Спецоперація ГРУ Росії в Чехії

22:03 22 квітень Київ, Україна

В даному розслідуванні мова піде про конкретно проведену операцію і конкретних людей, які цю операцію виконали. Військова розвідка Росії займається не тільки длбуванням секретної інформації і вербуванням нових шпигунів. До завдань її агентів входить також усунення супротивників Кремля і диверсії на території чужих країн. Однак в ГРУ Росії лише вузькому колу агентів доручають виконувати настільки секретні завдання. Існує як мінімум 3 спецпідрозділи, які займаються подібною діяльністю. Один з них входить до складу військової частини 29155. Саме її співробітники, як з'ясувалося, влаштували диверсію по підриву боєприпасів в Чехії, а також отруїли сім'ю Скрипалів у Солсбері. Варто відзначити, що в операції був задіяний сам начальник секретного підрозділу 29155 генерал-полковник Андрій Авер'янов, але про все по порядку.

Почати варто з представлення учасників операції. У 2018 році журналістам авторитетного видання вдалося ідентифікувати, що люди, які отруїли Юлію та Сергія Скрипалів, виявилися офіцерами ГРУ: полковник Анатолій Чепіга, полковник Олександр Мишкін, генера-майор Денис Сергєєв.

Як вдалося дізнатися пізніше, Денис Сергєєв також керував операцією по невдалому усуненню торговця зброєю Еміліана Гебрева в 2015 році.

Інформація про те, що Мишкін і Чепіга перебували в Чехії в той же час, коли сталися вибухи, з'явилася ще в 2020 році. Але влада Чехії звинуватила Росію тільки 17 квітня 2021 року. Чеська поліція збирала додаткову інформацію і докази. Грунтуючись на виявленому листуванні двох агентів ГРУ, Чепіги та Петрова, вони зробили висновок, що за вибухами стоять вихідці з Росії. Справа в тому, що під вигаданими іменами двоє шпигунів запитували доступ до складів зі зброєю в той же час, коли стався вибух.

А ось уже журналістам вдалося дізнатися, що як мінімум шість оперативників ГРУ брали участь в операції. Причому двоє з них мали дипломатичне прикриття і допомагали підготувати операцію. Примітно, що принаймні один з цих же дипломатів відвідав регіон в аналогічному районі столиці Болгарії кілька місяців по тому, в ті дні, коли Еміліан Гебрев був отруєний хімічною зброєю членами того ж підрозділу ГРУ. Решта учасників, в тому числі і генерал-полковник Авер'янов, прибували на місце події з різних країн, куди, в свою чергу, вони прилітали з Москви по черзі з короткими інтервалами. До речі, особиста участь Авер'янова в операції говорить про високий пріоритет місії для Кремля, адже він є високопоставленим чиновником в Росії, заступником начальника ГРУ і контактує безпосередньо з Лавровим. За виявленою інформацією, він брав участь під прикриттям особисто всього в двох операціях.

Отже, 25 вересня 2014 року двоє агентів ГРУ під прикриттям вилетіли з Москви в Женеву, зареєструвавшись на місці в готелі «Наш аеропорт». Ними були генерал-майор Денис Сергєєв і підполковник Єгор Гордієнко під псевдонімами Сергій Федотов і Георгій Горшков.

Журналістам також вдалося добути відомості про переміщення двох агентів. 26 вересня Гордієнко і Сергєєв орендували BMW 116i в компанії з прокату автомобілів Sixt. Телефон Сергєєва вдалося засікти в районі Шамоні, що знаходиться за 60 км від Женеви. За даними західних спецслужб, їм вдалося знайти в цьому районі матеріально-технічну базу постачання. Автомобіль знаходився в прокаті 5 днів і був зданий з пробігом в 545 кілометрів. Це означає, що агенти могли побувати не тільки в районі Шамоні а й в інших місцях. Мета поїздки співробітників ГРУ достеменно не відома, проте, завдяки отриманим телефонним даним, стало ясно, що Сергєєв протягом 5-и днів постійно підтримував зв'язок з Авер'яновим. Можливо, генерал-полковник пильно стежив і курирував своїх співробітників з приводу подальших дій.

Зліва: фотографія командира ГРУ Андрія Авер'янова з акаунта члена його сім'ї в «Однокласниках». Справа: фотографія підполковника Єгора Гордієнка.

Що стосується самого Авер'янова, то він забронював квиток в Лісабон з Москви 2 жовтня 2014 року. Виліт був запланований на 4 жовтня. Зрозуміти, чому заступник керівника ГРУ полетів в Лісабон, поки не вдалося. Але відомо, що він використовував для цього підроблені документи з ідентичним ім'ям, але з єдиною відмінністю в прізвищі на одну букву - Андрій Оверьянов. Можливо, генерал-полковник з кимось зустрічався в столиці Португалії, але швидше за все, йому необхідно було потрапити до Шенгенського простору, через країну, яка змогла швидко видати візу для його прикриття. Проте, після прильоту до Лісабона, він купив квиток до Відня на 7 жовтня, але не використав його. Замість польоту до Австрії, він 4 жовтня вилетів до Женеви на зустріч зі своїми підлеглими під прикриттям. У Москві Авер'янов був 6 жовтня.

