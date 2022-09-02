Росіяни воюють за розкіш своїх господарів

08:57 27 серпня Київ, Україна

Три головні правила, яких необхідно дотримуватись, щоб стати диктатором – обманювати, залякувати, вбивати незгодних. Для путіна, який зробив кар'єру в 90-х і буквально навчався на бандита, це не склало труднощів. За обман у нього відповідає пропаганда. За залякування – армія та Росгвардія. За ліквідацію окремих суб'єктів, недоречних чинній владі – спецслужби. Маючи під своїм контролем ці структури, можна творити в країні абсолютно все, що заманеться.

Але як саме використовують безмежну владу путіністи? Як "не дивно", але вони звичайні низовинні люди, які готові знищувати всіх на своєму шляху заради багатства. Розкішні, неосяжні особняки вартістю в сотні мільйонів доларів, яхти, довжина яких часом перевищує розміри футбольного поля, дорогі курорти в компанії з продажними жінками. На жаль, це все чого прагнуть старі “пережитки” СРСР і 90-х. Маючи безмежну владу, що дає можливість по клацанню пальців ліквідувати корупцію, налагодити життя звичайних людей, почати освоєння космосу, роботу над ліками від невиліковних хвороб, путіністи крадуть сотні мільярдів заради себе коханих. Але щоб народ раптом не подумав про них погано, можновладці говорять про закордонних ворогів, які винні у всіх бідах. Мабуть, заразившись ідеєю американської мрії, путіністи вирішили втілити її по-своєму. Це виглядає особливо цинічно, на тлі злиднів мільйонів людей, зруйнованих доріг, відсутності сполучення з віддаленими регіонами, на тлі того, як пенсіонери змушені копатися в смітниках, щоб знайти собі одяг чи запліснявілий шматок хліба.

Силовики з 90-х отримали законний дозвіл чинити насильство і таким чином захищають себе від народу, який тим часом всіляко їм за це дякує. Абсурд, за який є відповідальною пропаганда. Однією з фашистських структур у росії є Росгвардія. Як і інші силові структури в рф, ця організація користується особливою шаною у путіна, оскільки саме за допомогою Росгвардії вдається розганяти незадоволених мітингувальників палицями.

Віктор Золотов – голова Росгвардії, який розпочав свою кар'єру в силових структурах ще за СРСР, будучи співробітником КДБ. У 90-х зблизився з путіним, будучи особистим охоронцем мера Петербургу Анатолія Собчака. Після приходу до влади нового диктатора очолив Службу безпеки президента рф. З 2016 року призначений начальником Росгвардії. Як колишній чекіст (а чекістів колишніх не буває), досі користується особливим ставленням у путіна. Тому легко провертає схеми по “розпилу” держбюджету.

Віктор Золотов

Ще в 2018 році опозиціонер і голова ФБК (Фонд боротьби з корупцією) Олексій Навальний випустив розслідування, в якому розповів, що Віктор Золотов уклав контракт на 2 млрд рублів з компанією «Дружба народів», яка займається постачанням овочів. Для Росгвардії, згідно з паперами, ціна на капусту, моркву та картоплю була вищою за ринкову в 2-3 рази, не кажучи вже про оптову. Власником компанії є Борис Ванінський, який знайомий із Золотовим ще з 90-х. З 2017 року, «Дружба народів» стала монополістом із постачання овочів для Росгвардії на постійній основі і лише у 2021 році вони уклали контракти на постачання продукції на суму 11 млрд рублів.

Зрозуміти, що ціна завищена штучно, а різниця пішла в кишені двом старим друзям, можна по їхньому спільному відпочинку на Сейшельських островах. З 2017 року, Золотов з майже незмінною компанією прилітає на 10 днів на один і той же острів, як "відкат" від контракту з Ванінським. Разом із ним літає сам бізнесмен Борис Ванінський, син Золотова Роман, генерал-лейтенант Роман Гаврилов – колишня права рука глави Росгвардії (після вторгнення в Україну був запідозрений у розкраданні бюджетних коштів та звільнився “за вислугою років”), генерал-лейтенант Іван Шмельов – начальник Головного управління з власної безпеки ФС ВНГ. Щоб чоловіки не нудьгували, компанію їм складали дівчата. Евеліна Левіна – "коуч з емоційного інтелекту, яка проводить пластичні операції на мозку". Анастасія Андрєєва – засновниця проєкту "ARTLIFE". Крістіна Ланцова - менеджерка "ARTLIFE". Анастасія Буйович – постійна супутниця сина Золотова, колишня танцівниця балету «Ша Нуар». З іншого боку, разом із ними літав якийсь Олександр Пашлов, військовий, мабуть, виконував роль “хлопчика на побігеньках” чи охоронця.

