Вчителі та батьки бойкотують "російські школи" у Херсоні

"Кримчани розсудливо не поспішають переїжджати на Херсонщину та заповнювати собою вакансії у цій сфері. Звідси й шалені призначення у херсонських школах та училищах, коли людей без педагогічної освіти залучають до їхнього керівництва", - додав Соболевський.