Ймовірно, що генерал-полковник особисто перевіряв готовність до операції, тому як після прильоту він і його чотири підлеглих купували квитки на різні рейси, які повинні були доставити їх в різні країни, щоб надалі зустрітися в одному місці і зробити задумане.

Як показало розслідування, 7 жовтня Авер'янов, Єжов, Мишкін і Чепіга придбали квитки через компанію Аерофлот. Авер'янов використовував підроблений паспорт з прізвищем Оверьянов для покупки квитка до Відня на 13 жовтня. Його зворотний квиток був на 15 жовтня. Єжов також купив квиток до Відня, але на 11 жовтня, ймовірно, для того, щоб підготувати все необхідне до прильоту начальника. Він використовував підроблений паспорт на ім'я Миколи Кононихіна і взяв зворотний квиток, як і Авер'янов, на 15 жовтня. Що стосується Чепіги та Мишкіна, то вони придбали квитки на 11 жовтня, але вже не до Відня, а в Прагу. Також як їхні колеги, агенти використовували фальшиві паспорти і легенду: Руслан Баширов та Олександр Петров, продавці спортивного харчування. Люди з ідентичними прізвищами через чотири роки виявляться підозрюваними в отруєнні сім'ї Скрипалів у Солсбері. Проте на імена Петров і Баширов, як і Мишкін і Чепіга, зворотні квитки не купувалися.

Тим часом ще двоє співробітників купили квитки в той же день. Олексій Капінос і Євген Калінін повинні були вилітати 10 жовтня, але повертатися, як і їхній начальник, 15 жовтня. На відміну від колег, вони використовували свої справжні імена і летіли в Будапешт з офіційною поїздкою в російське посольство як дипломати.

Графіка, яка докладно описує пересування оперативників ГРУ за кілька днів до вибуху на заводі боєприпасів у Врбетіце, Чехія.

Після прибуття в різні країни, колеги зібралися в одному місці, а саме в Остраві. Далі будуть використовуватися ті прізвища агентів, які "засвітилися" в ході розслідування. Петров і Баширов, після прильоту 11 жовтня в Прагу, заселилися в готель і навіть зробили і розмістили фото в соціальні мережі з центру міста. Єжов також прилетів 11 жовтня, але, як ми пам'ятаємо, до Відня. Через 2 дні прилетів Оверьянов. У день прильоту Оверьянова, Баширов і Петров приїхали до Острави і заселилися в готель Corrado. Пізніше до них приїхали Оверьянов і Єжов. Ймовірно, що Капінос і Калінін також приїжджали до Острави, щоб допомогти підготувати дистанційну вибухівку.

За інформацією чеської поліції, Мишкін і Чепіга запросили доступ на закритий склад боєприпасів у компанії Imex, під виглядом представників Народної гвардії Таджикистану. Вони вказали в запиті, що хочуть придбати зброю і хотіли б оглянути склад в період з 13 по 17 жовтня. Проте залишається невідомо, як і в який саме день вони потрапили на склад, але о 9:25 ранку 16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів № 16 у Врбетіцах стався вибух, в результаті чого було знищено 58 тонн боєприпасів, зруйновані будівлі і загинули двоє співробітників сховища.

Фотографії на паспорт, використані Мишкіним і Чепігою для підтвердження своєї зацікавленості у відвідуванні збройового складу у Врбетіцах.

Після успішно проведеної операції Чепіга і Мишкін о 10:05 вже вилетіли з Відня до Москви. Авер'янов та Єжов запізнилися на рейс 15 жовтня. Тому Авер'янову довелося вже 16 жовтня купувати новий квиток Відень - Москва на 22:46. Квиток був куплений о 18:17. Єжов з якихось причин не вилетів разом з іншими 16 жовтня. Він зробив це 3 листопада.

Після повернення в Росію в грудні 2014 року Чепіга, Мишкін, Єжов і Гордієнко були удостоєні почесних звань і нагород.

Це розслідування також підтверджує висновки чеських поліціянтів про те, що саме співробітники ГРУ Росії були задіяні для здійснення диверсії у Врбетіце.

Про мотиви операції поки що можна лише припускати, однак особиста участь генерал-полковника свідчить про високий статус заходу, що проводиться.

Елітний підрозділ ГРУ з військової частини 29155 використовується Росією виключно в деструктивних цілях. Ці люди навчені вбивати і руйнувати. Аналізуючи ті методи, які використовує колишній гебіст на чолі Росії, світ ще не раз почує про диверсії і вбивства спецпідрозділів ГРУ.