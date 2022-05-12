Що після «дембельського акорду» Меркель?

Останнім своїм офіційним візитом за кордон Ангела Меркель відкрила дорогу «Північному потоку 2». Невдовзі вона отримає тепле місце у черговій наглядовій раді якоїсь російської енергетичної компанії. Однак, майбутнє Німеччини та Європи вже з осені буде виначати не вона. А хто ж замість неї?

Вибори в німецький Бундестаг з кожним днем стають все ближче — а значить, наближається той час, коли на посаді бундесканцлера після 16-річної ери Меркель з'явиться нове обличчя. Жоден з кандидатів — Армін Лашет, Олаф Шольц або Анналена Бербок — не викликає особливого захоплення. В цьому різні європейські медіа сходяться в думках.

У порівнянні зі своїми попередниками, нинішнім кандидатам не доводилося стикатися зі справжніми мінливістю долі. Над представником християнських демократів Гельмутом Колем (1982-1998) ліві посміювалися, називаючи його селюком.

Герхард Шредер (1998-2005) від соціал-демократів був сином прибиральниці, що одержувала соціальну допомогу від держави та виховувала майбутнього канцлера одна, оскільки батько не повернувся з війни.

Вісім канцлерів Німеччини пройшли вогонь і воду перш ніж отримати найвищу берлінську посаду. Але, ні кандидат від ХДС Армін Лашет, ні кандидат від СДПН Олаф Шольц, ні «зелена» Анналена Бербок не пережили подібного. Ми усі дуже раді за них з цього приводу, але чи допоможе це долати випробування у ролі дев'ятого канцлера?

Україну і увесь світ, звичайно ж, цікавлять «зелені». Особливо, у зв'язку з їх перспективними позиціями щодо «Північного потоку 2». Скоріше за все «зелені» візьмуть участь у формуванні нового берлінського уряду. Тож усі гадають, чого від них чекати?

Однак, альтернативи цьому немає. Кліматична адженда нарешті потрапила в топ світової політики, і тепер виборець все більше уваги буде приділяти питанням екології та все більше буде відчувати тривоги з приводу перспектив на майбутнє. І, у зв'язку з цим, електоральні бали Партії Зелених будуть все більше підніматися.

Армін Лашет є політиком, який найбільше «схожий» на Меркель. Саме тому, він грає на тренді «продовження її курсу», сподіваючись виграти голоси виборців на цьому наративі.

Олаф Шольц, головний конкурент Лашета в боротьбі за пост бундесканцлера, вже був міністром в двох кабінетах під керівництвом Меркель, а тому для виборців він вже не нове обличчя.

На цьому тлі не дивно, що кандидат у канцлери від зелених Анналена Бербок здобула таку широку популярність, однак після низки скандалів динаміка її рейтингу значно сповільнилася.

Німці будуть обирати, в першу чергу, особу яка буде вирішувати їх нагальні проблеми: пандемію, повені та мігрантів. На фоні «Північного потоку 2» українцям слід порадіти, що «Альтернатива для Німеччини» (AfD) не вийшла в топ... Поки що...