заручившись підтримкою братків, бізнесмен ризикнув і не помилився. Йому вдалося увійти в частку Північноуральської бокситової копальні з іншим сучасним мільярдером Василем Анісімовим. Після того, як дочку та зятя Анісімова знайшли вбитими у себе в квартирі в Єкатеринбурзі, Вексельбергу дісталася частка в рудниках його "партнера". Пізніше бізнесмен заволодів підприємством кам'янськ-уральський УАЗ. Слід зазначити, що після передачі прав на володіння Вексельбергу, люди на виробництві скаржилися на нелюдські умови праці та злиденну зарплату. При спробі поскаржитися та організувати профспілку, на кам'янсько-уральському УАЗі лідера страйкувальників Сергія Когана звільнили, а разом із ним ще 3 десятки активістів. Більше того, усі вони були внесені до списку небажаних осіб при прийомі на роботу на будь-яке інше підприємство міста.

З 1997 року, разом із «Альфа-Груп», він став співвласником ТНК – Тюменської нафтової компанії. У 2001 році Вексельберг здійснив рейдерське захоплення ТНК «Югранефті» разом з нафтородовищами за допомогою бандитів. А в 2004 році він купив 10 штук яєць Фаберже, щоб "переконати" в законній приватизації компанії ТНК Рахункову палату РФ. Як наслідок, його банк «ПМБ» (Перший міський банк) збанкротував, а вкладники залишилися без грошей, оскільки на покупку він витягнув гроші банку в офшори у розмірі 60 млн доларів.

Вексельберг та яйця Фаберже, за які він заплатив 100 млн доларів.Частину цієї суми бізнесмен вкрав у вкладників банку.

З 2007 року Вексельберг був головою ради директорів «Русала», того самого підприємства, яке було організовано ізмайлово-подільським ОЗУ, спільно з Дерипаскою, Абрамовичем, ФСБ і, можливо, Березовським. Тому успішний шлях у 90-х йому могли забезпечити ті самі хлопці, які стали “недоторканними”, завдяки угоді Єльцина та Путіна у 1999 році.

Ось така ось людина Вітя Вексельберг. Такою людиною він і залишився, коли увійшов до великої політики. Точніше офіційно, політиком він так і не став, проте "представляти державні інтереси на міжнародній арені все ж таки почав", за що і поплатився, разом з Дерипаскою, "отримавши" місце в списку санкцій США. Після введення санкцій проти Росії, зацікавлені особи почали тиснути на Кремль, щоб уряд робив якісь кроки щодо їхнього зняття. Вексельберг наважився самостійно взятися за це питання, після того, як побачив безпорадність російських управителів у цьому питанні.

Протягом більшої частини 2017 року, поки адміністрація Трампа, що зароджувалася, долала суперечки, створювані нею самою, за словами шести осіб, які спілкувалися з Вексельбергом у той час, бізнесмен давав російським чиновникам і своїм "партнерам" з бізнесу розпливчасті, але певні запевнення про свій вплив у Білому домі. За їхніми словами, він був присутній на церемонії приведення до присяги Трампа у Вашингтоні як гостя свого двоюрідного брата Інтратера, який пожертвувала 250 тис. доларів інавгураційному комітету, і повернувся з новим почуттям впливу.

Представник Вексельберга у Москві Андрій Шторх заявив, що мільярдер ніколи не намагався бути посередником щодо санкцій. “Вексельберг не пропонував і не міг запропонувати нікому свою допомогу у знятті санкцій. Він не має можливості зробити це”, - заявив Шторх. Незабаром після того, як у березні в Нью-Йорку слова Шторха були піддані критиці в рамках розслідування про втручання у вибори США Росії, яке проводив спеціальний радник Роберт Мюллер, проти Вексельберга і Дерипаски було введено санкції за “зловмисну діяльність” Путіна. З того часу Вексельберг втратив близько 3 млрд доларів зі свого статку, в основному через зниження ринкової вартості його міноритарних пакетів акцій швейцарських промислових компаній та «Русалу». І це не рахуючи приблизно 2 млрд доларів, акцій та коштів, які були заморожені або заарештовані в банках внаслідок штрафних санкцій США.

