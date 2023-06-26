У москві набирають гарматне м'ясо через держструктури

08:22 26 червня Київ, Україна

Мобілізація в росії триває, проте відбувається у напівприхованому режимі. Як відомо, ще минулого року путін доручив главам російських регіонів зібрати та відправити на фронт, так звані “добровольчі батальйони”. Багато губернаторів, особливо з депресивних регіонів рф, охоче відгукнулися на “прохання” диктатора. Однак мер москви Сергій Собянін, очевидно, не бажаючий, щоб його ім'я та медійний образ асоціювався з війною та “z-патріотами”, опинився перед важким вибором – відмовитися від мобілізації в москві та позбутися своєї посади, а, швидше за все, ще й заїхати на в'язницю; або почати аналогічний збір москвичів на війну, втратити підтримку городян, посіяти хаос у столиці та позбутися поста через час. І він знайшов вихід – набирати добровольців через бюджетні муніципальні організації.

Наприкінці травня, у регіональних пабликах російської соцмережі «ВКонтакте» з'явилися агітаційні пости, які закликають підписувати контракти з міністерством оборони рф, з такими вимогами: вік – не старше 60 років, російське громадянство. Платити обіцяли 620 тис. рублів у перший місяць і від 300 тис. рублів у наступні місяці.

Оголошення про набір на контрактну службу у казанській групі з пошуку роботи у «ВКонтакте»

Як видно з оголошення, особливістю такого виду набору є офіційне працевлаштування в одну з 4-х московських адміністративних компаній: "МОСГАЗ", "Гормост", "ОЕК", "Мосводоканал". Усі вони підкоряються мерії російської столиці. Таким чином, Собянін для себе вирішив проблему примусово-добровільного підпорядкування "прохання" путіна про створення вербувального центру, при цьому офіційно, нібито, не беручи в цьому участі особисто.

Мер москви Сергій Собянін

Примітно, що на сайтах московських компаній немає оголошень із закликами підписувати контракт з міноборони рф. Більше того, з квітня 2023 таких оголошень не було і в російській соцмережі. Хоча вербування у держкомпанії, очевидно, відбувається вже досить давно. Це підтверджується повідомленнями у групах, де окупанти спілкуються між собою.

Повідомлення від окупантів, де вони цікавляться московською ініціативою з вербування

Зв'язавшись із автором оголошення з казанської групи, дівчина пояснила, що при працевлаштуванні в одну з держкомпаній (не важливо яку), крім виплат від міноборони, мерія москви заплатить 350 тис. рублів під час підписання контракту і виплачуватиме 75 тис. рублів щомісяця, як працівнику однієї з держструктур. Крім того, офіційно закріплюючись у штаті компанії, завербованим обіцяють зберегти весь соцпакет штатного працівника.

Номер співробітниці, з якою вдалося зв'язатися, в базах програми «Getcontact» записано як Лідія Захарова. Ця особа є начальником відділу кадрового забезпечення підрозділу "Московські високовольтні мережі" від "Россети". Інші три номери телефону, якими ділилися між собою окупанти у чатах, також належать до співробітників «Россети».

Додзвонившись по іншому номеру в оголошенні, дівчина визнала, що працює в московській компанії і трохи розповіла про умови прийому на роботу: “У нас енергетична компанія, Россети, московський регіон. Ми приймаємо до нас на роботу і відправляємо через Яблочкове [там знаходиться єдиний пункт відбору на військову службу за контрактом] туди, [на війну]... Контракт - від року до двох... Платимо ми 350 тис. раз і 76 тис. щомісяця. Плюс – тому що ви наш працівник – за вами зберігається весь соціальний пакет, який у нас є… Що для цього потрібно? Зберете перелік документів, ми вас швиденько оформимо на роботу, годину-дві… Супроводжуємо на Яблочкове, там, якщо якісь питання, допомагаємо. Ваш сюди приїзд також можемо сплатити. Ми даємо рюкзак, спальний мішок, термобілизну, мініаптечку, мильні речі”.

Єдиний пункт відбору на контрактну службу в Яблочково

Інший вербувальник у московській держкомпанії надіслав листівку, в якій, крім усього вищепереліченого, надається низка пільг для членів сім'ї: виплати на кожну дитину (19 тис. рублів), влаштування в дитячий садок без черги, допомога соцпрацівників літнім родичам, навчання найближчих рідних у кращих “навчальних закладах” москви.

У кожній із 4-х московських компаній вимоги, оплата та пільги практично ідентичні. Десь треба взяти із собою більше документів, якась із фірм платить у перший місяць менше, десь дають більше особистих речей, десь менше. При цьому підписуючи контракт з армією агресора, майбутні окупанти лише формально залишаються значитися в штаті підприємств. Після оформлення вони повністю переходять у розпорядження міноборони рф, а далі – отримають вони обіцяне чи ні, також залежатиме від їхніх безпосередніх командирів, бухгалтерії міноборони тощо.

Після оголошеної путіним мобілізації у 2022 році, у москві, як і в інших російських містах, пройшли облави на потенційних призовників. Тоді не оминули і мерію столиці. За словами спостерігачів, організувавши схему вербування через столичні компанії, Собянін та московський уряд, таким чином, убезпечили себе та своїх підлеглих від нападок військкоматів. Співробітників «Мосгазу», наприклад, просили запрошувати знайомих, щоб уникнути мобілізації. При цьому навіть самі окупанти зазначають, що не варто підписувати контракти через столичні держструктури, оскільки, за їхніми словами, людей відправляють у найвідбитіші частини, в піхоту, звідки практично немає шансів повернутися живим.

Чим довше триває війна, тим витонченішими стають способи вербування майбутніх окупантів у росії. Усіх, хто хотів вирушити на війну після оголошеної мобілізації, або повернули додому в чорних мішках, або вони перебувають у шпиталях, або продовжують перебувати в зоні бойових дій без відпусток, до потрапляння до категорії «200/300». Тобто, легкий спосіб вербування росіян закінчився і залишається лише вигадувати такі хитрі способи. Коли вони перестануть діяти, відновляться облави у більш жорсткій формі.