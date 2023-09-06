Секретна українська зброя російських пропагандистів

06:14 31 серпня Київ, Україна

Конспірологія у росії невдовзі може бути окремим предметом вивчення у російських вишах. Всі, напевно, хоч раз у житті дивилися телеканал Рен-ТВ, де диктор зловісним голосом розповідав про потойбічні речі, теорії змови, рептилоїди та інше марення, яке, між тим, стала аудиторія телеканалу сприймала як чисту правду. Після початку війни в Україні, ще у 2014 році, конспірологічні теорії поступово почали згадуватись у промовах пропагандистів на центральних телеканалах рф. А з початком повномасштабного вторгнення про змови почали говорити як високопосадовці росії, так і сам путін. Коли країною керують люди похилого віку, у яких почав проявлятися маразм і які начиталися свого часу авторів на кшталт Ільїна, не дивно, що в публічному просторі зустрічаються, часом навіть комічні звинувачення на адресу України, на кшталт атаки “бойових комарів-убивць”.

Черговий міф про “суперзброю” українців 21 серпня розповів пропагандистському видавництву “Комсомольська правда” “боєць” з “тік-ток підрозділу” “Ахмат”. Кадирівець на прізвисько Раут від побаченого знаходився буквально в шоковому стані: “Велика “пташка”, розміром практично з людину, здатна нести до чотирьох 82-міліметрових та до двох 120-міліметрових мін. Літає на бензиновому двигуні, тому сама по собі дуже галаслива. Потужності вистачає в середньому на 15 тяжких польотів. На безпілотнику встановлені спеціальні пристосування, що візуально нагадують клешні, якими він захоплює людину, не здатну втекти, сховатися або відбитися від неї”. "Шайтан-машина", за словами тік-ток воїна, краде поранених росіян.

Варто відзначити, що дрони, що літають, здатні переносити важкі вантажі, дійсно існують. Більше того, їх можна купити на відомому китайському майданчику будь-кому, хто має кілька тисяч доларів. Однак їхній принцип роботи відрізняється від того, що описав Раут. Вантаж на них закріплюється за допомогою тросів, проте літальний апарат не має у розпорядженні двох клешнів. Проте українські військові справді демонстрували роботизовану техніку, яка здатна евакуювати поранених бійців чи тіла українських захисників із поля бою. Проте вся вона є наземною.

Класикою "таємної української зброї" є "бойові комарі". Цю версію озвучив у ООН постійний представник країни-агресора василь небензя. До речі, він повинен у це вірити, щоб не згоріти від сорому за марні казки пропагандистів на світових майданчиках. Небензя стверджував, що українські безпілотники переносять якісь капсули з інфікованими комарами та скидають їх на позиції росіян. Ця заява є настільки маревною, що для її спростування просто важко підібрати слова. Наприклад, як пояснити людині похилого віку, яка надивилася Рен-ТВ, що його сусіда не вкрали інопланетяни, хоча він це “бачив” і точно знає, що це правда? Також і у цьому випадку. Одне єдине питання - "як комарі розрізнятимуть, де свої, де чужі?" - Розвінчує божевільний міф російської пропаганди. А якщо врахувати, що стримувати комах у певному секторі неможливо, та й технічно виконати таку процедуру вкрай складно, то після такої заяви постійного представника країни в ООН будь-яка цивілізована держава негайно звільнила з посади і відправила б на примусове обстеження до психіатра. Тому не дивно, що багато військових експертів навіть відмовилися коментувати висловлювання небензі.

До стилю легенди "про бойових комарів-вбивць" можна віднести і недавній міф про сарану. На початку літа пропагандисти заявили, що на підконтрольних Україні територіях Луганської області існували ангари, в яких вирощували сарану, яка атакує посіви росіян. Пропагандисти навіть дали пояснення, як українці “мотивували” комах летіти у бік окупантів: “Її підпалами довколишніх лісопосадок, хімікатами та димовими шашками із селітрою гнали у бік ЛНР та до річки Деркул на кордоні з росією”. Якщо відкинути думку про те, що це маячня, перше питання, яке виникає в голові – чому сарана не може облетіти димову перешкоду та почати з'їдати посіви, наприклад, у Дніпропетровській, Харківській чи Запорізькій областях? Очевидно, що ця версія про “біологічну зброю” України не витримує найменшої критики.

