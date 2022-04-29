Секретна армія Путіна в деталях

Приватні військові компанії зайняли міцні позиції в сучасному світі. Вони є частиною гібридних воєн, які не вщухають ось уже кілька десятиліть. Гібридні війни можна сміливо назвати логічним розвитком після масштабної Холодної війни між США і СРСР, але з істотними модернізаціями озброєння.

Регулярні збройні сили є занадто "грізним і не поворотким механізмом". Сьогодні вони існують радше для гаранта безпеки, залякування, показових навчань, статей витрат держави. Чисельність їх занадто велика, а значить, будь-який супутник зможе помітити пересування військових. Чисельність також впливає і на швидкість пересування.

Інша справа ПВК. Маневрені, нечисленні, озброєні за останнім словом техніки. Вони стали зручним засобом для тих, хто бажає "не забруднити" руки і залишитися непоміченим там, де йому не місце. У світі існують безліч приватних військових компаній. Однак саме російські ПВК, є, по суті, злочинними угрупованнями, які не визнають навіть власну державу, хоч і регулярно використовує їх в своїх інтересах.

Мабуть, про ПВК Вагнера сказано і розказано вже досить багато. Проте для багатьох залишаються невідомими факти про членів цього угруповання. Відомо, що "Босом" є Євген Пригожин, так званий "кухар Путіна", впливовий бізнесмен, в минулому судимий. Лідером і головним командиром залишається Дмитро Уткін, на прізвисько «Дев'ятий», захоплений ідеями неонацизму і який з'являється на полі бою в формі СС. Незважаючи на скритність, він кілька разів був на офіційних прийомах в Кремлі, що влаштовуються Путіним.

Решта членів ПВК залишаються невідомими. Імена деяких з них розголошені, проте більш докладної інформації озвучено не було. Необхідно відзначити, що мова йде саме про командирів і про їхніх заступників, людей, які не тільки виконують, але і віддають накази. Про рядових найманців розповідати більш докладно і детально не має сенсу. По-перше, вони виконують свою роботу тільки через гроші. По-друге, "текучка" кадрів в лавах ПВК настільки висока, що якби ви сьогодні дізналися б точні дані одного з бійців, висока ймовірність, що вже завтра його могло б не опинитися в лавах угруповання з різних причин.

Спочатку варто підкреслити той факт, що назва приватної військової компанії пішла від основного прізвиська Дмитро Уткіна - Вагнер. За деякими даними, таке прізвисько він отримав через любов до музики однойменного німецького композитора. Однак серед учасників військової компанії ніхто не називає угруповання позивним командира. Та й сам командир в ПВК користується прізвиськом «Дев'ятий». Між собою найманці називають угруповання просто "Компанія" або "Контора". Євген Пригожин - "Бос", хоча, за словами деяких найманців, далеко не шанована людина серед бійців.

Варто також підкреслити любов більшості найманців до фашистської символіки. До речі, таким чином можна зрозуміти, де саме дислокувалися вагнерівці. Це ж пояснює велику повагу до «Дев'ятого», який набив на своєму тілі безліч фашистських татуювань. Про це розповідають колишні найманці, які особисто зустрічалися з Уткіним. Примітно, що Володимир Путін мало не забороняє навіть згадувати фашистів, підписує закон про неможливість брати під сумнів перемогу СРСР у Великій вітчизняній війні і одночасно запрошує на зустріч в Кремлі «Дев'ятого», фотографується з ним, нагороджує його соратників. Неможливо, щоб президент не знав про прихильність Уткіна до нацистів, адже по мережі гуляють фото «Дев'ятого» з відповідними татуюваннями на тілі і в формі СС на полі бою.

Фото Дмитра «Дев'ятого» Уткіна з нацистськими татуюваннями і в формі СС на полі бою

Фашистські символи, залишені членами угруповання Вагнера на стінах будівель і на бойовому транспорті

Крім нацистської символіки і російських написів на стінах будівель, присутність вагнерівців можна визначити по фотографіях в соцмережах. Незважаючи на суворі правила щодо конфіденційності, ті, хто повинні стежити за їхнім виконанням - погано роблять свою роботу. Більш того, вони і самі нехтують правилами, які встановлюють. Також існує низка пільг, що збільшуються у міру підвищення звання найманців. Деяким дозволяють навіть приїзд дружин на передову, щоб "підтримати бойовий дух". Сам Уткін також показує приклад того, як робити не треба, фотографуючись і виставляючи селфі в інтернет.

