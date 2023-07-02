Вчителі та батьки бойкотують "російські школи" у Херсоні

У Херсоні вчителі та батьки ігнорують спроби окупантів запустити "російські школи". Окрім того, в окупантів не спрацювала й ідея масового "кримського педагогічного десанту".
Про це у своєму Телеграмі пише перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Через позицію херсонських педагогів у окупаційної "влади" виникли серйозні проблеми з підготовкою освітньої мережі до запуску нового навчального року. Так, переважна більшість керівників навчальних закладів відмовилася брати в цьому участь, аналогічна ситуація з вчителями.
Понад те, провалилася ідея масового "кримського педагогічного десанту".
Про це у своєму Телеграмі пише перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Через позицію херсонських педагогів у окупаційної "влади" виникли серйозні проблеми з підготовкою освітньої мережі до запуску нового навчального року. Так, переважна більшість керівників навчальних закладів відмовилася брати в цьому участь, аналогічна ситуація з вчителями.
Понад те, провалилася ідея масового "кримського педагогічного десанту".
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