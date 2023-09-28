Сумнівні заяви росії про «подвоєння» виробництва озброєнь

06:23 28 вересня Київ, Україна

19 вересня російський диктатор путін прокоментував стан російського оборонного виробництва на засіданні військово-промислової комісії росії в Іжевську. Путін заявив, що виробництво бойових танків та бронетехніки з січня по серпень 2023 року подвоїлося порівняно з тим самим періодом 2022 року. Він додав, що виробництво деяких найбільш затребуваних систем озброєння за цей час потроїлося. Коментарі путіна пролунали після того, як деякі експерти на Заході заявили, що російське виробництво озброєнь значно перевищило рівень, зафіксований до 2022 року. Наприклад, в одній із доповідей стверджується, що сьогодні росія перебуває на шляху до виробництва понад двох мільйонів артилерійських снарядів на рік, що вдвічі перевищує середній рівень виробництва до повномасштабного вторгнення агресора до України.

Раніше цього року путін заявив, що до 2025 року росія виробить та модернізує 1600 основних бойових танків. Це означає, що виробництво має підтримувати середньорічний темп на рівні 530–540 одиниць. "Вічно п'яний, вічно молодий", за сумісництвом заступник голови ради безпеки рф медведєв заявив, що з січня по травень 2023 року росія вже виробила 600 бойових танків. Лише ця заява з вуст алкоголіка наводить на думку, що рф явно перебільшує оцінки виробництва техніки. До того ж, медведєв не зрадив собі і не навів жодних доказів на користь своїх слів.

Розуміння того, що насправді означає “подвоєння” темпів виробництва в російському “іноязі”, заслуговує на більш пильну увагу. Протягом багатьох років кремль робив ставку на модернізацію основних бойових танків, випущених у 80-х, 90-х та 00-х роках, проте не займався нарощуванням виробництва нових танків. Таким чином, російський військово-промисловий комплекс щорічно з 2011 по 2020 рік модернізував близько 170 танків Т-72 радянської доби до більш "сучасної" моделі Т-72Б3/Б3М. У 2021 році це число скоротилося до 34 танків. Крім того, у період з 2018 по 2021 рік росія щорічно модернізувала близько 35 танків Т-80БВ до моделі Т-80БВМ. Щорічний темп виробництва нових танків Т-90 становить близько 10 одиниць. З 2018 до 2021 року агресор щорічно модернізував близько 20 танків Т-90А до версії Т-90М.

Виробництво та модернізація танків Т-90М та Т-80БВМ вимагали зниження темпів модернізації танків Т-72Б3М. Отже, у 2021 році росія змогла виробити та модернізувати лише близько 99 основних бойових танків моделей Т-72Б3М, Т-80БВМ та Т-90М порівняно з приблизно 230 танками на піку свого розвитку наприкінці 2010-х років. Темпи виробництва у 2022 році, ймовірно, були ще нижчими через експоненційне зростання кількості танків, які потребують ремонту після бойових дій в Україні.

Ця реальність показує, як росія насправді змогла подвоїти темпи виробництва основних бойових танків у 2023 році. На сьогодні кремль просто намагається повернутися до тих темпів виробництва, які існували в 2018-2020 роках. Однак гостра нестача кадрів і, що не менш важливо, західні санкції звели ці зусилля до нуля. Збільшення робочих змін, скорочення вихідних та відпусток, а також скорочення цивільного виробництва дозволили трохи збільшити темпи виробництва, проте це лише короткострокове вирішення нагальної глобальної проблеми російського ВПК.

Росія також спирається на розгалужену мережу танкоремонтних заводів. Ці підприємства не мають змоги проводити ефективну модернізацію основних бойових танків. Натомість вони лише здатні допомогти з ремонтом пошкоджених танків, самохідних гаубиць та бронетехніки. Крім того, ці заводи намагаються відновити працездатність тих танків та бронетехніки радянських часів, які нещодавно були виведені із тривалого зберігання. Однак у кремлі це зараховують і за "модернізацію", і за "виробництво"; звідси і заяви про "подвоєння", а то й про "потроєння" випуску нової бронетехніки. Таким чином такий підхід спотворює цифри і принаймні частково пояснює, як агресор планує досягти середньорічних показників у 530-540 одиниць основних бойових танків.

Щодо виробництва артилерійських снарядів, за деякими оцінками до 2022 року, обсяги виробництва в росії становили 1,14 мільйона на рік. З 2014 по 2021 рік комплексна програма ремонту снарядів із радянських сховищ додала ще 570 тис. одиниць на рік. Таким чином, загальна оцінка до 2022 року становила приблизно 1,7 мільйона артилерійських снарядів на рік як нових, так і відремонтованих. Якщо врахувати підвищений інтерес до законсервованих радянських запасів, то в цьому напрямі агресор справді може досягти успіху і виконати замовлення у 2 млн снарядів на рік, проте новими такі боєприпаси точно назвати не можна буде.

У найближчому майбутньому російське виробництво озброєнь продовжить відчувати труднощі. Під час зустрічі з військово-промисловою комісією путін заявив, що нова державна програма переозброєння на 2025–2034 роки поки що перебуває в стадії розробки. Раніше він вихвалявся, що план буде готовий до червня 2023 року. Втім, російський диктатор визнав, що "деякі невказані, але важливі фінансові та виробничі питання ще не вирішені". Про справжнє становище російської оборонної промисловості свідчить зростання кількості кримінальних справ, порушених проти керівників заводів, які не виконують вчасно замовлення виробництва озброєнь. І тоді стає зрозумілим, що реальні цифри далекі від звітів путіна, які він озвучує широким масам.