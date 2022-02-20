ТОП-підозрюваний в отруєнні Навального

21:04 03 вересень Київ, Україна

На початку нульових, коли я тільки прийшов на перше місце своєї роботи, було досить багато обговорень про переваги та недоліки Володимира Путіна як нового президента Російської Федерації.

Однак, багато співрозмовників сходилися на думці про те, що життєвим досвідом, глибиною підготовки та морально-психологічними якостями, необхідними для ефективного управління ворожим середовищем, якою була Росія, володіють всього три категорії людей: оперативні співробітники розвідувальних органів, успішні бізнесмени зі злетами і падіннями за плечима, і успішні представники злочинних угруповань, які пройшли багаторічне ув'язнення.

Таким чином, союз колишнього офіцера КДБ Путіна і колишнього злодія та ув’язненого Євгенія Пригожина здається досить органічним. Особливо, з огляду на їхню роботу в одному місті - Санкт-Петербурзі. Настільки ж органічним, наскільки міг бути тандем Путіна та Януковича, який, по малолітству, теж встиг відвідати місця не настільки віддалені.

Загальновідомим є факт тісної співпраці Володимира Путіна з лідером тамбовського ОЗУ Володимиром Барсуковим (Кумаріним). Один з найближчих соратників Путіна, його колишній охоронець, а нині глава Росгвардії, Віктор Золотов, бувало, світився на деяких фотографіях з Борсуковим.

"Радіо Свобода", своєю чергою, пише, що у колишнього зека Пригожина і Золотова склалися хороші відносини, ймовірно, ще до тісного знайомства з Путіним. По всій видимості, причиною служила близькість обох до злочинної сфери Санкт-Петербурга.

Тривалий час, вже після того, як Пригожин уславився "кухарем Путіна", журналісти нарікали на те, що інтерв'ю колишній зек давати не хотів. Попри те, що представляв значний інтерес для вільних медіа.

Однак, все ж пітерське видання "Місто 812" примудрилося взяти у нього інтерв'ю, в якому Пригожин не відмовив собі в задоволенні отримати свої "15 хвилин слави". З тих пір, те інтерв'ю активно розтягують на цитати різні медіа-майданчики. Хоча не так давно Пригожин повторив цей досвід з тим же виданням.

Проте, зараз у нього немає ніякої необхідності спілкуватися з журналістами, оскільки тепер він володіє своєю власною медіа-групою під назвою "Патріот", центральним ЗМІ якої є веб-сайт "РІА ФАН", заблокований українськими провайдерами.

Тепер схема медіа-присутності Пригожина дуже проста. Пресслужба компанії "Конкорд", яка належить Пригожину, спілкується з журналістами виключно за допомогою свого паблік ВКонтакте, де друкує всі (або майже всі) письмові запити від журналістів, разом зі своїми відповідями на них.

"РІА ФАН", і інші веб-сайти пригожинського пулу, передруковують цю інформацію на своїх сторінках. Зрідка до цього процесу підключаються деякі телеграм-канали, що знаходяться під загальним контролем Олексія Громова - "царя" російської пропаганди. З чуток, Громов також лобіював проєкти Пригожина перед Володимиром Путіним. Зокрема, ті з них, які відносяться до сфери медіа. Наприклад, сумнозвісне ТОВ "Агентство досліджень інтернету" або, в народі, "Ольгинська фабрика тролів".

По всій видимості, певне відношення до Пригожина має і ключовий російський політичний телеграм-канал "Незигарь". Якщо вірити розслідуванню російського опозиційного видання "Проект.Медіа", "Незигарь" також контролюється Громовим. Під час передвиборчої кампанії російських місцевих виборів 2019 року цей телеграм-канал був помічений в активній протидії Олександру Беглову в його бажанні обратися губернатором Санкт-Петербурга. Та й взагалі, ключове анонімне політичне медіа приділяло дуже велику увагу питанням Санкт-Петербурга.

Річ в тому, що Пригожин неодноразово заявляв, що він не чужа людина губернатору Беглову. Адже, за словами самого Пригожина, саме Беглов дав путівку в життя його "продовольчому бізнесу" на бюджетних коштах, представивши пригожинський проєкт в Кремлі.

10 липня цього року телеграм-канал "Асамблея" написав, що на тимчасового виконавця обов'язків губернатора Беглова працювала ціла команда політологів Пригожина. Хоча після того, як Беглова обрали, вони з Пригожиним посварилися.

