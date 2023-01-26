У кремлі почали освоювати нові комп'ютерні технології

10:06 26 січня Київ, Україна

Росію неможливо уявити без корупції. Дивно, як такий спосіб заробітку ще не узаконили. Чи може для російських політиків це свого роду азарт? Хай там що, а після введення санкцій, відмивати “брудні” гроші звичним способом для можновладців у росії стало неможливо. Тому на допомогу прийшли "новокомп'ютерні технології", а саме - криптовалюта.

Спочатку слід прояснити, як за допомогою міжнародних крипто-бірж взагалі можна переказувати гроші. На цей момент далеко не всі країни світу легалізували криптовалюту. Для того, щоб завести гроші на криптогаманець в росії, необхідно знайти криптотрейдера. Людина приносить йому готівку, та, у свою чергу, переводить ці гроші в криптовалюту. Потім, криптовалютні рублі клієнта купує інша людина і продає криптовалюту USDT або BUSD (криптовалюта прив'язана до долара 1 до 1). Після здійснення угоди, криптотрейдер виводить криптовалюту на фізичний закордонний рахунок клієнта. Якщо ж людина не має рахунку за кордоном, криптовалюту можна обміняти в криптообміннику, які не складно знайти в будь-якому великому європейському місті. Примітно, що така схема не заборонена санкціями, оскільки фактично перекази з російських банків за кордон не заборонені. У той самий час процедура переказу з російських банків за кордон прямо стала дуже тривалою, складною і ненадійною, оскільки європейські та інші банки перестраховуються і перевіряють будь-які перекази по кілька днів або навіть місяців, а іноді гроші можуть зникнути. Тому взаємодія з криптовалютою стала головним способом корупціонерів виводити “брудну готівку” за кордон.

Найбільшим у росії підпільним криптообмінником готівки є компанія «Bankoff». Її офіс розташований у «Москва-Сіті» у вежі «Федерація Схід», блок №6503, 65-й поверх. Схема така сама, як описано вище: людина з готівкою невідомого походження зв'язується на криптобіржі з трейдером з «Bankoff», на біржі відкривається угода, за пів години людина має встигнути принести готівку в офіс, після чого трейдер переказує обумовлену суму в криптовалюті на гаманець клієнта і забирає готівку собі. Про походження грошей ніхто не питає. Варто зазначити, що в переважній більшості випадків схема P2P (peer to peer або людина людині) торгівлі на криптобіржах не передбачає використання готівки. Оплата відбувається за допомогою банківської картки, або вже наявної криптовалюти на гаманці фізособи. Проте Bankoff спеціалізується виключно на готівкових розрахунках у великих сумах, за що бере комісію на 3-4% вище, ніж трейдери за роботу з рублями за безготівковим розрахунком. Зрозуміло, що ті, хто хочуть вивести викрадені гроші, готові трохи переплатити.

Зв'язуючись з оператором з Bankoff на біржі Binance, оператор називає точну адресу, куди необхідно прийти, щоб купити криптовалюту

Це ж приміщення нещодавно було виставлене на продаж - вежа "Федерація Схід", 65 поверх, офіс 6503.

Оголошення про продаж офісу в комплексі "Москва Сіті", де зараз знаходиться P2P криптообмінник "Bankoff"

За даними росреєстру, з площею 2674 кв.м є тільки одне приміщення у цій будівлі. Воно належить фірмі "Братські електричні мережі" (БЕМ), яка займається продажем електроенергії в Іркутській області. До речі, БЕМ має власну нелегальну криптоферму на приватизованій ділянці землі у Братську. Співвласницею БЕМ є Ксенія Лугова, дружина депутата Держдуми Андрія Лугового, відома також під поп-псевдонімом KAYA. Вона більшою мірою зайнята своєю творчою діяльністю – випуском пісень та кліпів – проте для формального маскування нелегального бізнесу її чоловік оформив на неї частку в БЕМ, квартиру, машину тощо.

