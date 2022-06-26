Мережа "Російських будинків". Як агентура Путіна продовжує "ґвалтувати" Європу

18:13 26 червня Київ, Україна

Російські спецслужби та агентурна мережа в ЄС добре додалися до підготовки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Федеральне агентство "Россотрудничество" взагалі було створено Кремлем для вибухової діяльності в усьому світі під прикриттям дипломатичного статусу.

Я повністю переконаний, що невизначена політика Німеччини та Франції щодо путінського терору є наслідком роботи маскуючих під дипломатів агентів впливу та співробітників Служби зовнішньої розвідки РФ. Тому Україна має активізувати дипломатичну роботу на місцях з огляду на те, що російські структури в такій роботі здебільшого орієнтуються на громади російських емігрантів.

Федеральне агентство "Россотрудничество", яке підконтрольне Міністерству закордонних справ РФ, прикриваючись культурною та гуманітарною місіями, просуває ідеологію "російського світу" в 80 країнах світу. Неодноразово воно опинялося у центрі шпигунських скандалів.

Взяти, наприклад, США, де у 2013 році співробітники ФБР звинуватили дипломата, представника «Росспівробітництва» у США, у шпигунстві.

Одним із останніх був скандал у 2021 році, коли в.о.. представника «Росспівробітництва» у Празі Андрій Кончаков доставив у Чехію отрута для замаху на чиновників, які приймали рішення про демонтаж пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву.

Яку роль відіграла російська агентура за кордоном у контексті повномасштабного вторгнення РФ до України?

Ми можемо оцінювати результативність їх роботи щодо поточної ситуації.. Наприклад, канцлер Олаф Шольц затягує виконання обіцянок щодо постачання зброї в Україну.. Є ймовірність, що це відбувається через плачевний стан німецького Бундесверу. Однак, на мою думку, цей недовгий стан може бути наслідком активної роботи російської агентури.

Емманюель Макрон просуває абсурдну думку про те, що слід «не принижувати Росію». Це все є наслідком роботи його апарату радників, які готують йому аналітику та пропозиції щодо політичних заяв.

Угорщина та Сербія зараз майже повністю проросійські. Все це підтверджує, що саме надійні позиції російських спецслужб у європейських країнах уможливили повномасштабне вторгнення.

У чому зосереджено роботу «Росспівробітництва» за кордоном під час повномасштабного вторгнення? Чи причетна ця організація до вербування найманців і чи це могло вплинути на санкції щодо РФ?

Відомо, що у 2014 році організації, наближені до «Русского дома» у Києві, були фактично першими учасниками антиукраїнських демонстрацій на Донбасі, а згодом і центрами вербування бойовиків.

Але, відповідаючи на запитання, на мою думку – це всі різні речі. В Україні російська присутність до 2014 року була абсолютно повсюдною. Тому наявність «російського дому» була не визначальною, а лише інституціоналізованою.

"Російський дім", Російський центр науки і культури у Києві, працював на основі двосторонньої міжурядової угоди між Україною та Росією та є представництвом федерального агентства РФ "Росспівробітництво".

З початком війни на Донбасі установа підтримувала угруповання, представники яких брали участь в антиукраїнських мітингах та воювали на боці російських окупантів.. Це такі організації як «Опір» та «Вірне козацтво». 2021 року, за рішенням РНБО, на агентство було накладено санкції.

Коли ми говоримо про «вербування бойовиків», то цікаво, куди саме їх вербують? До групи "Вагнера"? У такому разі до «російських будинків» це відношення не має. Тому у нашому спілкуванні з партнерами особливо важливо не змішувати аргументацію та «не натягувати сову на глобус».

Російські будинки там є організаціями співробітників Служби зовнішньої розвідки РФ під дипломатичним прикриттям. Використання дипломатичних посад "Росспівробітництва" за кордоном – прикриття для розвідників. І це саме собою порушення закону. Йдеться про Віденську конвенцію з дипломатичних відносин. Не можна використовувати високий статус посланця для здійснення ворожої діяльності на території іншої держави.

А ось факти вербування ще когось треба доводити.

«Росспівробітництво» за формою роботи здебільшого асоціюється із впливом на емігрантів, кураторством громадських організацій, «м'якою силою». Як Україні протидіяти загрозам, що маскуються під «плюралізм думок»?

«М'яка сила» російського впливу, як і вся російська державність, побудована на тісному переплетенні методологій та практик спецслужб та звичаїв бандитського світу. Кремль має багато формальних та неформальних інструментів фінансування різних активностей за кордоном, як шляхом таких організацій як «Фонд «Російський світ», «Благодійний фонд Олени та Геннадія Тимченка», «Фонд Горчакова», так і за рахунок приватних закритих ініціатив.

