Смерть Шойгу - "якщо друг виявився раптом"

17:21 27 березня Київ, Україна

Сергій Шойгу — це людина, яка була дуже близькою до сім'ї Бориса Єльцина. Набагато ближчий, ніж сам путін. Валентин Юмашев, який, фактично, був архітектором заміни Єльцина на путіна, вважав шойгу своєю наближеною людиною.

Швидше за все тепер все змінилося. "Сім'я" - тобто найближче оточення Бориса Єльцина в його останні роки, яке досі користується вкраденими у російського народу багатствами та лояльністю путіна, якого вони поставили захищати себе від можливих кримінальних переслідувань.

Домовленості і статус-ква дотримувалися, поки путін і шойгу не злетіли з котушок, після спільного відвідування тайгових шаманів та розкурювання з ними вільхової кори. Війна — вкрай невигідний для представників “Сім'ї” захід, оскільки їхній головний гаманець — Олег Дерипаска практично повністю залежить від світової економіки. А зараз саме він знаходиться під найсерйознішим ударом. Особливо через активну участь у втручанні у вибори США.

Шойгу разом із Сергієм Лавровим вели партію “Єдина Росія” на чергові парламентські вибори. З огляду на це й спільні поїздки путіна та шойгу до шаманів, чутки про “трансфер влади”, які постійно ходять у російському інформаційному просторі, зосередилися на міністрі оборони, як на одному з найімовірніших спадкоємців кремлівського трона, якого “цар” свідомо та публічно максимально наблизив до себе.

Відразу за цим у медіа з'явилася величезна кількість компромату на шойгу, який, звичайно, не виходить на медіа федерального та телевізійного рівня. Проте, їм кишеня кишить Телеграм.

28 жовтня 2021 року Гагарінський суд Москви заарештував колишнього керівника “Головного управління облаштування військ” (ГУВВ) Міністерства оборони Росії Євгена Горбачова за звинуваченням у розкраданні шахрайським шляхом 232 мільйони рублів, з більш ніж 4,3 млрд руб., виділених на будівництво радіолокаційних відділень та пунктів наведення авіації Міноборони РФ на мисі Шмідта та острові Врангеля в Арктиці. Тонкощі слідства щодо Горбачова пояснює видання "Комерсант".

Євген Горбачов балотувався на останніх виборах до Держдуми Росії від партії КПРФ. Однак його реєстрація кандидатом була анульована через суд, після того, як інформація в медіа про його потенційну причетність до шахрайств із засобами МО РФ стала публічною. Серйозну роль у цьому відіграли публікації російських сайтів Версія та Pasmi, які писали про угоди на будівництві військових об'єктів та роль Горбачова.

29 жовтня 2021, Басманний суд Москви отримав від Слідчого Комітету Російської Федерації (СК РФ) подання на арешт ще однієї екс-співробітниці Міноборони РФ Марії Солодяжникової, яка обіймала посаду голови департаменту облаштування військ Міноборони РФ. Іншими словами, вона була представником замовника, який витрачав бюджетні кошти, а її поплічник Євген Горбачов — був формальним виконавцем цих замовлень.. Відкати, мабуть, зароблені на бюджетних проектах, вони могли ділити і віддавати більшу частину “наверх”, Сергію Шойгу. На відміну від Горбачова, Солодяжникова була відправлена під домашній арешт, так само, як раніше під домашнім арештом писала пісні начальниця Департаменту майнових відносин Міноборони РФ.

Ситуація до болю нагадує колишній сюжет навколо шахрайства та розкрадання бюджетів Міноборони РФ з боку Євгенії "червоні тапочки" Васильєвої та колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова. Проте, саме історія про Васильєва та Сердюкова підтверджує, що в Міністерстві оборони Росії сюжетів без любовної лінії просто бути не може. І вона також є і в останніх подіях навколо шойгу.