З якою метою вагнерівці допускають такі банальні помилки по деконспірації, не зрозуміло. Однак це дає можливість ідентифікувати багатьох з них.

Таким чином вдалося дізнатися справжнє ім'я «Ровера», одного з ключових фігур в ПВК Вагнера. Його справжнє ім'я - Валерій Євгенович Чекалов. «Ровер» базується в Росії і діє в угрупованні як постачальник. Крім цього, на Чекалові лежить "велика" відповідальність. Він є генеральним директором фірми «Нева», яка, в свою чергу, володіє фірмою «ЄВРО ПОЛІС». «ЄВРО ПОЛІС» це, можна сказати, юридична назва ПВК Вагнера. Вона існує, щоб укладати контракти з "неіснуючим" угрупованням. Проте Чекалов виступає в ролі підставної особи в цих фірмах, адже справжнім власником фірм є Євген Пригожин:

На зображенні видно, що Чекалов і Слайманов числяться генеральними директорами фірм Пригожина

Іншим командиром, місце розташування якого стало відомо, є людина з позивним «Піонер». Він базується в Лівії на авіабазі Аль Джуфра. Це місце, куди прилітає «Дев'ятий» під час відвідування Лівії. «Піонер», по суті, є куратором ПВК Вагнера в Лівії. Відповідає за всі операції в країні і звітує особисто перед Уткіним.

Авіабаза Аль Джуфра в Лівії на мапі. Постійне місце розташування «Піонера» і головний штаб ПВК Вагнера в країні

Наступним в списку упізнаних командирів "Компанії" став «Банкет». Справжнє ім'я вагнерівця - Дмитро Олександрович Іванов. Командир також як і «Піонер» базується в Лівії і є зв'язковим між ПВК і ЛНА (Лівійська національна армія). Його постійним місцем проживання в країні є бункер, який розташований всього за півтора кілометра від головного штабу ЛНА. Його завдання - це забезпечення сприяння вагнерівцям силами місцевої армії.

Крім близькості до Лівійської національної армії, в деяких випадках вагнерівці базуються поруч зі своїми співгромадянами - співробітниками Міністерства оборони Росії і ГРУ РФ. При цьому в Кремлі продовжують заперечувати дійсність.

Близькість "офіційних" і "неофіційних" військових не видається дивною, адже міністр оборони Сергій Шойгу, разом з начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим повинні стежити за діями ПВК і "допомагати" виконувати волю головнокомандувача.

Існує навіть засекречена військова база, поруч з аеродромом аль-Мардж, на якій дислокуються військові Міністерства оборони, ГРУ і вагнерівці. При більш детальному розгляді, на знімку з супутника видно танки, БТР-и та іншу техніку.

Супутникові знімки секретної російської бази в Лівії, на якій базуються військові РФ і найманці з ПВК Вагнера

Фото здалеку на засекречену базу, а також фото головного в'їзду на ту ж базу

Крім уже згаданого місця об'єднання російських військових і вагнерівців, існують і інші. Це Біракський аеродром, розташований в пустелі, на півдні від міста Триполь; навчальна база при Тукра, на лівійському березі Середземного моря, на північному сході від Бенгазі; Карубський аеродром, на сході від Бенгазі, в пустелі Лівії.

Секретна армія президента Росії, під контролем Євгена Пригожина і командуванням Дмитра «Дев'ятого» Уткіна продовжує своє існування. У розслідуванні було показано, що найманці зовсім не є патріотами Росії. Їхня головна мета - гроші, як у будь-яких найманців. Більш того, багато вагнерівців - це відверті націоналісти, які можуть втілити свої ідеї в життя на полі бою проти людей іншої віри та національності. Також визначено, що як би російська влада не намагалася приховати факт причетності ПВК Вагнера до уряду, їм вдається приховувати це все гірше. В тому числі завдяки самим же найманцям. В існуванні "Компанії" вже не сумнівається ніхто. Метою таких розслідувань буде розкриття справжніх імен командирів, щоб люди знали своїх "героїв" в обличчя.