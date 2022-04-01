Загроза вторгнення Росії до країн НАТО стає реальною

До 24 лютого 2022 року ніхто не вірив у те, що Путін зважиться розпочати повномасштабну війну проти України, незважаючи на те, що все вказувало на неминуче протистояння. Нещодавно російські пропагандисти почали говорити про те, що “Україна – це проміжна ланка, а метою є вся Європа”. Крім того, деякі депутати Держдуми РФ зажадали провести "денацифікацію" та "демілітаризацію" Польщі, Естонії, Латвії та Литви. І якщо на момент радикальних заяв ніхто не сприймав ці слова серйозно, то зараз почали з'являтися докази того, що Росія готується плацдарм для наступу на Польщу та інші країни ЄС за українським сценарієм.

Окрім голослівних заяв, є і прямий доказ того, що у Польщі посилюється напруга. 22 березня з'явилася інформація, що у російському посольстві Варшави почали палити документи. Принаймні з російської території було видно дим. Так само, дипломати РФ надійшли в Києві за тиждень до вторгнення і в Одесі 22 лютого, після чого поспіхом залишили будівлі посольств.

Дим, що піднімається над будинком російського посольства в Польщі

Крім того, за деякими даними, з боку Республіки Білорусь почали заходити, імовірно, диверсійні групи. У телеграм-групах з оренди авто та пошуку роботи в Польщі почали публікувати повідомлення з можливістю заробити чималі гроші. Замовники пропонують перевозити людей з міста Білосток, яке знаходиться на кордоні з Білорусією різними містами Польщі та Європи.. За кожну людину, яка буде перевезена, пропонують 500 євро. Як видно з повідомлень, всі деталі розкриваються після підтвердження про роботу, особливих умов до кандидатів не потрібні, навіть документів з правом на роботу, що дуже суворо як у Польщі, так і на всьому просторі ЄС.. Та й сума у 500 євро за людину – надто великі гроші для трансферу людей. Наприклад, потягом з Білостока в інший кінець Польщі можна дістатися приблизно за 20 євро, автобусом приблизно за 60 євро, а використовуючи таксі та літак – найшвидший і найдорожчий варіант – до 240 євро.

Не можна виключати того факту, що з Білостока можуть переправляти нелегальних мігрантів, які, як і раніше, намагаються перетинати білоруський кордон за сприяння прикордонників РБ, проте міграційна криза, влаштована Лукашенком, триває з осені 2021 року, а подібні пропозиції на перевезення почали з'являтися лише зараз. заяв пропагандистів Ймовірно, що ті, кого необхідно розвозити Польщею та іншими країнами ЄС, є російськими ДРГ, які впроваджуються у вороже середовище, для коригування нанесення ракетних ударів та проведення диверсії на маршрутах постачання зброї в Україну.. На користь цієї версії також каже заяви прес-секретарі країни-агресора Дмитра Пєскова про можливе завдання превентивного удару по польській інфраструктурі, якщо влада країни й надалі підтримуватиме Україну.

Крім того, нова інформація про нездоровий стан Путіна може підштовхнути диктатора до чергового фатального рішення. Не залишається сумнівів, що згасаючий на очах президент РФ здатний на крайні безумства, тому розширення фронту наступу армії окупантів цілком ймовірне.