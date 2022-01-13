Сумнівні зв'язки Кремля: підтримка Росії в Європі

Зовнішня політика Росії не вписується в сучасні тенденції щодо зміцнення стабільності і порядку в світі. На жаль, не всі поділяють думку про світовий порядок і гуманізм. Тому агенти Кремля шукають таких представників серед політичної еліти різних країн, щоб виправдати агресію, необхідну для задоволення інтересів Путіна. Росія відкриває центри культури в країнах Європи і Азії, щоб посилити лояльність до своєї країни і тим методам, які використовує Кремль. Також, завдяки витоку даних СЗР Росії, які були злиті в мережу, стало зрозуміло, що в переважній більшості посольств РФ по всьому світу працюють агенти спецслужб. Їхнім основним завданням є шпигунство і контроль роботи проросійських некомерційних організацій, які використовують «м'яку силу», щоб впливати на громадян чужої країни. Однак безпосередні працівники Кремля також роблять свій внесок у підрив світової стабільності. Дане розслідування проллє світло на роботу одного з депутатів Державної Думи РФ, який також вербує і заручається підтримкою зарубіжних політиків, щоб вони виступали проти західних санкцій, за легалізацію анексії Криму, визнання самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» та інших злочинних дій Російської Федерації.

Йтиметься про Леоніда Слуцького, депутата Державної Думи РФ, який заручається підтримкою європейських політиків ультраправих поглядів. У себе на батьківщині політики лобіюють інтереси Росії, щоб показати її з боку демократичної і доброзичливої держави.

Спочатку необхідно коротко розповісти, що це за людина така Леонід Едуардович Слуцький. Народився майбутній політик в 1968 році. Був комсомольцем. Потім працював в апараті Верховного Суду РРФСР. Після розпаду союзу став радником мера Москви Юрія Лужкова. Потім Слуцький став главою секретаріату Володимира Жириновського. Паралельно він встиг увійти в керівництво трьох банків: Промінвестбанку, Унікомбанку, Інвесткредита. У 2000 році вже став депутатом Держдуми від ЛДПР і очолив Комітет у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками. Слуцький є вхожим в коло РПЦ. Після того, як він заступався за Естонську православну церкву Московського патріархату в конфлікті проти Естонської православної церкви, під патронажем Константинополя, був удостоєний нагороди «Святого благовірного князя Данила Московського». З інших нагород можна відзначити орден Почесного Легіону (Франція), орден Грімальді (за лобіювання прийняття князівства Монако до Ради Європи), ювілейну медаль на честь п'ятиріччя анексії Криму та орден Кадирова з формулюванням «за виняткові заслуги» в справі відновлення економіки Чечні. У 2016 році він зайняв пост глави Комітету Держдуми з міжнародних справ. Важливу роль Слуцький зіграв і в анексії Криму, за що, власне, і отримав медаль. 24 лютого 2014 року, напередодні захоплення російським спецзагоном парламенту в Сімферополі, Слуцький прилетів, щоб попередити Аксьонова та Цекова. Він запевнив, що Росія буде видавати паспорти за спрощеною схемою громадянам України, які залишаться на півострові, але для цього, після захоплення парламенту, необхідно буде провести референдум, на якому "кримчани повинні проголосувати за приєднання до Росії".

Крім міжнародної популярності, Леонід Слуцький також став учасником кількох гучних скандалів усередині Росії, пов'язаних з корупцією і з домаганнями до жінок. У всіх випадках депутат не був покараний.

Леонід Слуцький також є головою в «Російському фонді миру».

