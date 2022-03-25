Другий фронт Третьої світової війни

10:56 25 березня Київ, Україна

Згідно з опитуваннями «Радіо Свобода», 71% росіян пишаються війною з Україною. Звісно, можливо, це відчуття формується через медіа, які вони споживають, і наративи, які створила та поширила російська пропаганда. Однак це абсолютно не має значення для 109 дітей, убитих масштабним вторгненням Росії в Україну.

Російська інформаційна бульбашка повністю закрилася. Останній цвях у її труну забили тисячі українських комунікаційних волонтерів, які опублікували фотографії розбомбованих мирних жителів і загиблих російських солдатів у коментарях користувачів російських соцмереж до дописів у Facebook, Instagram, Telegram та ВКонтакте.

Після цього російський уряд заявив, що йдеться про інформаційну атаку США та ЄС на Росію, вартість якої становить 270 мільйонів доларів, і заборонив усі соціальні мережі, які можуть використовуватися для доставки інформації громадянам Росії.

У зв’язку з цим частина російського суспільства впевнена, що бомбардування маріупольського пологового будинку було влаштовано спеціально для фейкових фото та відео.

Так, наприклад, на сайті «Вести.ру» був опублікований фрагмент телеканалу «Росія-24» під заголовком «Українську модель підозрюють у зйомці фейку про пологовий будинок у Маріуполі».

«Користувачі соцмереж запідозрили українську б’юті-блогерку Маріанну Подгурську в участі у зйомках постановочних фотографій на тлі нібито зруйнованого пологового будинку в Маріуполі», – йдеться у статті. «Російська газета» розмістила на своєму сайті статтю «Ще один фейк Заходу: жінка, знята в маріупольському пологовому будинку, виявилася фотомоделлю в макіяжі».

«Комсомольская правда» розповіла своїм читачам про «черговий фейк від української пропаганди: на всіх фотографіях із зруйнованого пологового будинку одна і та ж дівчина в іншому одязі, а всі знімки зроблені одним і тим же фотографом». Пізніше подібний опис того, що сталося, підтримали російські чиновники: офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що «імовірний авіаудар, який мав місце, був цілком спланованою провокацією для підтримки протидії Російський ажіотаж серед західної аудиторії».

Дуже важливий факт, що це відбувається не вперше. У квітні 2018 року російські чиновники заявили, що хімічні атаки в Сирії, які, як повідомляється, були здійснені сирійськими збройними силами за повної підтримки Міністерства оборони Росії, також були організовані «з метою дискредитації російської спецоперації в Сирії».

Ці факти говорять мені, що проблема насправді не в Росії. Так само, як і злочини вбивці, який не притягувався до відповідальності за свої злочини, є виною не лише його особисто, а й тих, хто не притягнув його до відповідальності.

Світ продовжує інвестувати десятки мільйонів доларів і євро на перевірку фактів і боротьбу з фейками, тоді як справжня проблема полягає набагато більше в переконаннях росіян і їх релігійній вірі в те, що робить їхній лідер. Як і в нацистській Німеччині, ми бачимо, що Росія закінчує «режимом Рузі», надзвичайно ворожим для інших націй.

Але є ще одна річ, яка нагадує мені про нацистський підхід до реальності. Тони матеріалів, доповідей, досліджень та наукових книг було написано про бізнес-сторону Голокосту. У Вікіпедії навіть є список компаній, задіяних у цьому: BASF, Bayer, BMW, Hugo Boss, Krupp (нині TyssenKrupp), Siemens та багато інших працювали з адміністрацією Адольфа Гітлера, включаючи використання рабської праці під час нацистського режиму.

У березні 2019 року сім’я німецьких мільярдерів Райманн, власник JAB Holdings (бренди Krispy Kreme, Panera Bread і Pret a Manger) визнала свою співпрацю з нацистським режимом, яка принесла певні прибутки.

