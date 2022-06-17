Російське військово-морське будівництво у Криму

Завдяки більш теплому порівняно з північною Росією клімату прибережна зона Чорного моря набагато сприятливіша для швидкого та без конструктивних дефектів будівництва великих суден. Російське військове суднобудування у Чорному морі відбувалося у різний час в історії Російської та Радянської імперій, аж до розпаду Радянського союзу та відновлення незалежності України у 1991 році, коли Москва втратила контроль над найважливішими верфями у Криму та навколо північного узбережжя Чорного моря.

У 2014 році Росія анексувала Крим, одразу ж запустивши активну військову індустріалізацію півострова. Внаслідок восьмирічної окупації найяскравішим російським “успіхом” у Криму є “воєнне освоєння” його території. Ця експансія спрямована на створення гігантської російської військової бази - так званого "непотоплюваного авіаносця" - процес, що включає створення надійної промислової, транспортно-логістичної, енергетичної та водної інфраструктури. Одним із ключових елементів цієї політики стало захоплення українських суднобудівних підприємств у Криму, їхня інтеграція до російської військово-промислової бази та видача ексклюзивних цільових військових замовлень підприємствам на півострові.

Згідно з російською державною програмою озброєнь, розрахованою до 2027 року, у 2016–2020 роках на кримських верфях було закладено чотирнадцять бойових кораблів, призначених для Чорноморського флоту Росії, у тому числі крилаті ракетні корвети типу «Каракурт», модульні патрульні кору. головне, два універсальні десантні кораблі (УДК), проект «23900», розраховані на транспортування 40 тис.. людина. УДК унікальні у військово-морській війні, тому що вони мають безпрецедентну здатність виконувати раптові, блискавичні десантні місії, а також виконувати командно-адміністративне управління флотом – здатність, якій агресору не вистачає у Чорному морі після затоплення флагмана «Москва» у квітні. При цьому вони можуть діяти поза досяжністю берегової артилерії та навіть деяких ракетних комплексів. У Чорному чи Середземному морі ці можливості можуть суттєво змінити регіональний баланс сил, надавши Росії більше військових можливостей, ніж вона мала досі.. Вони значно підвищать можливості агресора з проектування сили та скоротять часовий інтервал для десантних операцій з кількох днів до кількох годин.

За словами офіційних осіб, через західні санкції і те, що російські військово-морські планувальники раніше зосередили увагу на будівництві кораблів класу фрегатів, будівництво УДК у Криму, ймовірно, буде відкладено до 2028 року, коли обидва кораблі повинні були бути повністю введені в буд. Ключовим каменем спотикання для Кремля є відсутність якісних газотурбінних двигунів. Хоча російські виробники озброєнь почали виготовляти їх у 2020 році, вони малоефективні, нечисленні та необхідні для фрегатів, на які була зроблена ставка ВМФ РФ. До 2014 року російський військово-промисловий сектор закуповував газові турбіни на миколаївських виробничих підприємствах України, які також мають можливості, що сягають радянських часів, для будівництва великих атомних кораблів та авіаносців.. Перлина в короні радянського військово-морського будівництва, величезні миколаївські верфі, таким чином, є критичною метою для Росії, яку вона намагається захопити.

З моменту окупації Криму в 2014 році Москва перетворила півострів на величезну військову базу, сприяючи перекиданню російських збройних сил по всьому Чорноморському басейну та Східному Середземномор'ю.. Але, можливо, не менш важливим є те, що окупований Крим перетворився на регіональний промисловий центр з будівництва військових кораблів.

Одразу після анексії півострова міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір задіяти всі виробничі потужності місцевої військової промисловості для виконання державного оборонного замовлення Російської Федерації. Таким чином, у середині квітня 2014 року Міноборони склало список із 23 кримських підприємств, у тому числі 10 суднобудівних та судноремонтних, які мали бути переорієнтовані на виробництво військового озброєння та техніки для агресора. Усі ці підприємства були конфісковані Кремлем у перші місяці після незаконного захоплення Криму.

Необхідно звернути увагу на історичну складову питання. Після російсько-турецької війни (1768–1774) та підписання Кючук-Кайнарджійського мирного договору прибережні території Чорного моря між Дніпром та Південним Бугом увійшли до складу Російської імперії.. Отримавши вихід до Чорного моря, Москва невдовзі взялася за створення Чорноморського флоту та побудувала для нього нові кораблі. Це призвело до створення в 1778 Херсонського адміралтейства на Дніпровському лимані, метою якого було саме будівництво вітрильних військових кораблів. Це Адміралтейство включало верф, служби управління та підтримки, майстерні та склади.

Херсонське адміралтейство у ХІХ столітті

У 1784 році, після захоплення Криму царською Росією, в Ахтіарській бухті (нині Севастопольська бухта) було утворено Ахтіарське (пізніше - Лазаревське) адміралтейство. У ХХ столітті це Адміралтейство було перепрофільовано виключно для обслуговування бойових кораблів Чорноморського флоту СРСР та ремонту його допоміжних судів.

