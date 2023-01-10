Радянський досвід обходу санкцій

Росія стала рекордсменом за рахунком введених проти неї санкцій. На жаль, як показує практика, агресор знаходив спосіб, як оминати обмеження у минулому. Безумовно, економічні санкції завдають сильного удару по економіці рф. Однак Заходу необхідно враховувати досвід попередніх поколінь, щоб заблокувати обхідні шляхи кремля.
Санкції необхідні для того, щоб перешкоджати поширенню тероризму, зброї масового ураження, вчиненню геноциду, збройних конфліктів, контрабанди та інших міжнародних криз. Усім цим зараз займається росія. Проти неї вже запроваджено масштабні економічні обмеження, як секторальні, так і персональні. Однак Заходу необхідно враховувати можливість закупівлі підсанкційних товарів через треті країни та активно працювати над тим, щоб ліквідувати ці ланцюжки, оскільки раніше СРСР вдавалося ввозити та експортувати заборонену продукцію. Путін, як затятий шанувальник минулого, неодмінно використовуватиме саме такі схеми, адже нічого нового в росії придумати самостійно не можуть.
Радянська економіка коштом великих людських та природних ресурсів була здатна забезпечувати себе самостійно на рівні базових потреб населення. У той самий час для того, щоб виробляти будь-яку техніку, будувати заводи, верстати і т.д., СРСР, як і сучасна росія, критично потребував західних технологій, а часом і продовольства.
Незважаючи на те, що до 1933 року США не визнавали радянську владу, Америка не перешкоджала торгівлі совєтов, вважаючи, що кремль, незважаючи на комуністичну пропаганду та заклики до світової революції, не становить військової загрози. Більше того, в 1920-1930 рр. США надали велику допомогу СРСР, оскільки комуністи своєю внутрішньою політикою привели країну до голоду та розрухи.
У 1924 році в Нью-Йорку з'явилася радянська торгівельна організація Amtorg, а також її аналоги в Німеччині - Handelsvertretung і Великобританії - Arcos. Окрім здійснення торгових угод на замовлення радянського уряду, ці компанії займалися негласною підтримкою комуністичних структур та шпигунством. Згідно зі свідченнями колишнього співробітника «Amtorga» Роберта Піткоффа в 30-х роках ХХ століття, структура вкрала технології паперової, хімічної та авіаційної індустрії США. Саме завдяки «Amtorg» було винайдено танк Т-34. Його легендарна прохідність була забезпечена конструкцією підвіски, винайденої американським інженером Уолтером Крісті, який у 1930-му році продав зразки танка, запчастини та технологію СРСР. Для продажу військової техніки державі потрібно було отримати дозвіл Держдепартаменту. Проте «Amtorg» і Крісті обійшли цю перешкоду, оскільки в контракті фігурував продаж тракторів.
За допомогою радянської організації в 1940-ті рр. було викрадено багато ядерних досліджень США. Це дозволило СРСР у найкоротші терміни зібрати власну ядерну бомбу.
Продаж обладнання, техніки і технологій мирного і навіть подвійного призначення Радянському Союзу проходили практично безперешкодно: так, заводи в СРСР у 20-30-ті рр. ХХ століття побудовані американськими інженерами і використовували американські верстати, згодом випускали (і продовжують випускати в сучасній росії) військову техніку.
За часів Другої світової війни залежність СРСР від американських технологій та комплектувальних зросла. У рамках програми ленд-лізу та прямих поставок Радянський Союз отримав колосальну кількість американської техніки та промислового обладнання, які потребували обслуговування, запчастин та витратних матеріалів.