Журналіст газети Bild Максиміліан Ківел повідомив, що Альберт Райман-старший і Альберт Рейман-молодший, обидва загиблі, були активними в нацистській партії і використовували російських цивільних і французьких військовополонених як рабів під час Другої світової війни.

Речник Рейманів Пітер Харф заявив, що нащадки, які успадкували по 3,7 мільярда доларів кожен, готові пожертвувати гроші. Це досить поширена практика пожертвування як виправдання кривд, які ми можемо спостерігати широко в наш час. ЄС і США, які не мали політичної волі закликати Росію до відповідальності, намагаються пожертвувати гроші та технічну підтримку жертвам режиму Рузі.

Рейнманни не самотні брали участь у нацистській діяльності чи отримували прибутки від нацистського режиму. Більше десятка європейських мільярдерів та їхні родини створили свої початкові капітали у співпраці з адміністрацією Гітлера. Це не дивно, тому що в 1944 році одна третина всієї робочої сили в Німеччині була примусовою працею, — каже німецький історик Роман Кестер у своєму коментарі Forbes.

За словами німецького професора економіки та історії бізнесу Крістофера Коппера, контракти з нацистами не були рідкістю для ексклюзивного кола підприємців, які були в колі дружби лідерів СС або мали інші зв’язки. І не було лише німецьких сімей, яким доводилося вести й підвищувати свій бізнес у нацистській країні.

Томас Уотсон, засновник IBM, вирішив підтримати та розвивати свою німецьку дочірню компанію Dehomag. Уотсон навіть отримав від Гітлера медаль за розвиток нацистської промисловості.

За словами історика Единбурзького університету Стефана Маліновського, еліти, які сподівалися контролювати Гітлера, повністю неправильно оцінили його, переоцінивши свій політичний інтелект і свої можливості, а також дуже недооцінивши технічну розвідку нацистів і безжальність і жорстокість, з якими вони збиралися демонтувати та знищити державу та використати свою владу проти своїх консервативних союзників.

На жаль, сьогодні ми бачимо надто помітні паралелі з 30–40-ми роками XX століття. Звичайно, десятки західних брендів відмовилися співпрацювати з Ruzi через геноцид українців, який цілковито підтримується серед росіян.

Однак деяким із західних брендів це не хвилює. Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, Metro, Credit Agricole, Danone відмовилися захопити свої операції з Росією.

Ашан, Декатлон і Леруа Мерлен контролюються сім’єю Жерара Мюльєза, яка входить до десятка найбагатших сімей світу. Отже, тепер родина Муллієз робить те саме з Рузі Росією, що родина Рейманів робила з Нази Німеччиною. І, на жаль, Муллієз не єдиний.

До початку агресії Росії проти України в 2013 році на енергоносії припадало 86,7% німецького імпорту з Росії, а імпорт природного газу становив 38% (36% у 2014 році) від загального обсягу його споживання; імпорт нафти склав 34% (30% у 2014 році). Протягом десятиліть великі французькі та німецькі енергетичні компанії будували мости з російськими шахтарями нафти і газу. Найбільшим виробником природного газу в Росії є ВАТ «НОВАТЕК», пов’язане з близьким другом Путіна Геннадієм Тимченком. «НОВАТЕК» має родовища у найбільшому газоносному регіоні світу.

16 липня 2014 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оприлюднило Ідентифікаційний список секторальних санкцій, до якого увійшли ВАТ «НОВАТЕК» та компанії, у яких його частка становила понад 50% (включаючи Ямал СПГ). Однак у російській компанії повідомили, що санкції не вплинули на проекти, активи чи зобов’язання (включаючи позики).

Найбільша в світі нафтогазова компанія Total (головний офіс і власність якої знаходиться в Парижі) не скоротила співпрацю з Росією після введення санкцій і навіть збільшила свою частку в акціонерному капіталі «НОВАТЕК» майже до 20%.

