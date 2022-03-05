Тонкощі російського шпигунства і не тільки

22:53 04 червень Київ, Україна

Шпигунство в Росії - другий хліб. Починаючи з дитячих років, уряд намагається виховати "донощиків", які потім йдуть служити в правоохоронні органи, а самі "обдаровані" і віддані ідеології Кремля приходять на службу в розвідку або спецзагін. Після "промивання мізків" про патріотизм, таким людям довіряють створювати шпигунські осередки в інших країнах, а також здійснювати збір даних і проводити диверсії, щоб дестабілізувати становище противника. Одним з таких людей виявився Володимир Путін. Після закінчення Ленінградського державного університету, він вирішив, що його місце в КДБ. В кінці 80-их служив в Дрездені тим самим шпигуном, яких спецпідрозділи Росії готують сьогодні.

Крім власного збагачення, Володимир Путін має на меті підняти уявлення світових лідерів про Росію. Однак його дії хоч і приковують увагу світової спільноти, але не звеличують країну. Якщо розглядати світову арену як сцену театру, то жанр, в якому грає Путін і його свита, нагадує трагікомедію. З одного боку дії уряду Кремля викликають сміх, а часом і нерозуміння. З іншого - все, що не робить уряд, призводить до страждання і загибелі людей.

Проте мета Путіна - возвеличити Росію понад страждань народів, головне, щоб не постраждав особисто він і його наближені. Будучи людиною військовою, президент РФ не розглядає варіанти рівного співробітництва між країнами. З його точки зору, всі інші повинні працювати на Росію, а не разом з нею. Тому Путін постійно намагається показати військову силу, яка, між іншим, дісталася державі у спадок від СРСР. Розуміючи, що великомасштабний конфлікт призведе до повної капітуляції Кремля і можливого розвалу Росії, лідер країни пропонує військову допомогу іншим державам, де проходять бойові дії. Ще більш цікаві для Путіна таємні операції. Все ж він "агент КДБ", у якого сьогодні необмежена влада в країні. Шпигунство, отрути, диверсії, підкупи, шантаж, маніпулювання - все це елементи гри, яку веде президент Росії для власного задоволення. З боку він схожий на маленьку дитину, з почуттям неповноцінності, який чогось недоотримав або позбувся в дитинстві і тепер намагається надолужити згаяне, приносячи в жертви все більше і більше людей.

Те, наскільки сильно буде грати роль шпигунське минуле Путіна, стало зрозуміло вже перед його першими виборами в президенти РФ в 1999 році. Незалежні розслідування вибухів будинків в Росії показали, що причетні до терактів виявилися співробітниками ФСБ, директором якої на той момент був Путін.

Перший вибух стався в місті Буйнакськ. 4 вересня, біля житлового будинку був підірваний автомобіль. В результаті вибуху два під'їзди будинку обрушилися, загинуло 58 осіб. Другий вибух стався 9 вересня вже в Москві на вулиці Гур'янова. Вибух призвів до обвалення багатоповерхового будинку, загинуло 100 осіб. Третій вибух стався 13 вересня, в районі Каширського шосе, загинуло 124 людини. Також, через 3 дні після третього вибуху в місті Волгодонськ трапився ще один вибух. На цей раз припаркований поруч з будинком вантажівка злетів на повітря. В результаті вибуху обрушився фасад житлового будинку і забрав життя 34 людей. Слова колишнього співробітник ФСБ Михайла Трепашкіна, який брав участь в офіційному розслідуванні терактів, наводять на роздуми:

До того ж, за даними слідства, безпосередньо перед вибухом на Каширському шосе була помічена дивна активність. Після дзвінка місцевого жителя до чергової частини міліції, правоохоронця все ретельно перевірили і нічого не знайшовши, покинули будинок о 2 годині ночі. Через 3 години пролунав вибух. Більш того, тодішній спікер державної Думи Геннадій Селезньов "обізвав цей вибух" на Каширському шосе, вибухом в Волгодонську. Так як будинок у Волгодонську був підірваний трьома днями пізніше, Селезньов, неодмінно повинен був бути в курсі того, що його повинні підірвати. Після звернення одного з депутатів Держдуми йому вимкнули мікрофон:

Цікаво й те, що в Рязані також готувався теракт. Про підозрілих чоловіків і жінки повідомили місцеві жителі одного з будинків. Справа в тому, що вони помітили, як з білих "жигулів", під'їхали до житлового будинку, вийшли мужщина і жінка. Вони пройшли в підвал, після вийшли і перенесли з багажника автомобіля кілька великих мішків. Після дзвінка в міліцію, один з місцевих жителів спустився разом з співробітниками міліції в підвал, де вони виявили складені один на одного мішки з вибуховим пристроєм. Мешканці будинку були евакуйовані, на місце прибули всілякі комісії, після чого вибух вдалося запобігти. В мішках виявився гексоген (вибухова суміш), співробітники ФСБ Рязані висловили подяку місцевим жителям, в тому, що вони допомогли запобігти теракту. А всього за 2 дні було оголошено, що в Рязані проходили навчання, хоча ніхто про це не знав, в тому числі і співробітники рязанського ФСБ. До того ж, білі "жигулі" з двома підозрюваними чоловіками вдалося схопити і доставити в місцево відділення міліції. Обидва пред'явили "корочки" ФСБ, а через якийсь час, з центрального офісу Служби безпеки в Москві надійшов дзвінок з наказом відпустити затриманих.

Всі хто брав участь в розслідуванні справи про вибухи будинків і звинувачував Путіна і його наближених в події гинули при загадкових обставинах або були вбиті. Одним з найгучніших вбивств, стало отруєння Олександра Литвиненка, який написав книгу "ФСБ підриває Росію". Примітно те, що Литвиненко сам був співробітником спецслужби і знав про структуру не з чуток. Він був отруєний у Великобританії, де йому надали політичний притулок.

Промова Путіна про "пошуку терористів в сартіре" і вибухи житлових будинків, нібито кавказцями, підняли рейтинг директора ФСБ в президентських перегонах з 3% до 54%, дозволивши, врешті-решт, виграти. Події 1999 року також ще дозволили виправдати Другу чеченську війну. Ось так ось просто, лідер РФ, ще на початку своєї президентської кар'єри жертвував життями власного народу, а також колишніх колег по цеху, щоб прийти до влади. Методи використовувані Путіним визначили майбутнє для людей, які проживають в Росії і незгодних з діючою владою.

Природно, що після отримання нової посади, Володимир Володимирович вже міг і не віддавати накази подібні до цього особисто, а лише давати згоду на запропоновані йому рішення. Пуск газу в «Норд-Ост», штурм в «Беслані», теракти в метро. Все говорить про те, що Путін вважав за краще жорсткі методи для вирішення проблем. І чим більше жертв виявлялося після терактів, тим більш виправданою була його зовнішня політика на Кавказі і ближньому зарубіжжі.

Проте президент не відмовився від своєї пристрасті займатися шпигунством і таємно усувати своїх опонентів. Починаючи з 2014 року дії спецслужб Росії явно почали походити на відверто ворожі і маніакальні стосовно всіх демократичних типів правління в країнах Західної Європи.

Однак, якщо проаналізувати правління Путіна з 2000 року по сьогоднішній день, то можна помітити, що надмірна активність російських спецслужб почала даватися взнаки з початком анексії Криму і військових дій на сході України.