Російський фонд миру

А з цього місця вже і почнуться основні події розслідування, адже фонд займається просуванням «м'якої сили Кремля». За даними офіційного сайту «Русского фонда мира», в його діяльність залучені кілька сотень тисяч учасників: інваліди війни, діячі культури, науки, представники релігійних конфесій і т.д. Фонд співпрацює з партнерами США, Німеччини, Франції, Болгарії, В'єтнаму, Лаосу, Фінляндії, Киргизії, Грузії та інших країн. РФМ має консультативний статус при Економічній і соціальній раді ООН, в Раді Європи і ЮНЕСКО. Для "життєдіяльності" фонду виділяються величезні гроші. Завдяки закритим джерелам стала доступна інформація про наданий звіт, про витрати фонду. На програму «Мир і злагода» було виділено 54 млн 380 тис. рублів. Для створення центрів з вивчення російської мови «Русский уголок» в різних країнах світу, фонд виділив 598 тис 750 рублів. 4,5 млн рублів було виділено на підготовку телевізійних програм телециклу спільного проєкту ІТАР-ТАСС і телеканалу «Росія» - «Формула Влади». На видання ювілейного альбому «Слово патріарха. Час великих справ» було витрачено 7,3 млн рублів. На проведення Всесвітніх конгресів російської преси в Нью-Йорку і Анкарі - 4 млн рублів, а Інституту Близького Сходу на реалізацію гуманітарних проєктів видали 5 млн рублів. Також, після початку всесвітньої епідемії, російський посол в Зімбабве попросив у Слуцького виділити країні засоби індивідуального захисту від COVID-19, оскільки уряд країни активно лобіює інтереси Москви в ООН. Попри брак ЗІЗ в самій Росії, літак з гуманітарною допомогою був відправлений не тільки в Зімбабве, але і в ЦАР, і Конго, в яких активно діє AFRIC. Гроші фонду виділяються і на гостей, які прилітають до Росії в якості іноземних партнерів. РФМ може дозволити переліт іноземців через залу офіційних осіб і проживання в п'ятизіркових готелях.

Партнери Слуцького з просування «м'якої сили»

Для того, щоб зрозуміти всю іронію його партнерських зв'язків в Європі, необхідно відзначити, що Леонід Едуардович яро оберігає «русскій мір» і виступає із захистом прав ветеранів, які брали участь у ВВВ. Однак в якості союзників він вибрав представників партії «Альтернатива для Німеччини» - AfD. Партія є ультраправою, заяви якої не раз доводили, що її члени підтримують Кремль.

Тому пан Слуцький просив російського посла в Німеччині оформити дворазові візи на 90 днів для співзасновника партії Олександра Гауланда і віцеголови AfD Беатрис фон Шторх.

Офіційний лист Слуцького, адресований російському послу в Німеччині Костянтину Нефедову на видачу віз для Гауланда і фон Шторх

Необхідно відзначити, що одна з найгучніших заяв Гауланда полягала у заклику до німців пишатися солдатами Третього рейху і шанувати їхню пам'ять. Примітно, що російські ЗМІ проігнорували заклики Гауланда шанувати пам'ять про солдатів, з якими боролися ветерани, а ось те, що співзасновник AfD закликав скасувати санкції, введені проти Кремля, розтиражували на всіх каналах.

Олександр Гауланд

Бетріс фон Шторх також не раз відрізнялася гучними скандалами. Будучи онукою міністра фінансів в уряді Гітлера Людвіга фон Крозіга, вона наполягала, що треба відстрілювати мігрантів, які хочуть потрапити в Європу без візи.

Беатріс фон Шторх

Тож не дивно, що керівники партії висловлюються в подібному контексті, адже саму AfD звинувачують в антисемітизмі і ісламофобії. Партія також знаходиться під наглядом німецьких спецслужб через підозри в екстремізмі.

Тепер зрозуміло, чому на той час російські ЗМІ не захотіли сильно афішувати приїзд ультраправих німецьких представників.

Фінансування РФМ

Як уже сказано вище, «Російський фонд миру» виділяє величезні гроші на подорожі своїх партнерів і загальну світову діяльність, яка необхідна для посилення «м'якої сили». Однак хто ж здійснює фінансування? Для цього необхідно зрозуміти, що РФМ є прямим "нащадком" «Радянського фонду миру», який фінансувався за допомогою "добровільних" внесків робітників, які зобов'язані були віддавати свою денну зарплату в рамках, так званої, "вахти миру".

Після розпаду СРСР в Росію прийшов капіталізм і вже неможливо було змусити "простих" людей "добровільно" віддавати свої гроші. Однак можна було "попросити" у "непростих". Одним з таких людей виявився вже колишній губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко. У нього Слуцький особисто просив пожертвувати фонду 10 млн рублів.

