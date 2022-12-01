Теракт у мадридському посольстві України: історія російської присутності

10:27 30 листопада Київ, Україна

У середу, 30 листопада, за даними іспанських ЗМІ, у Посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок чого постраждала одна людина. Повідомлення про вибух надійшло о 13:15.

На адресу посольства надійшов пакет на ім'я посла Сергія Погорельцева. Це підтвердив сам дипломат. Він розповів, що його секретарка зазначила, що посилка не має зворотної адреси, і викликала коменданта посольства. Чоловік вирішив у саду перевірити вміст пакету. “У пакеті виявилася коробка, тож у коменданта з'явилися підозри і він сам — щоб нікого не було поряд – вийшов із цією поштою у двір перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух”, - розповів Сергій Погорельцев.

"Незважаючи на те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що отримав щось на кшталт контузії" , - додав посол.

Погорельцев зазначає, що, незважаючи на те, що йдеться не про потужну вибухівку, а про невеликий пристрій — наслідки були б іншими у разі, якби не обережність його підлеглих: «Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато серйознішими”.

Іспанія – рідна земля російської розвідки та бандитизму

11 вересня 1998 року прем'єр-міністром росії було призначено Євгена Примакова. Це було дуже важке рішення для «сім'ї» Єльцина, яка фактично керувала країною замість хворого президента. Однак для збереження будь-якого балансу потрібна була незалежна фігура. Особливо після того, як 17 серпня 1998 року прем'єр-міністр Сергій Кирієнко (сьогодні є першим заступником глави АП рф) оголосив про дефолт російської федерації.

До речі, згодом різні дослідження причин дефолту, серед іншого, вказали на те, що успішний бізнесмен і близька людина сім'ї Борис Березовський також приклав руку до фінансового краху, активно займаючись спекуляціями на ринку державних короткострокових облігацій рф.

У той момент, коли Примаков став прем'єр-міністром, Борис Березовський уже пів року обіймав посаду виконавчого секретаря СНД, що, по суті, було досить декоративною, дипломатичною посадою. Проте, за словами самого прем'єра, Березовський дуже хотів бути сірим кардиналом, що, звісно, для розвідника Примакова було абсолютно неприйнятним.

Перше, що зробив Примаков, отримавши посаду, — неофіційно запросив усіх керівників спецслужб і попросив їх про підтримку та співпрацю щодо наведення ладу з розкраданнями в економіці (одним із них був і керівник ФСБ володимир путін).

Поворотним моментом війни з Березовським стала пресконференція підполковника ФСБ Олександра Литвиненка та його колег в інформаційному агентстві «Інтерфакс» 17 листопада 1998 року. Співробітники ФСБ заявили, що керівництво замовило їм вбивство Бориса Березовського, з яким Литвиненко, за його словами, був знайомий з 1994 року.

На початку лютого 1999 року компанії "Аерофлот" і "Сибнефть", які вважалися "сімейними бізнесами Єльцина", піддаються обшукам. Примаков обіцяє «посилення боротьби зі злочинністю та корупцією», після чого Березовський починає контратаку в публічному просторі. Єльцин негайно розпочинає процедуру усунення Березовського з посади секретаря СНД, а Примаков уже відверто ганьбить на камеру.

Після пресконференції Литвиненка та його колег з'являється ще одне відео, на якому так званий журналіст Сергій Доренко (який неодноразово визнавав свою роботу на Березовського) нібито інтерв'ює офіцерів Управління з розробки та припинення діяльності злочинних організацій (УРЗО) ФСБ 20 квітня 1999 року.

УРЗО ФСБ було сформовано 1996 року і спочатку називалося Управління перспективних програм ФСБ. Інформації про цей підрозділ у відкритому доступі трохи більше, ніж достатньо. Проте, як справді діяв цей заповідник ефешних вбивць, нікому не відомо.

Начальником цього управління було призначено генерала ФСБ Євгена Григоровича Хохолькова, який раніше служив у КДБ Узбекистану. Його заступником став Олександр Костянтинович Макаричов, який курирував цей 7-й відділ, який майже в повному складі пішов на ту публічну пресконференцію Литвиненка.

Приблизно в той самий час або трохи раніше в інформаційному просторі росії з'явилася легенда про «Білу стрілу» — якийсь міфічний підрозділ спецслужб, який мав ліцензію на відстріл бандюків.

Проте насправді метою УРСО були не лише представники злочинної спільноти, або навіть зовсім не вони. Довгий час у пресі обговорювали, чи можуть такі підрозділи, як УРСО чи його аналоги у ГРУ МО рф, бути виконавцями вбивства Ганни Політковської та інших журналістів у росії?