З початком Холодної війни стало очевидним, що СРСР прагне глобального домінування і становить загрозу всьому демократичному світу. Тому в 1948 році Міністерство торгівлі США вперше ввело економічні санкції щодо кремля, заборонивши постачання військової техніки та товарів подвійного призначення. У 1949 році Конгрес США формалізував цю заборону, ухваливши Закон про експортний контроль. Спочатку на Заході вважали це тимчасовим заходом, але війна в Кореї зробила цю заборону постійною. Також у 1949 році вперше було створено міжнародний орган, головним завданням якого була координація зусиль багатьох держав щодо недопущення потрапляння передових військових технологій до СРСР. Координаційний комітет з багатостороннього експортного контролю – COCOM – був створений союзниками НАТО для узгодження та контролю дій у цьому напрямку. Усі рішення COCOM могли прийматися лише після одноголосного голосування та мали рекомендаційний характер. Пізніше до проєкту приєдналися деякі країни, які не були членами НАТО.
У 1951 році був прийнятий закон про Взаємну оборонну допомогу, що надав санкціям дійсний міжнародний характер і поширювався на всі держави світу. Відповідно до закону, США могли відмовити у наданні допомоги державі, якщо з'ясовувалося, що країна постачає заборонені товари до СРСР, або країни, що перебувають під впливом кремля. Згодом Захід неодноразово розширював законодавчу базу та перелік санкцій після агресивних дій СРСР. Наприклад, радянська окупація Афганістану стала причиною міжнародного бойкоту Московської олімпіади 1980 року та заборони на постачання до Радянського Союзу американського зерна, яке кремль став закуповувати після неврожаю 1973 року.
На жаль, створені західними партнерами органи, які мали слідкувати за дотриманням санкцій, не могли справлятися повною мірою. Радянським шпигунам вдавалося красти критично важливі технології на Заході, а дипломатам - знаходити обхідні шляхи, щоби отримувати підсанкційні товари. Так, у 1980-му році, втративши американське зерно, СРСР став закуповувати його на більш вигідних умовах у країн Латинської Америки. У той самий час американські фермери, раптово втративши свого великого покупця, зіштовхнулися з серйозними фінансовими проблемами, а тодішній президент Джиммі Картер не отримав їхньої підтримки і програв вибори Рональду Рейгану. Крім того, незважаючи на бойкот провідних світових держав, СРСР все ж таки вдалося провести олімпіаду.
У кремлі знали і успішно користувалися дірками у санкційному режимі. Члени НАТО прийняли суворіші обмеження щодо Радянського Союзу, тоді як країни Східної Європи, які контролював СРСР, не мали таких жорстких обмежень. Наприклад, санкції щодо Чехословаччини були м'якші, ніж до кремля, а обмеження до Румунії були м'якшими, ніж до Чехословаччини. Завдяки цьому Радянський Союз міг закуповувати товари, що його цікавили, у тому числі, подвійного призначення, за посередництва союзників за Варшавським договором.
Більше того, союзники США не завжди висловлювали готовність дотримуватись жорстких санкцій щодо кремля. Вони побоювалися, що санкції негативно позначаться на їхніх економіках та компаніях. У відповідь Вашингтон неодноразово застосовував економічні обмеження до західноєвропейських фірм, які продавали кремлю стратегічні матеріали, проте натрапляв на протести і протидію союзників. Одним із прикладів стали дії президента Рональда Рейгана, який у 1981-1982 роках, після того як влада Польщі за допомогою КДБ розгромила незалежну профспілку «Солідарність», заборонила постачати в СРСР обладнання та технології для нафто- та газовидобутку. Рейган виступив проти будівництва трубопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, який міг збільшити залежність Західної Європи від радянського газу. Для постачання кремлю необхідного обладнання слід отримувати спеціальні ліцензії, а іноземним філіям американських компаній заборонили здійснювати подібні угоди. Тим не менш, трубопровід був побудований на видані кредити ФРН, Японії та Франції, а уряди ФРН, Франції, Великобританії та Італії виступили на захист своїх компаній, які взяли участь у цьому проєкті - вони вважали за неможливе застосовувати американські закони на своїй території і в результаті досягли зняття санкцій. Завдяки цьому СРСР мав можливість закуповувати американські технології за посередництва європейських компаній.
