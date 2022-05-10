Секретна армія Путіна в деталях: «Звірства російської армії за кордоном»

04:59 06 серпня Київ, Україна

У попередньому розслідуванні були названі деякі імена керівних представників ПВК «Вагнера». Також стало відомо, що угруповання не просто співпрацює з російськими МО (Міністерство оборони) і ГРУ, а й дислокується разом з ними на засекречених базах в Лівії. Таке "співробітництво", ймовірно, існує і в інших місцях проживання «Контори», наприклад, в Сирії, ЦАР, Україні.

Існує також думка, що по справжньому, ПВК «Вагнера» не існує. Це всього лише маскування для співробітників ГРУ і МО, проте прямих доказів цьому немає.

Проте вагнерівці, хоч і належать фактично Пригожину, діють на територіях, де присутні інтереси Росії. Вони також підпорядковуються Міністерству оборони РФ, нехай і не прямо. Отже, їхні дії - це дії російської армії. Тієї її сторони, яка не несе відповідальності згідно з міжнародним правом і може творити абсолютно все що завгодно.

Мабуть, в "Компанії" не діють обмеження щодо поведінки з противниками і військовополоненими. Інакше неможливо пояснити дії найманців, зафіксовані в Сирії і в інших місцях перебування вагнерівців.

На цей момент основні сили угрупування передислоковані з Лівії в ЦАР. Тепер представники секретної армії Путіна творять свої безчинства в Африці. Серед іншого, відомо про зґвалтування місцевих жінок за участю військових FACA (Армія Центральноафриканської Республіки), замовні вбивства і змови з силами опору, проти яких вони, власне, і ведуть боротьбу.

Відомо, що ПВК «Вагнера» з'явилися в ЦАР в кінці 2017 року, коли Росія почала підтримувати президента Таудеру. Натомість він надав можливість підставній фірмі Пригожина, створеній в тому ж році, Sewa Security Services вести видобуток дорогоцінних каменів і металів на значних територіях в своїй країні.

Інтерес до ЦАР у ПВК, а значить і Росії як такої, також підкріплений і вдалим географічним розташуванням, яке дає можливість переміщатися в інші країни Африканського континенту, які, в свою чергу, не менш багаті на природні ресурси.

Одна політика і наміри вагнерівців прості. Вони, як і будь-які найманці, виконують накази за гроші. В цьому випадку накази, одержувані головорізами, віддаються з Кремля через посередників. Однак те, як виконуються ці накази, які методи використовуються для досягнення цілей і що відбувається з людьми, які потрапляють в полон або ж просто знаходяться поруч з вагнерівцями не в тому місці, не в той час, змушують відчувати відразу до представників даної організації.

Необхідно відзначити, що вбивство трьох журналістів, які приїхали в Центральноафриканську Республіку розслідувати справи найманців і доводити їхню причетність до російських збройних сил, не береться до уваги. Їхні смерті це, безсумнівно, трагедія. Вони боролися за праве діло і не змогли вижити під натиском безжальної сили. Однак журналісти все ж боролися за правду, де ключовим словом є "боролися".

Звірства вагнерівців приголомшують тим, що вони вчинені проти мирного населення. Наприклад, в лютому 2021 року російські найманці, разом з, так званими інструкторами і армією FACA розстріляли місцеве населення міста Бамбарі в Центральноафриканській Республіці.

Місто Бамбарі було обстріляне з вертольотів. Одна жінка каже, що після початку обстрілу, вона схопила своїх дітей і разом з іншими людьми побігла в мечеть, оскільки всі думали, що це найбезпечніше місце. Однак найманці почали обстрілювати будинок з вертольота, в результаті обидві її дитини були поранені, але змогли вижити. Іншим пощастило менше. Дванадцять осіб були вбиті в той день.

Жінка демонструє сліди від куль і гранати в будівлі мечеті міста Бамбарі

Інший місцевий житель, чоловік на ім'я Абдулай, розповів, що після обстрілу будівлі, білі російські люди наказали покинути мечеть. Він і ще кілька людей вийшли, піднявши руки вгору. Їх обшукали, а після найманці почали стріляти. "Ми були за п'ять метрів від них, коли вони відкрили вогонь. Чотири людини були вбиті, ще одна втекла, перескочивши через стіну", - розповів Абдулай. Куля потрапила Абдулаю в гомілку, коли він втік. Чоловік переховувався майже 10 годин, тому що доступ до місцевої лікарні був заблокований FACA. Пізніше йому довелося ампутувати ногу нижче коліна.

Абдулай

Пізніше уряд ЦАР повідомив, що вони шукали повстанців серед місцевого населення. Однак, за словами місцевих жителів, серед них не було повстанців, більш того, всі люди були беззбройні.

І якщо росіяни в ЦАР знаходяться тільки 4 роки, і про їхні злочини вже чутно, то протягом 10-річної війни в Сирії, російські військові, а пізніше і вагнерівці встигли зарекомендувати себе як справжні головорізи.