Взявши на озброєння "історичні факти" і класичний "утиск росіян", пропагандисти Кремля всіляко виправдовували зовнішню і внутрішню політику Путіна. І поки російські ЗМІ пускали пил в очі світовій спільноті, "любимчики" президента РФ з'ясували, що з Чехії відправлятиметься військовий вантаж з боєприпасами. Вантаж цей повинен був йти в Болгарію, а звідти, користуючись каналами болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, переправлятися в Україну, для підтримки армії країни на Донбасі. Використовуючи фальшиві паспорти, група мінімум з п'яти осіб прибула в містечко Врбетіце з різних частин Євросоюзу. Сумнозвісні Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга, представившись покупцями зброї з Узбекистану, проникли на склади боєприпасів і підірвали їх. Також вдалося встановити, що власник складів Петер Бернатік наказав працівникам взяти вихідні, щоб на складі нікого не було, а в день вибухів прибув один на територію і дуже підозріло поводився. Офіційне слідство допускає, що саме він допоміг Мишкіну і Чепізі проникнути на склади в день трагедії.

Підроблені паспорти Мишкіна і Чепіги

Втім про чеські події можна більше дізнатися в наших розслідуваннях «Шпигуни Росії без купюр» і «Спецоперації ГРУ Росії в Чехії».

Пізніше, протягом трьох місяців весни 2015 року, по черзі прогриміли вибухи в болгарському містечку Іганове на складах боєприпасів, а також сталася пожежа в Софії, в інституті спеціальної техніки. Також в 2015 році був отруєний болгарський торговець зброєю Омелян Гебрев. Тоді, колеги Мишкова і Чепіги зі спецпідрозділу 29155 полювали за торговцем зброї. Цього разу, завдяки незалежним розслідуванням вдалося дізнатися про причетність одразу 9-их співробітників спецпідрозділу, деякі з яких також брали участь в організації і реалізації плану для Врбетіци. Ними виявилися Генерал-майор Денис Сергєєв, Єгор Гордієнко, Петро Борисов, Іван Терентьєв, Микола Єжов, Олексій Калінін, Данило Капралов, Володимир Моісеєв, а також Олексій Капінос. Саме Капінос, як припускають деякі слідчі, під дипломатичним прикриттям зміг провезти отрута, не виключено, «Новачок», яким був отруєний Омелян Гебра, його заступник і син. За наявними даними, отруєння бізнесмена проходило в три етапи. Спочатку, 15 лютого, в готелі Hill, який розташовувався навпроти офісу Гебрева в Софії, оселилися Сергєєв, Гордієнко і Лютенко. Як мінімум один з них запросив номер з видом на підземну парковку, куди заїжджала машина з Гебревим. Вони прожили в готелі тиждень і 22 лютого в готель прибутку наступні три співробітника ГРУ. Один з них був Єжов, а інший Тереньтев - заступник генерала Авер'янова. Присутність Терентьєва говорило про високу важливість операції, так як він, як і Авер'янов особисто був присутній на завданні дуже рідко. Також як і колеги, ці один з трійці запросив номер з видом на підземну парковку. Третій завершальний візит цього підрозділу ГРУ ледь не став фатальним для Гебрева, його сина і для його заступника. 23 квітня 2015 року Сергєєв, Гордієнко і Лютенко повернулися в Софію. За версією слідства, Лютенко забронював в готелі Hill номер 305 з видом на будівлю, де розташовувався офіс Гебрева. Двоє інших розмістилися в кількох хвилинах ходьби. 28 квітня 2015 року один з трьох, імовірно Сергєєв, був відображений на кадрах камери відеоспостереження серед машин в підземному гаражі, де Гебра і його співробітники тримали автомобілі. Через кілька годин Гебра, його син і заступник знепритомніли з симптомами важкого отруєння фосфорорганічними сполуками. Друга спроба отруєння, по всій видимості, була зроблена через місяць - 2 з 3 офіцерів ГРУ знову були присутні в Болгарії в цей період.

Причиною замаху на життя торговця зброєю стала його відмова від продажу боєприпасів невідомим. Вся справа в тому, що Гебра, що купив боєприпаси у чеського виробника, зберігав їх на складі в Врбетіце. До нього звернувся Петро Бернатік, з пропозицією від деяких людей, імовірно Руслана Табарова (Чепіга) і Миколи Попи (Мишкова), який хотіли купити всі наявні запаси зброї на складі.

