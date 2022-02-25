Співпраця з Білоруссю, в тому числі незаконна

У Кремлі не перестають повторювати про союзну державу Білорусь. Міністри підкреслюють факт незвичайної дружби між народами, яка давно вже набула братські пута. Всі ці гучні слова показують, наскільки багато сил і коштів було вкладено Росією в республіку. Щорічно Лукашенко отримує від Путіна безстрокові і безвідсоткові кредити, які в наступному році рефінансує новою сумою. Наскільки б сильно не хотів Олександр Григорович, щоб про його борги забули в Кремлі, але він став надто частим гостем в Сочі, де невпинно випрошує все більше і більше грошей.

Природно, що ні про яке повернення фінансів мова не йде. Ймовірно, ще на зустрічі з Путіним, Лукашенко домовляється, що цього разу зможе "продати" Москві як сплату "кредиту". Це і нафтопереробні комплекси, і білоруські банки, і металургійні комбінати, і енергетична промисловість, телекомунікації, транспортні компанії і т.д. Неможливо знайти сектор ринку, в якому не було б присутності російських компаній, які контролюють компанії білоруські. Лукашенко частинами продає Білорусію Путіну, при цьому постійно хвалиться, що переміг олігархів, які розкрадають інші колишні республіки Радянського Союзу.

Логічно припустити, що Росія не могла не торкнутися і військового сектора Білорусії. Відомо, що ще з 1995 року Росія офіційно володіє 43-ім зональним вузлом зв'язку ВМФ за 7 км від міста Вилейка в Мінській області і 474-им окремим радіотехнічним вузлом (ОРТУ) за 48 км на південний схід від міста Барановичі Брестської області. Це повноцінні військові об'єкти, на яких несуть службу російські строковики, кадрові офіцери та які ніяк не підкоряються Білорусії. І нехай в червні 2021 року закінчиться термін дії угод між РФ і РБ, підписаних в 1995 році на володіння Росією військовими об'єктами, без сумнівів, ніхто не стане виганяти росіян з цих баз. Договір буде підписаний знову, адже у Лукашенка просто немає іншого вибору. Втім, зональний вузол ВМФ і ОРТУ не єдині військові об'єкти Росії в Білорусії.

Однозначно відомо про створення аеродрому під Оршею, який спочатку розроблявся як міжнародний вантажний хаб, а в підсумку став притулком для російських ВПС і ВКС.

Історія створення аеродрому

Необхідно відзначити, що будівництво аеродрому було розпочато ще 1934 році. Він був військовим об'єктом Білоруської РСР і довгий час мав назву Балбасово. Однак після розпаду СРСР, військовий авіаційний полк, що базувався на військовій базі, був розформований.

З 2017 року уряд Білорусі ухвалив відкрити аеродром Орша для виконання міжнародних польотів повітряних суден. І тільки в листопаді 2020 року аеродром отримав сертифікат на здійснення своєї діяльності.

Як повідомляє офіційний транспортний новинний портал Білорусії, Оршський аеродром може займатися прийняттям авіатранспорту з військовим вантажем і вантажем подвійного значення:

Витяг з опису аеродрому в місті Орша

Призначення

Незважаючи на оновлений аеродром, уряд Білорусії вирішив ще раз оновити його. Точніше модернізувати і побудувати додаткову посадкову смугу. Мабуть, у білорусів великі плани на "вантажний хаб", раз вони вирішили посилити його додатковою смугою. Втім, після того, як Лукашенко захопив літак з Протасевичем, аеродром в Орші знадобиться хіба що для його неофіційної основної мети - розміщення російських ВПС і ВКС.

Про це свідчить виданий дозвіл на здійснення ремонтних робіт для російських вертольотів на авіаремонтному заводі все в тому ж містечку Орша. Річ в тому, що в червні 2020 року, за 6 місяців до сертифікації аеродрому, білоруський уряд видав дозвіл російської компанії «Хелімаунтенс», яка займається вертольотами, на проведення ремонтних робіт на території заводу. Дозвіл діє до кінця 2022 року:

Довіреність, видана компанії «Хелімаунтенс» на проведення ремонтних робіт в Білорусії

Дивно, що російській компанії потрібні були потужності білоруського заводу для ремонту власних вертольотів. Йдеться навіть не про будівництво, а саме про ремонт. При цьому, марки авіатранспорту, навіть ті, які вказані в довіреності, використовуються на озброєнні РФ. Все це схоже на типову схему, щоб перекинути ВВС Росії на територію Білорусії під хибним приводом через підставну фірму.

