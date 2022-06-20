Шойгу перемагає російську армію

16:42 20 червня Київ, Україна

Бравада російських пропагандистів на початку повномасштабного наступу змінилася на виправдання. Вони не схильні визнавати свої слова помилковими, тому промови на кшталт “Україну візьмемо за 3 дні” змінилася на “нам протистоїть весь блок НАТО, тому ми не можемо впоратися”. Вони готові вигадати все, що завгодно від “зараження комарів”, “біолабораторій з коронавірусними голубами”, до “відмови українців ділитися рецептом борщу”, щоб відвести увагу росіян від головного факту – російська армія розкрадена найвищим керівництвом, тому не має реального статусу “другої в світі". Солдати окупаційної армії жаліються, що їм нічого їсти і доводиться готувати собак, медикаменти в аптечках трапляються з датуванням 70-х років минулого століття, а обмундирування належало ще їхнім дідам. При цьому міністр оборони рф сергій шойгу, який тим часом не служив в армії і прийшов на цю посаду з МНС, купається в розкоші, продовжуючи піаритися. Ймовірно, єдині державні гроші, які він (або його наближені) витрачав на армію, стосувалися реклами, яка успішно переконала всіх у тому, що російська армія є другою армією у світі.

Міністр оборони рф сергій шойгу

Прихід шойгу на місце міністра оборони не випадковий. На відміну від його колег в інших країнах, Кужугетовичу пощастило бути наближеним до Бориса Єльцина, а отже, зайняти відповідальну посаду, не маючи необхідних для цього якостей. Як відомо, близьке коло Єльциних досі перебуває у владних структурах і називається «Сім'я». Залишити недоторканними наближених до колишнього президента було частиною домовленості, під час передачі президентського крісла в 1999 році. Сім'я процвітала за путіна і була під його захистом. Але з приходом війни, олігархи типу Дерипаски та Абрамовича, які є одними з “гаманців” Сім'ї, зазнали величезних збитків у зв'язку зі світовою ізоляцією російського бізнесу. Не виключено, що це спричинило появу чуток про новий транзит влади в росії. Адже багато хто знає, що на стику століть вузьке коло олігархів ініціювало передачу влади путіну на певних умовах. Тепер ймовірним претендентом називають шойгу.

Примітно, що після появи такої версії величезна кількість компрометуючого матеріалу з'явилася в мережі. І хоча шойгу в ролі президента уявити важко, цілком імовірно, що компромат на нього зливається невипадково, оскільки путін побоюється змови в силових структурах.

Так, одним із прикладів, дискредитуючих міністра оборони рф, став торішній суд над його підлеглими – керівником Головного управління облаштування військ Євгеном Горбачовим та співробітницею міноборони рф Марією Солодяжниковою, яка обіймала посаду голови департаменту облаштування військ міноборони рф. Їх притягнули до відповідальності за розкрадання 232 млн рублів (із 4,3 млрд), виділених на облаштування та будівництво військових об'єктів, у тому числі в Арктиці.

Марія Солодяжникова у залі суду

Як завжди, найцікавіше криється за особистим життям шойгу. А саме, за його "пригодами" у минулому. Відомо, що у міністра оборони рф є позашлюбний син – Данило Шебунов. У свої 19 років, як не дивно, він став доларовим мільйонером, володіючи компанією ТОВ «Капітал Інвест», яка займається цінною нерухомістю. Крім компанії, за ним також числяться численні штрафи правил дорожнього руху. Очевидно, що компанію, як і права, а також Maybach подарував коханець його матері. Щодо матері, то її кар'єра злетіла вгору після того, як шойгу кілька разів політав у літаку мнс рф, де Олена Шебунова (мати Данила) працювала стюардесою. Після пологів, вона "раптом" стала власником компанії підрядників для мо рф. Незважаючи на те, що у 2017 році таємні стосунки шойгу та Шебунової припинилися, а Олена вийшла заміж за литовського підприємця, мати Данила продовжує підтримувати зв'язок зі своїм колишнім коханцем, будучи його номінальною особою у компанії підрядника міністерства оборони, так само, як і її син.

Данила Шебунов (позашлюбний син шойгу) та Олена Шебунова (колишня коханка шойгу)

Проте, підставні коханка та бастард не єдині у схемі шойгу з відмивання та розкрадання бюджетних грошей. Головним ідейним натхненником, творцем та виконавцем корупційних схем міністра оборони рф є його заступник Тимофій Іванов. Під контроль Іванова перейшов контроль над майном, розквартируванням військ, житловим та медичним забезпеченням, будівництвом, капітальними ремонтами та військовою іпотекою. Крім того, у зв'язці з шойгу та Івановим діє перший заступник міністра оборони Руслан Хаджісмелович Цаліков.

