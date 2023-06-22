Наразі Путін виграє Африку. Але є нюанс

Давайте я трохи розповім вам про Африку!

Африка - це про гідність. Просто вони розуміють гідність через гроші

На фотографії нижче – один із найвизначніших співробітників Першого головного управління КДБ Анатолій Вікторович Баронін, який був одним із тих, хто створив освітню інфраструктуру для українських розвідувальних органів.

Свого часу він був резидентом радянської розвідки в місті Лагос, яке було столицею Нігерії в той час (пізніше, столиця була перенесена в Абуджу).

Саме він створював базові українські знання про «суб-цукрову Африку» – мається на увазі майже все, що знаходиться на південь від великої Сахари. Народи, що населяють цю територію, звичайно, дуже різні. Але, певні глибокі патерни поведінки вони досить схожі.

Розуміння цих патернів є дуже складним. Десятиліттями це було полігоном протистояння американських і радянських спецслужб, крім колоніального впливу країн Західної Європи.

Необхідно прийняти той факт, що вся ця територія – зовсім інша планета. Вони не живуть у парадигмах, які ми використовуємо. Для них немає тих орієнтирів, які існують для нас. І, незважаючи на всі страшні речі, з якими я зіткнувся в період свого перебування в Нігерії, це абсолютно магічна і чарівна частина нашої планети. Якщо ми на секунду перестанемо сприймати її у дихотомії «вони підтримують Україну чи Путіна» – ми зможемо просунутися до того, що це взагалі за планета.

Зараз Путін виграє Африку, тому що він працює старими перевіреними десятиліттями інструментами КДБ, яке створювало та перетворювало там уряди та країни.. Але ми – не КДБ. Ми можемо створювати світи, а не боротися за те, що задихнулося від кадебешних недоїдків.

Так, безумовно, конструкція політичної адженди в африканських країнах зараз дуже прагматична... І пітон пропонує їм прагматичні та реваншистські наративи ресентимента проти Заходу. Але це все про гроші!

А насправді Африка – це про гідність. Просто вони розуміють гідність за гроші. Я довго спілкувався з нігерійцем, який любив щодня їздити новою машиною зі свого автопарку, то на біху «сімки», то на S-класі Мерседесі.. Бо міг. Тому що це було показником гідності.

Україна має можливість сформулювати такий наратив, який здатний це змінити. Все, що нам потрібно – це повірити, що для того, щоб зупинити цю прокляту війну, нам треба вийти за межі нашого світу.

Нам треба думати, як вирішити конфлікт США та Китаю?

Нам треба думати, як перетворити Африку з дотаційного регіону на колиску планетарної цивілізації, чим вона й має бути...

Нам треба усвідомити той факт, що саме на наших плечах лежать питання майбутнього планети. І коли це станеться, питання Російської Федерації стане проміжним загалом переліку тих цивілізаційних викликів, відповіді на які є тільки у нас – українців.

Чому?

А що, хтось ще має таку амбіцію?

Покажіть?

Хто ж ці сміливі звіроли?

Трампісти, які надрачують на Карлсона?

Байденісти на чолі з Саліваном, які «хоч би чого не вийшло?»

Єдиною країною, яка має здатність рішень такого масштабу є Китай, але він так само внутрішньо окупований ідіотами, які думають про те, як нацарювати 1000 юанів і втекти.

Ця планета не має іншого рятівника крім України.

Чи це нам вдасться? – На це ніхто б не поставив у букмекерській конторі.

Чи є у нас інший вихід?

Мабуть, є... Але особисто мене він не влаштовує!

Африка – forever!