Вассермана використовують як таран проти планів міноборони рф

17:11 24 травня Киев, Украина

Фактично за рішенням президента Зеленського, заради порятунку їхнього життя, близько 300 людей з захисників «Азовсталі» здалися росіянам, за умови їхнього подальшого обміну на полонених російських військових. Це стало однією з найпомітніших новин у всьому світі.

У Міноборони України наголошують, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж використовувана зараз, не може бути.

І цього ж дня із цього приводу відзначилася держдума рф. Вона винесла своє рішення – мовляв, «нацистів», які потрапили їм у лапи, ні в якому разі не можна обмінювати, а треба жорстко судити. Хоча всі знають, що серед них є й тяжко поранені. І взагалі, у відповідь на їхню передачу Україні, додому можуть повернутися стільки ж російських полонених. Але депутатам думи про це якось не думається. Їм, схоже, начхати. Головне – покарати.

Причому відзначився у цій непристойній справі не хтось, а відомий на весь пострадянський простір переможець інтелектуальних телеігор та ще й одесит Анатолій Вассерман.

Саме він запропонував ухвалити постанову чи закон, спрямовані на заборону обміну «нацистських злочинців». У відповідь на що спікер думи В'ячеслав Володін доручив комітетам з оборони та безпеки та протидії корупції підготувати відповідне протокольне доручення палати.

«Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», – коментує Володін.

Події навколо «Азовсталі» — місця героїчного опору українців Маріуполя проти звірств росіян — важливі для того, скільки пропагандистських зусиль російська сторона вже витратила на цю ділянку фронту:

– Жодне інше місто, селище чи локація російсько-української війни не має такого медійного значення. Там, де медійне значення, там і політичні інтереси різних груп впливу навколо керівника рф.

На цей момент, спостереження за тим, як російські пропагандисти описують ситуацію, говорить про те, що можна виділити, як мінімум, три головні наративи, які описують поведінку трьох груп впливу.

Насамперед офіцери гру міноборони росії, які працюють на Донбасі під прикриттям військових кореспондентів, були безпосередньо допущені до процесу евакуації захисників «Азовсталі». Однак при цьому тривалий час вони взагалі не випускали жодної інформації. Хоча постійно намагаються дуже оперативно давати свою оцінку перемогам і поразкам, бо це є частиною інфовійни, яку вони ведуть проти України.

По-друге, коли майже через 24 години оцінки цих людей все ж таки були опубліковані в російській пресі, то виявилося, що вони відрізнялися рідкісною для росіян в останні місяці людяністю. В одному з репортажів описувалося, як боєць підрозділу «Азов» та військовослужбовець так званої ДНР спокійно говорили між собою на політичні теми. Так чи інакше, із цих текстів не видно, що російська сторона хоче лише крові.

І, нарешті, по-третє, я майже повністю впевнений, що висловлювання Вассермана на засіданні держдуми — це заздалегідь спланований політичний демарш тих, хто має контроль над депутатом Вассерманом і використовує його як таран проти планів міністерства оборони росії. Я не виключаю, що справжнім ініціатором такого демаршу може бути фсб росії, якій зараз вигідно, щоб плани міністерства оборони росії щодо захисників «Азовсталі» були зруйновані.

Щодо Володіна, то тут є два варіанти. Або він підтримав Вассермана, оскільки, будучи політиком, не міг йому заперечувати. Бо в такому разі на нього обвалився б вал критики. Або ж, він грає в одній команді з Вассерманом та його господарями, маючи на меті забезпечити провал планам міністерства оборони росії.

Загалом ситуація в політичній сфері росії ніяк не змінилася. Всім кремлівським самодержцям абсолютно начхати на життя людей. Їхні внутрішні міжусобиці підтверджують той факт, що єдину цінність для цих людей має лише «доступ до тіла царя», який конвертується для них у живі гроші. Мені здається, що навколо захисників «Азовсталі» росіяни за своїм звичаєм розгорнуть брудну гру, намагаючись у цьому процесі втопити один одного. А в кремлі, як завжди, сидітимуть і чекатимуть, хто переможе...