Росія проводить роботу над помилками

07:54 27 жовтня Київ, Україна

Початок вторгнення, а також наступні кілька місяців після 24 лютого показали неготовність агресора до справжньої війни. Перевага в артилерії поступово досягла паритету, а тепер взагалі перейшла на бік ЗСУ. Авіація та флот досі залишаються головним козирем окупантів на полі бою. Проте це дозволяє росії утримувати окуповані території. Якщо щоразу повторювати каменю одне й те протягом невизначеного відрізка часу, у результаті, існує не нульова ймовірність, що у якийсь момент камінь повторить сказане. Так само, на жаль, відбувається з агресором. У росіян було достатньо часу, щоб не лише провести аналіз помилок, а й розпочати діяти з урахуванням висновків.

17 жовтня російські війська розпочали новий наступ на Авдіївському напрямку. З того часу на різних ділянках лінії фронту розпочалися інтенсивні бої. 23 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України оголосив, що росія здійснила кілька "потужних атак на Авдіївському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах". Це стало реакцією на контрнаступ України та демонструє, що росії було дано надто багато часу для адаптації та перегрупування на полі бою.

Російські військові розпочали реорганізацію та посилення своїх підрозділів в Україні, щоб покращити оборонну позицію та здатність розпочати майбутні наступи. У грудні 2022 року в рамках широкомасштабної військової реформи кремль вирішив створити п'ять нових мотострілецьких та десантно-штурмових дивізій, а також кілька нових армійських корпусів. Російські військові чиновники також погодилися розгорнути більше десяти бригад у кожній дивізії, при цьому очікується, що кількість солдатів у кожній збільшиться у два-три рази. Також було оголошено про плани створення кількох нових авіаційних полків та бригад та п'яти нових артилерійських дивізій.

Станом на вересень 2023 року спостерігався значний прогрес у формуванні цих нових підрозділів. Останні події стосувалися переважно повітряно-десантних військ. Вдалося з'ясувати, що 31-у гвардійську десантно-штурмову бригаду в Ульяновську було переформовано в 104-у гвардійську повітряно-десантну дивізію після того, як її командира, як повідомляється, було вбито в Україні. Формуються дві додаткові бригади - 119-а та 299-а, які будуть додані до 106-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій відповідно. 299-у десантно-штурмову бригаду переведуть до Ярославля разом із нинішнім командиром та колишнім першим заступником командира 11-ї десантно-штурмової бригади полковником Дмитром Буровим.

Росія сподівається посилити нові дивізії додатковими механізованими та бронетанковими елементами. За словами шойгу, 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія буде сформована за зразком 7-ї та 76-ї десантно-штурмових дивізій з включенням до неї танкових та артилерійських дивізіонів. Шойгу також повідомив, що до складу 104-ї дивізії увійдуть дві новосформовані повітряно-десантні бригади. Крім того, до лав повітряно-десантних частин введено 52-у артилерійську бригаду. Ця бригада є аналогом артилерійських бригад великої потужності сухопутних військ росії. Основним знаряддям бригади є 152-міліметрова польова гармата 2А36 «Гіацинт-Б», яка є важливою зміною, оскільки в початковій концепції для російських ПДВ найбільший калібр артилерії становив 122 мм.

Нові танкові батальйони демонструють, що російський генеральний штаб, схоже, дійшов того ж висновку, що й українське військове командування у 2015 році, а саме до необхідності посилення десантно-штурмових підрозділів важкою технікою для збільшення їхньої вогневої могутності. У 2015 році Україна поповнила свої підрозділи танками та артилерією, сформувавши 148-й самохідно-артилерійський дивізіон Повітряно-штурмових військ. Ця розробка також відображає досвід російських військових в Афганістані, де у складі 103 окремої гвардійської повітряно-десантної бригади був створений окремий танковий батальйон з танками Т-62.

Росія також досягла прогресу в організації нового армійського корпусу. Формуються 18-а і 25-а загальновійськові армії, причому сухопутні частини чорноморського флоту противника підпорядковуються безпосередньо сухопутним військам. Про це свідчить організація нових з'єднань на базі 22-го армійського корпусу та підвищення командування цього корпусу до командування нових формувань. Об'єднання командування було зроблено для того, щоб не допустити втрати контролю над новими корпусами, коли їх остаточно розгорнуть.

Агресор приділяє особливу увагу формуванню нових потужних артилерійських бригад. Наприклад, нещодавно у Ленінградському військовому окрузі було сформовано 17-у артилерійську бригаду великої потужності. Планується сформувати ще п'ять артилерійських бригад того ж типу, кожна з яких міститиме по 200 артилерійських знарядь (120 гаубиць 2С7М «Малка» та 80 важких мінометів 2С4 «Тюльпан»). Однак росія в цей час не має достатнього обладнання для завершення формування через великі втрати на фронті і загальне зношення артилерійських стволів. Цілком імовірно, що агресор звернеться із цим питанням до Північної Кореї. Непрямим підтвердженням цього стала роздача російським солдатам навчальних матеріалів по 180-мм важкій гарматі С-23, яка наразі не перебуває на озброєнні в росії. Це знаряддя було використано як основа створення потужних артилерійських систем Північної Кореї, зокрема М-1978 «Коксан».

Додаткові зусилля були спрямовані на інтеграцію неросійських підрозділів у регулярну армію. До складу 25-ї загальновійськової армії почали надходити окремі добровольчі формування, особливо з батальйонів етнічно неросійських республік. Так, до складу 67-ї мотострілецької дивізії тепер входять 31-й Башкортостанський мотострілецький полк та 72-а Татарстанська окрема мотострілецька бригада.

Особлива увага при цьому підході приділялася козацьким частинам. Росія використовувала козаків, зареєстрованих державою, для впровадження у населення прикордонних регіонів, особливо там, де переважає неросійське населення, щоб придушити чисельність цих національностей та потенційно допомогти у майбутніх мобілізаціях. Крім того, агресор використовує дедалі більше козаків-призовників з Добровольчого штурмового корпусу, до якого входять козачі Донська, Тверська, Дніпровська та Сибірська бригади, а також Волзька артилерійська бригада. Об'єднання козацьких частин в один добровільний корпус було зроблено для того, щоб врахувати ширше використання козаків, зареєстрованих в Україні, з наближенням зимової кампанії.

Реорганізація кремлем своїх військових частин, що продовжується, дозволила російським силам ефективно перегрупуватися для захисту від контрнаступу України та підготовки до початку майбутніх наступів. Україна зберігає ініціативу на полі бою, проте якщо постачання зброї та фінансової допомоги Заходу зіб'ється з нинішніх темпів, агресор зможе знову перехопити ініціативу. Нещодавнє таємне постачання армійських тактичних ракетних комплексів MGM-140 (ATACMS) є кроком у правильному напрямку, але цього недостатньо. З наближенням зими Києву необхідно домагатися збільшення та прискорення постачання наявної номенклатури озброєння, а також домагатися передачі винищувачів F-16, незважаючи на те, що очікується уповільнення активності бойових дій.