У 1788 році на ділянці землі вздовж річки Інгул, при впадінні її в Південний Буг, було створено Миколаївське адміралтейство. У 1790 році основною метою міста Миколаїв стало забезпечення будівництва великих військових кораблів для російського Чорноморського флоту і розміщення штабу флоту. Однак, незважаючи на серйозні суднобудівні можливості Миколаївського адміралтейства, його потужності все ж таки не могли задовольнити зростаючі амбіції Російської імперії напередодні російсько-турецької війни 1828-1829 років.. Росії потрібні були лінійні кораблі з понад сотнею знарядь на борту, але вузька річка Інгул у Миколаєві та неглибокий Дніпровський лиман у Херсоні не дозволяли будувати такі великі судна. Натомість російська влада звернула увагу до глибоководного Миколаївського лиману для будівництва більших військових кораблів. У зв'язку з цим у 1826 році тут було створено Спаське адміралтейство.. В 1829 Херсонське адміралтейство, його служби, команди і суднобудівне обладнання були передані Миколаївському адміралтейству.

Миколаївське адміралтейство на річці Інгуль

Миколаїв став фактичним центром військового кораблебудування царської Росії до середини ХІХ століття. Показники інтенсивності будівництва лінійних кораблів у Миколаєві набагато перевершили очікування петербурзьких верфей, започаткованих Петром Великим. Миколаївські верфі вводили в експлуатацію в середньому по шість кораблів на рік, тоді як Санкт-Петербург будував майже не більше трьох. Однією з основних причин такого розриву у продуктивності праці був холодний та вологий клімат Петербурга.

Зростаючі апетити царської Росії, до розмірів і кількості бойових кораблів, призвели до створення в 1897 нового Миколаївського суднобудівного підприємства на глибоководній частині Південного Бугу: Військово-морського суднобудівного заводу (Чорноморський суднобудівний завод).

Чорноморський суднобудівний завод

Переваги південних верфей перед північними стали ще очевиднішими, починаючи з 1930-х років, з впровадженням у радянське суднобудування ручного дугового зварювання. Це пов'язано з тим, що низькі температури повітря мали значний негативний вплив на процес зварювання, а саме на утворення гарячих та холодних тріщин у металевому шві. Через цей дефект зварного шов корпусу судна міг зруйнуватися, а метал розірвався. Вплив температури на якість суднового зварного шва залишається актуальним і досі. Наприклад, автоматизоване зварювання під флюсом корпусу великого військового корабля з низьколегованих товстолистих марок сталі може проводитися при температурі не нижче -10 градусів Цельсія.

У 1938 році в Криму були побудовані дві нові верфі: верф «Затока» в Керчі, що спеціалізується на збиранні торпедних катерів, тральщиків, буксирів та рибальських траулерів, а також верф «Південна точка» у Феодосії, з випуску торпедних катерів (пізніше назва виробничого об'єднання Феодосії «Море»).

Але Миколаїв продовжував зміцнювати свої лідерські позиції у серійному будівництві великотоннажних бойових кораблів для радянського Військово-Морського Флоту. До середини ХХ століття до комплексу верфей цього міста входили: Суднобудівний завод імені 61 комунара (нині Миколаївський суднобудівний завод), який за своїми суднобудівними потужностями приблизно дорівнює Балтійському заводу в Ленінграді, і спеціалізувався на виробництві фрегатів, есмінців і крейсерів; Чорноморський суднобудівний завод - надгігантське підприємство, що почало будувати авіаносці в 1960-і роки, що збудувало перші протичовнові вертольотоносці ВМФ, а потім і важкі авіанесучі крейсера. На початку 1990-х років на цьому заводі планувалося будувати атомні авіаносці. Аналогів цієї верфі у Росії немає; Південний турбінний завод (зараз «Зоря-Машпроект») - єдиний на пострадянському просторі виробник газових турбін для кораблів ВМФ. Аналогів цього виробництва в Російській Федерації також немає. При цьому кримські верфі ділилися на кілька галузевих напрямків: Севастополь спеціалізувався на проведенні всіх видів ремонту бойових кораблів та допоміжних суден; у Керчі займалися великотоннажним цивільним суднобудуванням, а також малими бойовими кораблями, призначеними для Чорного моря, після побудови на верфях на річці Волзі; в 1970 він був розширений, щоб можна було побудувати кілька моделей сторожових фрегатів; Феодосія почала будувати швидкохідні бойові кораблі та цивільні судна з легких сплавів, у тому числі на підводних крилах (1956) та на повітряній подушці (1980).

Загалом розвиток кораблебудування в Чорному морі і навколо нього, що відбувалося в різний час протягом історії Російської та Радянської імперій, було обумовлено низкою сприятливих факторів.. Перш за все це був теплий чорноморський клімат, що особливо важливо для будівництва великих надводних бойових кораблів зі складною електронікою, а також для задоволення технічних вимог до будівництва на відкритих майданчиках (еллінгах).. По-друге, близькість верфей до маріупольських заводів з виробництва металу для кораблебудування.. Третім ключовим чинником була глибоководна зона верфей регіону (крім Феодосії), що дозволяло Росії будувати великотоннажні бойові кораблі, зокрема важкі авіаносці. І, нарешті, на північному узбережжі Чорного моря була розвинена інфраструктура для навчання та розміщення суднобудівного персоналу. Простіше кажучи, райони навколо Криму та його околиці протягом століть були джерелом життєвої сили російських амбіцій стати великою морською державою.

