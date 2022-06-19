Україна має виробити власну політику щодо "хороших росіян"

Ми повинні виробити, обговорити та підтримати власну політику щодо громадян Росії, які протидіють політиці Путіна.

Овсяннікова та російська ІПСО

«ІПСО» (інформаційно-психологічна операція) – закликаю всіх перестати використовувати медійникам цей термін, де треба та де не треба. Ми вже мали цей сумний досвід у 2014-му, коли вся медіа-спільнота кинулася пояснювати елементи активних заходів спецслужб, одним із яких є «дезінформація», начебто вони в них щось розуміли.

По-друге, зв'язок Овсянникової зі спецслужбами країни-агресора справді розглядається, але наразі немає фактологічних підтверджень. Більше того, у зв'язку з тим, що громадянка Росії Овсяннікова перетинала кордон України – імовірна, українські офіційні органи та спецслужби до неї запитань не мають.

По-третє, теорія контррозвідувального забезпечення безпеки держави каже, що аналітик має опрацьовувати кілька версій, щоби не замикатися на одній.

Отже, версії такі:

Овсяннікова навмисно продукує пости в соцмережах саме такого змісту, який міг би викликати обурливі емоції та коментарі в українському середовищі. Хтось спеціально готує для Овсяннікової такі медійні провокації. Овсяннікова просто не дуже розумна людина, тому не розуміє, чому те, що вона робить, викликає виключно негатив.

Можливо, що Овсяннікову підтримує хтось, хто може віддавати накази прикордонній службі. Якою є мета цього «когось» - мені не дуже зрозуміла на даний момент. Я щиро не розумію, чим саме позиція Овсяннікової може бути корисною для інформаційного впливу України на західні медіа?

Як протидіяти психологічному тиску Росії, зокрема на рівні суспільства, держави, медіаспільноти

Довгий час у медіаспільноті існувала жорстка позиція взагалі не вступати в будь-які інтеракції з «хорошими російськими». І я намагався пояснити, що таке «стояння у білому пальті» ні до чого доброго не приведе. Оскільки події розвиватимуться фактично без активної частини громадянського суспільства.

Ми повинні виробити і публічно обговорити і підтримати нашу власну політику щодо Росії загалом і щодо громадян Росії, які активно протидіють політиці путіна. Така публічна позиція має ґрунтуватися на чітких критеріях та поясненнях і має бути донесена як до наших закордонних партнерів, так і до військово-політичного керівництва держави, яка, можливо, має якісь свої аргументи щодо цього, яких ми не знаємо.

Пропаганда Росії – яка ціль? Як це впливає іноземну аудиторію?

Якщо спростити, тобто два простори – віртуальний та реальний. У віртуальному просторі Росія запевняла всіх, щось на кшталт "за 7 днів дійдемо до Берліна і всіх денацифікуємо". У реальному просторі Путін отримав «зірки». Це говорить про те, що тепер він має здобути перемогу хоча б у віртуальному просторі, щоб потім знову з віртуального спробувати зафіксувати свої позиції в реальності.

Для цього віртуальний простір піддається безпрецедентному впливу через слова світових мастодонтів типу Кісінджера, Макрона, Папи Римського і т.д.

Але це не означає, що Путін керує віртуальним світом. Це означає, що він використовує страх і вразливість людей, на яких він має компромат для маніпуляції ними.

Єдине, що ми в цій ситуації можемо зробити, це чітко описати для себе бачення того, як має виглядати віртуальний і реальний світи на нашу думку, і робити дії, щоб змінювати ці світи до стану, який ми вигадали.