Кремль не був би кремлем, якби не використовував шпигунів КДБ для крадіжки технологій та постачання необхідного обладнання. Так, у складі КДБ діяв 6-й відділ (Управління «Т»), який займався подібними операціями. Він, зокрема, організовував мережі компаній-посередників, які часто діяли під фальшивим прапором. Завдяки цьому в СРСР потрапляли високоточні верстати, електронні компоненти, сучасні олії та інші. Такі операції проводила військова розвідка ГРУ. КДБ діяла за активного сприяння союзних розвідок, наприклад НДР. У Німецькій Демократичній Республіці діяла унікальна економічна модель - ставка була зроблена не на розробку власних технологій, а на крадіжку іноземних, оскільки це обходилося набагато дешевше за вкладення в наукові дослідження. Одним із нововведень було масове використання секретних агентів-жінок, які намагалися обійняти посади секретарів у західних технологічних фірмах. У багатьох випадках СРСР незаконно копіював отримані зразки сучасної західної техніки. Саме так кремль отримав свій перший стратегічний бомбардувальник Ту-4, котрий був точною копією американського Б-29.
Незважаючи на зусилля, СРСР отримував нові технології з дедалі більшими витратами і не так швидко, як вимагалося. Вже наприкінці 70-х рр. ХХ століття його військово-промисловий комплекс був нездатний виробляти техніку, що перевершує аналоги НАТО. Згідно з міжнародними оцінками, до кінця 80-х радянська армія серйозно поступалася арміям Північноатлантичного альянсу в галузі комп'ютерних технологій, зв'язку, системі наведення і т.д., внаслідок чого не була здатна вести високотехнологічну війну.
Як показують численні дослідження, зокрема Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), сучасна росія багато в чому більше залежить від західних комплектувальних при виготовленні зброї і не тільки. Тому введені санкції проти рф дуже важливі. Однак, на жаль, кремль має великий досвід, як ці обмеження оминати. У той самий час Захід повинен пам'ятати про те, як у минулому СРСР використовував проріхи в економічних заборонах. Отже, робота має вестися саме у контролі дотримання західних обмежень третіми країнами.
Санкції необхідні для того, щоб перешкоджати поширенню тероризму, зброї масового ураження, вчиненню геноциду, збройних конфліктів, контрабанди та інших міжнародних криз. Усім цим зараз займається росія. Проти неї вже запроваджено масштабні економічні обмеження, як секторальні, так і персональні. Однак Заходу необхідно враховувати можливість закупівлі підсанкційних товарів через треті країни та активно працювати над тим, щоб ліквідувати ці ланцюжки, оскільки раніше СРСР вдавалося ввозити та експортувати заборонену продукцію. Путін, як затятий шанувальник минулого, неодмінно використовуватиме саме такі схеми, адже нічого нового в росії придумати самостійно не можуть.
Радянська економіка коштом великих людських та природних ресурсів була здатна забезпечувати себе самостійно на рівні базових потреб населення. У той самий час для того, щоб виробляти будь-яку техніку, будувати заводи, верстати і т.д., СРСР, як і сучасна росія, критично потребував західних технологій, а часом і продовольства.
Незважаючи на те, що до 1933 року США не визнавали радянську владу, Америка не перешкоджала торгівлі совєтов, вважаючи, що кремль, незважаючи на комуністичну пропаганду та заклики до світової революції, не становить військової загрози. Більше того, в 1920-1930 рр. США надали велику допомогу СРСР, оскільки комуністи своєю внутрішньою політикою привели країну до голоду та розрухи.
