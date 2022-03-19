Україна повинна розповісти світові, як РФ підставляє її в питанні продажу зброї

Україна повинна розповісти світу про те, як спецслужби Російської Федерації створили мережу компаній по всьому світу з метою приховування свого трафіку зброї, звинувачуючи при цьому нашу державу в причетності до нібито незаконного постачання зброї в зони конфліктів. А також виробити рішення, які дозволять боротися з РФ в цьому напрямку.

Тут є дві частини роботи. Ретроспективна, тобто, те, що вже відбулося, і в зв'язку з тим, що вже є певний стан розуміння аудиторії як в Україні, так і за її межами, що саме сталося, треба цей наратив змінити шляхом розкриття цієї інформації, опублікувавши розслідування. І друга частина роботи - це трек на майбутнє. На підставі цих розслідувань і розуміння того, що сталося, я вважаю, що ми можемо і повинні розробляти креативні рішення як правого характеру, тобто накладення санкцій вже не через РНБО, а через інші інституалізовані речі, через Державіаслужби, через Службу безпеки України карати людей і пропонувати світу боротися з цим. Ми на вістрі цієї ситуації, ми під ударом, тому можемо сказати, що ми знаємо краще.

Завдяки інформації з відкритих джерел встановлено, що представники РФ залучили українську авіакомпанію в процес забезпечення повітряного мосту між ОАЕ і Лівією. Згодом був опублікований офіційний звіт групи експертів СБ ООН по Лівії, в якому назва цієї авіакомпанії згадувалася багато разів. За даними експертів ООН, компанія нібито поставляла зброю для повстанців Халіфи Хафтара, на боці якого воюють найманці групи "Вагнера".

У нас вже є певний масив інформації про діяльність українських компаній, яка стала підставою для звинувачень проти України. Внаслідок того, що цей наратив вже сформований в офіційних документах ООН, Україна фігурує багато разів і створює негатив. Для початку потрібно поставити крапки над "і" і розвінчати цей наратив. Треба продовжити розслідування, яке я зібрав виключно з відкритих джерел, яке веде до того, що є інформація про людей, що діють з території України в інтересах, в тому числі Російської Федерації. Тому потрібно зібрати цю інформацію, покарати тих людей, якщо там дійсно є склад злочину. Хоча не завжди це можна зробити, тому що ми говоримо про гібридну діяльність, не завжди за українським законодавством можна залучити людей до відповідальності. Однак цю інформацію потрібно зробити публічною.

Україна може продукувати креативні рішення правового характеру, які назріли в усьому світі.

Наприклад, Державіаслужба може вийти із законодавчою ініціативою, щоб в разі, якщо повітряне судно використовується як засіб злочину, можна було б його конфіскувати на користь держави, накласти арешти або заборонити його обслуговувати, відкликати ліцензії і так далі. Тобто, для того, щоб матеріальним чином карати тих людей, які використовують лазівки в законодавстві.