Відомий піарник та представник Віктора Вексельберга – Андрій Шторх

Рішення Міністерства фінансів віднести Вексельберга до однієї категорії з Дерипаскою приголомшило корпоративну Росію. Це тому, що Вексельберг, на відміну від Дерипаски, ніколи нібито не був особливо близьким із Путіним і дев'ять років тому продав свій головний російський актив. У той час як Дерипасці відмовляли у візі США протягом багатьох років, через звинувачення в злочинній діяльності в минулому, Вексельберг мав довгу історію співпраці з провідними американськими компаніями, установами та політиками за комерційними та благодійними проєктами, проте його теперішнє минуле не є таємницею для спецслужб США.

Вексельберг був у полі спостереження американської розвідки протягом багатьох років, зустрічаючись із трьома попередніми президентами США – Бараком Обамою, Джорджем Бушем та Біллом Клінтоном, – але не з Трампом. У 2010 році він допоміг організувати частину державного візиту тодішнього президента Дмитра Медведєва, який охоплював триденний тур Кремнієвою долиною, для зустрічей зі Стівом Джобсом з Apple, Еріком Шмідтом з Google і Джоном Чемберсом з Cisco.

“Вексельберг був глибоко залучений до спроб вплинути на лідерів та політиків у США. Ось чому він опинився там, де він був”, - сказав Майкл Карпентер, колишній співробітник Пентагону, який займався Росією у Раді національної безпеки при адміністрації Обами.

Останні півтора десятиліття Вексельберг "доглядав" впливових агентів на обох узбережжях США. Він уклав угоди з Гарвардом та родиною Форбс щодо репатріації культових православних дзвонів та дорогоцінних яєць Фаберже. Він врятував парк, який є першим царським плацдармом у Каліфорнії, за підтримки як республіканців, так і демократів від тодішнього губернатора Арнольда Шварценеггера, держсекретаря Гілларі Клінтон та сенатора Дайанн Файнштейн. До того, як йому заборонили в'їзд до США, де він колись мав грін-карту, Вексельберг проводив у розкішних готелях своєї родини в Коннектикуті та Нью-Йорку майже стільки ж часу, скільки й у Москві. Іноді він прилітав в аеропорт округу Вестчестер, де мешкають Білл і Хілларі Клінтон, і жертвував по 100 тис. доларів до їхнього фонду від своєї компанії «Ренова».

«Ренова» - основний актив Вексельберга, який бере свій початок із 90-х

У березні 2018 року, під час однієї зі своїх останніх поїздок до США, Вексельберга зупинила та допитала команда спецпрокурора Мюллера, який розслідував зв'язки Путіна і Трампа, в аеропорту Нью-Йорка. Вони спитали про його зв'язки з адвокатом Трампа Майклом Коеном, який уже був під слідством у США. Слідчі також запитали, чому він був присутній на інавгурації Трампа і чи справді “подарунок” Інтратера, у розмірі 250 тис. доларів, був його грошима. Вексельберг "відповів на всі питання, які йому ставили агенти, йому нема чого приховувати", - прокоментував тоді ситуацію Шторх. Інтратер, який у 2000 році створив нью-йоркську фірму Columbus Nova як філію Renova Group у США, відмовився від коментарів, сказавши, що гроші, які він дав на інавгурацію Трампа, були його власними, а не двоюрідного брата.

У січні 2017 року, відразу після того, як Трамп обійняв посаду президента, «Columbus Nova» підписав контракт на консультаційні послуги у розмірі 1 млн доларів з Коеном, який пізніше стане заступником голови з фінансів Національного республіканського комітету. Фірма зрештою перевела загалом близько 500 тис. доларів тій самій юридичній особі, яку Коен використав для виплати прихованих грошей зірці фільмів для дорослих, яка стверджує, що у неї був роман із Трампом.