За словами Майкла Борреля, старшого віце-президента Total з питань континентальної Європи та Центральної Азії, станом на січень 2016 року обсяг інвестицій французького гіганта в найбільший проект НОВАТЕКу «Ямал СПГ» досяг $3,7 млрд.

У червні 2016 року на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Патрік Пуянне, виконавчий віце-президент Total, заявив, що Total вдалося створити схеми фінансування російських проектів на майже 20 мільярдів доларів в обхід санкцій, залучивши європейські та китайські банки та фінансові установи. .

21 червня 2016 року на зборах акціонерів було затверджено фінансування ВАТ «Ямал СПГ» (будівництво заводу зі скрапленого газу (СПГ) потужністю 16,5 млн тонн на рік). У прес-релізі прес-служби йдеться, що обсяг фінансування перевищив 19 мільярдів доларів. Фінансовий звіт НОВАТЕКу за 2015 рік показав, що виручка від реалізації нафтопродуктів зросла на 32,9%, операційний прибуток — на 11%. У 2015 році обсяг виробництва рідин зріс на 51%.

Сервісне обслуговування заводу «Ямал СПГ» і навчання російських фахівців планувалося проводити італійською Nuovo Pignone. Більше угод було підписано з італійською SAIPEM S.P.A. і німецька Linde AG, які володіють двома кисневими заводами і кількома підприємствами в Росії.

Колишній генеральний директор Linde AG Вольфганг Бюхеле, виступаючи на одному з Санкт-Петербурзьких економічних форумів, сказав, що «Україна перебуває в глухому куті у відносинах між Європою та Росією», підкреслюючи, що проблема у «відсутності їхнього бажання». подолати кризу всередині країни та недотримання Мінських домовленостей».

Бюхеле активно пропагував ідею запуску «Північного потоку-2» серед представників німецького бізнесу та закликав «модифікувати» стратегію ЄС щодо санкційної політики. А таких, як Бюхеле, було багато в Німеччині та у Франції.

У червні 2015 року Engie (ще один колишній акціонер Nord Stream 2) підписала довгостроковий (23-річний) контракт з російським «Новатеком Газ енд Пауер» (дочірньою структурою НОВАТЕКу) на поставку 1 млн. тонн СПГ щорічно під проект Ямал СПГ. Президент компанії Жерар Местралле заявив, що компанія докладає всіх зусиль, щоб переконати керівництво ЄС у тому, що останнє має рішуче підтримати початок будівництва «Північного потоку-2». Він підкреслив, що Росія безумовно гідна інвестицій.

У жовтні 2015 року генеральний директор німецького хімічного гіганта BASF (який володіє 10% акцій Nord Stream-2 AG і активно інвестує у видобуток природного газу в Західному Сибіру) Курт Бок оголосив про свої плани інвестувати близько 2 мільярдів євро в будівництво газопроводу. Північний потік-2. Німецький виробник також зазначив, що «Росія є і залишиться основним і надійним постачальником нафти, природного газу та інших енергоносіїв до Європи, а Європа є і залишиться важливим і стабільним ринком для Росії».

«Не треба ставити Росію на коліна», «Європейську Росію не слід програти», «Нову «холодну війну» слід запобігти», «давайте разом з Росією будувати європейську безпеку» — ці та подібні заяви можна було почути. від міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та від координатора міжсоціального співробітництва з Росією Гернота Ерлера у 2015–2018 роках.

Навіть зараз, після того, як вторгнення Рузі забрала життя 108 дітей, німецькі депутати говорять лише про «економіку, економіку, економіку» та торгівлю з Росією після раунду овацій Зеленському під час його виступу в Бундестазі.

Перш ніж ми знайдемо в собі сили визнати, що лідери ЄС і бізнесмени повністю неправильно оцінили Путіна і переоцінили свій політичний інтелект і свої можливості, ми не можемо просуватися вперед у перегляді архітектури міжнародної безпеки, яку зруйнував Рузі.