Беглов балотувався на той же пост, але вже без приставки ТВО. За погодженням з Кремлем, звичайно. Але, як ми знаємо, Кремль - він дуже різний. І, по всій видимості, плани Ковальчуків і Ротенбергов на девелоперські проєкти в північній російській столиці були кардинально різними...

Той же громовський "Незигарь" протягом пів року активно "мочив" Беглова, публікуючи про нього бруд і чорнуху. А Пригожин навіть став фігурантом спецоперації. "Незигарь" опублікував фотографії зовнішнього спостереження за Навальним, на яких останній входить в будівлю готелю Sokos в Санкт-Петербурзі. У тому ж місці через хвилину сфотографували й Євгенія Пригожина.

Пізніше, співробітники "Досьє Центру" Михайла Ходорковського в своєму розслідуванні про вбивство журналістів в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), повідомили, що, згідно зі зламаним листуванням підлеглих Пригожина, вся ця історія була підлаштована, щоб дискредитувати Навального.

Але, імперія Пригожина вирішила завдати удару у відповідь. На початку серпня цього року видання пригожинської медіагрупи «Патріот» опублікувало документи політтехнологів про дискредитацію опозиції під час губернаторської кампанії в Санкт-Петербурзі в 2019 році, в рамках якої переміг провладний кандидат Олександр Беглов.

Документи представляли собою архів довідок, створених піарниками. В кінці липня центр «Досьє» Михайла Ходорковського опублікував анонс: в розпорядженні аналітиків виявилися документи політтехнологічного штабу бізнесмена Євгена Пригожина, з яких випливає, що він активно втручався в російські вибори.

На противагу цьому, пригожиньскі медіа опублікували казку про те, що їхні, нібито, агенти, нібито проникали до редакції "Досьє Центру" Ходорковського і викрали у нього документи, щоб опублікувати на своїх медіа-майданчиках. Рекурсія брехні у всій своїй красі.

Джерела російського опозиційного видання Znak стверджують, що причиною такого кандибоберу з боку Пригожина є те, що його люди пропонували Беглову відплатити за послуги політтехнологів шляхом надання структурам Пригожина "прикурювати" від бюджетних грошей на ринку вивезення сміття в Санкт-Петербурзі. Однак, хтось цей сегмент уже зайняв. Тому Пригожин вирішив помститися Беглову.

Кандибобер з публікацією зливів на своїх майданчиках Пригожину не допоміг і чергове розслідування "Досьє Центру", присвячене втручанню фігуранта в російські вибори, все одно побачило світ.

Однак, найбільш цікавими є його стосунки з Олексієм Навальним, які набули характеру публічного конфлікту в останні тижні перед отруєнням лідера російської опозиції отрутою "Новачок". Про те, що Навальний був отруєний речовиною, близькою за складом до отруйного засобу "Новачок", вже повідомила німецька влада з посиланням на клініку "Шаріте", в якій Навальний знаходиться.

Річ в тому, що деякий час тому Навальний і його колега по Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь опублікували розслідування про дитяче харчування, яке здійснюється за бюджетні гроші структурами, афілійованими з Пригожиним.

У грудні 2018 року в Москві було зафіксовано спалах дизентерії та шигели в дитячих садах. За словами Навального, епідемія була викликана поганою якістю продуктів, які постачали в дитсадки компанії Пригожина "Віто-1" і "Конкорд".

Компанія "Московський школяр" (яка заперечує зв'язки з Пригожиним), а також компанія Пригожина "Конкорд" подали в суд на ФБК. Правда, пізніше Пригожин офіційно "викупив" і права вимоги відшкодування репутаційного збитку стосовно Навального і "Московського школяра".

По суті, саме Навальний змусив Пригожина стати публічною людиною. Тепер колишній зек, який цурався журналістів, роздає їдкі коментарі направо і наліво. Тільки в контексті отруєння опозиціонера він дав близько десятка інтерв'ю, які широко поширюються російськомовними медіа.

Ще рік тому з Навального і Соболь російський суд постановив стягнути близько 88 мільйонів рублів, нібито, за розірвані контракти з отруйниками дітей після розслідування ФБК. Саме право вимоги цього боргу і викупив Пригожин. Однак, очевидно, що медіа-наступ Навального проти отруйників дітей тільки розгортався. Тим більше, що юристи ФБК представляли в судах сім'ї постраждалих дітей.

Саме це і могло послужити мотивом фізичного усунення Навального. А весь медіа-хайп, який Пригожин піднімає з приводу своїх коментарів щодо Навального, повинен, за задумом його політтехнологів, відвести від нього підозри.

Так чи інакше, в цей момент багато залежить від Берліна, бо ніякої надії на елементарну справедливість для Навального просто не існує.