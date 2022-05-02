Угорські ігри: про Сороса, сексуальні меншини та лицемірство

В останні дні новини угорської політики стали з'являтися в українських медіа з високою частотою. І без того складний конфлікт Києва з Будапештом через бажання останнього впливати на ситуацію в Закарпатті ще більше поглибилася.

Розглянемо основні віхи поточних подій.

Днями СБУ провела обшуки в благодійному фонді, який, імовірно, міг фінансуватися урядом Угорщини з метою популяризації ідей "Великої Угорщини" на території України і поширювати сепаратистські настрої в Закарпатті.

У відповідь на цей випад міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто випустив відеозвернення, в якому повідомив про виклик до угорського МЗС посла України в Угорщині Любові Непоп, і пообіцяв, що перспективи членства України в НАТО будуть блокуватися з подвоєною силою.

Нагадаємо, Угорщина постійно вставляє палиці в колеса підписання будь-яких змістовних документів між Україною і НАТО.

Цікавим є той факт, що представники лояльної до політики Кремля української партії ОПЗЖ, синхронно з угорськими політиками, засудили діяльність СБУ щодо захисту національної державності. Окремі спікери ОПЗЖ стверджували, що обшуки - це форма політичного тиску, щоб змусити політичні сили увійти в коаліцію з представниками партії "Слуга народу" в Закарпатті.

Керівна в Угорщині політична партія "Фідес", на чолі з президентом Віктором Орбаном, прийшла до влади на хвилі жорстокої боротьби з американським фінансистом Джорджем Соросом і президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Оформити саме таким чином свою політичну позицію Віктору Орбану допоміг американський політтехнолог Джордж Бірнбаум, який чудово знайомий і з українським політичним ландшафтом.

Його геніальні ідеї приводили до перемоги на виборах не тільки Орбана, але і такого політичного мастодонта як президент Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

А ідеї, і правда, геніальні: Бірнбаум підказав Орбану розгорнути священний хрестовий похід проти чужих угорському народу ліберальних цінностей і їхнього уособлення - Джорджа Сороса, прекрасно розуміючи той факт, що 90-річний старий Сорос знаходиться за десятки тисяч кілометрів і ніяк не зможе захищатися від нападок в його бік.

Таким чином, на планеті вперше з'явився мем "соросята". А той факт, що представники ОПЗЖ хочуть привласнити його створення і введення в інформаційний простір, черговий раз говорить про те, що ні на що конструктивне вони не здатні. І навіть політичну позицію проти "соросят" вони запозичили в угорського президента.

По суті, тренд критики "соросят" і всього, що вони роблять, є частиною великої стратегії по розриванню відносин України з її західними партнерами, починаючи з Угорщини і закінчуючи США. Для цього російські спецслужби постійно ініціюють провокації, спрямовані на сіяння ворожнечі - то з угорцями, то з мусульманами, то з лібералами і захисниками представників сексуальних меншин.

Тим більше кумедним є те, що угорський поборник сімейних цінностей був застуканий в процесі гей-оргії в Брюсселі. Депутат Європарламенту від угорської керівної партії "Фідес" Йожеф Сайер (József Szájer) подав у відставку після того, як був затриманий на вечірці, коли минулої п'ятниці жителі одного з будинків в центрі Брюсселя поскаржилися в поліцію на шум і порушення карантинних правил.

Інформацію поширило бельгійське новинне агентство Belga, журналісти якого стверджували, що на вечірці були присутні близько 20 осіб, більшість з яких були чоловіками, а на деяких не було одягу, коли увірвалася поліція.

Крім Сайера на вечірці було ще двоє чоловіків, які заявили, що мають депутатську недоторканність. Однак, цікавим є той факт, що постраждав через наліт тільки Сайер.

Причиною тому є те, що партія Фідес, яку очолює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, заявляє, що стоїть на сторожі традиційних сімейних цінностей і виступає проти усиновлення дітей одностатевими парами. А недавно той самий Сайер опинився серед ініціаторів закону про закріплення в конституції Угорщини норми про те, що шлюбом може бути визнаний виключно союз між чоловіком і жінкою.

Сайер одружений і має дитину. Причому раніше в угорській пресі виходили розслідування про те, що Сайер є геєм, як і його колега по партії, який займається публічними комунікаціями "Фідес" - Мате Кошіс (автор закону про визнання бомжів злочинцями). Кошіс подав до суду на авторів розслідування про його сексуальну орієнтацію і виграв його.

За збігом обставин, дружина Йожефа Сайера - Тюнде Хандо, яка була однокурсницею Віктора Орбана, очолювала Національну судову канцелярію, а потім стала суддею Конституційного Суду Угорщини. І та, і інша позиція давали Хандо можливість здійснювати тиск на судові процеси і зробити так, що Кошіс, колега її чоловіка, якого впіймали на гей-оргії, був визнаний «не-геєм" в судовому порядку.

Таким чином, і Віктор Орбан, і його оточення прекрасно знають і розуміють, що, крайньою мірою, частина верхівки партії "Фідес" має нетрадиційну сексуальну орієнтацію, що є цілком здоровим і природним станом речей для будь-якої здорової партії країни-члена Євросоюзу.

Однак, знаючи і розуміючи це, вони продовжують грати на емоціях консервативного населення Угорщини, ініціюючи і приймаючи закони, спрямовані на дискредитацію прав представників сексуальних меншин, що говорить про їхнє нелюдське лицемірство.

Сподіваюся, ця ситуація нагадає читачам деякі епізоди з вітчизняної української політики.