Росія втратила контроль над суднобудівними підприємствами в Криму та навколо північного узбережжя Чорного моря, 1991 року, після розпаду Радянського союзу та звільнення України від комуністичного ладу. Проте протягом наступних двох десятиліть верфі, які нині контролюються Україною, продовжували постачати виробникам військово-морського озброєння РФ такі необхідні компоненти, такі як газотурбінні двигуни. Така домовленість проіснувала до Української Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Відразу після анексії Криму Росією на початку 2014 року півострів був розділений на два "суб'єкти Російської Федерації" - Республіку Крим та місто федерального значення Севастополь, які підпорядковувалися центральній владі в Кремлі. Але згодом статус окупованих Криму та Севастополя було знижено, а “Кримський федеральний округ” ліквідовано. Натомість Росія передала весь Крим Південному федеральному округу, який перебуває у віданні чиновників Ростова-на-Дону. Цей акт серед іншого об'єднав цивільну структуру на півострові з регіональною військовою організаційною структурою - зокрема, всі елементи російських збройних сил у Криму були включені до Південного військового округу зі штабом у Ростові-на-Дону.

В рамках цього процесу сприяння воєнній індустріалізації Криму стало ключовим аспектом південно-східної політики Кремля, а також основним двигуном економіки півострова. І після восьми років окупації найяскравішим російським "успіхом" у Криму стало "військове освоєння" його території. Це "розвиток" фактично означало перетворення Криму на велику російську військову базу, що підтримується надійною промисловою, транспортно-логістичною, енергетичною та водною інфраструктурою. Серед центральних елементів цієї політики були експропріація українських суднобудівних підприємств у Криму, їхня інтеграція до російської військово-промислової бази та видача ексклюзивних цільових військових замовлень підприємствам на півострові.

Свідченням загальної тенденції мілітаризації економіки Криму є російський код економічної діяльності 84.22: "Діяльність, пов'язана із забезпеченням військової безпеки". Наприклад, Севастополь, головна база Чорноморського флоту Росії, з 2014 року отримав до 2,5 мільярда доларів на розвиток військових об'єктів, обладнання та озброєнь. Таким чином, на військову діяльність припадає 70% усієї економіки цього кримського портового міста.

У травні 2015 року Мінпромторг РФ запровадив так зване кураторство над кримськими підприємствами ВПК. За цією системою куратори повинні були ділитися замовленнями з кримськими верфями та контролювати їхню суднобудівну діяльність. Яскравими прикладами такого “кураторства” були: Відкрите акціонерне товариство «Ленінградський суднобудівельний завод «Пелла», що займалося Морським суднобудівним заводом (Феодосія), до того, як завод «Пелла» змінив свій статус і став орендарем об'єкта у Феодосії; Акціонерне товариство «Зеленодольський завод ім.. Горького» (м. Зелейнодольськ), що входить до складу суднобудівної корпорації «Ак Барс», яке захопило в серпні 2014 року суднобудівний завод «Затока» (м. Керч) і потім стало куратором цього суднобудівного заводу.

Схему кураторства було офіційно припинено у серпні 2017 року, коли ООН запустила пакет санкцій проти окупованого Криму. Але де-факто вона продовжується досі у вигляді поглинання кримських верфей російськими суднобудівними холдингами. Під час цього перетворення суднобудівний завод «Затока», наприклад, було перейменовано на Суднобудівний завод ім. Б. е. Бутоми у складі Суднобудівної корпорації «Ак Барс». А феодосійська Морська верф, що спочатку перебувала у віданні Ленінградського суднобудівного заводу «Пелла», згодом увійшла до складу Акціонерного товариства «Концерн Калашников». У 2018 році він був підпорядкований Російській держкорпорації «Ростех», а потім передано Об'єднаній суднобудівній корпорації Росії. Важливо відзначити, що в умовах окупації на кримських верфях немає іноземних суднобудівних замовлень – запроваджуються лише замовлення Кремля через російські суднобудівні корпорації.

Згідно з держпрограмою озброєнь Росії, розрахованою до 2027 року, у 2016–2020 роках на кримських верфях закладено чотирнадцять бойових кораблів, призначених для Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, вісім ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт" (малі ракетні кораблі за російською класифікацією), які оснащені крилатими ракетами великої дальності "Калібр" або ПКР "Онікс" (SS-N-25 Switchblade). Три будуються на Морській верфі і три все ще будуються на суднобудівному заводі «Затока», один корвет зданий в експлуатацію у грудні 2021 року, а останній все ще проходить ходові випробування. Цей клас бойових кораблів покликаний стати більш мореплавним та новим доповненням до корветів класу «Буян-М», які були спроектовані для прибережної зони та нині служать на Чорноморському флоті Росії.

Ракетний корвет "Каракурт", розроблений на базі іншого корабля - "Буян-М"

Чотири патрульні кораблі проекту 22160, що будуються на ССЗ «Затока», здатні нести різні комплекти модульного озброєння та обладнання, адаптовані до різних завдань. Цей клас військових кораблів насамперед призначений для таких завдань, як патрулювання, спостереження та захист у відкритому та закритому морі.

Патрульний корабель проекту 22160

Два десантні кораблі (ДДК) проекту 23900, спроектовані Зеленодольським бюро корпорації «Ак Барс». Цей клас призначений для експлуатації як у теплих, так і північних морях, у тому числі в крижаних водах Арктики.