Лист Бернатіка до Гебреву з пропозицією від невідомих покупців з проханням продати їм все боєприпаси певного калібру. Саме ці снаряди підходили для української зброї і повинні були бути доставлені в Україну для протистояння російської агресії на Донбасі.

Після відмови Гебрева продавати боєприпаси склади були підірвані. Ймовірно, його відмова і послужив для подальших дій Кремля.

У відповідь лист Гебрева Бернатіку з відмовою від пропозиції "невідомих" людей. Гебра також підкреслює, що в разі незручностей при зберіганні, він звернутися до іншої компанії в Чехії, яка залишить боєприпаси у себе, тому що не планує найближчим часом їх перевозити.

Варто відзначити, що зразки крові Омеляна Гебрева взяті для аналізу і відправлені в фінську лабораторію безслідно зникли, що наштовхує на роздуми про співпрацю фінського уряду з російськими шпигунами.

Також, одним з гучних подій стало отруєння сім'ї скрипаля в Солсбері. На камери відеоспостереження потрапили всі теже Мишкін і Чепіга, які діяли в Англії під помилковими іменами Петров і Баширов. Використовуючи отрута, вони отруїли колишнього подвійного агента зовнішньої розвідки, Сергія Скрипаля та його дочка. За останніми даними відомо, що керував операцією Денис Сергєєв, який також прилітав до Англії для координації Мишкова і Чепіги. У виявленні його присутності незалежним розслідувачам знову прийшли на допомогу сучасні технології. Завдяки отриманим методанним телефонного номера Сергєєва, вдалося дізнатися про його пересування і діях як в Лондоні, так і в Москві. Відомо, що псевдонім і другий паспорт Сергєєва є Сергій Федотов. Саме на це ім'я зареєстрований другий номер телефону Сергєєва. Підтвердженням того, що це один і той же чоловік є дзвінки абонента, чий номер зареєстрований за дружиною Сергєєва, на номер Федотова. Варто відзначити, що компанія, яка надала дані про номер телефону зареєстрованого на ім'я Сергія Федотова не порушила закон, так як цю людину в дійсності не існує. Користуючись тим, що під час переміщення людини, телефон ловить вишки зв'язку та автоматично до них підключається, розслідувачі змогли скласти карту пересування Сергєєва в Москві, де він курсісіровал між районами, де розташовані головні будівлі ГРУ і його будинком:

Місця перебування генерал-майора Дениса Сергєєва в Москві на передодні отруєння Скрипаль

Це в черговий раз підтвердило, що на момент операції по ліквідації колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, Сергєєв був штатним працівником управління.

Також, використавши той же номер в Англії, Сергєєв дозволив виявити свої переміщення в Лондоні, де він провів вихідні, в той період, коли Мишкін і Чепіга здійснювали свій злочин:

Карта пересування Сергєєва в Лондоні

За весь час перебування в Лондоні, генерал-майор рідко залишав готель і підтримував зв'язок лише з одним контактом - Аміром. У російському телефонному довіднику цей контакт позначений як Амір Москва:

Примітно те, що за цим номером немає ніяких конкретних імен, тобто він нібито «незареєстрованих». Судячи з логам метаданих, цей номер не залишає «слідів», характерних для звичайних номерів: так, для цього номера відсутні ідентифікатори стільникових веж і логи IMEI / IMSI. Відповідно, ймовірно, що цей номер належить до спеціальної серії, використовуваної російськими спецслужбами і, можливо, не пов'язаний з фізичним телефоном.