Евеліна Левіна

Анастасія Андрєєва

Христина Ланцова

Анастасія Буйович

Вся ця компанія літала на бізнес-джеті класу Falcon 7X з бортовим номером C-GLXC18. Літак належить компанії JET24. Вартість перельоту в один бік складає 160-170 (тис.) євро.

Завдяки фотографіям дівчат у соціальних мережах вдалося встановити місце відпочинку російського генералітету.

Анастасія Андрєєва позує на фоні гір на пляжі острова.

Христина Ланцова на тому самому місці, що її начальниця

Анастасія Буйович на тому ж місці, що й інші дівчата

Христина Ланцова, на острові, але вже в іншому році – контури гір збігаються з попередніми фото

Завдяки загальному горизонту легко можна зрозуміти, що дівчата були в тому самому місці. Крім того, ці ж гори вказують і на місце перебування компанії – готель «Four Seasons Resort Seychelles».

Одне з фото з візитівок готелю «Four Seasons Resort Seychelles».Обриси гір на горизонті збігаються із фотографіями вище.

Крім фото на тлі гір, також можна визначити місцезнаходження по гойдалці готелю:

Христина Ланцова (ліворуч) на гойдалках готелю та самі гойдалки (праворуч) на офіційній сторінці готелю у соціальній мережі

На території готелю розташовані вілли. Є як двомісні, так і восьмимісні. Вартість за менший варіант – від 13,5 тис. євро за 10 днів, за 8-місний (якраз для генеральської компанії) від 116 тис. євро за той самий період. У вартість включено лише сніданок. Ціни у місцевих ресторанах відповідають цінам проживання. І тут постає резонне, але риторичне питання – а хто за все це платить? Евеліна Левієва – приватний підприємець, інформацію про її прибутки знайти не вдалося. Анастасія Андрєєва – власниця «ARTLIFE», згідно з річною звітністю, в 2019 році заробила 1,9 млн рублів (близько 27 тис. євро за тодішнім курсом), а в 2020 році пішла в мінус на 3,5 млн рублів. Крістіна Ланцова – менеджерка «ARTLIFE» – зареєстрована як приватний підприємець, проте її дохід навряд чи перевищує дохід Андрєєвої. Анастасія Буйович – супутниця Золотова молодшого – володіє компанією, що торгує електроприладами в Астрахані і щорічно реєструє дохід від 30 до 230 (тис.) рублів. Інформації про доходи її коханого також у вільному доступі не знайшлося. Роман Гаврилов, за офіційними даними, у 2017 році заробив 1,9 млн рублів, у 2018 – 2,5 млн рублів. Іван Шмельов – 1,6 млн рублів у 2017 році. Віктор Золотов – найбагатший серед них – заробляє приблизно 100 тис. євро на рік. Навіть якщо припустити, що всі перелічені протягом 12 місяців не їли, не пили, не платили за нерухомість і склали всі свої річні заробітки, то у них не вистачило б грошей навіть на один переліт, не кажучи вже про оренду віл. Очевидно, що платив за це мільярдер Борис Ванінський, а точніше росіяни, адже саме з їхніх податків Віктор Золотов сплатив завищену ціну на овочі для солдатів Росгвардії, компанії-постачальнику «Дружба народів».

Борис Ванінський

Іронія полягає в тому, що ці ж солдати Росгвардії, які годуються з податків росіян, на яких заробляє їхній начальник зі своїм дружком відверто тупим способом, б'ють росіян. Простіше кажучи, народ платить за те, щоб їх били та тримали на короткому повідку. Вони оплачують шикарне життя своїм господарям і, як показують численні рейтинги, дякують.

Зробивши свою кар'єру у 90-х, люди не змінилися. Вони залишилися тими ж бандитами, тільки отримали велику владу. Їхній рекет тепер поширився на всю країну. Як і раніше, Золотов та інші путінські силовики стежать, щоб люди вчасно "платили за дах", а інакше у них можуть виникнути "проблеми". Усі ті, хто вирішив змінити “дах” – протестувальники, мітингувальники, а тепер і радикали – отримують кийком по голові та тюремні терміни. Ось так і живуть у росії - "невинні, поза політикою", але продовжують забезпечувати своїх панів.