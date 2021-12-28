Таємні біолабораторії: просування пропаганди Кремля Віктором Медведчуком

Російська машина пропаганди працює на "Відмінно". У той час, як в розвинених країнах вважають за краще розвивати корисні інститути, в Росії розвивають ті сфери, які допоможуть утримати владу правлячої еліти. З урахуванням того, що владу в країні протягом 20 років утримує 1 людина, у них це добре виходить. Гібридна війна, яка стрімко розвивається, має свої знаряддя впливу. Правил в цій війні немає, а головною зброєю є інформація. Як і раніше перемагає той, хто володіє великим об'ємом інформації. Не менш важливо й те, як саме використовувати наявну інформацію. Оскільки основним методом впливу на людей в Кремлі є пропаганда, то співробітники спецслужб часто використовують дезінформацію, щоб впливати на настрої противника або ж свого народу. Одним з недавніх випадів, спрямованих проти України, США та їхніх спілок, стало оголошення про існування якихось американських біолабораторій, які розташовані по всьому світу, в тому числі і в українських областях. Саме в цих лабораторіях, за словами пропагандистів, з'явився коронавірус. Про це ще рік тому говорили прокремлівські представники в Україні, на чолі з Віктором Медведчуком. Тепер же про це згадав Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, тим самим підтвердивши, що саме Росія була творцем міфу про існування американських біолабораторій, в тому числі і в Україні.

У своєму інтерв'ю для відомого медіаресурсу, Микола Патрушев стверджує, що Росія не є країною-агресором і всі біди виходять від США. За його словами, в Кремлі завжди хотіли миру і сподівалися на співпрацю із західними колегами, але саме Брюссель і Вашингтон весь час руйнують плани Москви. Частково він має рацію, Брюссель і Вашингтон дійсно не дають здійснитися планам Москви. Однак не варто забувати, що Патрушев є Секретарем Ради безпеки РФ і почути від нього слова, спрямовані в протилежному векторі, було б нелогічно і як мінімум дивно. Він так само, як і вся верхівка Кремля, вносить свою лепту в роботу пропаганди та дезінформації, яку поширюють в Росії. Тому його слова про те, що в Україні діють 15 американських лабораторій, які працюючи під прикриттям, створюють біологічну зброю, не викликають подиву. Однак, своїми словами він в черговий раз видає головного агента Кремля в Україні, депутата Верховної Ради, лідера ОПЗЖ і "кума Путіна" Віктора Медведчука.

Микола Патрушев

У квітні минулого року Медведчук звернувся до Зеленського, Шмигаля, Степанова і Баканова на офіційному рівні, щоб вони пояснили діяльність, походження і фінансування лабораторій:

Звернення Медведчука і Кузьміна до президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я та голови СБУ.

Виявляється, пан Медведчук знайшов статтю в інтернет версії сербського журналу «Печат» та на сайті болгарської неурядової організації «Центр близькосхідних досліджень». Відомо, що журнал «Печат» є прокремлівським видавництвом. Керівництво журналу не приховує цього. У своїх статтях вони підтримують Росію.

Обкладинка сербського журналу «Печат»

Статтю про міфічні біолабораторії в Україні написав 60-річний Зоран Мілошевич. Він працює в белградському Інституті політичних досліджень, який фінансує Росія. Про нього також є інформація на сайті «Миротворець»:

Опис діяльності Мілошевича на сайті «Миротворець»

У статтях для «Печат» Мілошевич неодноразово повторював, що заперечує суверенітет України, не визнає українського народу і відгукувався про Росію найкращим чином.

Інший ресурс, де з'явилася інформація про "секретні" біолабораторії, також є прокремлівською організацією. Статтю написала Діляна Гайтанджієва. Вона неодноразово виступала на боці Росії в своїх заявах і публікаціях, використовувала журналістику як прикриття і брала участь в спецопераціях російських спецслужб в Болгарії і Сербії.

Тобто глава ОПЗЖ знайшов статті, які були написані людьми Кремля з непідтвердженою і не перевіреною інформацією про якісь таємні лабораторії і вирішив звернутися з вимогами до президента. Стає зрозуміло, що спочатку цей міф був придуманий в катівнях Кремля. Дезінформація, по всій видимості, спрямована на те, щоб посіяти паніку, підірвати довіру українців до діючого уряду і обернути прихильників європейської інтеграції в сторону союзу з Росією. Зі звернення Медведчука до президента можна відзначити той факт, що правління Януковича було перервано саме через відмову останнього в подальшій співпраці з американцями в напрямку біодосліджень в цих лабораторіях. Лідер ОПЗЖ не міг проігнорувати цей міф. Достовірно невідомо, чиєю ініціативою було поширення дезінформації в Україні, особисто Медведчука або ж наказ виходив з Кремля. Однак факт залишається фактом. Посилаючись на прокремлівські джерела інформації, "кум Путіна" використовував власні ресурси на телебаченні, щоб дезінформувати українців на користь Росії під час війни. Те, що Медведчука можна сміливо назвати агентом Кремля - не секрет, але тепер його можна притягнути до кримінальної відповідальності за реальною статтею 259 КК України: "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