Публічне інтерв'ю Доренку дали начальник 7-го відділу (відділ боротьби з бандитизмом) УРЗО ФСБ підполковник Гусак Олександр Іванович, заступник начальника 7-го відділу УРЗО ФСБ підполковник Литвиненко Олександр Вальтерович та старший опер 7-го відділу УРЗО ФСБ. Всі вони внесені до бази Миротворця.

Литвиненко почувається комфортно в кадрі та розповідає про отриману інформацію, що «Абрамича ляснуть» (уб'ють Березовського. Його колеги розповідають про вказівку керівництва ФСБ викрасти молодшого брата Умара Джабраїлова — Хусейна, з метою його обміну на своїх колег у чеченському полоні).

Умар Джабраїлов колись балотувався у президенти росії, а Хусейн - у президенти Чечні. До 2017 Умар був членом партії "Єдина росія" до того моменту, поки його не вигнали за стрілянину з пістолета в готелі Four Seasons.

Слід зазначити, що у своїх відеоінтерв'ю офіцери УРПО ФСБ говорили про керівників спецслужби досить високого рівня, проте про володимира путіна в цих відео не згадують. Це викликає інтерес, оскільки путін очолив ФСБ за два місяці до призначення Євгена Примакова прем'єр-міністром – 25 липня 1998 року.

Трохи пізніше, в 2007 році іспанський суддя Бальтасар Гарсон ініціював розслідування щодо бандитського угрупування "Трійка", яке вже в 2015 році досягло обвинувального висновку обсягом 460 сторінок. Головними об'єктами вивчення іспанських спецслужб та правоохоронців стали Геннадій Петров та Олександр Малишев, які, за інформацією російських журналістів, познайомилися ще у знаменитих «Хрестах» — слідчому ізоляторі міста Санкт-Петербург.

На думку іспанських слідчих, Петров і Малишев відповідно представляли інтереси тамбовського та малишевського ОЗУ. Через деякий час ці два угруповання практично злилися в одне і в медіа світилися під назвою «тамбовсько-малишівська». Але така "братня любов" виникла не відразу.

Лідером «тамбовських» завжди вважали путінського соратника пітерських часів Володимира Кумаріна (пізніше взяв прізвище матері та став Барсуковим). Якось Олексій Навальний, відповідаючи на цирковий виклик на дуель від голови Росгвардії Віктора Золотова, згадав йому фотографії похорону пітерського кримінального авторитету Романа Цепова, на якому засвітився і Володимир Кумарін.

Віктор Золотов, нинішній голова "Росгвардії" та соратник Рамзана Кадирова, тоді виконував обов'язки охоронця Анатолія Собчака та його дочки Ксенії Собчак.

Справа «російської мафії», про яку іспанські медіа трубили з 2008 року, будувалась на окремих фактах про те, що в період з 1996 по 2008 рік комерсанти з Санкт-Петербурга переводили свої активи до Іспанії, щоб відмити кримінальні гроші (якраз у ті часи, коли володимир путін щойно увійшов до бандитських кіл Санкт-Петербурга, виконуючи замовлення своїх шефів з ФСБ та Анатолія Собчака).

Список підозрюваних, що потім також відображено у документі про припинення кримінального переслідування, практично не містить знайомих чи резонансних прізвищ.

Однак з високою ймовірністю можна припустити, що деякі з прізвищ підсудних або їхніх спільників могли бути відомі російському розвіднику, який працював у Мадриді — Сергію Скрипалю.

28 вересня 2018 року британський журналіст Марк Урбан розповів про свою нову книгу The Skripal Files, опубліковану видавництвом Macmillan. Після розвалу Союзу офіцер ГРУ Сергій Скрипаль настільки розчарувався у своїй службі, що хотів звільнитися. Однак йому не дали цього зробити і відправили на посаду секретаря посольства з науки та техніки до Мадриду, куди він потрапив у вересні 1993 року.

Саме там, за словами Марка Урбана, який довго інтерв'ював Скрипаля, російський військовий розвідник потрапив у поле зору британської МІ-6 і був завербований британцями. У статті про Сергія Скрипаля журналісти The New York Times Майкл Швіртц та Елен Баррі стверджують, що російські спецслужби (зокрема, і сам Скрипаль) володіли повною інформацією про бандитські угоди "тамбовсько-малишівського угруповання", до якого був причетний і сам путін.

