Росія примушує дітей до рабської праці

07:12 11 серпня Київ, Україна

Санкції дуже вдарили по економіці агресора. Ще більшого удару росії завдав путін. Почавши вторгнення в Україну, він фактично прирік власну державу на роки депресії та деградації. На фронт відправили спочатку регулярну армію, яка зазнала поразки. Потім стали мобілізувати найшаленіше z-населення, яке з доброї волі приходило до військкоматів. Коли й ці закінчилися, у росії розпочався шантаж та примусове відправлення на фронт. При цьому значна частина освіченого населення виїхала з країни та продовжує виїжджати. Усе це призвело до дефіциту кадрів на виробництві.

Найбільша частка підприємств, які зазнають нестачі робочої сили, припадає на легку промисловість – понад 70%, машинобудування – 42%, хімічну промисловість – 32% та виробництво продуктів харчування – 22%. Природно, що ці сектори є ключовими в економіці будь-якої країни. Щоб заповнити втрати, агресор запровадив додаткові робочі зміни, але це мало чим допомогло. У той самий час збирання та виробництво озброєнь є пріоритетними завданнями для всього виробництва.

Для вирішення цього завдання агресор почав залучати неповнолітніх. Відомо, що Іран постачає росії безпілотники різних варіацій «Shahed». У Татарстані вже налагодили виробництво цих безпілотників. Вдалося з'ясувати, що частину їх збирають студенти коледжу «Алабуга Політех».

Навчальний заклад було відкрито під керівництвом глави республіки Татарстану Рустама Мініханова 5 квітня 2021 року. Позиціонувався коледж як “інноваційний заклад, де навчатимуть майбутніх Ілонів Масків”. "Інновація" полягала в дуальній програмі, тобто частину часу студенти повинні були вчитися, а іншу частину - працювати. Керівництво коледжу обіцяло, що вже на першому курсі підлітки зможуть заробляти до 70 тис. рублів. Але, як завжди, трапляється з держініціативами в рф, чиновники всіх обдурили і тепер під ударом опинилися не тільки російські підлітки, а й неповнолітні з інших країн.

Першими на складання дронів відправили студентів перших та других курсів (15-17 років), які вступили до коледжу відразу після 9-го класу. Тепер же збирати «Shahed» змушують всіх. “Буквально позавчора відправили 150 нових студентів із другого та третього курсів” – розповіла одна зі студенток.

Учні отримують офіційну зарплату. Вона залежить від вироблення та плану. У середньому ця цифра варіюється від 30 до 40 тис. рублів. У той самий час студенти скаржаться, що їм не доплачують за переробку, роботу у вихідні дні та нічні зміни. Дехто розповів, що їм часто доводиться працювати по кілька днів без сну та їжі. Коли діти тільки починають складання, вони підписують контракт, згідно з яким забороняється розповідати про те, чим вони займатимуться. За розголошення накладається штраф від 1,5 до 2 млн рублів і слідує відрахування.

При вступі до коледжу батьки учнів підписують договір, згідно з яким неможливо просто так забрати дитину з навчального закладу. Для цього потрібно заплатити велику суму грошей. Очевидно, цим і користується керівництво коледжу. "Ти або відраховуєшся, або сидиш на проєкті (складання дронів)", - розповів один зі студентів.

Воістину цинічним та варварським методом залучають до коледжу неповнолітніх студенток з Африки. Використовуючи програми та сайти для знайомств, такі як «Badoo» та «Tinder», дівчат, які не хотіли раніше навчатись в російському коледжі, приваблюють молодими хлопцями. Ця ідея належить гендиректору Особливої економічної зони «Алабуга» Тимуру Шагівалєєву.

Наприкінці 2022 року до коледжу прибуло кілька десятків студенток з Уганди, Ефіопії, Пакистану, Танзанії та Нігерії. Навчання для них відсувають на другий план, тоді як головним завданням дівчаток є прибирання приміщень та миття підлоги. У штатному розкладі коледжу вказують три основні групи студенток: "мулатки", "таджики", "фахівці".

Маючи у своєму розпорядженні адміністративний ресурс, керівництво коледжу проводить великі рекламні компанії. Наприклад, у середині лютого 2022 року на особистому YouTube-каналі «Алабуга» з'явився рекламний ролик за участю відомої в росії виконавиці ротом Інстасамки. При цьому майже кожен день у блогерів мільйонників виходять пости з піар-компанією вступати до цього навчального закладу. Більше того, якийсь час навіть у Нью-Йорку висів рекламний банер із логотипом «Алабуги» та написом – «Час повертатися додому».

Ось тільки якщо «Алабугу» можна назвати будинком, то росіяни живуть не краще за в'язнів. Студенти навчального закладу скаржаться на режим, який можна порівняти з армією чи в'язницею. Їх завантажують роботою (не навчанням) так, що не вистачає часу на банальні щоденні потреби – готування, прання та навіть відпочинок. На ґрунті цього у 2021 та березні 2023 років було два випадки суїциду підлітків.

Просуваючи мілітаристський тренд, в «Алабузі» запровадили обов'язкову умову навчання – гра у пейнтбол. Якщо студент відмовляється брати участь у заході, адміністрація робить догану або може відрахувати з подальшим стягуванням неустойки. 2022 року студентів змушували грати щовихідних з вересня по жовтень включно. Підлітки мали прокидатися для цього о 5 ранку. Адміністрація проводила реконструкцію боїв Другої світової війни. Звичайно, одна зі сторін була за Червону армію, тоді як інша виступала за гітлерівців. Обидва боки мають прапори. Так от у “фашистів” використовується прапор нацистської Німеччини, але замість свастики у центрі зображують символіку НАТО.

При цьому команду, що програла, засуджують до розстрілу з пейнтбольної зброї, а потім змушують бігати під дощем, рити окопи і штурмувати умовні позиції без зброї, в той час, як адміністрація коледжу стріляє по них кульками з фарбою. Під час однієї з таких “ігор” у студентки стався нервовий зрив.

Природно, багатьох батьків таке “навчання”, м'яко кажучи, не влаштовує. Однак не багато хто зважується заявити про це публічно. Так, група батьків студентів написала скаргу до місцевої прокуратури. Коли адміністрацію «Алабуги» попросили відповісти на скаргу, ті надали папери, що студенти нібито добровільно беруть участь в іграх та також добровільно риють окопи під дощем.

Джерело, яке побажало зберегти анонімність з метою безпеки, розповіло, що чуло від заступника гендиректора Особливої економічної зони коледжу Сергія Алексєєва, як той пояснив суть проведення таких заходів: “Мета пейнтболу – відсіяти слабаків та сопляків на початковому етапі. Студенти мають страждати, їм має бути боляче”. На думку Алексєєва, "слабаки і сопляки повинні відрахуватися самі". Таким чином, 2022 року адміністрація коледжу відрахувала 50 осіб.

Росія переходить усі межі здорового глузду. Якщо раніше, до повномасштабного вторгнення, ініціативи чиновників швидше викликали побоювання чи ставало зрозумілим, що ними було придумано нову корупційну схему, то тепер у рф готові буквально на все, щоб не програти війну. Використання дитячої праці, ще й у такий спосіб, як це відбувається в «Алабузі», має переслідуватись за законом. Однак закони в росії існують, щоб обмежувати свободи простих росіян та служити на користь держслужбовців. Ймовірно, практика залучення підлітків та дітей до виробництва озброєнь для агресора почне застосовуватися у дедалі більших масштабах, оскільки повнолітні росіяни масово вирушають на фронт і робочих рук на виробництві просто дедалі більше не вистачатиме.