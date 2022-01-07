"У Прибалтиці живуть фашисти": гібридні атаки Білорусії

Істотне посилення напруженості на кордоні з Білорусією на початку листопада призвело до поширення гібридних атак проти Литви та Польщі, яких Мінськ звинуватив у скиданні трупів на кордоні та фабрикації відеозаписів. У цинічній спробі використати мігрантів як поширення пропаганди Олександр Лукашенко виступив із промовою, представивши Білорусь, “як маяк правами людини на відміну жорстокого Заходу”.

Після того, як було виявлено труп мігранта на литовсько-білоруському кордоні, Віктор Баранець, російський полковник у відставці, коментую те, що сталося на телеканалі «Білорусія 1», заявив: “Це вже дуже близько до фашизму. Позбутися трупа, скинути його з іншого боку кордону - це оголює огидне обличчя ваших сусідів”. Потім він додав, що “тільки люди з фашистськими поглядами чи люди, сповнені звірячої ненависті до Білорусії, можуть зробити таке з трупами. Куди поділися ці універсальні цінності? Вони поховані у мерзлій землі на кордоні з Польщею, Латвією та Литвою”.

. Відставний російський офіцер неодноразово висловлюється на підтримку агресії російської армії."

Віктор Баранець. Відставний російський офіцер неодноразово висловлюється за агресію російської армії.

Щоб “довести нелюдяність” країн Балтії та Польщі, Баранець, автор кількох книг, у тому числі «Єльцин та його генерали» та «Спецоперація Крим-2014», який також допомагав Володимиру Путіну в одній із його виборчих кампаній, використовує затвердження Білоруського Державного прикордонного. комітету. Вони заявили, що литовські сили скидають тіла вбитих мігрантів на територію Білорусії з Литви, при цьому інформація не підтверджена жодним офіційним розслідуванням.. У свою чергу, Державна прикордонна служба Литви заявила, що вона не має інформації про труп мігранта, нібито знайденого на білоруській стороні кордону, і останнім часом не було випадків відмови групам мігрантів у в'їзді до Литви в приблизно вказаному місці з білоруської сторони.

Незабаром новина про знайдене тіло мігранта була підхоплена вже прокремлівськими ЗМІ і поширилася по пов'язаних з мігрантами соціальним мережам та онлайн ресурсам. Паралельно з цим до новини додали нові "подробиці" про жорстоке побиття знайденого біженця литовськими офіцерами, а білоруські державні ЗМІ опублікували додаткову інформацію про очевидців.

Дезінформація у російських ЗМІ

Незабаром було знайдено ще одне тіло, Олександр Лукашенко вважав за необхідне докладно зупинитися на цьому питанні, на засіданні Міноборони 29 листопада, заявивши, що “ублюдки дійшли до вбивства людей”. Наступного дня звинувачення взяли на озброєння кілька дружніх режиму експертів, переводячи риторику на наступний рівень і говорячи про “фашистські методи та злочини проти людяності, вчинені Литвою”.

Щоб висловити “підтримку” біженцям, Олександр Лукашенко відвідав склад у Брузги 26 листопада, де ховаються мігранти з Близького Сходу та Північної Африки, які раніше намагалися штурмувати польський кордон під контролем білоруських силовиків. Візит транслювався у прямому ефірі на державному телебаченні, широко висвітлювався офіційними мінськими ЗМІ та джерелами, пов'язаними з Кремлем, а також транслювався пов'язаними з мігрантами групами та сторінками у соціальних мережах.

Лукашенко виступає перед біженцями у Брузгі. Там він сказав, що допоможе повернутися додому всім людям із Близького сходу, хто цього захоче.

Цей візит став не лише цинічною спробою використати мігрантів у пропагандистських цілях, націлених на кілька аудиторій, від внутрішньої до мігрантських ЗМІ, соціальних та традиційних, а й для доставки цільового послання як Заходу, так і спільноті мігрантів, насамперед тим, хто вже опинився у складному становищі. Лукашенко заявив: “Якщо хтось хоче піти на захід – це ваше право. Ми не будемо вас ловити, бити і тримати за колючим дротом”. Тим самим він показав, що не має наміру відмовлятися від задуманого: використовувати мігрантів на кордонах з членами ЄС як тиск на союз і створення напруженості. У своїх виступах у таборі Лукашенко продовжував стверджувати, що Німеччина прийме 2 000 мігрантів, нібито затвердження диктатора раніше не спростовувалося екс міністром внутрішніх справ ФРН Хорстом Зеехофером: “Ми не прийматимемо біженців – ми не піддаємося тиску і говоримо, що збираємося країнах”. Однак у своєму монолозі перед тими, хто зібрався біля логістичного центру, Лукашенко сказав: “Будь ласка, прийміть цих людей. Це не дуже багато. Вони хочуть жити у Німеччині – 2000 людей для Німеччини не проблема”. Диктатор знову виділив Польщу, як справжнього ворога в очах мігрантів: "На жаль, я не можу привезти вас до Німеччини, тому що поляки забарикадувались і не пускають вас". Пізніше він звернувся до білоруських помічників і зіграв у гру з перекладанням провини, говорячи, що “поляки раніше сиділи в Ірані, Курдистані, а тепер не допускають їх навіть до свого порога”, маючи на увазі сили НАТО. Він також додав, свого роду, мотиваційну промову для мігрантів: "Щодня 200-400 мігрантів перетинають їх (Польщу, Литву, Латвію) кордону, оскільки навіть паркани з колючого дроту не можуть зупинити припливу". Проте жодна з країн не повідомляла про такі події. Навпаки, вони щодня повідомляють про сотні запобіжних спроб незаконного перетину кордону, але не про те, що людям вдається “пройти”.

