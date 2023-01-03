Стаття Кісінджера – свідчення того, що США обмірковують допустимість існування Росії

Пропонуючи дати Путіну перепочинок та гарантувати Росії місце у системі міжнародної безпеки, колишній держсекретар США довів, що Україна перемагає у цій війні.

Більше півроку тому я вже писав про роль Генрі Кісінджера, колишнього держсекретаря Сполучених Штатів Америки та відомого путінферштеєра, у нинішніх міжнародних відносинах. 17 грудня у виданні The Spectator вийшов його черговий текст під заголовком "Як уникнути чергової світової війни". Ця публікація викликала бурхливу реакцію у Росії. Десятки російських телеграм-каналів, політкоментаторів і навіть речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердили, що до статті Кісінджера ставляться в Кремлі з великою увагою. Один із ключових пропагандистських рупорів Кремля «РІА Новини» зацитував Пєскова, який зазначив, що в Кремлі вивчають статтю.

Швидше за все, така масова та прискіплива увага до статті старого геополітичного звідника може свідчити, що статтю Генрі Кісінджеру справді замовили з Кремля — як реакцію на чутки про можливі сценарії майбутнього, які розглядаються у Державному департаменті США.

В останні два тижні багато світових медіа піднімають шум навколо примусу України до переговорів, які мають надати російській армії бажаного перепочинку, а Путіна в черговий раз зобразити миротворцем, який досягає миру на своїх умовах.

Так, наприклад, на сторінках видання Washington Post 13 грудня вийшла стаття журналістки Франческі Ебель, яка частину своєї кар'єри провела у Москві. Франческа пише, що наполегливе прагнення України звільнити окупований Крим видаляє можливість завершити війну. При цьому контекст статті побудований так, що через принциповість позиції зі звільнення окупованого Криму саме в Україну покладається відповідальність за неможливість припинити війну.

Ключовим меседжем, ймовірно, замовної статті Кісінджера також питання переговорів. Він навіть визначає своє бачення бажаного компромісу. Навряд чи потенційні замовники статті хотіли запропонувати саме такі формулювання цього компромісу, тому що більшість російських телеграм-каналів піддали пропозиції Кісінджеру нищівної критики.

Ймовірно, у цьому питанні Кісінджер застосував власну фантазію, яка цього разу йому підказала, що російська армія має відсунутися на рубежі 23 лютого 2022 року.. Тоді Україна отримає можливість вступити до НАТО, а якщо Росія проти віддаватиме захоплені території, то на них потрібно буде провести референдуми під наглядом міжнародних організацій.

Низка російських оглядачів озвучила питання Кісінджеру: чому такі ж референдуми не можна провести в західних областях України з питанням про бажання громадян України, які там проживають, приєднати ці території до Польщі чи Угорщини?

Особливо смішно Кісінджер пояснює вигоди мирного процесу. За його словами, переговори та консенсус могли б підтвердити свободу України та визначити нову міжнародну структуру, особливо для Центральної та Східної Європи. Хотілося б нагадати пану Кісінджеру та всім його прихильникам, що свободу України вже давно підтвердили українська армія та український народ, сини та дочки якого віддали своє життя та кров для утвердження цієї свободи. Це означає, що пропозиція "підтвердження свободи" шляхом переговорів із Росією, як пропонує Кісінджер, є спробою принизити та осквернити пам'ять про загиблих. Україна не потребує жодного дипломатичного процесу, щоб підтвердити свою свободу та незалежність. Україна потребує лише того дипломатичного процесу, який підтвердить її територіальну цілісність.

Далі фантазія геополітичного «амбального дідуся» забрала його у світ голлівудського фільму «Термінатор 2», оскільки він почав розповідати про загрозу штучного інтелекту, який приймає рішення про військові удари без участі людини. Однак у всьому цьому «потоку свідомості» все ж таки знайшлося два-три абзаци, в яких «амбальний дідусь» свідомо, чи, може, й випадково, озвучив правду, що ширяє в коридорах Білого дому.

По-перше, він написав, що переговори, які мають визначити структуру міжнародної безпеки для держав Центральної та Східної Європи, мають, зокрема, визначити місце Росії у цьому порядку. Це неймовірно огидний цинізм та підміна понять. Замість того, щоб дати Україні більше зброї, щоб забезпечити перемогу України над агресором, держави Європи повинні сідати за стіл переговорів із суб'єктом, який зруйнував систему міжнародної безпеки, щоб побудувати цю систему наново та знайти в ній місце агресору.