І справді. Компанія «Хелімаунтенс», яка входить до групи компаній «Гірські вертольоти», нібито здійснює ремонт, але не своїх вертольотів, а вертольотів замовника. І все це, за умовами замовника, має здійснюватися компанією на авіаремонтному заводі в Орші. А після того, як «Хелімаунтенс» називають своїх замовників, все стає на свої місця: "Російські цивільні вертолітні авіакомпанії, а також всі державні органи РФ, такі як МНС Росії, Міністерство оборони РФ, Федеральна служба безпеки Росії, ВМФ МО РФ, Росгвардія, Роскосмос, МВС Росії, Прикордонна служба ФСБ Росії, Федеральна митна служба Росії, спеціальні льотні загони та інші".

Додатковим доказом того, що замовником на "ремонт" повітряних суден є саме Міністерство оборони РФ, може служити виїзна зустріч представників компанії «Гірські вертольоти» на виставку «Армія 2020» в Москві, після отримання компанією довіреності на проведення ремонтних робіт. На виставці представники компанії влаштовували зустрічі з російськими військовими для керівників білоруського ремонтного заводу:

Зустріч співробітників компанії «Хелімаунтенс» з представниками авіаремонтного заводу в Орші і російських військових на форумі «Армія 2020»

Діяльність і представники «Хелімаунтенс»

Роль підставної компанії очевидна. Однак, що ж це за компанія, якій довіряють роль посередника в такій відповідальній сфері?

Насправді компанія «Хелімаунтенс» входить до групи компаній «Гірські вертольоти». У неї також входять компанії ТОВ «Хелімаунтенс-Захід» і ТОВ «Маунтін Хелікоптерс». Директором ТОВ «Хелімаунтенс» є Микола Михайлович Райченко, а його помічником - Ісаков Володимир Володимирович.

Варто відзначити, що це молода компанія, яка була створена 18 лютого 2019 року, основним видом діяльності якої була «Оренда вантажних суден з екіпажем»:

Дані компанії «Хелімаунтенс» в Мін'юсті РФ

Однак пізніше, а саме в кінці жовтня 2020 року, до переліку послуг компанії "несподівано" потрапили: гуртова торгівля зброєю і боєприпасами; роздрібна торгівля зброєю і боєприпасами в спеціалізованих магазинах; діяльність зі складування та зберігання. Річ в тому, що з 13.08.2020 року на компанію подали в суд. Позивачем виявилося МНС Росії. Остаточно рішення суду було винесено 11 листопада 2020 року, якраз після двох тижнів як компанія почала займатися поставками зброї. Це дозволило б Кремлю, абсолютно легально, переправляти свої льотні військові машини на "ремонт" в Білорусію, надалі залишаючи їх на невизначений термін і використовуючи аеродром і ремонтний завод в Орші як неофіційну військову базу ВМС і ВКС РФ.

Трохи про керівництво

Проте офіційного підтвердження, що на керівництво компанії "натиснули", немає. Якщо звернути увагу на засновника компанії «Гірські вертольоти» Миколу Райченка і його помічника Володимира Ісакова, вони цілком задоволені життям і не відчувають труднощів з законом і владою. Обидва підтримують анексію Криму Росією. І їздить він туди не тільки на відпочинок, але і по роботі. Про це свідчать його підписи до постів і хештеги:

Фото Ісакова в окупованому Криму

Відомо, що компанія ТОВ «Хелімаунтенс-Захід» займається туристичною діяльністю. Можливо, перебування Ісакова було пов'язано з метою розвитку туризму на півострові. Проте даних про будь-яку туристичну діяльність цієї компанії в Криму не виявлено. Це може означати, що Ісаков літав до Криму, щоб налагодити технічне обслуговування льотної військової техніки РФ, торгівлю зброєю і боєприпасами, оренду вантажних суден і повітряних перевезень, оскільки за останній рік Росія значно наростила військові сили на півострові.

Висновки

Беручи до уваги перераховані вище факти, однозначно можна сказати, що видача довіреності компанії «Хелімаунтенс» на проведення ремонтних робіт в Орші, а також розширення "вантажного" аеродрому, свідчить про неофіційну присутність російських ВПС і ВКС в майбутньому або вже в сьогоденні на території Республіки Білорусь. Це в свою чергу підтверджує триваючі взаємодії між двома країнами, спрямовані на дестабілізацію ЄС і країн НАТО. Присутність російських військових в Орші безумовно потягне за собою майбутні провокації і військові злочини, подібні недавньому захопленню рейсу авіакомпанії Ryanair в Мінську.