Ще про одну “таємну зброю” розповів представник зс рф Ігор Кирилов на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН у квітні 2022 року. За словами Кирилова, ще 2020 року Україна заразила туберкульозом, а потім поширила серед дітей на окупованих територіях Луганської області грошові купюри. Неповнолітні мали заражатися через немиті руки. Чому саме діти були обрані метою і для чого це робилося, Кирилов не пояснив. Також він не надав доказів, так само як докази не були надані в момент “виявлення” інфікованих купюр. Навіть якщо припустити, що "злі укро-нацисти заражали гроші і роздавали їх дітям", то яким чином не заразилися самі і де гарантії, що цього не могло статися? Більше того, жодного сенсу у такій дії немає. Заражених дітей можна було швидко вилікувати, але результату це ніякого, крім короткострокового шкідництва, не принесло б. Тобто це дія заради дії - абсурд.

Більш правдоподібним побоюванням пропагандистів є історія про небезпеку збідненого урану. У липні співробітниця «Комсомольської правди» Марина Перевозкіна докладно описала згубні властивості снарядів для танків «Abrams» із сердечниками з збідненим ураном, які Захід збирався почати передавати Україні. Пропагандистка у фарбах написала про різні випадки загибелі солдатів, що сталися в різні часи та в різних країнах, після взаємодії з такими боєприпасами. Для малоосвіченого населення рф або для людей, не обізнаних у цій галузі, закономірним є використання урану при вибуху з подальшим радіаційним зараженням. Однак у випадку зі снарядами для Abrams ключовим словом є "збіднений", адже саме такий уран використовується в сердечниках боєприпасів. Річ в тому, що ця речовина більше не випромінює тієї радіації, яка, наприклад, походить від інших ізотопів урану. Його властивості використовуються для пробивання активної броні танків або іншої броньованої техніки. Крім того, важливим зауваженням є те, що якби від снарядів виходила небезпека і військовослужбовці постійно вмирали від взаємодії з ними, уряди країн НАТО одразу заборонили б їхнє використання. Інакше це викликало б широкий суспільний резонанс.

Ймовірно, створення маячних міфів про “бойових комарів” та інших біологічних “мутантів-вбивць росіян” беруться на основі використання різноманітної фауни як зброї за часів СРСР. Так, наприклад, у Другій світовій війні відомі випадки, коли собак відправляли підривати ворожі танки. А дельфінів тренували супроводжувати диверсантів чи підривати кораблі. Проте про морських охоронців Севастопольської бухти написали пропагандисти «РІА Новини» на своєму сайті. Правда це чи ні, перевірити складно. Але те, що дельфінів справді використали в СРСР, це факт. Тому тут сумнів викликає швидше застосування морських ссавців сьогодні, аніж їхнє існування.

Очевидно, досвід із дельфінами у минулому, а можливо й у теперішньому, міг спонукати окупантів розпочати розробку нової біологічної зброї, на зразок тих самих “комарів-вбивць”. Однак ці експерименти провалилися, або спочатку були нереалізованими і лише прикривали різні НДІ від розглядів з відповідними інстанціями з приводу розтрати бюджетних коштів. Маючи уявлення про те, як діє російська пропаганда – звинувачує жертву у своїх власних злочинах, на кшталт атак на цивільну інфраструктуру – можна дійти невтішного висновку, що міфи про “таємну біологічну зброю” України насправді є міфом лише частково. Тобто невдалий досвід рф у створенні та застосуванні біологічної зброї проєктується на Україну, у спробах звинуватити нас у порушенні міжнародного права, а також розлюднити в очах власного населення. Втім, це лише припущення, що не має під собою доказів, як і розповіді пропагандистів про “комарів-вбивць”.