Універсальний десантний корабель проекту 23900

Кремль додатково будує дев'ять допоміжних суден на кримських верфях. На заводі «Затока» будуються: «Волга» та «В'ятка» - подвійні криголамки-кабелеукладачі проекту 15310. Два судна забезпечення комплексу проекту 23131. Рятувальне судно проекту MPSV07. Три малих гідрографічних судна проекту 19910. Вантажний пором проекту CNF22. Морський завод брав участь у будівництві різних допоміжних катерів спільно з Ярославським суднобудівним заводом та Нижньовновгородським теплохідним заводом. Кримські підприємства українського концерну озброєнь «Укроборонпром» стали партнерами та постачальниками 59 підприємств російського ВПК після їхнього незаконного захоплення Росією у 2014 році. Конструкторсько-технологічне бюро «Судокомпозит» (Феодосія), Суднобудівне підприємство «Склопластик» (Феодосія) та Завод «Фіолент» (Сімферополь). Кримські судноремонтні заводи також були інтегровані до російського військово-промислового комплексу. Лише на Севастопольському морському заводі станом на січень 2019 року відремонтовано 38 різних російських бойових кораблів.

Будівництво російських військових кораблів по-різному впливає на безпеку Чорного моря щодо типу кожного судна.

Десантні кораблі відіграють важливу роль у ВМФ РФ, проте російські військово-морські чиновники вперше виявили інтерес до будівництва десантних кораблів лише через рік після вторгнення до Грузії у 2008 році.. "Якби під час торішнього конфлікту з Грузією у нас був клас корабля "Містраль" (французький десантний вертольотоносець) на Чорноморському флоті, ми виконали б завдання за 40 хвилин, а не знадобилися б 26 годин, як це було", - заявив тоді головнокомандувач ЗС РФ Володимир Висоцький.

Росія підписала контракт із Францією у 2011 році на постачання двох десантних кораблів класу «Містраль» на суму 1,2 млрд євро. Будівництво цих судів під назвами «Севастополь» та «Владивосток» розпочалося у 2012 та 2013 роках відповідно. Передача першого з них до РФ була запланована на жовтень 2014 року, і кораблі навіть пройшли кілька ходових випробувань на морському полігоні з російськими моряками на борту.. Але після анексії Криму навесні 2014 року та подальшого введення західних санкцій проти Росії договір щодо «Містралей» було розірвано. Натомість кораблі були продані Єгипту.

Французький універсальний десантний корабель типу "Містраль"

Після зриву угоди щодо «Містралю» з Францією заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов публічно заявив, що Кремль в односторонньому порядку побудує свій перший в історії “правовертолетоносець”, який буде введений у дію у 2022 році.. Примітно, що Росія отримала можливість побудувати такий військовий корабель лише після анексії Криму та експропріації Керченського суднобудівного заводу – одного з найбільших суднобудівних доків у Європі. У РФ таких аналогів немає. Два з цих розрекламованих кораблів було закладено на суднобудівному заводі «Затока» 20 липня 2020 року на церемонії, яку очолив Путін. Хоча спочатку пара судів мала отримати назви «Севастополь» і «Владивосток» - назви, раніше присвоєні «Містралям», - у результаті їх охрестили «Іван Рогов» та «Митрофан Москаленко». За даними джерел у російському суднобудуванні, до повномасштабного вторгнення в Україну, введення в дію першого з цих вертольотоносців очікувалося 2025 року, а другого - 2027 року. Згідно з заявою адміністрації заводу «Затока», обидва мали бути готовими до експлуатації у 2028 році.. Загальна вартість контракту на будівництво цих двох десантних кораблів, як повідомляється, становила 1,4 млрд. доларів. Кожен імовірно зміг би нести до 1000 морських піхотинців, 75 бойових машин, до 20 гелікоптерів, а також безпілотні літальні апарати (ударні та розвідувальні). Їхня корма, у разі спорудження, буде обладнана колодязем, здатним перевозити до шести десантних катерів проекту 11770 «Серна». Водотоннажність можливих проектів, складе до 40 тис. тонн, а довжина - понад 220 метрів. Їхня автономність передбачається до 60 діб у морі, а максимальна швидкість – 22 вузли.. Передбачається, що ці бойові кораблі повинні будуть оснащуватися ракетами, артилерійським та протиторпедним озброєнням, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також системою “командування, управління, зв'язку, обчислювальної техніки, розвідки, спостереження та рекогносцирування” (C4ISR) для виконання багатофункціональних завдань з участю морського десанту, бойових кораблів, ударної авіації, механізованих та інших військ. Кремль не приховує, що «Іван Рогов» та «Мітрофан Москаленко» призначені для експедиційно-десантних дій, на які часто посилаються самі російські ЗМІ, розповідаючи про перебіг будівництва кораблів.

Великий десантний корабель "Іван Рогов"

У Росії публічно не говорять про пункти призначення БДК після завершення будівництва. Один із цих кораблів може бути перекинутий до складу Північного флоту Росії, що забезпечить можливість проектувати морські десанти в Арктиці. Однак використання таких кораблів у північних широтах буде обмежено, оскільки вони не виготовляються із сталевих сплавів, призначених для бойових дій у складних льодових умовах.. Тим більше що Кремлю в Північному Льодовитому океані знадобилося б як мінімум чотири такі кораблі (один у морі, один у резерві в негайній готовності, третій у стані відновлення бойової готовності після ремонту, а четвертий неминуче перебуватиме у тривалому ремонті/модернізації), а також наряд сил супроводу.