Луговий – це той самий колишній співробітник ФСО та СБП (служба безпеки президента), який у 2006 році отруїв полонієм свого друга, колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка у Лондоні. За це путін нагородив Лугового орденом, дав місце в держдумі і, очевидно, не перешкоджає його незаконній діяльності, пов'язаній з криптофермою та криптообмінником. Крім того, деякі джерела стверджують, що скандальний депутат пов'язаний із ФСБ із Братська, а його послуги з відмивання грошей цінуються серед високопосадовців з усієї росії.

Депутат-вбивця Андрій Луговий

Крім фірми Лугового, в «Москва-Сіті» є і багато інших криптообмінників. Усі вони спеціалізуються на “чорному нулі” та працюють за тією ж схемою, що й “Bankoff”. Тобто, офіційно, компанії займаються переведенням готівки в криптовалюту, але сам факт того, що у клієнта не вимагають історії походження фінансів (а в багатьох випадках йдеться про десятки, а то й сотні тисяч доларів), явно говорить про обізнаність обмінних пунктів у “відмиванні” чиїхось украдених грошей.

У той самий час, криптообмінники знають про "брудні гроші" не з чуток. Самі нелегальні фірми мають десь брати криптовалюту. Звичайно, «Bankoff» Лугового, наприклад, має власну криптоферму, де видобувається криптовалюта (процес генерації стейбл-блоків конкретних монет – це окрема історія, яка не стосується розслідування). Ймовірно, інші компанії також мають свої криптоферми, проте точно російські P2P обмінники купують частину криптовалюти у хакерів, які, у свою чергу, обкрадають рахунки пересічних користувачів, займаються вимаганням у великих компаній, знімають гроші з чужих банківських карток і т.д.

Так, платформа Chainalysis, яка надає послуги уряду США з відстеження криптовалюти, отриманої хакерами, присвятила окрему велику статтю саме Москва-Сіті. Лідером із закупівлі "сумнівної" криптовалюти стала компанія "Bitzlato". Загальна сума нелегально отриманих монет оцінюється в 966 млн доларів. Офіс обмінника знаходиться також у вежі "Федерація Схід". Однак, щоб провести з ними угоду, необхідно мати щонайменше 100 тис. доларів готівкою або (за сьогоднішнім курсом) приблизно 7 млн рублів. «Bitzlato» виросла з телеграм-бота, за допомогою якого за криптовалюту росіяни могли купувати наркотики у сумнозвісному даркнет-магазині «Hydra».

Іншою відомою в крипто-кругах фірмою, що займається обміном готівки в "Москва-Сіті" є "Garantex". Спочатку діяльність компанії замислювалася як легальна. Вона навіть отримала ліцензію постачальника віртуальної валюти до ЄС. Однак після низки подій перейшла під контроль навколоурядових структур рф. Після цього «Garantex» почала отримувати криптовалюту з “брудних” та “сумнівних” рахунків, була помічена за “відмиванням” російських корупційних грошей та потрапила під санкції США. За словами співробітника Chainalysis, всі перекази з Garantex (понад 100 тис. рахунків) відстежуються співробітниками платформи і будь-яке використання цих адрес може призвести до введення санкцій. Проте «Garantex» продовжує працювати, а в 2022 році її криптообіг зріс у кілька разів. Схема приблизно та ж, що і в інших обмінниках: занесення готівки в офіс у вежі «Федерація Схід», зарахування монет на криптогаманець клієнта, переказ у платіжну систему (наприклад «Wise»), відправка в будь-який банк світу, у тому числі США.

Таким чином російські державні злодії без особливих проблем продовжують виводити награбовані гроші за кордон. Як відбувається їхнє “відмивання” вже поза рф, інше питання. Проте за допомогою нелегальних криптообмінників, які, вочевидь, “кришуються” силовиками та державним апаратом, перевести їх наразі не проблема.