Також, в день отруєння Скрипаль, Сергєєв і двоє його підопічних, можливо, перетиналися в районі Оксфорд стріт. Використовую все ті ж методанние його телефону, розслідувачі визначили, що він покинув готель 3 березня й з 12:00 до 13:30 кілька разів підключався до вишки на набережній західного берега Темзи. За версією британської поліції, Чепіга і Мишкін прибутку зі свого готелю на вокзал Ватерлоо приблизно о 11:45 того ж дня. Їх потяг на Солсбері повинен був відправитися о 12:50. Вокзал Ватерлоо знаходиться приблизно в 10 хвилинах ходьби від набережної. Таким чином, якщо Сергєєву було необхідно зустрітися з Чепігою і Мишкін, щоб передати фінальні вказівки або якийсь предмет, то їм було б зручно зустрітися районі між набережною і вокзалом Ватерлоо. Для цього напевно вистачило б години, який пройшов між їх прибуттям на станцію і відправленням поїзда.

Переміщення Сергєєва на березі Темзи з 12 до 13:30

Безумовно, Сергій Скрипаль мав занадто значемимі відомостями для Росії і Путін передбачав, що колишній співробітник спецслужб може видати їх МІ-6 Великобританії. Однак якщо врахувати вираз Путіна, що він "своїх не пускає", то звістка про переметнувся агента, могла надихнути президента РФ до вбивства Скрипаль. Такий собі кодекс честі у ганебного людини.

Потрапили в об'єктиви відеокамер Мишкін і Чепіга, а також флакон з під отрути «Новачок»

І якщо в Європі почали проводити розслідування і викривати російських шпигунів через певну кількість часу, то в Україні це робили відразу. Слід зазначити, що країни Євросоюзу не ведуть військових дій проти Росії і її бойовиків, на відміну від України, тому, щоб звинуватити Росію в диверсіях, необхідно було кілька разів перевірити відомості і докази, щоб не привести ситуацію до помилкової ескалації.

Також як і в Болгарії, в Україні, починаючи з 2015 року, сталися вибухи на складах боєприпасів. Низка експертів і високопоставлених військовослужбовців припускають, що це зробили російські диверсанти зі спецпідрозділів.

У 2015 році, в Сватове, Луганської області, 3,5 тис. Тонн боєприпасів було підірвано через запущеної сигнальної ракети ззовні території складу. Винуватцями виявилися непізнані диверсанти.

У березні 2017 року вибухи сталися в Харківській області, в місті Балаклія. Було знищено 70% танкових і артилерійських снарядів. Причиною послужив безпілотник, який, ймовірно, скинув на місця зберігання снарядів вибуховий пристрій.

Пізніше в 2017 році вибухи сталися в Калинівці, а в 2018 році в Ічні. У цих трагедіях високопоставлені особи України прямо визнали акт російської агресії.

Аналізуючи причину загоряння на складах після початку війни на Донбасі, стає видно слід російських диверсантів. Оскільки під час бойових дій стратегічні об'єкти, якими є склади боєприпасів, охороняються вдвічі сильніше, то і проникнути на них у шпигунів не вийшло, тому вони діяли здалеку. Як у випадку у Врбетіце, так і на болгарських складах, виявити слід російських спецпідрозділів допомогли паспорти, авіаквитки і інші атрибути, які належали винуватцям терактів. В Україні, через тривалі бойові дії, нічого подібного шпигунам використовувати не треба.

Якщо в Луганській області російські військовослужбовці можуть перетинати лінію розмежування регулярно, то в інших випадках вони могли незаконно перетнути безпосередній кордон Росії з Україною для проведення терактів. У випадку з Калинівкою, яка знаходиться у Вінницькій області, спецзагін міг проникнути на територію України з невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Крім класичних диверсій, підопічні колишнього гебіста почали використовувати комп'ютерні технології. Розуміючи, що всі бази даних і блоки управління відомчих структур, промислових комплексів в зарубіжних країнах підключені до серверів з виходом в Інтернет, російські кіберзлочинці розробили шкідливі програми, які проникали на комп'ютери політиків і промислових гігантів, виводячи їх з ладу або отримуючи особисту інформацію.