Чорне море і Східне Середземномор'я як зона дії далекобійних кораблів виглядають більш переважними через близькість російських тепловодних військово-морських баз, а також можливості прикриття береговими засобами ППО (С-400, С-300, винищувачі берегового базування). Також важливо зазначити, що БДК розроблений як оперативний центр управління та контролю, і оскільки Росія втратила свій ракетний крейсер «Москва» внаслідок українського ракетного удару 14 квітня 2022 року, Чорноморський флот не має військового корабля, який в даний час може виконувати функції центру управління флотом. Нарешті, варто врахувати і технічну сторону: сучасні російські верфі досі не будували бойових кораблів водотоннажністю понад 5 тис. тонн. Це означає, що нові десантні судна, швидше за все, вимагатимуть технічного доведення та обслуговування поблизу будівельного майданчика навіть після їх введення в експлуатацію.

Подальша підтримка таких планів виходить із того факту, що у 2014 році Росія розглядала порти Севастополь чи Новоросійськ як базу для французьких «Містралей», а Кремль зараз, схоже, модернізує свої військово-морські бази в Новоросійську та Тартусі (Сирія) з метою розміщення та забезпечення розгортання цих типів великих бойових кораблів. Більше того, у 2019 році Росія розпочала модернізацію головної бази Чорноморського флоту в Севастополі. Нарешті, на знак його стратегічної значущості лише Чорноморський флот із чотирьох флотів Росії отримав спеціально для цього згадані російські федеральні ресурси для модернізації військово-морської бази. Таким чином, практично гарантовано, що хоча б один із десантних вертольотоносців, що будуються в даний час, увійде до складу Чорноморського флоту Росії, що різко змінить військово-морський баланс сил у Чорному морі та за його межами.

БДК унікальні для морської війни, тому що вони мають безпрецедентну здатність виконувати раптові десантні місії бліцкригу. При цьому вони можуть діяти поза досяжністю берегової артилерії та навіть деяких ракетних комплексів. У Чорному чи Середземному морі ці можливості можуть суттєво змінити регіональний баланс сил, надавши Росії більше військових можливостей, ніж вона мала досі. А саме, ВМФ РФ зможе спільно використовувати свої кораблі в загальновійськових операціях з іншими засобами ВМФ і ВПС РФ, що дозволить проводити високоманеврені морські десантні операції з повітря та моря проти ймовірного супротивника. Як правило, такі операції можуть включати: швидке захоплення прибережного плацдарму разом із двома-трьома стратегічно важливими державними об'єктами (порти, ГЕС, АЕС тощо) тактичною групою десантного батальйону. Цей загін утримуватиме територію до кількох днів, доки не висадяться основні десантні сили. Розгортання кількох повітряних та морських десантних ешелонів (до трьох-чотирьох бригад десанту/морської піхоти) спільно з десантними кораблями та військово-транспортною авіацією. Розгортання десантних сил із бойовою вогневою підтримкою, спільне використання комбінації бойової авіації та сил флоту. Розширення управління різними бойовими діями (десантними, ударними, протичовновими та іншими). Російські БДК не слід розглядати насамперед як захисні активи. Вони призначалися ведення активних наступальних десантних операцій.

Судна типу ракетних корветів та сторожових кораблів також грають велику роль. Міністр оборони Росії Шойгу у 2017 році визначив багатоцільові фрегати як основний клас російських бойових кораблів. Однак показово, що після цієї заяви Кремль не створив у Чорному морі нових фрегатів, хоча Чорноморський флот значно випереджає Північний, Балтійський і Тихоокеанський флоти за кількістю кораблів, що вводяться. Фактично керівництво ВМФ прийняло рішення зосередитися не на фрегатах, а на будівництві корветів, таких як ракетні корвети проекту 22800 типу "Каракурт", оснащені далекобійними ракетами "Калібр", а також малі сторожові кораблі проекту 22160 (клас МПС - морське). Ці кораблі були основними платформами, замовленими Кремлем для Чорноморського флоту з 2014 року.. За планами Генштабу РФ, корвети типу «Каракурт» разом із вже розгорнутими ракетними корветами проекту 21631 («Буян-М») мали скласти потужне мобільне морське ударне угруповання в Чорноморському регіоні та за його межами.

Безперечно, довгостроковий план Росії з будівництва військово-морського флоту до 2014 року ґрунтувався на припущенні, що українські постачання газових турбін продовжаться у наступному десятилітті. Але після вторгнення та анексії Криму ці критично важливі поставки було перервано та відкладено на невизначений термін, внаслідок чого російські стратегічні планувальники відклали російську програму будівництва фрегатів. Варто зазначити, що з радянських часів газотурбінні двигуни для військових кораблів Кремля виготовлялися у Миколаєві Україна, а дизельні – у Санкт-Петербурзі.. Миколаївські турбіни встановлювалися на всі великі радянські та російські військові кораблі (фрегати, есмінці, крейсери), а дизелі петербурзьких заводів призначалися, зокрема, для суден меншого розміру (корветів, ракетних та торпедних катерів, а також дизельних підводних човнів).

Після 2014 року Україна припинила постачання газотурбінних установок до Росії, що відповідно заморозило будівництво великих бойових кораблів до РФ - насамперед практично всю її фрегатну програму.. Іншими словами, російський флот з 2014 року мав стати корветоцентричним, дизельним флотом, і будь-які амбіції Кремля щодо створення відкритого флоту були заручниками втрати українських газотурбінних двигунів.. Цей факт частково допомагає пояснити, чому Україна така важлива для імперських планів Росії.