Уявіть собі, що ви граєте у футбол. На поле вибігає людина з ножем, робить дірку в м'ячі, вириває ворота із землі, підпалює траву та витріскує ножем ще кілька гравців різних команд. А потім усі гравці, включаючи порізані, збираються у центральному колі та призначають людину з ножем півзахисником однієї з команд. Приблизно таке марення пропонує нам «амбальний дідусь».

По-друге, Кісінджер підтвердив, що є експерти та політики, зацікавлені в тому, щоб Росія втратила свої сили через війну з українцями. Таким чином, завдяки Кісінджеру ми отримали ще один факт для підтвердження того, що українці використовуються для ослаблення Росії.

Кісінджер вступає з людьми, які віддають перевагу ослабленню Росії, в заочну дискусію зі звичним набором аргументів, які ми вже сто разів чули:

- Роль Росії в історії;

— ядерну зброю, яка може бути використана проти України;

— залякування тих, хто хоче ослаблення Росії, виникненням вакууму влади, який може спричинити неконтрольоване поширення конфліктності в різних регіонах Росії.

Тобто, іншими словами, сам Генрі Кісінджер підтвердив у своїй статті ті самі тези, які по-різному озвучували у своїх матеріалах Валерій Пекар, Роман Безсмертний, Вадим Денисенко і, зрештою, я. Питання існування Росії після перемоги України стоїть на порядку денному, і воно ще не вирішене. Більше того: якщо вірити Кісінджеру, є окремі люди, які надають перевагу максимальному ослабленню Росії.. І саме їхній Кісінджер намагається залякати великою смутою, в яку зануриться Росія у разі української перемоги.

Іншими словами, якщо відкинути все марнослів'я, яке додав Кісінджер у свій текст, можна бути впевненими, що нам частково вдалося донести розуміння своєї стратегії до американського політичного істеблішменту. Дискусія щодо допустимості існування Росії після агресії проти України ведеться. Саме в цій дискусії Генрі Кісінджер бачить себе одним із опонентів, доводячи, що не тільки саме існування Росії має цінність, а й у відповідь на руйнування старої системи міжнародної безпеки, Захід має дозволити Росії взяти участь у будівництві нової.

Міжнародну аудиторію лякають тими ж «лякалками», як і 1991 року, коли американський істеблішмент виступав проти розпаду Радянського Союзу на частини: ядерна зброя, смута на території Росії, традиційно перебільшена велич Росії в історичному аспекті міжнародних відносин.

Величезний відгук на статтю Кісінджера у російському інформаційному просторі свідчить: російські політкоментатори також чітко розуміють, що розв'язання війни обмило міжнародно-політичну суб'єктність Росії.. Зараз Росія у відчаї шукає собі місце у довгостроковому баченні системи міжнародної безпеки. І навіть не це найбільш нищівно для Росії.

Оскільки на війну між НАТО і Росією прийшла тільки Росія, а НАТО переважно воює лише зброєю своїх держав-членів, Північноатлантичний альянс лише посилив свою важливість як острівець стабільності під парасолькою безпеки. Саме тому лідери країн-членів НАТО роблять все можливе і неможливе, щоб заплющувати очі на очевидні загрози та залишатися осторонь конфлікту. Падіння ракет на території Польщі наочно продемонструвало це.

Таким чином, консервативна та непохитна позиція НАТО робить час його союзником. Вони можуть зберігати такий свій статус як завгодно довго, тоді як Росія летить під укіс з кожним днем все швидше, і потребує перепочинку, який можуть надати переговори.

Свідомо чи не свідомо, безкоштовно чи за гроші, з ініціативи Кремля чи без неї Генрі Кісінджер своєю статтею довів, що Україна перемагає у цій війні. Після награно-сентиментального співчуття та припущення, що вона витримає не більше 72 годин ворожої навали, американські політичні еліти відкрито і не приховуючи обмірковують можливість існування Росії.

Наше завдання для роботи із західною аудиторією залишається незмінним. Ми повинні самі написати сценарій: що буде з ядерною зброєю, яка належить Росії, і хто візьме владу в свої руки в регіонах після того, як Москва і Кремль втратить легітимність як центр імперії. Ми самі маємо створити нові сенси існування людей та народів, які живуть на території Росії.