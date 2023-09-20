Росія має проблеми з виробництвом БПЛА

06:36 20 вересня Київ, Україна

Війна показала важливість використання сучасних технологій на полі бою. БПЛА стали одним із характерних військових символів протистояння. Як росія, так і Україна активно використовують безпілотники в розвідувальних, рятувальних, військових цілях. І якщо Київ систематично отримує БПЛА із Заходу, закуповує засоби боротьби з безпілотниками супротивника, успішно налагоджує власне виробництво, то кремль має з цим великі проблеми.

За даними відкритих джерел, за період з 24 лютого по 13 вересня росія втратила близько 300 розвідувальних та бойових безпілотників, що підтверджується фото- та відеоматеріалами. Насправді ці цифри в кілька разів більші, оскільки більшість знищених БПЛА не вдається зафіксувати на камеру.

За оцінками ЗСУ, з початку вторгнення росія втратила загалом 4650 безпілотників різних типів. До цього переліку входить значна кількість баражів російського виробництва «Ланцет» та іранського виробництва «Shahed», які зазвичай називають «дронами-камікадзе». Ця оцінка, ймовірно, також не показує всієї повноти картини, оскільки не відомо, скільки безпілотників противник втратив у ході атак по складах боєприпасів та інших місцях скупчення окупантів. Також неясно, скільки комерційних дронів, таких як DJI Mavic та інші, було втрачено. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну росіяни мали більше ніж 2 тис. БПЛА, крім баражуючих боєприпасів, що свідчить про значні втрати парку розвідувальних та бойових дронів.

28 червня уряд росії затвердив "Стратегію розвитку безпілотної авіації до 2030 року". У документі стверджується, що в період з 2018 по 2022 рік російські держструктури та держкомпанії витратили понад 13 млрд рублів на закупівлю БПЛА. Міноборони та різні правоохоронні органи росії отримали близько 30% від цих закупівель на загальну суму близько 3,9 млрд рублів. Ці цифри не враховують витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) нових дронів. Наприклад, 2020 року витрати на розробку першого в росії важкого ударного бойового безпілотника С-70 «Мисливець» перевищили 1,5 млрд рублів.

У документі насамперед викладено базовий сценарій майбутнього розвитку та виробництва у російській індустрії дронів. Він передбачає потребу в 330 тис. співробітників, зайнятих у дослідженнях та виробництві, до 2026 року, 1 млн до 2030 року та 1,5 млн до 2035 року. Запланована кількість дронів, які будуть випущені у 2023–2026 роках, становить 52,1 тис. одиниць, при цьому середньорічний темп виробництва, згідно з цими планами, має перевищувати 13 тис. одиниць. У 2027–2030 рр. окупанти планують випустити 105,5 тис. за середньорічного темпу понад 26 тис. одиниць. І 177,7 тис. у 2031–2035 рр., при цьому середньорічний обсяг виробництва перевищує 35,5 тис.

Розпорядження уряду окупантів про плани будівництва БПЛА до 2030 року та на перспективу до 2035 року, опубліковане на урядовому сайті агресора

Прогнозовані цифри для працівників індустрії дронів, м'яко кажучи нереалістичні. Прогнозовані темпи виробництва сигналізують про те, що російський уряд не планує створювати російський аналог китайської компанії DJI, яка щорічно продає мільйони невеликих споживчих дронів. Агресор вважає, що його індустрія безпілотників може виробляти набагато досконаліші цивільні та військові БПЛА. Це означає, що кремль, швидше за все, слідуватиме моделі розвитку, яка вперше з'явилася на початку 2010-х років: уряд вкладає більше грошей у безпілотники. Все більше державних компаній займаються дослідженнями, розробками та виробництвом дронів, покладаючись на імпортні компоненти та промислове обладнання. Проєкти нових БПЛА починають розмножуватись. І потреба у додаткових інвестиціях із боку уряду запускає цикл наново.

Проте наявний дефіцит адекватних фінансових джерел, технологій, обладнання та людського капіталу в окупантів, по суті, руйнує плани виробництва безпілотників ще на початку планування. І цей дефіцит у поєднанні з тим, що росія відрізана від промислового співробітництва з багатьма розвиненими країнами через західні санкції, робить цю модель нестійкою з погляду матеріальних результатів.

Серійне виробництво С-70 "Мисливець" було заплановано на 2023 рік. Наразі воно відкладене до 2025 року. Серійне виробництво довготривалого важкого безпілотника «Альтіус» мало розпочатися понад рік тому, але з того часу прогрес був незначним. Основна проблема полягає у відсутності достатньої кількості двигунів, оскільки початковий план ґрунтувався на використанні дизельних двигунів RED A03 німецького виробництва.

Нині у росії розробляються дві альтернативи німецькому двигуну. Перший – турбогвинтовий ВК-800СМ розробки «ОДК-Климов». Проте офіційну сертифікацію двигун планує отримати не раніше кінця 2024 року. А серійне виробництво 30 двигунів щороку може розпочатись не раніше 2025 року.

Другий варіант – поршневий двигун АПД-500. Двигун розробляється Російським державним Центральним інститутом авіаційного моторобудування спільно з «Центральним науково-дослідним автомобільним та автомоторним інститутом» (НАМІ). Його технічні характеристики можна порівняти з двигуном RED A03, проте АПД-500 використовує бензин замість дизельного палива. АПД-500 був створений на основі автомобільного двигуна, розробленого НАМІ спільно з Porsche в 2010-х роках. Це означає, що це неминуче залежить від імпортних компонентів. Чи зможе росія розпочати серійне виробництво АПД-500 самостійно, залишається під великим питанням.

Така сама проблема актуальна і для розвідувально-бойового БПЛА середнього класу «Оріон». «Центральний інститут авіаційного моторобудування» у москві разом із ГМЗ «Агат» розробляє поршневий двигун АПД-100/120. АДП-100/120 має стати аналогом поршневого двигуна Rotax 914 австрійського виробництва, який спочатку використовувався в БПЛА «Оріон». Однак суха маса АДП-100/120 становить 96 кілограмів проти 74,7 кілограма у Rotax 914 з усіма його підтримуючими системами. Більше того, 50 відповідальних компонентів паливної системи АПД-100/120, як і раніше, поставляються з-за кордону.

Проблеми у виробництві дронів у росії продовжаться і тільки посилюватимуться в найближчі роки. Окупантам все важче вирішувати нові питання, пов'язані з виробництвом дронів, особливо у військовій сфері. Водночас перегляд своїх амбіцій політично неприйнятний для кремля. Отже, російські бойовики ставатимуть все більш залежними від невеликих безпілотників споживчого класу для виконання розвідувальних завдань і відносно простих боєприпасів, що баражують, для бойових дій.