Необхідно відзначити, що і в самопроголошеній республіці ДНР говорили про біолабораторії в Україні. Більш того, один зі спікерів ДНР навіть сказав, що саме в Україні був розроблений вірус COVID-19. Але якщо крім російських ЗМІ інформацію з ОРДЛО не сприймає ніхто, то в Україні знайшовся ще один впливовий чоловік, який підтримав міф про біолабораторії. Ним виявився Ігор Валерійович Коломойський. Один з його телеканалів випустив сюжет про американські лабораторії. Експертом, який розповідав про біохімічні експерименти, що проводяться на території України американськими біологами, став блогер Михайло Чаплига. Варто зазначити, що у блогера немає спеціальної освіти в даній сфері, його взяли в якості актора, виконуючого роль.

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Михайло Чаплига - блогер, політичний експерт. Опозиціонер української влади.

Якщо Медведчук є агентом Кремля і вся його діяльність явно вказує на бажання інтегрувати Україну в Росію, то Коломойський навпаки, весь час виступав проти країни-агресора. Питання, чому телеканал олігарха, на якому не посміли б самостійно випустити сюжет з явною дезінформацією і який весь час підтримував Україну у війні з Росією, став на бік Кремля? Однозначної відповіді немає, але є кілька припущень.

Якщо Медведчук зацікавлений в російських активах і отриманні "подарунків" від Путіна, то Коломойський, ймовірно, навпаки зацікавлений в позбавленні від чогось. Відомо, що США намагаються екстрадувати Коломойського з України. Він знаходиться під слідством федерального суду США у справі про відмивання грошей на території Сполучених Штатів. Значить, мета Коломойського зрозуміла, він не хоче сісти в американську в'язницю. Тепер залишається зрозуміти, як саме підтримка російського міфу могла допомогти олігархові врятуватися від правосуддя США. Справа в тому, що на момент виходу в ефір сюжету про біолабораторії, в США готувалися до виборів. Дональд Трамп хотів стати президентом вдруге. Інформація про те, що демократична партія за державні гроші фінансувала таємні лабораторії в Україні, з яких "вирвався" COVID-19 і почалася світова пандемія, могла допомогти Трампу перемогти на виборах. Ймовірно, Коломойський хотів повернути прихильність колишнього президента США, підтримавши дезінформацію Кремля. Таким чином, переслідування олігарха в Америці могли припинити. Однак, як стверджували всі ті ж експерти в підпорядкуванні самого Коломойського, лабораторії в Україні були створені ще за часів правління Віктора Ющенка, а це значить, що вони нібито створювалися за підтримки Джорджа Буша молодшого, який був республіканцем, а не демократом.

Тепер і участь "проукраїнського" олігарха Ігоря Коломойського в підтримці міфу стає зрозумілим. Проте, участь Коломойського не вплинула на результати виборів в США, а Медведчук в черговий раз дав зрозуміти, що він агент Кремля і не заслуговує на довіру народу України. Однак факт того, що своїми діями олігархи сіяли паніку в країні, не можна ігнорувати. Більш того, підтримка Медведчуком міфу про біолабораторії офіційно зафіксована в зверненні до президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я та голови СБУ. Тобто існує документ, який підтверджує, що олігарх просуває інтереси Росії на території України під час війни, і може бути використана для притягнення до кримінальної відповідальності. Наприклад, 25 березня стало відомо про мешканку міста Коломия в Івано-Франківській області, яку притягували до адміністративної відповідальності за поширення нібито неправдивої інформації про російську вакцину «Супутник V». На своїй особистій сторінці в «Фейсбук», вона писала про незакінчені випробування вакцини. З звинувачення випливає, що така інформація могла посіяти паніку серед населення. Її хотіли засудити за статтею ст. 173 - 1 КУпАП. Виходить, що звичайну мешканку українського міста притягують за її роздуми, якими вона ділиться на особистій сторінці «Фейсбук», а лідера ОПЗЖ, впливову людину, у якої під контролем кілька телеканалів і медіаресурсів, який офіційно вимагає від президента України надати неіснуючу інформацію про деякі біолабораторії і дійсно сіє паніку серед населення України, просто залишають у спокої.

Закриття телеканалів Медведчука - це значний крок у боротьбі з пропагандою Кремля в Україні. Однак головний агент, який продовжує активність по відновленню відносин з Росією і відхід від ідеї інтеграції з Європою, знаходиться на волі. Уряду України слід почати діяти і провести реальну декомунізацію, прибравши тим самим пережитки СРСР, які загрожують національним інтересам України і українського народу.