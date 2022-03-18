Чи зможе Кремль добудувати газопровід?

19:08 23 жовтня Київ, Україна

На цьому тижні уряд США уточнив свої санкції проти газопроводу Nord Stream 2 (NS2). Прийняте рішення деталізує та роз'яснює чинний американський закон від 2019 року - Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA). Закон спрямований на протидію токсичній діяльності Росії з використання трубопроводів, які транспортують енергоресурси, для посилення впливу на інші держави політичного, економічного і військового характеру.

На думку уряду США, газопровід може серйозно загрожувати диверсифікації джерел енергоресурсів країн Європи і, таким чином, послабити їхню енергетичну безпеку.

Згідно з передбаченими PEESA нормами, держсекретар США у взаємодії з керівництвом Держказначейства зобов'язаний надати Конгресу США звіт за минулий період, в якому вказати всі морські судна, які були залучені в роботи з прокладання трубопроводу на глибині 30 метрів і глибше для будівництва проєктів NS2, TurkStream (Турецький потік) або будь-якого іншого проєкту, що виконує завдання цих двох.

Крім того, держсекретар повинен надати інформацію про осіб, залучених до продажу, оренди або іншої форми надання суден для прокладання трубопроводів, включаючи будь-які допоміжні операції для цього.

Це означає, що будь-які компанії або фізичні особи, які надають послуги або товари, необхідні для здійснення операцій морських суден з прокладання трубопроводів, підпадають під дію цього закону. Якщо такі дії будуть зафіксовані американською стороною, то такі компанії або фізособи потраплять під американські санкції.

Однак, Держдепартамент підкреслює, що санкції не торкнуться тих, хто надає товари або послуги, пов'язані з безпекою і життєдіяльністю екіпажів.

Наприклад, продавець туалетного паперу, який буде використовуватися моряками на судні "Академік Черський", за допомогою якого росіяни погрожують добудувати газопровід NS2 протягом трьох місяців, нічим не ризикує. Так само як і компанія, яка надає послуги з евакуації хворого або травмованого моряка. У тому випадку, якщо бажання керівництва завершити роботи до "дня Жовтневої революції", як заведено в "совку", змусить робити помилки або піддавати моряків небезпеці.

Те ж саме стосується і надання будь-яких послуг з охорони навколишнього середовища, якщо це буде необхідно для усунення шкідливого впливу на природу суден, зайнятих в прокладанні трубопроводу.

На додаток, Держдеп уточнив, що компанія, помічена в порушенні встановлених обмежень, матиме 30 днів, щоб пояснити свою позицію і уникнути санкцій, у разі, якщо взаємодія з суднами по прокладці NS2 мало характер, зазначений у винятках.

Не виключено, що такі уточнення і "послаблення" пов'язані з рішенням міжнародної групи клубів взаємного страхування судновласників (International Group of P & I Clubs, або IG P & I) - відмовити надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в добудові газопроводу. Таке рішення недержавна асоціація, яка об'єднує 13 найбільших приватних клубів страхування суден в світі, ухвалила 21 вересня 2020 року.

Тобто, судна, які беруть участь в проєкті NS2, не можуть підписати нові страхові договори, в разі, якщо строк старих закінчився. А це, своєю чергою, максимально підвищує ризики компаній партнерів. Банки в таких умовах не зможуть видавати кредити, не порушивши свої внутрішні процедури комплаенса. Договірні зобов'язання з іншими контрагентами - також знаходяться під загрозою. Ну, і, найголовніше, життя і здоров'я моряків на суднах теж стають уразливими.

Адже, наприклад, термінова евакуація з судна моряка, який захворів на коронавірус і потребує спеціальної медичної допомоги або під’єднання до апарату ШВЛ, коштує великих грошей. При наявності договорів страхування такі витрати покрила б страхова компанія. Але тепер, після рішення IG P & I, які займають більше 90% ринку страхування, це стає вельми проблематично.

Ще багато питань виникає і в зв'язку з застосуванням при прокладанні газопроводу того, що наші американські друзі люблять називати maskirovka. Адже, після роз'яснень Держдепу, судно може брати участь у прокладанні газопроводу, прикидаючись дослідженням міграції дельфінів в Балтійському морі на замовлення російської "Моррятслужби", компанії, яка бере участь в організації будівництва NS2.