Російські дизелі побудовані за схемою "моноблочна зірка" (авіаційна схема) і вважаються багато в чому недостатніми та вкрай ненадійними для російських вимог. З цієї причини, у нульових, Росія переважно закуповувала для своїх корветів німецькі дизельні двигуни, але постачання цих найважливіших комплектуючих також було припинено після окупації Криму через західні санкції. Натомість Кремль спробував замінити німецькі двигуни китайськими, але зіштовхнулася з проблемою низької надійності останніх. Завдяки цьому досвіду нові російські корвети тепер використовують російські дизельні двигуни.

У світлі дилеми, що стоїть перед Росією: газ чи дизель, Кремль вибрав програму будівництва на кримських верфях, щоб дати російському військово-морському флоту велику силу та ударну потужність у північно-західній частині Чорного моря, де лежать його короткострокові військові цілі. А саме Росія вирішила, що їй потрібна велика ударна потужність проти берегової оборони України в Азовському морі, а також для охорони кримських морських флангів біля перешийка окупованого півострова, щоб заблокувати менший український флот у своїх базах і забезпечити свободу пересування для російських сил у північно- західній частині Чорного моря. У таких умовах ризику можуть зазнати і румунські військово-морські бази та сили. Оборонне замовлення Кремля на дванадцять корветів (вісім корветів проекту 22800 «Каракурт», оснащених крилатими ракетами «Калібр», та чотири сторожові кораблі проекту 22160 типу МПС) для Чорноморського флоту Росії розмістили на кримських верфях у Керчі та Феоді1. Варто зазначити, що планувалося оснастити МПС проекту 22160 модульним контейнерним озброєнням, у тому числі крилатими ракетами "Калібр" та/або протикорабельними ракетами "Онікс" (SS-N-25 Switchblade). Таку модульну систему було випробувано на Північному флоті на борту МПС «Василь Биків» у серпні 2020 року, але досі такі модулі до Чорного моря не вирушали.

Морське патрульне судно «Василь Биків»

У разі реалізації усієї програми корветів сумарний ракетний залп Чорноморського флоту РФ подвоїться порівняно з початковою силою флоту на момент повномасштабного вторгнення агресора 24 лютого. Він буде збільшено до 124 ракет «Калібр» з дальністю польоту 1500-2000 км за береговими цілями та до 76 протикорабельних ракет з дальністю 80-300 км за морськими цілями. Формування цього наступального морського угруповання зумовлене прагненням Кремля побудувати багатоцільову систему проектування військового удару через три кордони: 1) прибережні води України у північно-західній частині Чорного та Азовського морів; 2) можливе протистояння з НАТО у басейні Чорного моря; і 3) у Східному Середземномор'ї, де з 2010 року постійно присутні оперативне з'єднання ВМФ Росії.

Оцінка військово-морських навчань та оперативних розгортань Чорноморського флоту РФ в останні роки вказує на ймовірні основні завдання та напрямки дій російських бойових кораблів класу корвет на різних театрах військових дій. Одним із основних результатів західних та українських санкцій, запроваджених проти Росії після анексії Криму, стало припинення передачі та постачання компонентів військового та подвійного призначення, критично важливих для російського суднобудування.

Насамперед, як згадувалося вище, одна з найбільших проблем для Росії пов'язана з силовими установками, необхідними для вищезгаданих десантних вертольотоносців, що будуються на суднобудівному заводі «Затока» в Керчі.. БДК оснащуються дизель-газотурбінними установками М55Р. М55Р спочатку розроблялися для російських фрегатів, але сьогодні альтернативи для великих російських військових кораблів немає. До 2014 року газотурбінні установки для російських фрегатів постачалися з українського заводу «Зоря-Машпроект», що розташований у Миколаєві.. Але з того часу після розриву військово-технічного співробітництва України з Росією російські проектувальники були змушені спробувати відновити вітчизняне виробництво газових турбін. Терміни поставки цих найважливіших компонентів для російського флоту неодноразово переносилися, що свідчить труднощі, із якими стикається військово-промисловий комплекс агресора розробки та створення цієї техніки. Лише у листопаді 2020 року російська компанія «ОДК-Сатурн» змогла виготовити перші газові турбіни для російського фрегата «Адмірал Ісаков». Очікується, що аналогічними двигунами оснащуватиметься як мінімум ще вісім російських фрегатів цього типу, які Кремль планував побудувати до 2027 року.

Як зазначалося, фрегати мали стати основою російського флоту і бути основним пріоритетом російської суднобудівної програми. З огляду на це, а також низькі темпи виробництва газових турбін, що будуються в Керчі, БДК, ймовірно, зіштовхнуться із серйозними затримками.

Водночас у ВМФ Росії відчувається нестача швидкохідних десантних катерів та ударних безпілотників, які входять до арсеналу озброєнь, які будуть розміщені на БДК. Справді, російська промисловість не випускає важких моделей палубних гелікоптерів, і на озброєнні ВМФ складається всього кілька десятків радянських палубних транспортно-десантних гелікоптерів Ка-29ТБ. Можливим кандидатом на цю роль є Ка-65 «Мінога», але цей гелікоптер зараз лише розробляється. За найоптимістичнішим сценарієм перші Ка-65 будуть готові не раніше 2025-2026 років. Більше того, ця нещодавно розроблена система вимагатиме тривалих тестових випробувань.. Отже, для розміщення на борту перших "імпортозаміщених" десантних авіаносців можна розглядати лише розвідувально-ударні палубні вертольоти Ка-52К та протичовнові (пошуково-рятувальні) палубні вертольоти Ка-27.. А за відсутності важких палубних вертольотів та нестачі швидкохідних десантних катерів ця пара кораблів не зможе виконувати десантні завдання одночасно у повітрі та на морі.