Франція та Німеччина вже почали переглядати свої недоліки, допущені через недооцінку наративів Рузі та бажання заробити більше грошей на торгівлі з Росією.

14 березня 2022 року французькі ЗМІ «Розкривати» опублікували своє розслідування про те, як Франція доставляла Росії найсучаснішу військову техніку в період з 2015 по 2020 рік. За словами французьких журналістів, це обладнання дозволило Володимиру Путіну модернізувати 1000 танків. винищувачі та бойові гелікоптери, які зараз використовуються для геноциду українців.

Незважаючи на ембарго на експорт зброї до Росії, введене ЄС 1 серпня 2014 року, згідно з секретними документами, отриманими журналістами, з 2015 року Франція видала Росії 76 ліцензій на експорт військової техніки на загальну суму 152 мільйони євро.

Основними бенефіціарами цих контрактів були французькі аерокосмічні та оборонні компанії Thales і Safran. Вони постачали тепловізійні камери для танків, навігаційні системи та інфрачервоні сповіщувачі для російських винищувачів і ударних гелікоптерів.

Франсуа Олланд скасував запланований у 2015 році продаж Росії двох десантних кораблів класу «Містраль» під тиском міжнародної спільноти. Проте інші контракти (наприклад, постачання кораблів класу «Містраль») були продовжені, оскільки ембарго забороняло підписувати нові контракти, але старі контракти все ще були в силі. Таким чином, «Талес» і «Сафран» продовжували постачати Росії озброєння та послуги з ремонту поставлених товарів, просто продовжуючи старі контракти.

4 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські танки, які б'ють по АЕС, оснащені теплові камерами, знаючи, у що стріляють. Цілком імовірно, що ці камери постачали французькі компанії. За даними «Розкриття», 800 камер цього типу можуть бути експортовані в Росію за згаданими вище контрактами.

Яка сумна іронія, коли розуміти, що французькі компанії можуть допомогти росіянам знищити українську атомну електростанцію, а ще одна ядерна катастрофа з України може вразити країни Європейського Союзу.

Російські СУ-30, які вбивають мирних жителів, дітей і вагітних жінок у Маріуполі, можуть бути оснащені навігаційними системами (TACAN), а також новітніми екранами і видошукачами кабіни (SMD55S і Head up Display або HUD). Контракт на їх поставку був підписаний у 2014 році, поставки розраховані на 2018 рік, повідомляє «Розкривати». А також навігаційні системи МіГ-29 і шоломи «Topowl» від Thales. Щодо компанії «Сафран», то вона постачає електрооптичну інфрачервону систему для російських вертольотів, що також було виявлено в 2015 році.

Усі вищезгадані факти викликають у мене сміх, коли я чую, як якийсь європейський політик каже, що поставки зброї в Україну можуть спровокувати Росію чи Путіна на якісь насильницькі дії.

Насправді, західні політики роками підживлювали гнів Путіна, підживлюючи його обіцянками «звичайний бізнес», незважаючи на його злочини по всьому світу. Повторення історії відбулося менше ніж за 100 років. Після приходу до влади Адольфа Гітлера та нациста міжнародні бізнесові та політичні лідери були впевнені, що можуть контролювати його, пропонуючи логічні результати взаємної співпраці. Натомість вони змусили Гітлера повірити, що вони слабкі і не можуть протистояти його рішучості.

За цю помилку український народ заплатив 8 мільйонів життів, загиблих у Другій світовій війні. Минуло майже століття, і ми знову повинні платити за ті самі помилки, але тепер зроблені через переконання, що Путін не Рузі, а логічний геополітичний гравець.

Зараз Україна фактично воює на два фронти. Один із Рузі, який намагається стерти українську націю з цієї планети. По-друге, з європейськими та американськими бюрократами та бізнесменами, які намагаються не втратити гроші, а українці втрачають життя та рідних.

Може, настав час визнати помилки і почати їх виправляти?