Водночас міністр закордонних справ Хейко Маас, якого після жорстких заяв Сергія Лаврова час називати "маасохістом", в черговий раз в своєму новому інтерв'ю ствердно заявив, що трубопровід буде добудований. Правда, йому невідомо, коли це трапиться. Але він не упустив шансу потролити американських партнерів, нагадавши, що США "подвоїли обсяги імпорту російської нафти".

До речі, те ж саме можна сказати і про нафтопродукти. Нещодавно українська програма журналістських розслідувань "Схеми", яка фінансується американськими донорами, розкопала, що американська компанія ExxonMobil купує нафтопродукти у компаній, афілійованих з Віктором Медведчуком, який знаходиться під санкціями США.

Західні експерти, на відміну від Хейко Маса, не дають однозначних прогнозів про те, чи буде NS2 добудований, проте, сходяться на думці, що Берлін не прийме рішення про скасування його будівництва. Навіть в перші дні після шоку від отруєння Навального Бундестаг відхилив пропозицію представників Партії Зелених накласти мораторій на будівництво. Іншими словами, зараз добудові заважають тільки американські санкції.

Особливої пікантності берлінському політичному шпагату надає недавня реакція світової спільноти на отруєння Скрипалів в британському Солсбері. Як відомо, громадськість так і не отримала "залізобетонних" фактів вчинення цього злочину офіцерами російського ГРУ. Однак, політичне рішення про спільну висилку російських дипломатів було прийнято на основі британського твердження про те, що це "highly likely" були росіяни. У відповідь на заклик Лондона з Берліна тоді були вислані 4 російських дипломати.

Очевидно, що Берлін не в змозі зараз відповісти на питання про те, чим принципово відрізняється отруєння Скрипалів і отруєння Навального, крім того, що пріоритетом для європейської столиці є виключно меркантильні інтереси п'яти компаній, які інвестували в NS2 понад 5 мільярдів євро.

На довершення до всього, німецька сторона і інші промоутери NS2 продовжують використовувати в дискусіях досить кумедні контраргументи. Наприклад, вони кажуть, що Україна "повинна стати для Європи більш стабільним партнером, а тут, адже, мовляв, корупція всюди"...

По-перше, на прикладі NS2 ми вже встигли переконається в тому, що в Україні корупції не більше, ніж в Німеччині. По-друге, рік тому Україна провела анбандлінг - поділ корпоративного управління нафтогазовидобувними активами і енерго-транспортними ресурсами. Іншими словами, управління видобутком і трубопроводами здійснюється окремо, як і наказує європейське законодавство і Третій енергопакет. Російська ж сторона цього не зробила. "Газпром", як і раніше, контролює обидві галузі.

Як ще одну претензію до України називають гучне звільнення з наглядової ради "Нафтогазу" американця Амоса Хохштайна, який опублікував свій відкритий лист про те, що більше не готовий миритися з корупційними тенденціями в українському уряді.

Сумна іронія цієї ситуації полягає в тому, що справжніми ініціаторами цього звільнення є, як раз, люди, які просувають російські інтереси в Україні. Точно так само, як і ті, що критикують Україну за це звільнення, німці, які просувають російські інтереси в Європі.

Спочатку, на тлі популістської риторики Дубинського-Деркача про "зовнішній контроль над Україною" з боку міфічних "соросят", Кабмін урізав зарплати членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень.

Звичайно, Хохштайну, який є експертом і керівником світового рівня в сфері нафти і газу, абсолютно не цікаво за 2 тисячі доларів терпіти приниження, які поширюють окремі телеграм-канали та українські медіа. Особливо з огляду на близькість Хохштайна до кандидата в президенти США Джо Байдена, який може нагородити його якою-небудь цікавою посадою, в разі перемоги на виборах.

Не варто забувати, що Хохштайн ще є і фігурантом BurismaGate, який особливо активно педалюється республіканцями перед виборами в США.

Таким чином, Берлін ще більше заплутався в своїх виправданнях того, як європейська нація, побудована на принципах демократії і захисту прав людини, може меркантильно продавлювати фінансово-політичний важіль країни, яка труїть "Новачком" лідерів своєї опозиції.