У 1924 році в Нью-Йорку з'явилася радянська торгівельна організація Amtorg, а також її аналоги в Німеччині - Handelsvertretung і Великобританії - Arcos. Окрім здійснення торгових угод на замовлення радянського уряду, ці компанії займалися негласною підтримкою комуністичних структур та шпигунством. Згідно зі свідченнями колишнього співробітника «Amtorga» Роберта Піткоффа в 30-х роках ХХ століття, структура вкрала технології паперової, хімічної та авіаційної індустрії США. Саме завдяки «Amtorg» було винайдено танк Т-34. Його легендарна прохідність була забезпечена конструкцією підвіски, винайденої американським інженером Уолтером Крісті, який у 1930-му році продав зразки танка, запчастини та технологію СРСР. Для продажу військової техніки державі потрібно було отримати дозвіл Держдепартаменту. Проте «Amtorg» і Крісті обійшли цю перешкоду, оскільки в контракті фігурував продаж тракторів.
За допомогою радянської організації в 1940-ті рр. було викрадено багато ядерних досліджень США. Це дозволило СРСР у найкоротші терміни зібрати власну ядерну бомбу.
Продаж обладнання, техніки і технологій мирного і навіть подвійного призначення Радянському Союзу проходили практично безперешкодно: так, заводи в СРСР у 20-30-ті рр. ХХ століття побудовані американськими інженерами і використовували американські верстати, згодом випускали (і продовжують випускати в сучасній росії) військову техніку.
За часів Другої світової війни залежність СРСР від американських технологій та комплектувальних зросла. У рамках програми ленд-лізу та прямих поставок Радянський Союз отримав колосальну кількість американської техніки та промислового обладнання, які потребували обслуговування, запчастин та витратних матеріалів.
З початком Холодної війни стало очевидним, що СРСР прагне глобального домінування і становить загрозу всьому демократичному світу. Тому в 1948 році Міністерство торгівлі США вперше ввело економічні санкції щодо кремля, заборонивши постачання військової техніки та товарів подвійного призначення. У 1949 році Конгрес США формалізував цю заборону, ухваливши Закон про експортний контроль. Спочатку на Заході вважали це тимчасовим заходом, але війна в Кореї зробила цю заборону постійною. Також у 1949 році вперше було створено міжнародний орган, головним завданням якого була координація зусиль багатьох держав щодо недопущення потрапляння передових військових технологій до СРСР. Координаційний комітет з багатостороннього експортного контролю – COCOM – був створений союзниками НАТО для узгодження та контролю дій у цьому напрямку. Усі рішення COCOM могли прийматися лише після одноголосного голосування та мали рекомендаційний характер. Пізніше до проєкту приєдналися деякі країни, які не були членами НАТО.
У 1951 році був прийнятий закон про Взаємну оборонну допомогу, що надав санкціям дійсний міжнародний характер і поширювався на всі держави світу. Відповідно до закону, США могли відмовити у наданні допомоги державі, якщо з'ясовувалося, що країна постачає заборонені товари до СРСР, або країни, що перебувають під впливом кремля. Згодом Захід неодноразово розширював законодавчу базу та перелік санкцій після агресивних дій СРСР. Наприклад, радянська окупація Афганістану стала причиною міжнародного бойкоту Московської олімпіади 1980 року та заборони на постачання до Радянського Союзу американського зерна, яке кремль став закуповувати після неврожаю 1973 року.
На жаль, створені західними партнерами органи, які мали слідкувати за дотриманням санкцій, не могли справлятися повною мірою. Радянським шпигунам вдавалося красти критично важливі технології на Заході, а дипломатам - знаходити обхідні шляхи, щоби отримувати підсанкційні товари. Так, у 1980-му році, втративши американське зерно, СРСР став закуповувати його на більш вигідних умовах у країн Латинської Америки. У той самий час американські фермери, раптово втративши свого великого покупця, зіштовхнулися з серйозними фінансовими проблемами, а тодішній президент Джиммі Картер не отримав їхньої підтримки і програв вибори Рональду Рейгану. Крім того, незважаючи на бойкот провідних світових держав, СРСР все ж таки вдалося провести олімпіаду.
