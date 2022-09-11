Росіяни воюють за яхти Путіна

14:27 11 вересня Київ, Україна

Ні для кого не секрет, що Путін є дуже багатою людиною. Він і сам неодноразово це повторював. “Я найбагатша людина не тільки в Європі, а й у світі”, - заявив він одного разу на одній із прес-конференцій. Звичайно, офіційно його слова були адресовані росіянам, нібито його оточує "великий народ" і тому він багатий. Однак його статки дійсно оцінюються в сотні мільярдів доларів і слова Путіна не далекі від дійсності.

Численні офшори друзів господаря Кремля, державні банки, створені спеціально задоволення потреб російського диктатора, записане майно на родичів до “десятого коліна”, на родичів друзів, на друзів друзів тощо. Сучасники Путіна часів пізнього СРСР згадують, як він ревно оцінював кожен квадратний метр службових квартир, які йому надавало КДБ, і заздрив іншим товаришам по службі, у яких нерухомість була більша. Жага бути багатим призвела до війни з Україною, що розпочалася у 2014 році.. Саме через імперські та олігархічні амбіції Путіна сьогодні гинуть тисячі людей.

Комплекс неповноцінності диктатора виплив у палац під Геленджиком, у величезні резиденції на Алтаї, Сочі, Підмосков'ї, Петербурзі та по всій території Росії, а також за кордоном, зокрема на блакитному узбережжі Франції. Але окрім елітної нерухомості, є у Путіна ще одна слабкість – розкішні яхти, загальною вартістю близько 1 млрд доларів, які він приймає як подарунки від своїх друзів, зацікавлених у розширенні своїх бізнесів субсидованих адмінресурсом.

Мегаяхта « Sheherazade »

На новий 2015 рік, так звані друзі Путіна, а насправді зграя підлабузників, які володіють великим бізнесом у Росії, вирішили підкріпити свої позиції в країні.. Вони подарували своєму господареві 140-метрову яхту «Sheherazade» вартістю 583,1 млн. євро. Головним ініціатором, ну чи принаймні збирачем грошей став Геннадій Тимченко. Тимченко, як і будь-яка “велика” людина в Росії, має низку державних нагород та велику діяльність: власник приватної інвестиційної групи «Volga Group», що спеціалізується на інвестиціях в енергетичні, транспортні та інфраструктурні активи; голова Економічної ради Франко-російської торгово-промислової палати; голова Російсько-китайської ділової ради; голова ради директорів Континентальної хокейної ліги; президент хокейного клубу СКА; член опікунської ради Російського географічного товариства; кавалер ордену Почесного легіону; почесний консул Сербії у Санкт-Петербурзі. А ще відомий тим, що спонсорує Путіна.

Геннадій Тимченко

Звичайно, що яхта не зареєстрована на російського диктатора. Її офіційним власником є офшор Маршаллових островів "Bielor Asset". У березні 2022 року на борт яхти піднялися італійські співробітники Фінансової гвардії, тому що в 2021 році судно стало в італійському порту Марина-ді-Каррара на зимівлю.. Після початку повномасштабного вторгнення її заарештували за підозрою у власності Путіна. Після того, як італійці почали наводити довідки, вони виявили сам офшор та його власника – Едуарда Худайнатова, який підтвердив свою причетність до Bielor Asset, щоб спробувати зняти арешт з яхти.

Тим часом Худайнатов у минулому очолював «Роснефть» (до 2013). Після нього з'явилася своя «Незалежна нафтогазова компанія» (НКК). У 2017 році він потрапив під санкції США через те, що продавав нафту Північної Кореї. У 2020 році економічні обмеження з Худайнатова було знято, оскільки він припинив співпрацю з Пхеньяном.