Майже весь інструментарій збудовано на тому, що фінансові ресурси наповнюються тими, кому Путін дозволяє красти з російського бюджету.. Склад наглядових рад зазначених фондів та список російського «Форбса» багато в чому збігаються.

Ті, кому Путін дозволяє красти на великих бюджетних проектах та програмах, мають віддати певну «десятину» у общак, на розвиток «російського світу». А із цього товариша вже спецслужби забезпечують фінансування програм за кордоном. Утримують експертів на зарплаті, які ходять телеканалами і прославляють політику Путіна, просуваючи наративи «Росію не можна принижувати», «все не так однозначно» тощо.

Діяльність філій «Росспівробітництва» є чудовим прикриттям для людей, задіяних у культурних, історичних, мовних та наукових проектах. Схема не проста, але на восьмий рік війни вона вже досить прозора та вивчена.

Чи ефективна робота структури «Росспівробітництва» по всьому світу, в тому числі й у ЄС щодо спотворених подій у Бучі, Маріуполі? Чи спроможний такий підхід зовнішньої розвідки РФ переконати звичайного європейця?

Очевидно, що структури «Росспівробітництва» та інших дипломатичних установ ворога у світі мають свою аудиторію. У тому числі російської діаспори там. Однак вони виконують лише допоміжну, а не провідну роль, яка покладена на російськомовні медіа.. Ми не можемо сказати, наскільки така робота є ефективною, оскільки ніхто не проводив відповідні дослідження та виміри.

Я, наприклад, відстежував дуже цінну та масштабну кампанію російських будинків у світі під хештегом #StopHatingRussians. На мій погляд, російські дипломати та спецслужби намагалися максимально безглуздо використовувати ліво-ліберальні настрої у світі, щоб показати, що до росіян, нібито, погано ставляться через етнічну приналежність. Зате маса небайдужих людей, легко з боку української сторони, досить жорстко пояснювала їм, що коли вони перестануть вбивати і ґвалтувати, їх перестануть ненавидіти.. До того ж, більшість контенту, що поширювався в соцмережах, збирала всього кілька лайків або ретвітів. Або, очевидно, застосовувалися роботи для поширення. Ця кампанія була екстрапіруючою порівняно з тим, скільки грошей в неї вклали.

В останні роки шпигунські скандали навколо російських дипломатів так чи інакше були пов'язані з діяльністю «російських будинків» (Болгарія, Польща, Литва). Чому ЄС обмежується лише висилкою дипломатів?

Не можу сказати, в якому статусі відносини країн ЄС та «російських будинків», але, наприклад, найгучніший шпигунський скандал «Росспівробітництва» був у Чехії. Комізм ситуації полягав у тому, що заступник керівника представництва «Росспівробітництва», який працював на ФСБ, настукав у чеську контррозвідку на керівника представництва «Росспівробітництва», який працював на Службу зовнішньої розвідки, через конфлікт між російськими спецслужбами. Тоді чеська влада вислала обох. Однак тільки після того, як стало відомо, що Росія організувала теракт на складах боєприпасів у Чехії, висилка російських дипломатів справді стала масовою. Наразі про присутність «Росспівробітництва» у Празі мені не відомо. Підозрюю, що від нього залишилася одна назва.

Головною опорою "Росспівробітництва" є російські емігранти. Наскільки вдала така стратегія і чи сьогодні росіяни за кордоном можуть на щось вплинути?

Цей підхід дає свої плоди, особливо там, де російське співтовариство може тиснути своєю чисельністю. Так, наприклад, слід звернути увагу на грецьку частину Кіпру, де живе багато росіян, і українців. Але росіян більше. Вони інвестують більше грошей у розголос і паблісіті. Тому їхні акції та активності більш видимі, що, у свою чергу, фруструє українську діаспору, яка там живе. Іншого виходу, як активізувати дипломатичну роботу на місцях, я не бачу.

Чи порушують «російські будинки» у своїй діяльності законодавства ЄС, зважаючи на те, що російські агенти впливу стоять за проплаченими проросійськими мітингами за кордоном, підкупом, політичною корупцією? Чи бачать наші європейські партнери кордон, червону лінію між заходами впливу та підривною діяльністю?

Як на мене, все залежить від національних контррозвідок. Але, чесно кажучи, споглядаючи різні кейси організованих російськими розвідками політичних активностей у Франції, Німеччині, країнах центральної Європи, я дуже скептично ставлюся до можливостей спецслужб. Або вони всі знають, але імпотентно спостерігають, як «ґвалтують» їхню політичну незалежність чи просто не розуміють закулісних зв'язків між окремими подіями та російськими спецслужбами. І невідомо, що гірше.