Морський вертоліт Ка-52К - "Катран"

Росія також має труднощі з будівництвом корветів та МПС на своїх кримських верфях. 2019 року під загрозою санкцій Ленінградський суднобудівний завод «Пелла», що належить «J. J. Sietas Shipyard» (Німеччина), зупинив будівництво трьох ракетних корветів типу «Каракурт» на морському заводі Феодосії і передав недобудовані корпуси в район Санкт-Петербурга. Коментуючи вплив західних санкцій, директор підприємства Феодосії Олег Зачиняєв заявив: “Ми програємо в держзакупівлях через логістичні та санкційні обмеження, які пов'язані з неможливістю безпосередньо закуповувати різне обладнання.. Не секрет, що понад 50% комплектуючих і обладнання кораблів, що будуються, імпортується. Все це нам доводиться купувати за певними схемами, програючи нашим партнерам, які безпосередньо закуповують. У свою чергу, ніхто не хоче брати участь у конкурсах, які ми ініціюємо, бо не хочуть потрапити під санкції за співпрацю із кримськими підприємствами”.

Ще один випадок західних санкцій, що впливають на російське військово-морське виробництво, пов'язаний із морським патрульним кораблем проекту 22160, який Москва спочатку планувала збудувати з використанням дизельних установок німецького виробництва.. Проте до запровадження санкцій ЄС Росія встигла імпортувати дизельних агрегатів лише для одного МПС – Василя Бикова. Законтрактовані МПС, що залишилися, довелося перепроектувати під дизельні агрегати виробництва російського Коломенського заводу, що призвело до значних затримок виробництва.

Також важливо зазначити, що до 2014 року кримські верфі були здебільшого орієнтовані на будівництво та ремонт торгових суден, а також танкерів, контейнеровозів та морських платформ для українського нафтогазового сектору. Наприклад, комерційні проекти становили 70% річної виробничої потужності суднобудівного заводу «Затока» до того, як завод був захоплений окупаційною владою РФ. Ця верф щорічно будувала 3-4 багатотонних торгових судна та ремонтувала до 35 різних торгових кораблів. Але після анексії Криму міжнародні комерційні контракти було розірвано, а об'єкт потрапив під санкції ЄС, США та України. Усі кримські верфі почали стагнувати. Це підтверджують слова так званого глави кримської адміністрації Сергія Аксьонова, який наприкінці 2019 року наголошував, що кримські підприємства в середньому працюють на 40% від свого звичайного навантаження.

Глава "адміністрації" окупантів у Криму Сергій Аксьонов

У травні 2020 року верф «Затока» була паралізована великим страйком, викликаним невдоволенням робітників щодо зниження заробітної плати. Співробітники, які брали участь у страйку, заявили, що “персонал почав йти, судна перебувають у недобудованому стані, гроші на їхнє будівництво витрачені і вони не будуть введені в дію”. У зв'язку із зупинкою будівництва терміни введення в експлуатацію російських кораблів на кримських верфях неодноразово переносилися. На сьогоднішній день лише два з п'яти корветів типу «Каракурт», закладених на СРЗ «Затока» у 2016 році, здані в експлуатацію, і лише один МПС «Павло Державін» збудовано та передано Чорноморському флоту Росії у 2020 році.

Відповідно до «Основ державної політики Російської Федерації в галузі військово-морської діяльності на період до 2030 року» ВМФ Росії зробив велику ставку на оснащення своїх сил високоточними ракетами великої дальності, які, дозволить вирішити якісно нове військово-морське завдання для Кремля - знищити військово-економічний потенціал противника шляхом завдання ударів по його силах і життєво важливих об'єктах з моря. При цьому нарощування оперативного та бойового потенціалу Чорноморського флоту – одне з головних завдань Росії на період до 2030 року – упирається у створення багатофункціонального угруповання військ на території Криму, а також забезпечення постійної військово-морської присутності у Середземному морі.. Цю мету у Кремлі переслідують, зокрема, шляхом залучення суднобудівних підприємств окупованого Криму до своєї програми переозброєння.

Рішення російського уряду про початок кураторства над кримськими верфями іншими російськими підприємствами оборонної промисловості з подальшим повним придбанням цих об'єктів російськими суднобудівними корпораціями свідчить про те значення, яке Кремль надає своїй меті перетворення Криму на “непотоплюваний авіаносець”. У цій схемі кримські верфі реалізують стратегію Росії, виконуючи військові замовлення, що виходять із федерального центру. Фактично це означає повне управління кримськими верфями за колишньою радянською концепцією "великого північного брата", що викликає справедливе невдоволення працівником кримських верфей.