Доблесть, честь, відвага, героїзм, адекватність - всі ці якості і риси характеру не застосовні до людей, що творять звірства з іншими людьми, подібні до тих, що здійснювали вагнерівці в Сирії. Можливо, відрізати голови, калічити, знущатися з людей найманцям допомогла їхня схильність до нацизму, а можливо, звичайна безкарність. У будь-якому випадку, деякі з цих людей, які раніше "охороняли" росіян від таких же вбивць і злочинців у себе на батьківщині.

Також, вражає той факт, що ці люди опізнані, доведена їхня вина, вони відзняли відео, на якому здійснюють акт вбивства, розчленування, спалювання і вивішування голови жертви, але проти них не порушили кримінальної справи в Росії. При цьому, ПВК, як такі, досі залишаються поза законом згідно із Кримінальним кодексом РФ. Як мінімум один головоріз, відображений на фото і відео, був помічений на території Росії в цілості, схоронності і на волі.

Слід також зазначити, що більшість воїнів армії Башара Асада (президент Сирії, підтримуваний Путіним) були насильно завербовані до лав Сирійської арабської армії і не хочуть воювати. Таким чином, багато сирійських воїнів намагаються будь-якими способами уникнути долі "гарматного м'яса" у війні за ресурси між Сходом і Заходом.

Одного з таких воїнів, Мохаммеда Таху Ісмаїла Аль-Абдуллу, схопили найманці з ПВК «Вагнера». Йому були роздроблені руки і ноги за допомогою кувалди, покинутий в пахову область детонатор від гранати, відрізані руки. Після знущань, людині відрізали голову, а тіло підвісили за ноги і спалили. Пізніше стало відомо, що голова Мохаммеда була підвішена на проїзній заводу з підготовки газу - Еш-Шаєр.

Завдяки відеозапису, який зробили самі ж злочинці, вдалося ідентифікувати одного з найманців, який брав участь в розправі над нещасною людиною. Ним виявився Станіслав Дичко, 1990 року народження, в минулому співробітник МВС Ставропольського краю. В лавах ПВК «Вагнера» опинився відразу після звільнення з органів в 2016 році. У своїй анкеті, заповненій при прийомі на "роботу", в графі "мета приходу в Компанію" вказав: "Представлення інтересів РФ за кордоном". Таким чином, найманець "просто представляв інтереси Росії", відрізаючи голову людині. І нехай такі звірства відбуваються не щодня, проте трапляються вони регулярно. Чому є підтвердження очевидців в ЦАР і Сирії. Не менш страшним залишається той факт, що ця людина раніше "дотримувався порядку" в Ставрополі, ходила серед звичайних громадян. Більш того, він, як і раніше, може перебувати на території Росії і вільно розгулювати вулицями своєї країни, адже кримінальної справи на нього так і не завели. Хоча в КК РФ за такі звірства передбачено довічне ув'язнення. Втім, відповідь на питання в анкеті і жорстокі дії Дичка не просто характеризують його як тварину. Це в черговий раз підтверджує, що ПВК «Вагнера» пов'язана з російським урядом. Як вже говорилося в попередніх розслідуваннях, «Босом» є Євген Пригожин, головним - Дмитро «Дев'ятий» Уткін і все ж порядок денний залишається кремлівським. Так звана, "охоронна діяльність", яку надають представники Компанії в різних країнах, всього лише прикриття. Насправді найманці "охороняють" і завойовують ті об'єкти, території, які необхідні Кремлю.

Також необхідно відзначити, що і сам Уткін, і його наближені, такі як Кузнєцов (Ратибор), Трошев (Сивий) в минулому були співробітниками силових структур з різних відомств. Не дивно, що у них залишилися зв'язки з представниками ГРУ і МО. Проте, на підтвердження, поки що просто чуток, про участь чинних співробітників спецпідрозділів Росії в операціях спільно з ПВК «Вагнера», може лише послужити спільна база в Молькіно. Відомо, що найманці проходять прискорений курс підготовки перед вильотом за кордон, за програмою ГРУ. Можливо, "інструктори", про яких не раз згадувалося в розслідуваннях про діяльність вагнерівців в ЦАР, навчають не тільки африканців, а й майбутніх головорізів в тренувальному таборі в Молькіно. Не виключено, що вони готують найманців до бойових завдань, а після, в ролі командирів, виконують завдання разом з ними.

Місце тренувань найманців ПВК «Вагнера» і 10-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що жорстокі злочини російськими людьми, причетними до ПВК «Вагнера», які здійснюються за кордоном, можна розцінювати як дії російської армії. А той факт, що те, що відбувається, сходить їм з рук, свідчить про байдужість уряду РФ до методів і, по всій видимості, "розваг" російських військових. Така позиція просто знищує честь і гідність російських Збройних сил, що вихваляє Путін.