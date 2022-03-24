Спецоперація ГРУ проти успіхів Джапарової

10:30 30 жовтня Київ, Україна

Заступниця міністра закордонних справ України, кримська татарка Еміне Джапарова успішно просунула на міжнародний рівень свою ідею створення "Кримської платформи" - постійної політико-дипломатичної спільноти, яка буде працювати над припиненням російської окупації Криму.

Для цього Джапарова заручилася підтримкою двох ключових партнерів по цьому питанню. Свою ідею вона змогла "продати" представникам зовнішньополітичного відомства Туреччини. А вчора, на зустрічі з Крістіною Квінн, тимчасовою повіреною у справах США в Києві, отримала від неї публічну підтримку цієї ідеї.

В процесі підготовки реалізації цих дій російська сторона вже увімкнула свою "атвєточку-многоходовочку". 17 жовтня колега та "однополчанин" офіцера ГРУ МО РФ Олександра Коца, Михайло Ростовський, що працює під прикриттям журналіста ГРУшного розсадника "Московский комсомолец", написав пасквіль, у якому власними словами інтерпретував думки Ердогана.

Так, він написав: "Ердоган точно не вважає Крим російським. Але одночасно він зовсім не вважає його і українським. В очах Ердогана Крим - це територія, яка була несправедливо відібрана Росією в 1783 році у Османської імперії".

Насправді він написав те, що, як йому здається, міг би думати Ердоган. Однак, вже 19-го грудня, на турецькомовному новинному сайті HABERLER, який, ймовірно, контролюється ГРУ МО РФ, ця інформація вже з'явилася як, нібито, це була пряма цитата самого Ердогана.

Від цього "джерела" вона вже була поширена по всьому рунету, а вчора легітимізована депутаткою Держдуми Росії від Криму Світланою Савченко, яку запитали про її відношення до цієї цитати Ердогана.

На цю вигадану цитату вона офіційно відповіла державному російському медіа та почала історичну полеміку з фейкового висловлювання турецького президента.

Іншими словами, з повної брехні ця інформація перетворилася на напівправду, оскільки слова депутатки невизнаного Криму були цілком відвертими.

Ця інформація продовжила своє циркулювання інфопростором і вже була спростована.

Ми раніше писали про можливі дискусії щодо турецьких амбіцій стосовно Криму. Однак, стає очевидним, що цей наратив використовується Кремлем для налаштування у російському суспільстві стану алертності та ненависті до Туреччини. Ця інформація поволі просувається і в український медійний порядок денний, в тому числі, щоб інспірувати дискусії про те, що Анкара хоче відібрати Крим у Росії, щоб залишити собі, а не віддати Україні.

За нашими оцінками, якщо такі задуми й існували, то Кремль успішно використовує операції рефлексивного впливу, щоб запобігти їхньому розгортанню.