Проте найістотніший вплив санкцій та їх обмежень на виробничі можливості кримських верфей. Усі ці об'єкти перебувають під санкціями України та США, а суднобудівний завод «Затока» також знаходиться під санкціями ЄС. Крім того, заборони США та ЄС на експорт/імпорт товарів, технологій та послуг військового та подвійного призначення в/з окупованого Криму негативно позначились на можливостях розвитку суднобудування на півострові. У світлі цих умов збільшення держвоєнних замовлень Кремля кримським суднобудівним підприємствам не так зміцнює Чорноморський флот, як просто підтримує на плаву конфісковані підприємства в економічному плані. Одних військових замовлень недостатньо, щоб кримські верфі працювали на повну потужність, оскільки раніше вони покладалися переважно на міжнародні комерційні контракти. Росія не зможе збільшити обсяги виробництва на цих верфях або знайти для них нові цивільні замовлення, а тому протести робітників та скорочення робочих місць стануть неминучими.

Водночас було б неправильно недооцінювати чи скидати з рахунків військово-промислові зусилля Кремля у незаконно анексованому Криму.. Через відсутність ринкових альтернатив для кримських верфей Кремль може активно використати весь їхній потенціал, включаючи доступ до теплих вод Чорного моря, що має вирішальне значення для сучасних методів суднобудування.. І це переплетення регіональної військової політики Росії з промисловим сектором Криму обумовлено російською метою на вищому рівні перетворити півострів на форпост для демонстрації військової могутності у Чорноморському регіоні та за його межами.

Проте, зрештою, фінансові обмеження та технологічні прогалини стануть ахіллесовою п'ятою російських зусиль з модернізації та переозброєння флоту, оскільки і те, й інше може вплинути на терміни та графік введення в експлуатацію військових кораблів, які вже неодноразово відкладалися.. Згодом Росія поповнить Чорноморський флот декількома ракетними корветами та сторожовими катерами, що будуються на кримських верфях, але навряд чи це станеться раніше 2025–2027 років.

Те, що має турбувати світова спільнота найбільше, коли йдеться про програму будівництва військово-морського флоту Росії в Криму, то це два десантні вертольотоносці, або БДК, які будуються в Керчі. Москва продовжить роботу над цими двома бойовими кораблями на заводі «Затока», незважаючи на проблеми з виробництвом двигунів, страйками робітників і відсутністю досвіду будівництва таких великих військових кораблів саме на цьому заводі. Справді, завод «Затока» ніколи не будував бойовий корабель більший за 4500-тонний фрегат.. Тому очікуване введення цих судів у дію може відбутися не раніше 2028-2029 років. Однак після завершення можливості цих бойових кораблів значно можуть скоротити час, необхідний російській морській піхоті для швидкого переміщення та захоплення широких прибережних районів або критично важливої берегової інфраструктури. Виходячи з нинішніх можливостей Чорноморського флоту, нині для досягнення такої мети може знадобитися кілька днів, але після того, як Кремль введе БДК в експлуатацію, це може скоротити час виконання завдання до кількох годин.

Вид одного або обох російських десантних кораблів, що прямують до Середземного моря, також підвищить загрозу за межами Чорного моря.. Ось чому, принаймні, один або навіть два такі бойові кораблі, швидше за все, будуть дислоковані за межами басейну Чорного моря. У той же час, російські вертольотоносці будуть дуже вразливі для атак з моря і повітря і навіть, можливо, ударних безпілотників турецького виробництва «Bayraktar-TB2», що унеможливлює використання кораблів супроводу для забезпечення протиповітряної оборони та забезпечення їхньої бойової стійкості.

Але як тільки Росія буде повністю готова до розгортання вищезгаданих військово-морських ударних та штурмових можливостей, ймовірно, для будь-якої держави, окрім США та Великої Британії, можуть виникнути серйозні проблеми при зіткненні флотів у Чорному морі.

Якщо не зупинити Росію, найближчим десятиліттям Кремль впритул може наблизитися до створення потужного морського угруповання наступальних сил завдяки безпосередньої участі захоплених нею кримських верфей.. Це не тільки зміцнить військову міць РФ на Чорному та Середземному морях, а й значно підвищить військово-морські можливості Росії, дозволивши ВМФ проводити високоінтенсивні мобільні наступальні дії з моря та повітря по наземних об'єктах та живій силі.. Додавання цих військово-морських засобів дозволить Кремлю використовувати свої розширені військові можливості для примусу та шантажу, а також для виконання морських бліцкригів із захоплення прибережних територій, портів та островів.

При цьому було б помилкою вважати, що кремлівські військові планувальники будуть раді обмежитись виключно використанням верфей в окупованому Криму. Неподалік знаходиться перлина військово-морського будівництва – масивна Миколаївська верф, на якій досі збереглася більша частина інфраструктури радянських часів. У списку амбіцій Кремля перше місце займають його давні плани щодо будівництва атомних військових кораблів, у тому числі важкого атомного авіаносця.. Українські верфі, розташовані у Миколаєві, відіграли важливу роль під час холодної війни у виконанні радянських завдань щодо будівництва таких судів. І Путін розглядає цю частину України як "історично російську територію", яку кремлівський лідер називає "Новоросією". Саме тому 24 лютого 2022 року значну кількість російських військ було перекинуто у напрямку Херсон-Миколаїв.. Кремлю вдалося тимчасово зайняти райони Херсонської області і вийти на околиці Миколаєва, де запеклі спроби російських військ зайняти це місто і отримати доступ до його верф виявилися безуспішними. Українські війська дають відсіч противнику, і станом на початок червня просування окупантів у північно-західному напрямку зупинено, а з військовою допомогою Заходу угруповання росіян незабаром буде знищено.