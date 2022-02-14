«Союзна рішучість 2022» - прикриття створення російських баз в Білорусії

Нагнітання військової кризи Росією біля кордонів України дало можливість Путіну реалізувати давню мрію. Крім того, що він досяг підвищеної до себе уваги з боку світової спільноти, господар Кремля розпочав активну мілітаризацію Білорусії. Олександр Лукашенко дуже довго чинив опір створенню військових баз РФ на території РБ. Проте, після того, як мінський диктатор остаточно передав суверенітет країни Росії, Путін почав перекидання російських військ до Білорусії, використовуючи спільні навчання як привід. Крім дисклокації підвищеної кількості іноземного військового контингенту на "тренувальних полігонах", Кремль створює "гібридні бази". Офіційно, вони мають виконувати функцію «військово-навчальних центрів». Водночас, виявлена там техніка та обладнання вказує на те, що Росія накопичує додаткове озброєння в Білорусії, щоб створити на цих місцях постійне місце свого перебування в країні.

Плани щодо розміщення російських військових на території Білорусії розпочалися ще у 2013 році. У той час міністр оборони РФ Сергій Шойгу висунув пропозицію тоді ще легітимному президенту Олександру Лукашенку створити в РБ окремий винищувальний полк, який підкоряється Кремлю. Протягом наступних трьох років Росія поступово переміщала до Білорусі бойові винищувачі та літаки радіолокаційного зв'язку.. Крім того, у 2015 році начальник оперативного управління головкомату ВКС РФ генерал-майор Олександр Ляпкін безапеляційно заявив про те, що склад російської авіабази та її організаційно-штатна структура вже затверджено, а всі необхідні документи узгоджені з білоруською стороною. За його словами, на авіабазі Бобруйск планувалося утримувати одну ескадрилью винищувачів - 12 бойових літаків - та вертолітну ланку - 4 транспортно-бойові вертольоти Мі-8. Тим не менш, у 2016 році створення авіаційних баз Російської Федерації на території Білорусії було призупинено. У той час, Лукашенко чітко розумів, що це прямий шлях до свого роду завоювання тоді ще його країни.. Проте 5 березня 2021 року міністр оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенант Віктор Хренін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорили реалізацію Програми стратегічного партнерства Республіки Білорусь та Російської Федерації на 2021-2025 роки та домовилися про формування «навчально-бойових центрів», які, в тому числа, включатимуть наявність техніки ВКС РФ.

На сьогоднішній день, під прикриттям «навчально-бойових центрів» у Білорусії продовжують створюватися військові бази Російської Федерації.. Окрім військових літаків та винищувачів, на них розміщують зенітно-ракетні комплекси (ЗРК).

Примітно, що офіційно перші російські ЗРК С-400 прибули до Гродно (Білорусія) ще 29 серпня 2021 року.

Повідомлення у ЗМІ про прибуття російської військової техніки до Гродно

Окрім повідомлень ЗМІ, вдалося отримати супутниковий знімок, який підтвердив розміщення російського озброєння на території 1-го зенітно-ракетного полку ЗС Білорусії у населеному пункті Лабно-Огородники Гродненської області.

. Червоним виділена область базування російських ЗРК на території 1-го зенітно-ракетного полку ЗС Білорусії." Червоним виділено область базування російських ЗРК на території 1-го зенітно-ракетного полку ВС Білорусії."

Знімок із супутника. Червоним виділено область базування російських ЗРК біля першого зенітно-ракетного полку ЗС Білорусії.

Трохи пізніше, 8 вересня 2021 року, на аеродром Барановичі, прибули російські винищувачі Су-30СМ у кількості 3 штук. Вдалося встановити їх номерні знаки: RF-81872 (бортовий "53" червоний); RF-81768 (бортовий "57" червоний); RF-81733 (бортовий "72" червоний). Після прибуття винищувачі розпочали бойове патрулювання території. Одночасно з літаками на бойове чергування стали ЗРК, які прибули 10 днів тому. З того часу винищувачі вилітають на патрулювання місцевості приблизно один раз на тиждень.

