Слово "росіянин" вже ідентичне слову "вигнанець". І це правильно.

Фінляндія та Естонія закликали інші країни Євросоюзу припинити видачу росіянам туристичних віз.

За вжиття таких заходів виступає і президент України Володимир Зеленський.

Міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити цю пропозицію вже у серпні. Думки європейської преси розділилися.

Проросійські медіа у Німеччині негайно написали про те, що це вода на млин російської пропаганди. За їхніми словами, кремлівська пропаганда намагається підірвати всі мости між росіянами та Заходом, доводячи, що німці, англійці та французи не люблять росіян і вважають їх людьми другого ґатунку. І таким чином, нібито заборонивши видачу туристичних віз, ЄС лише підкине аргументи цим пропагандистам.

Таку ж риторику веде і проросійське видання "Країна.юа", зазначаючи, що в кремлі зловтішаються з приводу російських опозиціонерів за кордоном. Мовляв, вони теж змушені будуть відчувати незручності.

Підтримує кремлівських пропагандистів і російський опозиціонер, політолог Федір Крашенинников, який вважає, що пропозиції заборонити всім росіянам в'їзд до країн Заходу та вислати до рф усіх, хто з неї виїхав, – нездійсненні та марні.

Крашенинников каже, що розуміє емоції Зеленського та поважає їх, але робити, мовляв, все одно нічого не потрібно, бо заборона на в'їзд росіян на Захід не допоможе перемогти путіна. Проте така сама риторика використовується і для обговорення інших заходів впливу на державу-агресора.

Коли обговорювали необхідність нафтового та газового ембарго від ЄС, аргумент, що відмова від поставок не допоможе перемогти путіна – також звучав. Тому що енергоносії почне купувати Китай та інші країни.

Постачання зброї також, за словами деяких експертів, нібито не допоможуть перемогти путіна, а продовжуватимуть страждання українців, які мають здатися вже нарешті. А ще краще вбитися, щоб не заважати вести політологічні дискусії.

Виходить, що ембарго не допоможе перемогти путіна, заборона імпорту не допоможе перемогти путіна, заборона видачі туристичних віз не допоможе перемогти путіна, поодинокі пікети не допоможуть перемогти путіна… Складається враження, що нас намагаються переконати, що путіна взагалі не можна перемогти.

"Навіть якщо виходити з того, що запропоновані заходи будуть реалізовані, що вони дадуть?" - Запитує у своїй колонці для DW Федір Крашенинников.

Насамперед вони дадуть поняття справедливості, яке полягає в словах Зеленського про те, що якщо росія не може жити в сім'ї європейських народів, то не потрібно тоді й пускати росіян у ці країни. Це буде насамперед логічно. І лише в другу чергу ці заходи потенційно можуть вплинути на те, щоб легітимність влади путіна постійно знижувалася через внутрішні невдоволення.

Дуже важливим є той факт, що саме Володимир Зеленський озвучує ці ініціативи, спрямовані на рішення європейських урядів. Це ще раз підтверджує той простий факт, що якщо росіяни хочуть очиститися від ярликів допомоги путінському режиму, то говорити насамперед вони мають з Україною, а не з європейськими урядами.

Адже, по суті, слова Крашенинникова та публікації у західному друку звернені до європейців. "Я розумію Зеленського", каже Крашенинников, "він робить емоційні заяви". Але ви розумні люди, звертається він до європейської аудиторії. Заборона віз нічого не дасть.

Така риторика постійно повторюється. Європейський Союз може впливати на росіян. А деякі росіяни намагаються переконати Євросоюз у тому, що це не вони винні, а поганий путін.

На жаль, України у цьому діалозі немає. А має бути. Саме Україна тепер має вирішувати, що росіянам можна, а що не можна. Якщо вам це не подобається — працюйте, щоб зупинити війну чи переставайте бути росіянами — отримуйте інші громадянства, ставайте політичними біженцями.

Але сидіти як у супермаркеті та розмірковувати "це не спрацює" і "ось це не спрацює" більше не вийде.

Слово "росіянин" вже ідентичне слову "вигнанець". І це правильно.