Вчителі та батьки бойкотують "російські школи" у Херсоні

19:09 22 липня Київ, Україна

У Херсоні вчителі та батьки ігнорують спроби окупантів запустити "російські школи". Окрім того, в окупантів не спрацювала й ідея масового "кримського педагогічного десанту".

Про це у своєму Телеграмі пише перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Через позицію херсонських педагогів у окупаційної "влади" виникли серйозні проблеми з підготовкою освітньої мережі до запуску нового навчального року. Так, переважна більшість керівників навчальних закладів відмовилася брати в цьому участь, аналогічна ситуація з вчителями.

Понад те, провалилася ідея масового "кримського педагогічного десанту".
"Кримчани розсудливо не поспішають переїжджати на Херсонщину та заповнювати собою вакансії у цій сфері. Звідси й шалені призначення у херсонських школах та училищах, коли людей без педагогічної освіти залучають до їхнього керівництва", - додав Соболевський.