22 листопада Державний прикордонний комітет Білорусії заявив, що "Литва продовжує знімати постановочні відеоролики про свою гостинність". Повідомлялося, що після видачі продуктових наборів мігрантам литовські сили безпеки проінструктували їх як правильно відповідати на запитання журналістів. Держприкордонкомітет також заявив, що “громадянські особи, зображені на останньому відео, ставили біженцям заздалегідь узгоджені питання, і очевидно, що мігранти не мають виходу, і якщо вони не скажуть на камеру те, про що їх просять литовські сили безпеки. Вони будуть витіснені назад до Білорусії”.

Матеріали та текст, опубліковані на офіційному сайті білоруських прикордонників

Варто зазначити, що 19 листопада наказом голови Державної прикордонної служби Литви було скасовано заборону щодо заборони для журналістів наближатися до кордону з Білорусією ближче, ніж на 1 км.. Представники литовських ЗМІ, яким було сказано, що ця ухвала захищає їх від потенційних загроз і що кадри, що показують ситуацію на кордоні, можуть бути використані для ворожої пропаганди, давно критикували обмеження, заявляючи, що вона не допоможе у протистоянні проти Лукашенка та прокремлівського режиму пропаганди. Повідомляючи про зміни у регламенті, міністр внутрішніх справ Агне Білотате визнала важливість засобів масової інформації у протидії гібридним інформаційним атакам офіційного Мінська.

Репортаж журналістів порталу новин «Delfi» з'явився незабаром після того, як було знято заборону. До їхнього репортажу потрапив мігрант, який утримувався на кордоні протягом 10 днів. За словами біженця, білоруські прикордонники доставили його та решту мігрантів до кордону і тепер не дозволяють повернутися до Мінська та батьківщини. За словами іракців, після оплати 3 – 4 тис.. доларів їм обіцяли легкий доступ до Європи, причому кінцевим пунктом призначення для більшості з них була Німеччина.. Того ж дня прокремлівські ЗМІ процитували слова Олександра Лукашенка: "Ми свідомо, навмисне нікого не переводимо через кордон".

Інтерв'ю з біженцем із країн Близького сходу на білоруському кордоні

Проте відео, підготовлене та поширене Державним прикордонним комітетом Білорусі, не включає інтерв'ю з біженцями і побудоване так, щоб створити враження, що мігранти використовуються для створення литовського пропагандистського відео: “Литва продовжує знімати організовані відеоролики про свою гостинність”, про це написав Прикордонний. комітет Білорусії у своєму акаунті «Telegram». Відео редагувалося в багатьох місцях, і з такою кількістю переходів неможливо навіть визначити послідовність подій і чи все, що показано на відео, було знято в один і той же день. Білоруські офіційні особи стверджували, що мігрантів проінструктували, “як правильно відповідати на запитання журналістів”, що пізніше спростували самі журналісти: час роботи в кільці Дівенішкес (Шальчинінкайський район). Прикордонники дозволили їм спілкуватися із цими людьми. Ці люди заявили у суботу, що вони десять днів жили у лісах Білорусі, не бажаючи більше їхати до Німеччини, бажаючи повернутися до Іраку, але білоруські прикордонники не дозволяли їм залишати кордон”.

Очевидно, що гібридна війна, яку веде Лукашенко, ймовірно під чуйним керівництвом Кремля, продовжуватиметься. Водночас, інформація, яку мовлять білоруські та російські державні ЗМІ, розрахована на внутрішню аудиторію, оскільки навіть мігранти розуміють, що з литовські та польські сили їм надають гуманітарну допомогу. Цинічність диктатора перейшла всі видимі кордони, тому не можна виключати й того факту, що саме білоруський КДБ сприяв загибелі мігрантів, яких виявили на території РБ.