Після курортних романів з путіним шойгу нагадали про його позашлюбного сина Данила Шебунова, мати якого, Олена Шебунова, працювала стюардесою на літаку Міністерства надзвичайних ситуацій, коли його очолював шойгу.. Про це розповідає видання The Insider.. Спочатку у матері Данила Шебунова, Олени Шебунової, яка зі стюардеси перетворилася на власницю компаній-підрядників МО Росії, знайшли маєток у підмосковному селищі Жуківка, поруч із власністю друзів путіна, Бориса та Аркадія Ротенбергів.

Потім стався скандал і щодо самого позашлюбного сина Шойгу, нібито він постійно порушує правила дорожнього руху на своєму Audi Q5.

20-річний Данило Шебунов, 2020 року рівно 100 разів порушив правила дорожнього руху, за що йому виписали штрафи на загальну суму 104 250 рублів. Найчастіше син міністра перевищував швидкість (76 разів), у деяких випадках більш ніж на 60 км/год. Він також виїжджав на виділену смугу для громадського транспорту, заважав проїзду машинам зі спецсигналами та неправильно паркувався. У жовтні 2020 року Шебунов потрапив у ДТП.

А згодом з'явилася інформація про те, що Данило Шебунов, гравець футбольної команди Арсенал (г. Тула), в 19 років вже став доларовим мільйонером, володіючи компанією ТОВ "Капітал Інвест", що управляє цінною нерухомістю.

Згодом стало відомо, що тато (шойгу) подарував синові ще й люксовий Майбах із номерами прикриття М302АК799, М732УТ777, Н538НМ790.

Мати сина Олена Шебунова вийшла заміж за 41-річного підприємця, громадянина Литви Адолфаса Камінскаса. За інформацією видання «Відкриті медіа», із ним Шебунова познайомилася досить давно. Кілька разів за останні роки Камінскас разом із її сином Данилом Шебуновим та її колишнім партнером по компанії «Лега-харчовик» (один із постачальників МНС) Галиною Ахметовою їздив до Санкт-Петербурга.. З Шойгу відносини Шебунової закінчилися ще 2017 року, стверджують джерела The Insider. Інформації про Камінскас у відкритих джерелах майже немає. Судячи з бази «Контур.Фокус», у серпні 2019 року він зареєстрував ТОВ «А.Е.ІНВЕСТ», основним видом діяльності якої вказано купівлю та продаж нерухомості. Ця компанія знаходиться в Москві за адресою: Мінська вулиця, будинок 10. За тією ж адресою знаходиться ресторан "Мінська 10", яким володіє Олена Камінскас.

Сама Шебунова також активно займається нерухомістю і є власником будівлі, розташованої за адресою: Митіщі, с. Марфіно вул. Зелена 1а. Цей будинок Олена Шебунова здає в оренду магазину «Магніт».

Крім того, разом із Володимиром Павловим, директором підвідомчих Міністерству оборони, «Воєнторгу» та «Готельного комплексу «Слов'янка», Шебунова володіла рестораном «Гроссбіф».

Cестра Сергія Шойгу - Лариса - померла в червні 2021 року від інсульту через ускладнення від коронавірусу. Раніше вона носила ім'я Лариса Кужугетівна Фламенбаум (паспорт №4501153355).

17 вересня 2021 року, дочка шойгу Ксенія, керуючий партнер венчурного фонду Sistema SmartTech, народила дитину від блогера Олексія Столярова.

Нині Ксенія була змушена видалити свій Інстаграм через сотні фотографій російських солдатів, яких убив її тато. Проте раніше активно писала про своє життя та постила фотографії, хоч і не підтримувала військову авантюру свого тата.

Передати “привіт” Ксенії можна і в її новому телеграм-каналі, де вона постить фотографії онука шойгу — Мілано, поки українські дівчата народжують своїх дітей у бомбосховищах та на станціях метро під бомбардуваннями. сім'ї написали "Відкриті медіа".