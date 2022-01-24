Шпигуни Росії без купюр

19:22 06 травень Київ, Україна

За останні пів року розкрито чимало злочинів, пов'язаних зі шпигунством. Постійні провали російських спецслужб говорять про їхню слабкість. Нагадаємо, що тільки за минулий період 2021 року, стало відомо про чотири випадки шпигунства Росії в Європі.

Один з них стався в Німеччині, де був затриманий Йенс Ф. 12 лютого йому було пред'явлено звинувачення в суді. Відомо, що він працював в компанії, яка займалася електроустаткуванням в Бундестазі. Йенсу Ф. були доступні плани поверхів будівлі Бундестагу, які він продав співробітнику Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (колишнього ГРУ), що працює в посольстві. Все, що відомо про цю справу, так це звинувачення (шпигунство), скоєний злочин, а також ім'я підозрюваного. Невідомо ім'я російського шпигуна в посольстві Росії в Берліні. Однак ми знаємо, що 8 лютого Німеччина вислала одного російського дипломата з посольства. Можливо, саме він і є фігурантом справи з боку Росії. Втім, Німеччина не називала його імені. Але оскільки справи про шпигунство проходять за закритими дверима суду, то дізнатися щось з відкритих і навіть закритих джерел вдається дуже рідко. Вся справа в матеріалах слідства, пов'язаних з державною таємницею.

Слідом, після виявлення шпигунів в Німеччині, була розкрита ціла мережа агентів Кремля в Болгарії. Тут вдалося дізнатися куди більше. На чолі шпигунського осередку, фігурантів якого ловили 18 березня, перебував Іван Ілієв, 1947 року народження, який до 2016 року обіймав одну з керівних посад в болгарській військовій розвідці. Ще за часів СРСР він пройшов навчання в розвідшколі при ГРУ. Мабуть, з того часу у нього залишилося лояльне ставлення до Москви.

Майор Іван Ілієв

Завданням Ілієва було створити агентурну мережу, учасники якої збирали б дані про НАТО і Євросоюз. До групи увійшли поважні особи: чинний співробітник розвідуправління, який відповідав за розробку заходів протидії "гібридним загрозам і ризикам", в тому числі з боку Росії; його колега, неодноразово входив до складу болгарських військових контингентів за кордоном. Ім'я двох учасників, крім Ілієва, вдалося розкрити. Перший - Любомир Медаров, колишній дипломат-розвідник, військовий аташе в зарубіжних країнах, що став до цього часу керівником відділу секретного діловодства болгарського парламенту. Другий - заступник начальника бюджетної дирекції Міністерства оборони полковник Петара Петров. Зв'язковим між болгарськими і російськими шпигунами виступила дружина Ілієва з подвійним громадянством, одне з яких російське. Всього у справі проходило 6 болгарських громадян. Можна сказати, що шпигуни "продали" батьківщину за гроші, адже вони отримували від 1200 до 1800 доларів на місяць. Імена російських «дипломатів», які збирали інформацію, також не вдалося дізнатися, проте вже 22 березня Болгарія оголосила про висилку 2 представників посольства Росії в Софії. У мережу потрапили відеозаписи з матеріалами справи. На запису видно і перелік інформації, необхідної росіянам, і гроші, заплачені за зраду, і чути розмови, що підтверджують участь кожного учасника шпигунської мережі.

Кадри з прихованих камер, на яких зняті: перелік послуг, необхідних російським кураторам від болгарських шпигунів, запис одним з учасників справи секретної інформації, перерахунок отриманих за шпигунство грошей, відвідування дружиною Ілієва російського посольства, зустріч двох фігурантів справи в кафе і обговорення їхньої діяльності, передача грошей болгарським шпигунам в російському посольстві.

