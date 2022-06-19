Україна має виробити власну політику щодо "хороших росіян"

Ми повинні виробити, обговорити та підтримати власну політику щодо громадян Росії, які протидіють політиці Путіна.
Овсяннікова та російська ІПСО
«ІПСО» (інформаційно-психологічна операція) – закликаю всіх перестати використовувати медійникам цей термін, де треба та де не треба. Ми вже мали цей сумний досвід у 2014-му, коли вся медіа-спільнота кинулася пояснювати елементи активних заходів спецслужб, одним із яких є «дезінформація», начебто вони в них щось розуміли.
По-друге, зв'язок Овсянникової зі спецслужбами країни-агресора справді розглядається, але наразі немає фактологічних підтверджень. Більше того, у зв'язку з тим, що громадянка Росії Овсяннікова перетинала кордон України – імовірна, українські офіційні органи та спецслужби до неї запитань не мають.
По-третє, теорія контррозвідувального забезпечення безпеки держави каже, що аналітик має опрацьовувати кілька версій, щоби не замикатися на одній.
Отже, версії такі:
- Овсяннікова навмисно продукує пости в соцмережах саме такого змісту, який міг би викликати обурливі емоції та коментарі в українському середовищі.
- Хтось спеціально готує для Овсяннікової такі медійні провокації.
- Овсяннікова просто не дуже розумна людина, тому не розуміє, чому те, що вона робить, викликає виключно негатив.
Можливо, що Овсяннікову підтримує хтось, хто може віддавати накази прикордонній службі. Якою є мета цього «когось» - мені не дуже зрозуміла на даний момент. Я щиро не розумію, чим саме позиція Овсяннікової може бути корисною для інформаційного впливу України на західні медіа?
Як протидіяти психологічному тиску Росії, зокрема на рівні суспільства, держави, медіаспільноти
Довгий час у медіаспільноті існувала жорстка позиція взагалі не вступати в будь-які інтеракції з «хорошими російськими». І я намагався пояснити, що таке «стояння у білому пальті» ні до чого доброго не приведе. Оскільки події розвиватимуться фактично без активної частини громадянського суспільства.
Ми повинні виробити і публічно обговорити і підтримати нашу власну політику щодо Росії загалом і щодо громадян Росії, які активно протидіють політиці путіна. Така публічна позиція має ґрунтуватися на чітких критеріях та поясненнях і має бути донесена як до наших закордонних партнерів, так і до військово-політичного керівництва держави, яка, можливо, має якісь свої аргументи щодо цього, яких ми не знаємо.
Пропаганда Росії – яка ціль? Як це впливає іноземну аудиторію?
Якщо спростити, тобто два простори – віртуальний та реальний. У віртуальному просторі Росія запевняла всіх, щось на кшталт "за 7 днів дійдемо до Берліна і всіх денацифікуємо". У реальному просторі Путін отримав «зірки». Це говорить про те, що тепер він має здобути перемогу хоча б у віртуальному просторі, щоб потім знову з віртуального спробувати зафіксувати свої позиції в реальності.
Для цього віртуальний простір піддається безпрецедентному впливу через слова світових мастодонтів типу Кісінджера, Макрона, Папи Римського і т.д.
Але це не означає, що Путін керує віртуальним світом. Це означає, що він використовує страх і вразливість людей, на яких він має компромат для маніпуляції ними.
Єдине, що ми в цій ситуації можемо зробити, це чітко описати для себе бачення того, як має виглядати віртуальний і реальний світи на нашу думку, і робити дії, щоб змінювати ці світи до стану, який ми вигадали.
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