. Інформації про те, що вони повернулися в постійні місця дислокування - ні." в Білорусь. Інформації про те, що вони повернулися в постійні місця дислокування – немає." width="646"

. Інформації про те, що вони повернулися в постійні місця дислокування – немає." width="548"

Російські винищувачі з відповідними бортовими номерами "53", "57", "72", що прибули до Білорусії. Інформації про те, що вони повернулися до постійних місць дислокування – немає.

Вочевидь, що аеродром Барановичі і місце базування першого зенітно-ракетного полку ЗС Білорусії під Гродно є окремими «військово-навчальними центрами» РФ. Це також підтвердив Шойгу, заявивши 6 жовтня 2021 року, що в РБ "вже існують два навчальні центри". Ймовірно, він мав на увазі місце розташування винищувачів та ЗРК. Пізніше Лукашенко також підтвердив наявність С-400 у Білорусі, зазначивши, що вони дислоковані у «військово-навчальному центрі».

Заява Шойгу про два російські «військово-навчальні центри» в Білорусії

21 січня 2022 року, в Кремлі підтвердили, що відправили до РБ 2 дивізії ЗРК С-400 у рамках спільних навчань «Союзна рішучість 2022». Примітно, що в той же день на ресурсі avia.pro написали, що російські ЗРК вже знаходяться на території Білорусії, очевидно, посилаючись на відеоматеріали пропагандистського порталу "РІА Новини", де було показано відправлення російського озброєння з Хабаровського краю.

Повідомлення про прибуття в Білорусь ЗРК С-400 на порталі avia . pro

Новина про перекидання російських ЗРК на порталі «РІА Новини»

Через 2 дні, 23 січня 2022 року, на білоруському медіаресурсі «БТ» показали репортаж, як російські С-400 прибувають на станцію Полонка у Брестській області. Сам відеоролик виявився цікавим тим, що на ньому показані військові, які стоять поряд з РЖД, а після показаний поїзд, що везе російські ЗРК. Монтаж зроблений таким чином, щоб переконати глядача, що С-400 прибули на цьому ж поїзді з тими самими військовими.. Проте, відео, показане з російським озброєнням, взято все з того ж репортажу, де показували, як залізничний склад виходить з Хабаровська.

Репортаж на білоруському телеканалі «БТ» про прибуття російської техніки до республіки

Репортаж на порталі «ТАРС», де показано, як російська військова техніка йде до Хабаровського краю для завантаження на залізничний склад

З цього випливає, що інформування про перекидання російської військової техніки до Білорусії, нібито для проведення спільних навчань, здійснюється з метою приховати справжню кількість С-400 в республіці.

Ймовірно, після навчання «Захід-2021» Росія залишила в Білорусі військову техніку.. У коментарях під обговоренням розміщення ЗРК С-400 у Підмосков'ї один із коментуючих каже, що 210-й зенітно-ракетний полк (в/ч 51890) 4-ї дивізії ППО Росії, що знаходиться у Дмитрівському районі Московської області, залишив у Білорусії як мінімум один дивізіон С-400

Таким чином, нові вчення «Союзна рішучість 2022» служать засобом легалізації російського озброєння в Білорусії, яке було доставлено задовго до їхнього початку та під різними приводами.

Проте головним питанням залишається те – навіщо насправді потрібні «військово-навчальні центри», які створюють Росія? З урахуванням агресивної риторики Кремля, “центри” можуть перетворити на постійне місце дислокування військового контингенту РФ у Білорусії, що фактично перетворює республіку на північний фронт для України та підпускає російські війська ближче до Європи.. Але, що можна сказати з упевненістю – створення нових військових баз у РБ під керівництвом Кремля, остаточно позбавляє країну статусу незалежної держави, хай, на даний момент, і не офіційно.