Лист Слуцького губернатору Полтавченку з перерахуванням заслуг і з проханням виділити фонду РФМ 10 млн рублів

Можливо, основне фінансування відбувається за допомогою "добровільних" пожертвувань інших чиновників. Однак є підозри, що фонд знайшов фінансистів за океаном. Як стало відомо, заступники фонду Анатолій Салуцький і Олена Суторміна, які курирують представництва в США, просили гроші у американських партнерів. У 2018 році вони звернулися з проханням до республіканців і НВО «States Institute of Peace» виділити фінансування на роботу фонду щодо поліпшення взаємин між українським і російським народами. В інституті відповіли, що готові виділити гроші, якщо побачать реальне поліпшення відносин між народами. "Зокрема, був зроблений акцент на тому, чи вдасться російським громадським активістам 9 травня ц.р. покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в Москві, що можна було б використовувати для протидії радикальним угрупованням в Києві", - написали Анатолій Салуцький і Олена Суторміна в звіті за підсумками поїздки в США.

Достовірно невідомо про виділені кошти для фонду, однак підношення квітів до пам'ятника пройшло успішно і навіть було відзнято на фото.

Анатолій Салуцький (крайній праворуч) і Олена Суторміна (друга праворуч) біля пам'ятника.

Гості РФМ

За кордоном знають, чим займається «Російський фонд миру», тому у політиків, хто був помічений у співпраці з фондом, виникали проблеми на батьківщині. Аналіз гостей, які були запрошені Слуцьким для тих чи інших цілей, також говорить про те, що фондом цікавляться, в більшості своїй, вороги європейського суспільства.

Наприклад, однією з гостей була глава вкрай правого французького політичного руху «Національний фронт» - Марін Ле Пен. Вона балотувалася в президенти Франції, але програла Макрону. У Росії, на запрошення Слуцького, вона зустрічалася з Путіним і Володіним. Можливо, президент РФ налагоджував зв'язок з кандидатом в президенти Франції для подальшого співробітництва в разі її перемоги.

Інший гість, який побував в Росії на запрошення фонду, був іспанський суддя Бальтазар Гарсон, якого відсторонили від посади за перевищення повноважень. Він заявив, що права людини порушуються не тільки в Росії, а й в усьому світі.

Ще одними гостями РФМ виявилися: член все тієї ж ультраправої партії AfD Кай Готтшалк, родич лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен - Самуель Марешаль з «Альянсу за Францію», Мішель Ларів і Максим да Сільва. За даними незалежних джерел, Ларів і да Сільва є організаторами масових заворушень у Франції, а також учасниками руху «жовті жилети», які асоціюються з одним з чинників нестабільності Європи.

Також варто згадати ще одного гостя РФМ від ультраправої шведської партії Павла Гамова, якого запрошували в якості спостерігача за виборами в РФ 2017-ого року. Він запам'ятався тим, що влаштував скандал і погрожував розкритикувати організаторів Єдиного дня голосування в шахрайстві, якщо вони не сплатять його рахунок в барі і не нададуть додаткового номера для його дівчат, з якими він познайомився раніше.

Більшість запрошених Слуцьким людей були записані як учасники в переговорах по реалізації гуманітарних і благодійних програм «Російського фонду миру».

Один з працівників МЗС РФ, знайомий з роботою РФМ, описав запрошення деяких гостей так: "Припустимо, якимось депутатом з Європарламенту зацікавилася наша Служба зовнішньої розвідки, Управління президента з питань зовнішньої політики або третій європейський департамент МЗС. Вони ж не будуть виписувати запрошення на офіційному бланку, типу, дорогий депутат, просимо вас відвідати штаб-квартиру СЗР в Ясеневі. Тому, щоб у місцевих спецслужб і журналістів не виникало зайвих питань, запрошення і оформлення віз йде з подачі фонду миру. Мовляв, європейські товариші їдуть в Москву займатися благодійними проєктами і боротися за мир у всьому світі".

Тепер видно, що «Російський фонд миру», під керуванням Леоніда Слуцького, по суті, займається випрошуванням грошей для реалізації цілей Кремля. Більшість запрошених фондом партнерів є радикалами в своїх країнах і пропагують антисемітизм, ісламофобію, посилення покарання для іноземців на території їхніх країн, аж до фізичної розправи. Гості РФМ також підтримують анексію Криму і дії Кремля, за що їх цінують і вербують в Росії і стежать спецслужби в Європі. Саме на таких людей посилаються російські ЗМІ, коли говорять, що в Європі ще залишилися порядні громадяни, які підтримують російські інтереси і лобіюють їх в ЄС.