Новий інструмент ведення шпигунських ігор настільки припав до душі російським спецслужбам, що вони навіть втрутилися у вибори в США в 2016 році, саботувавши передвиборний штаб Хілларі Клінтон. З інших кіберзлочинів треба відзначити злом нафтопроводу Colonile Pipeline і мережу м`ясовиробництва JBS. В обох випадках була порушена цілісність економіки США, що призвело до підвищення цін на паливо і м'ясо в країні. Групи хакерів, яких відносять до окремих частин спецпідрозділів Росії, є Cozy Bears, Fancy Bears, APT 28, Sofacy, Pawn storm, Sednit і Strontium. За деякими даними, всі ці назви належать до однієї і тієї ж групи людей, які представляють собою окремий кіберпідрозділ колишнього ГРУ. Однак за атаку на нафтопровід взяла на себе відповідальність група зловмисників під назвою Dark Side. За словами самих кіберзлочинців, вони не відносять себе до жодної з російських організацій, а їхніми інтересами є лише гроші. Проте люди з Dark Side діють в інтересах Кремля, дестабілізуючи загальну обстановку в США.

Основною відмінністю шпигунства від кібершпигунства є надійне шифрування і віддалений процес. Таких злочинців практично неможливо вирахувати, чим і користуються в Кремлі, коли заперечують їхню причетність до кіберзлочинів. Втім, шпигуни Путіна матимуть хліб доти, поки людство не буде чиповане або ж в Кремлі не змінитися влада. Якими б скритними не були хакери, вони поки що не можуть вбити людину за допомогою коду. Для цього в спецпідрозділах будуть продовжувати використовувати умовних Петрпова і Баширова. А поки такі люди будуть існувати, їхню участь розкриватимуть. Все ті ж сучасні технології, що розвиваються щодня, допомагають у викритті російських шпигунів, які просто не встигають враховувати всі фактори, щоб не бути поміченими. Втім, не тільки сучасні технології допомагають у викритті шпигунів. Саме ставлення "нової школи" до роботи змушує задуматися про якість нинішніх співробітників російських агентів.

Часті викриття обумовлені відсутністю справжнього патріотизму, який був притаманний радянським людям і співробітникам КДБ. Основною ідеєю, яка закладається в свідомість російських шпигунів сьогодні, виступає ідея заробити якомога більше грошей. Відсутність справжнього патріотизму дозволяє працювати співробітникам розвідки досить грубо. Вони не бояться бути розсекреченими.

Це пояснює часті викриття і провали спецагентів розвідки РФ. Чим би вони не займалися і в яких би секретних спецпідрозділах ГРУ і СЗР не знаходились - це всього лише люди, які отримують свою зарплату. Вони укладають звичайний трудовий договір, з низкою нетипових обмежень, які зобов'язуються виконувати, однак при будь-якому розкладі ці люди отримують свої гроші і саме відсутність справжнього патріотизму, ідеології приводять до недбалості при виконанні секретних завдань - вони не вірять в те, що роблять.

Більш того, чергове викриття Чепіги та Мишкіна і звинувачення їх у вибухах в Чехії показало, що бути виявленими зовсім не соромно, адже така подія може призвести до підвищення на посаді.

Росія сьогодні - це жевристе вугіллячко від великої, жахливої пожежі під назвою СРСР. Незважаючи на помилкову політику, що проводилась в Радянському Союзі, цю державу дійсно боялися і рахувалися з нею, тому як Совєти мали свою ідеологію, яка підтримувалася величезною кількістю населення. Росію ж не бояться, а остерігаються через непередбачуваність і неадекватність в діях. Путін представляє з себе колишнього гебіста, продовжує грати в шпигунів і займається управлінням державою "між іншим". Це призводить до численних жертв з боку мирного населення і приводить Росію в ще більшу ізоляцію від усього світу.