У кремлі знали і успішно користувалися дірками у санкційному режимі. Члени НАТО прийняли суворіші обмеження щодо Радянського Союзу, тоді як країни Східної Європи, які контролював СРСР, не мали таких жорстких обмежень. Наприклад, санкції щодо Чехословаччини були м'якші, ніж до кремля, а обмеження до Румунії були м'якшими, ніж до Чехословаччини. Завдяки цьому Радянський Союз міг закуповувати товари, що його цікавили, у тому числі, подвійного призначення, за посередництва союзників за Варшавським договором.
Більше того, союзники США не завжди висловлювали готовність дотримуватись жорстких санкцій щодо кремля. Вони побоювалися, що санкції негативно позначаться на їхніх економіках та компаніях. У відповідь Вашингтон неодноразово застосовував економічні обмеження до західноєвропейських фірм, які продавали кремлю стратегічні матеріали, проте натрапляв на протести і протидію союзників. Одним із прикладів стали дії президента Рональда Рейгана, який у 1981-1982 роках, після того як влада Польщі за допомогою КДБ розгромила незалежну профспілку «Солідарність», заборонила постачати в СРСР обладнання та технології для нафто- та газовидобутку. Рейган виступив проти будівництва трубопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, який міг збільшити залежність Західної Європи від радянського газу. Для постачання кремлю необхідного обладнання слід отримувати спеціальні ліцензії, а іноземним філіям американських компаній заборонили здійснювати подібні угоди. Тим не менш, трубопровід був побудований на видані кредити ФРН, Японії та Франції, а уряди ФРН, Франції, Великобританії та Італії виступили на захист своїх компаній, які взяли участь у цьому проєкті - вони вважали за неможливе застосовувати американські закони на своїй території і в результаті досягли зняття санкцій. Завдяки цьому СРСР мав можливість закуповувати американські технології за посередництва європейських компаній.
Кремль не був би кремлем, якби не використовував шпигунів КДБ для крадіжки технологій та постачання необхідного обладнання. Так, у складі КДБ діяв 6-й відділ (Управління «Т»), який займався подібними операціями. Він, зокрема, організовував мережі компаній-посередників, які часто діяли під фальшивим прапором. Завдяки цьому в СРСР потрапляли високоточні верстати, електронні компоненти, сучасні олії та інші. Такі операції проводила військова розвідка ГРУ. КДБ діяла за активного сприяння союзних розвідок, наприклад НДР. У Німецькій Демократичній Республіці діяла унікальна економічна модель - ставка була зроблена не на розробку власних технологій, а на крадіжку іноземних, оскільки це обходилося набагато дешевше за вкладення в наукові дослідження. Одним із нововведень було масове використання секретних агентів-жінок, які намагалися обійняти посади секретарів у західних технологічних фірмах. У багатьох випадках СРСР незаконно копіював отримані зразки сучасної західної техніки. Саме так кремль отримав свій перший стратегічний бомбардувальник Ту-4, котрий був точною копією американського Б-29.
Незважаючи на зусилля, СРСР отримував нові технології з дедалі більшими витратами і не так швидко, як вимагалося. Вже наприкінці 70-х рр. ХХ століття його військово-промисловий комплекс був нездатний виробляти техніку, що перевершує аналоги НАТО. Згідно з міжнародними оцінками, до кінця 80-х радянська армія серйозно поступалася арміям Північноатлантичного альянсу в галузі комп'ютерних технологій, зв'язку, системі наведення і т.д., внаслідок чого не була здатна вести високотехнологічну війну.
Як показують численні дослідження, зокрема Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), сучасна росія багато в чому більше залежить від західних комплектувальних при виготовленні зброї і не тільки. Тому введені санкції проти рф дуже важливі. Однак, на жаль, кремль має великий досвід, як ці обмеження оминати. У той самий час Захід повинен пам'ятати про те, як у минулому СРСР використовував проріхи в економічних заборонах. Отже, робота має вестися саме у контролі дотримання західних обмежень третіми країнами.
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