Санкції рвуть російський бюджет

09:21 24 січня Київ, Україна

Антитерористичні санкції, запроваджені країнами Заходу, завдають серйозної шкоди економіці агресора. Незважаючи на заяви пропагандистів і самого путіна, наприкінці 2022 року бюджет росії зазнав дефіциту понад 100 млрд доларів і це з урахуванням того, що заборона на купівлю російських енергоресурсів фактично почала діяти в третьому кварталі минулого року.

Остаточний дефіцит федерального бюджету рф на 2022 рік виявився у розмірі 3,35 трлн рублів, або майже 48,8 млрд доларів за середнім курсом за рік. Хоча рубль став валютою, що частково конвертується, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, і тому до курсів потрібно ставитися обережно. Загальні доходи кремля за 2022 рік становили 27,77 трлн рублів (близько 409,68 млрд доларів), а загальні витрати - 31,11 трлн рублів (трохи менше 459 млрд доларів). Однак початковий державний бюджет становив 25 трлн рублів (368,81 млрд доларів) доходів і лише 23,78 трлн рублів (350,81 млрд доларів) видатків. Таким чином, додаткові та незаплановані витрати 2022 року склали 7,33 трлн рублів, або 107 млрд доларів, і невизначена частка цієї суми, імовірно, десь між 3 трлн і 4 трлн рублів (44-59 млрд доларів), була виділена на війну та внутрішніх силовиків. Тим часом додаткові 2,77 трлн рублів (40,86 млрд доларів) доходів були отримані за рахунок підвищення податків на «Газпром» та Російський фонд національного добробуту, що де-факто означає емісію, тобто випуск нових рублів на друкарських верстатах.

Запланований державний бюджет росії на 2023 рік передбачає 26,13 трлн рублів (385,48 млрд доларів) доходів та 29,06 трлн рублів (428,71 млрд доларів) витрат. Планується, що частка видатків на національну оборону перевищить 5 трлн рублів (майже 74 млрд доларів), а частка бюджету, присвячена національній безпеці та правоохоронним органам, перевищить 4,4 трлн рублів (64,9 млрд доларів). Ці цифри були оновлені порівняно з початковими оцінками в 3,47 трлн рублів (51,19 млрд доларів США) та 2,97 трлн рублів (43,82 млрд доларів США) відповідно. Проте поточний бюджетний план не остаточний і, ймовірно, переглядатиметься протягом 2023 року. Таким чином, якщо передбачувані безпосередні витрати на путінську війну в 2022 році зросли з 5 трлн рублів (майже 74 млрд доларів) до 8,3 трлн трлн рублів (147,5 млрд доларів), а 2023 року обіцяють вирости ще більше.

У той самий час всі ці додаткові трильйони рублів у 2022 році не призвели до суттєвого зростання виробництва озброєнь. Наприклад, загальний обсяг виробництва в росії за період із січня по листопад 2022 року становив 99,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Навіть якщо виробництво транспортних засобів, включаючи всі типи літаків та суден, крім автомобілів, збільшилося на 16,5% у листопаді 2022 року порівняно з листопадом 2021 року, та на 18% до жовтня 2022 року, загальний індекс виробництва транспортних засобів за січень-листопад 2022 року становив 98% від показника за аналогічний період роком раніше.

Тим не менш, деякі показники дійсно продемонстрували значне зростання виробництва та належать до оборонної промисловості: з січня по листопад 2022 року виробництво комп'ютерів, електроніки та оптичних приладів становило 104%, виробництво невказаних машин та обладнання – 102,9% від вартості продукції за аналогічний період 2021 року. Зокрема, у 2022 році приріст з виробництва радіолокаційної, навігаційної та радіоапаратури становив 117,6%; виготовлення ЕОМ та його частин - 148,1%; а виробництво напівпровідникових приладів становило 113,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Однак виробництво електроенергії в росії становило лише 100,8% (у мільярдах кіловат-година) виробництва у 2021 році, що також підтверджує припущення, що у 2022 році не відбулося значного зростання виробництва зброї у росії.

Більше того, як мінімум, одна з провідних російських державних оборонних корпорацій, «Роскосмос», підтвердила, що не повністю виконала свої контракти в 2022 році. Це відображає уявлення про те, що зростання виробництва озброєнь залишається складним завданням для російської влади в умовах накладених на них санкцій.

Незважаючи на ці факти, кремль намагається вирішити проблему за будь-яку ціну. І основний аналізований варіант - це використання у 2023 році складів комплектувальних та матеріалів, які призначені для виробництва озброєнь у 2024–2025 роках. Традиційно російська оборонна промисловість створює такі сховища на початок дії довгострокових контрактів на постачання зброї. Отже, російська оборонна промисловість може зробити максимальну кількість озброєнь у 2023 році замість того, щоб дотримуватись раніше наміченого графіка роботи на 2023–2025 роки. Безпосереднім результатом буде інфляція витрат плюс неминуча перспектива подальшої інфляції та спаду виробництва найближчими роками, але це означає, що середнє щорічне виробництво зброї або залишиться колишнім, або зменшиться. Тим не менш, у кремлі вважають за краще не помічати цю проблему.

Ще одна серйозна проблема пов'язана з гострою нестачею кадрів у російській оборонній промисловості, яка лише за офіційними даними оцінюється в 400 тис. робітників та інженерів. Одним із шляхів вирішення проблеми в кремлі вбачають зменшення вихідних днів, або скорочення вихідних повністю, скасування відпусток та збільшення робочого дня на кілька годин, як це сталося на Курганмашзаводі, єдиному в росії виробнику гусеничних бойових броньованих машин. Кремль також значною мірою ігнорує неминучу перспективу зниження якості виробництва.

Водночас росія значно скоротила експорт озброєнь. І тепер більшість підприємств працює для забезпечення потреб міноборони рф. Наприклад, до кінця листопада 2022 року експорт російських озброєнь становив 8 млрд доларів. Отже, загальний обсяг експорту озброєнь у 2022 році виразно був набагато нижчим, ніж у 2021 році, коли він становив 14,6 млрд доларів.

В результаті, навіть якщо російське керівництво збільшує витрати на оборону і не дбає про зростаючі витрати на війну, реальні можливості для росії покращити виробництво озброєнь сильно обмежені. Кремль стикається з нестачею часу та довгострокової економічної стійкості. Тому цього року він може сіяти насіння власної поразки, особливо якщо бойовий та економічний тиск Заходу на агресора продовжить наростати. Однак перш ніж зазнати поразки, російська влада може вирішити мобілізувати всі доступні засоби, щоб максимально відтягнути цей момент - перспектива, яка стає все більш передбачуваною перед постійними невдачами у безперервній мобілізації власної економіки та людського ресурсу.