Руслан Хаджісмелович Цаліков – перший заступник міністра оборони рф

Під “патронатом” заступників міністрів міністерство оборони придумало схему привласнення бюджетних коштів шляхом обману будівельних фірм. Укладаючи договір з підрядником, мо рф давало завдаток, і коли об'єкт (казарма, гуртожиток, підсобні приміщення тощо) був майже готовий, з'являвся “перевіряючий”, який висловлював претензію, розривав договір і віддавав залишок грошей. Зрештою, у відомстві міністерства залишався майже готовий об'єкт і практично повна сума на його будівництво. Однак жадібність підштовхнула чиновників піти далі, і цей же об'єкт заносився до Реєстру за новою статтею бюджету як не готовий і віддавався "своїй" фірмі, на кшталт тієї, якою "володіє" колишня коханка шойгу Шебунова. Таким чином, шляхом обману та підставної будівельної фірми, міністр оборони та компанія, що отримували з держбюджету гроші на дві будівлі, будували одну, після чого їх привласнювали, і, ймовірно, змушували солдатів строкової служби добудовувати об'єкт безкоштовно.

Одним із свідків такої схеми виявився Сергій Храбрих. Більше того, йому вдалося побувати одразу по дві сторони барикади. У 2016 році, Храбрих отримав пропозицію від колишнього члена Ради Федерації та віцепрезидента банку «ВТБ-24» Олександра Тер-Аванесова обійняти керівний пост у будівельній фірмі «Спецмонтаж». Сергій разом зі своїм покровителем приїхали на Фрунзенську набережну в будівлю міністерства оборони, де особисто зустрілися з Тимофієм Івановим. Заступник міністра надав Храбрих карту з вибором об'єктів для будівництва. Підрядник обрав навчально-танковий полігон у місті Мулине та арсенали для зберігання боєприпасів у місті Ковров. При цьому ці об'єкти були готові на 90%. Тобто, «Спецмонтаж» стала підставною фірмою, яка розпочала будівництво, нібито нових будівель із відповідною статтею витрати. Скарбниця рф виділяє гроші на будівництво об'єктів, попередньо надавши їм унікальний ідентифікаційний номер. Кожній проєктній будівлі надається такий номер і сума, потрібна на її будівництво. Якщо органи, що перевіряють, не вникають, які об'єкти стоять за кожним ідентифікаційним номером, то й зрозуміти, що одна будівля має два (а можливо і більше) унікальних номерів, не вдасться. Саме завдяки “старанням” шойгу та його близького кола, міністерство оборони володіє, умовно, удвічі більшою кількістю об'єктів, ніж є насправді.

Фірма Храбрих уклала контракт на 24 млрд рублів. Саме в цей момент, "Спецмонтаж" перетворився зі "свого" підрядника на "чужого" і отримав завдаток у розмірі 1,2 млрд рублів. Після виконаних робіт, міністерство оборони подало до суду на фірму Храбрих за те, що "обсяг робіт був виконаний менше, ніж сума авансу". При цьому, фірма Сергія завершила будівництво недобудованих будівель на всі 100%, проте витратила на це лише 300 млн рублів. Загвоздка полягала в тому, що сума авансу була розрахована на будівництво двох об'єктів мо рф від початку і до кінця, а оскільки вони були майже закінчені, то і грошей знадобилося значно менше на завершення робіт. У результаті «Спецмонтаж» став фірмою, якій вдалося взяти участь у схемі шойгу, Іванова та Цалікова в обох ролях. Лише на перший погляд стає зрозуміло, що йдеться про розкрадання десятків мільярдів рублів на рік. І це лише будівництво, за винятком капітальних ремонтів, іпотек, розподілу майна тощо.

Руслан Цаліков та сергій шойгу

Дивлячись на те, якою нерухомістю володіє шойгу, стає зрозуміло, куди поділися мільярди. Будинок міністра оборони рф оцінюється в 18 млн доларів і знаходиться в підмосковній Барвісі. Проте, за документами (“чомусь”) володіє ним його дочка – Ксенія Шойгу. Його наближені також далеко пішли і мають не менш елітну нерухомість на околицях москви й у московській області.

Будинок міністра оборони рф сергія шойгу за 18 млн доларів у Підмосковному селищі Барвіха

Довгий час міністерство оборони рф залишалося бездонною криницею для корупції та шахрайства. Шойгу безперешкодно організував цілу мережу злодіїв. В результаті армія окупантів стала, як мінімум, вдвічі слабшою, якщо керуватися тією ж схемою, що і з нерухомістю. Для великих чиновників простіше все списати на офіцерський склад, який "нездатний воювати", пригнати мобільні крематорії, щоб приховати реальні втрати, притягнути до відповідальності розробників техніки через те, що вона не виконує своїх функцій, а гроші на її розробку та ремонт були розкрадені і, нарешті, розв'язати війну, щоб приховати мультимільярдні розкрадання. Ймовірно, що обіцяні виплати загиблим воїнам офіційно також нараховуються кожному солдатові, а може й двічі, але доходять, як відомо, не до всіх.