Едуард Худайнатов та Ігор Сєчін

Незважаючи на те, що власника НКК змінив на посаді голови «Роснефти» Ігор Сєчін, вони залишилися у дружніх стосунках. Це зіграло свою роль у подальшому використанні Худайнатова. Так, він став власником ще двох офшорів, окрім вже згаданого – Hoxton Resources і London Fort Bay на Віргінських островах. У цьому місці постають питання, адже Худайнатов хоч і досить забезпечена людина, проте, на думку правоохоронців ЄС, вона не змогла б собі дозволити яхту «Sheherazade», не кажучи вже про інші люксові судна. А на перерахованих вище офшорах числяться також «Amedy» (моторна яхта 106 метрів завдовжки, що належить Сулейману Керимову), «Crescent» (моторна яхта 135 метрів завдовжки Ігоря Сечина) і скромніші «Divina Barbara» (32-метрова яхта , самому Худайнатову), «Milagro» (24-метрове судно, яке використовується якимось Вадимом Біхлером для контрабанди алкоголю з Фінляндії).

Також варто зазначити, що на власника трьох офшорів та НКК яхта «Sheherazade» була оформлена лише у 2020 році.. До цього часу, її будівництво, в різних частках, фінансували одночасно 5 різних офшорів - Alera Assets (225,9 млн євро), Diams Overseas (288,4 млн євро), High Definition (60 млн євро) , "Imperial Yachts" (3,9 млн євро), "Onda Mare" (3,9 млн євро).

Інший факт, який опосередковано підтверджує приналежність розкішного судна Путіну, це те, що на яхті була помічена Аліна Кабаєва – коханка та мати позашлюбних дітей російського диктатора. Капітан Sheherazade Гай Беннетт-Пірс у розмові з журналістами стверджував, що ніколи особисто не бачив на борту самого Путіна. У той же час він підтвердив інформацію з раніше проведеного розслідування, що основним “персоналом” на яхті завжди залишалися співробітники ФСТ РФ. До речі, з моменту спуску на воду в 2020 році, Sheherazade завжди слідувала за курсом пересування Путіна під час його візитів до країн ЄС.

Проте ця яхта хоч і найдорожча, проте не єдина в особистій флотилії господаря Кремля. Він володіє ще шістьма яхтами класу люкс – 82-метровою «Graceful» за 100 млн доларів, 57-метровою «Olimpia» за 37 млн доларів, 50-метровою «Чайкою» за 30 млн євро, 46-метровою «Shellest» за 23,9 млн доларів, 32-метровою Nega за 11 млн доларів, Aldoga за 45 млн доларів. Усі вони пов'язані з компаніями, які входять до групи Юрія Ковальчука, ще одного друга Путіна, який є власником "Банку Росії". Цей банк був створений для реалізації особистих інтересів верхівки Кремля.

Яхта « Graceful »

Яхта « Olimpia »

Яхта «Чайка»

Яхта « Shellest »

Яхта « Nega »

Яхта « Aldoga »

Крім покупки яхт, їх також необхідно обслуговувати. Наприклад, витрати на судна довжиною понад 100 метрів зазвичай коливаються від 150 до 400 (тис.) доларів на тиждень, залежно від місця розташування, кількості персоналу на борту, ремонтних робіт, заправки палива тощо.. Маючи у розпорядженні своїх друзів свої 7 яхт, залишається лише здогадуватися, скільки виділяється грошей на їх утримання. Однак безперечно це не менше 10 млн доларів на рік. При цьому гроші, швидше за все, також можуть витрачатися з адмінресурсу, адже подальша експлуатація, за логікою, має лягати на плечі реального власника. Звичайно, якщо це так, то фінансування також проходить довгий ланцюжок підставних осіб, проте витоки у нього державні.

Тож за що воюють зараз росіяни? За “звільнення України/Донбасу/українців/росіян від нацистів”, “за Росію” чи за розкіш Путіна та його близького оточення? А крім міфічних цілей, російські військові у багатьох випадках скаржаться на відсутність елементарних засобів захисту, типу бронежилет, каска, на відсутність важкого озброєння. Та що там військові. Десятки мільйонів росіян як були за межею бідності, так і залишаються за нею досі з моменту приходу Путіна до влади. Поки диктатор заявляє про “затягування поясів”, щоб після оголошувати себе “найбагатшою людиною світу”, населення РФ риється на смітниках у пошуках їжі, лікарні руйнуються, дороги не будуються, комунальні рахунки збільшуються. Все заради того, щоб президент насолоджувався життям, адже росіяни так його люблять і за першої нагоди кричать – “наш Путін найкращий президент, у найкращій у світі країні”.