Буквально через два тижні, а саме 31 березня, був затриманий черговий шпигун, але вже в Італії. Ним виявився Вальтер Біо, капітан ВМС, який працював в Генеральному штабі Італії. Військового затримали співробітники спеціального підрозділу карабінерів в Римі під час передачі ним цифрового накопичувача російському військовому, який працював в посольстві РФ в Італії. Біо сфотографував секретну інформацію про плани НАТО в Іраку і Афганістані, завантажив їх на "флешку" і збирався передати російському шпигунові при посольстві. За словами дружини затриманого, Клаудії Карбонари, її чоловік не міг нашкодити безпеці своєї країни, тому як був патріотом, а всі дані, які він передавав росіянинові, були "невинними". Вона також додала, що в зв'язку з важким фінансовим становищем, Біо вирішив таким чином підзаробити. Його послуги оцінювалися російським шпигуном в 5 тис. євро. Незабаром після затримання, представника посольства РФ, разом з ще одним "дипломатом", вислали з країни. Їхні імена, як і в попередніх випадках, не називалися.

І найгучнішим і "свіжим" скандалом за участю шпигунів Росії стало звинувачення Чехії, а потім і оприлюднення матеріалів журналістського розслідування «Belling cat», «The Insider», «Радіо Свобода» в справі проти співробітників ГРУ, які підірвали склади боєприпасів в селищі у Врбетіце. Більш докладно про деталі операції військового спецпідрозділу «29155» в Чехії ми писали в статті - «Спецоперація ГРУ Росії в Чехії».

Мишкін і Чепіга, одні з головних фігурантів справи у вибухах на складах боєприпасів

Не варто забувати і про більш ранні події, коли стало відомо, що російські агенти були пов'язані з отруєннями, кібершпіонажем, втручанням у вибори суверенних держав.

Всі ці викриття говорять про активну діяльність Кремля в країнах НАТО. Що стосується вбивств і диверсій, то вони не випадкові і ведуться проти військових супротивників Росії. Уряд РФ, який не звик вирішувати проблеми мирним шляхом, вважає за краще винищувати супротивників путінської влади і, судячи з усього, не збирається змінюватися.

Застосування сили, саботаж, диверсії, підкуп, вбивства - всі ці інструменти давно використовуються в арсеналі Росії. Вже на початку ХХ століття радянська розвідка знищила свого подвійного агента Володимира Нестеровича, вибравши як знаряддя смерті отруту. Тому нинішні дії Кремля цілком передбачувані. Єдина відмінність - це сучасні технології.

З приходом Інтернету, соціальних мереж, карт Google, цифровізації та оцифровки даних російська агентурна мережа знайшла нові можливості в проведенні саботажу. Проте дані спецагентів, які раніше ретельно ховалися в архівах КДБ, ГРУ, ФСБ і т.д., стали менш захищеними. Йдеться навіть не про хакерів з Заходу, а про конфіденційність в світовій павутині, в існування якої сьогодні не вірять навіть школярі. Завдяки цьому, заповзятливими журналістами було відкрито новий напрям - цифрова журналістика.

Журналісти, які займаються розслідуваннями, тепер без проблем можуть відстежити пересування шпигунів завдяки викладеним фотографіям в соцмережі, пеленгаторам телефону, квиткам на авіарейси, відкритим джерелам на офіційних сайтах уряду і т.д. Деякі з них, безумовно, використовують і закриті канали інформації, за які доводиться платити, але більшість інформації знаходиться у вільному доступі.

Офіцер ГРУ Анатолій Чепіга на весіллі дочки свого начальника генерал-полковника Андрія Авер'янова

Такого російські спецслужби не змогли врахувати, за що і поплатилися. Нам відомо лише про малу частину тих злочинів, які скоїли російські агенти, однак те, що про них вдалося дізнатися, використовуючи методи цифрової журналістики, говорить про швидке розкриття нових таємниць. Тепер особисті дані співробітників спецслужб захищені не краще ніж дані звичайних громадян, а журналісти справляються з роллю контррозвідників не гірше спецслужб.