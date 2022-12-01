Удари по енергооб'єктах в Україні – це інформаційний пресинг кремля

Коли ми говоримо про росію, як про країну-спонсора тероризму, все, що ця країна робить щодо України, є терористичною діяльністю. Удари по енергетичній інфраструктурі – це робиться для того, щоб створити підстави для інформаційного пресингу. Самі собою відключення світла нічого не дають, але в політичній та інформаційній площині вони створюють напругу всередині суспільства.

Критичний стан енергооб'єктів і, як наслідок, припинення електро- та водопостачання створює психологічне навантаження у суспільстві. У росії ж сподіваються, що українці спускатимуть це навантаження на органи влади.

Це створює дискомфорт та психологічне навантаження. Це навантаження має кудись виплеснутися. І, очевидно, вихід цього навантаження відбуватиметься на українські органи державної влади, на місцеві органи влади, на людей, які відповідають за функціонування критичної інфраструктури. У цьому народжується бачення того, чого домагається держава-терорист.

Основний інструмент тероризму – це страх. Це занурення людей в емоцію страху, щоб вони через це щось робили. Ось саме занурення українців в емоцію страху та дискомфорту, результатом якого має бути створення пресингу на органи державної влади. Тоді, за планом кремля, Зеленський та влада мають йти на поступки через пресинг своїх громадян.