Інтратер зустрів Коена "випадково" у ресторані в центрі Манхеттена восени 2016 року, коли їх представив спільний друг. На початку січня 2017 року, після свого подарунка у розмірі 250 тис. доларів, але до того, як Трамп обійняв посаду, Інтратер супроводжував Вексельберга в Башту Трампа в Нью-Йорку для імпровізованої зустрічі з Коеном. За словами свідків, там Вексельберг та Коен обговорили, серед іншого, бажання покращити відносини між США та Росією. Потім, на початку березня, на другий місяць перебування Трампа при владі, Вексельберг та Інтратер знову зустрілися з Коеном у Нью-Йорку, цього разу, щоб обговорити потенційну нафтову угоду в США, яка так і не відбулася. Шторх сказав, що Вексельберг і Коен зустрічалися двічі, у тому числі коли Коен представив “потенційну інвестиційну можливість”, яка не цікавила Вексельберга. “Ці взаємодії були дуже короткими та обмеженими та жодним чином не стосувалися питань російсько-американських відносин. Пан Вексельберг не мав постійних ділових чи соціальних відносин з паном Коеном”, - зазначив Шторх.

Водночас, 14 березня Путін запросив Вексельберга до Кремля на їхню першу особисту зустріч із 2010 року, про що повідомив прессекретар президента Дмитро Пєсков. Основною темою обговорення стали "інфраструктурні проєкти Групи "Ренова" в Росії". Пєсков також заперечував причетність Вексельберга до політичних справ Росії. "Про його зв'язки з Коеном Кремль не знав", - заявив речник.

Офіційна зустріч Путіна та Вексельберга у Кремлі

Повернувшись до США, Інтратер зробив ще два пожертвування Трампу. У червні 2017 року він віддав 29 600 доларів Республіканському національному комітету, а потім заплатив 35 тис. доларів за обід із фонду перемоги Трампа в готелі Трампа поряд із Білим домом. Привертає увагу інтерес Мюллера до Інтратера, якого двічі допитували. Одна з областей, яку вивчала його команда, полягає в тому, чи спрямовували багаті росіяни гроші на кампанію Трампа чи інавгурацію через громадян США, щоб обійти правила, що забороняють іноземні пожертвування. У компанії Вексельберга та Інтрантера Columbus Nova стверджують, що вона належить громадянам США, а Вексельберг був просто її найбільшим клієнтом. Деякі люди кажуть, що він був єдиним клієнтом. Наприклад, компанія, що належить групі Renova Group, була найбільшим інвестором у 300-мільйонному фонді, керованому Columbus Nova Technology Partners. "Columbus Nova" придбала частки в багатьох американських компаніях, включаючи цифровий музичний сервіс "Napster", раніше відомий як "Rhapsody", і сайт пліток "Gawker". Тому, з погляду закону, будь-які пожертвування з цих компаній не можуть вважатися іноземними, оскільки зареєстровані в Америці американцями. За словами одного з джерел, через те, що багато інвестицій Вексельберга в США зараз заморожені, штаб-квартира «Columbus Nova Technology Partners» була закрита, що також спростовує запевнення компанії про непричетність російського бізнесмена до її діяльності.

Вексельберг є прикладом пережитку 90-х, який використовується Кремлем для вирішення своїх геополітичних завдань за кордоном. Зокрема, за допомогою свого двоюрідного брата, а також одногрупника, який проживає в США, Вексельберг взаємодіяв з Майклом Коеном для спонсорування передвиборчого штабу Трампа на користь Російської Федерації. Цей жест мав бути високо оцінений у Кремлі, оскільки Вексельберг старався для всіх російських злочинних угруповань, які мають великий бізнес в РФ. Однак схеми, які мають успіх на батьківщині ОЗУ, на Заході швидко викриваються, а наслідком цього стають багатомільярдні втрати на рахунках братків. Зараз Путін продовжує вести ту саму політику – кидає партнерів, тисне на Захід, шантажує, влаштовує енергетичну кризу. Він також намагається “поламати” систему, яка існувала задовго до утворення ОЗУ з 90-х, за що, в результаті, він розплатиться куди більше ніж грошовими втратами.