І після звільнення Скрипаль контактував із іспанською розвідкою CNI. Іспанська розвідка CNI, яка брала активну участь у розслідуванні та кримінальному процесі над «тамбовськими». Її офіцери навіть давали свідчення. Скрипаля отруїли в той самий час, як у Мадриді тривав судовий процес, який розпочався 18 лютого, а закінчився у квітні 2018 року.

І Скрипаля, і Литвиненка (якого також отруїли полонієм вже тоді, коли квиток до Мадриду лежав у його кишені), і Владислава Резника (депутат держдуми та колишній успішний підприємець із Санкт-Петербурга, у компанії якого працював дмитро медведєв) пов'язували з масштабними бандитськими угодами щодо відмивання в Іспанії коштів, отриманих злочинним шляхом. Усі ці процеси були безпосередньо пов'язані з володимиром путіним особисто.

Через пів року після замаху на Сергія Скрипаля суд Іспанії повністю виправдав 17 підсудних, щодо яких іспанська прокуратура і спецслужби працювали понад 10 років. Іспанія просто відмовилася від звинувачень тих, кого аж десять років називали не інакше як «російська мафія».

За словами Олександра Гофштейна, російського адвоката, який захищав одного з обвинувачених - депутата держдуми рф Владислава Резніка, - як виправдувального вироку в іспанському суді ніхто не оголошував. Очевидно, іспанські правоохоронці хотіли зберегти хоча б обличчя. Іспанських адвокатів, які працювали на підсудних, запросили до суду і видали їм документ, який свідчить, що тепер їхні клієнти не є обвинуваченими.

Іспанія – земля вбивств на замовлення

Олександр Литвиненко незадовго до своєї смерті мав летіти до Мадрида для надання свідчень для іспанських правоохоронців. Перед цим він відвідав представників ізраїльських правоохоронних органів, щоб надати інформацію про злочинну діяльність ФСБ. Справжність цього документа заперечується.

Олексій Кімович Антропов – практично єдиний співробітник УРСО (начальник відділення 3-го відділу), виходець із розвідувальних органів. 1994 року він закінчив КІ (так званий Червонопрапорний інститут Андропова — кузня кадрів радянських та російських «громадянських» розвідників), а 2007 року — Російську академію державної служби при президенті рф. У 2009–2014 роках – заступник генерального директора – директор з безпеки ВАТ «Атоменергомаш».

У лютому 2014 року Антропов став заступником генерального директора зі стратегічних питань АТ із генерації енергії АЕС «Аккую» та паралельно увійшов до складу рад директорів низки підприємств атомної енергетики.

АЕС «Аккую» — це проєкт Сергія Кирієнка на посаді голови Росатому в Туреччині, атомна електростанція, яку будують за російські гроші. Після інциденту з російським літаком на кордоні Туреччини, коли турки безжально збили порушника держкордону, будівництво АЕС зупинилося, а співробітники Акку Нуклеар отримали повідомлення про скорочення без пояснення причин в усній формі.

Співробітники підприємства дуже активно розповідають на форумах і в соціальних мережах про те, як Антропов використовує своє нинішнє становище для збагачення, та й згадують йому «замовлення» вбивства мера Нафтоюганська, яке "повісили" на власників нафтової компанії "Юкос", Ходорковського та Невзліна.

Не лише Антропов вибився у люди після служби в «управлінні кілерів ФСБ». Генерал-лейтенант Євген Хохольков, колишній начальник управління, 1 липня 2016 року увійшов до першої десятки партії «Патріоти росії» на виборах депутатів держдуми рф сьомого скликання, яка набрала 0,59% голосів. У 2018 р. партія підтримала путіна під час виборів президента.

Олексій Антропов неодноразово виникав в українських медіа. У контексті його зв'язків із "солсберійськими вбивцями" Петровим і Бошировим ходили чутки про те, що саме він колись вербував ексгромадянина рф, який проживав в Одесі з такими ж паспортними даними, які були використані як прикриття для одного з "солсберійських" грушників» - Мішкіна (Петрова).

Висновок

Російська розвідувальна і мафіозна (що, по суті, те саме) присутність в Іспанії досі практично нічим не обмежена. Це говорить про те, що посольство України в Мадриді могло стати об'єктом терористичної атаки навіть без жодної окремої вказівки "зверху". Слабкість та безпорадність європейського законодавства та правоохоронних органів перед російською корупцією ставить усіх європейців під таку ж загрозу, як і українців.

Адже хоча теракт стався на території посольства — все ж таки це Іспанія. А значить, завтра росіяни можуть зажадати вбити якогось українця на вулицях Барселони, Валенсії або того ж Мадрида.