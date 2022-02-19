Російські військові за океаном

19:47 21 травень Київ, Україна

Найманство заборонено в усьому світі. Але що робити з тим фактом, що в деяких країнах світу існують приватні військові компанії, які, по суті, виконують роботу найманців? Вся справа в тому, що основною відмінністю є визнання їхнього існування державою і прийняття до складу збройних сил, які можуть брати участь у військових діях від імені тієї країни, до якої вони належать. Такого точно не можна сказати про ПВК Вагнера, яка знаходиться на кожному кроці, де присутня армія Росії, і навіть далі. Однак, якщо ПВК Вагнера діє "таємно", нібито незалежно від Росії, то регулярні війська РФ такого собі дозволити не можуть. Для їхньої присутності на території іншої країни необхідно офіційне звернення лідера країни. Інакше, їхню присутність можна розцінювати як іноземне вторгнення або найманство.

У статті мова піде про те, що представники регулярних російських збройних сил поряд з вагнерівцями були помічені на іншому континенті, а саме в Венесуелі. Про це свідчать численні фотографії та відеозаписи, де видно білих людей з російською зброєю, а на відео чути російську мову.

Почати необхідно з того, що на заході Венесуели, на кордоні з Колумбією тривають запеклі зіткнення армії Ніколаса Мадуро з повстанцями. У конфлікті беруть участь численні представники місцевих банд формувань, а також представників інших держав. Через це страждають мирні жителі, які або мігрують в Колумбію як біженці, або повертаються назад до Венесуели, оскільки в Колумбії не можуть знайти роботу. В цілому, на заході країни твориться справжній хаос. Вся справа в тому, що режим Ніколаса Мадуро став кривавим після розробки ним проєкту з видобутку природних копалин. Його звинувачують в причетності до банд, які контролюють копальні і змушують працювати на них людей. Через очевидну фальсифікацію на виборах, частина венесуельців підняла бунт. Путін завжди підтримував режим Мадуро, поставляючи йому провізію. Він залишається одним з чотирьох союзників Венесуели в світі, який відкрито визнає і підтримує правління режиму Ніколаса Мадуро.

На офіційному рівні Кремль продовжує всіляко виявляти свою всебічну підтримку Мадуро. 30 березня цього року Москва і Каракас підписали кілька десятків угод про співпрацю в галузі харчових продуктів, фінансів, енергетики, військового, наукового, технологічного та гірничодобувного секторів. Росія також підтвердила зобов'язання підтримувати Венесуелу в галузі охорони здоров'я, що передбачає збільшення поставок вакцин "Супутник V" і "Супутник Light".

Кілька днів тому з московського аеропорту Внуково венесуельська державна авіакомпанія Conviasa запустила прямий туристичний чартерний рейс Москва-Каракас-Москва, сподіваючись залучити в країну російських туристів.

Крім гуманітарної допомоги, Путін також надіслав російських військових, для участі у внутрішньому конфлікті на боці Мадуро.

Російські військові допомагають пораненому солдату регулярних збройних сил Венесуели

І якщо з ПВК Вагнера все зрозуміло - заперечення до причетності Кремля, заперечення їхнього існування, то з регулярними військами РФ все складніше. Заперечувати їхнє існування неможливо. А ось приховувати присутність в гарячих точках світу, де Росії не повинна брати участь - можливо, однак дуже складно. Викриття присутності російських військових в ЦАР триває досі, проте вже достеменно відомо, що Москва постачала африканцям не тільки інструкторів і зброю, а й живу силу для протистояння з такими же повстанцями як і в Венесуелі. До слова, Путін підтримує режими в обох країнах, надсилає "незалежних" спостерігачів на вибори, "безоплатно" надає провізію президентам в якості гуманітарної допомоги. Результат такого постачання - отримання офіційного дозволу на видобуток нафти, золота, алмазів та інших корисних копалин, дорогоцінних металів.

Фотографія, зроблена одним з венесуельських військовослужбовців. Підпис фото: "Російські військові інструктори (також можливі члени групи Вагнера) з силами Стратегічного оперативного командування Боліваріанських національних збройних сил".

Міжнародний аналітик Андрій Сербін Понт, директор регіонального координатора економічних і соціальних розслідувань, вказав місцевим ЗМІ на ключові елементи, далекі від фізичних характеристик, які вказують на російську військову присутність. В основному експерт аналізував озброєння і ремені, які були присутні в формі цих людей.

Сербін Понт зазначив, що військові використовували автомати Калашникова калібру, який не надається Боліваріанськими національними збройними силами. Також, у них є низка "аксесуарів", які, ймовірно, можуть використовуватися спеціальними підрозділами, але які недоступні звичайним військовим, особливо в Венесуелі.

За словами Сербіна Понта, чоловіки носять взуття марки, яка не поширена в країні, а також ремені, які не є стандартом для збройних сил Венесуели. Він сказав, що фотографії були зроблені всередині 923-го батальйону карибів.

"Це, ймовірно, показник російської військової присутності, яка діє на цій базі, забезпечуючи підтримку операцій Збройних сил. Це підказки; У мене немає паспортів цих хлопців, щоб знати (їхню національність)", - сказав він.

Він пояснив, що до складу зброї входять глушники за 1500 доларів, оптичний приціл за 700 доларів, магазини RPK, який не використовується в Венесуелі, і цівки за 200 доларів, яких також не бачили в FANB (National Bolivarian Armed Forces of Venezuela, Збройні сили Венесуели).

"Тут виникають сумніви, тому що рядовому не дадуть нічого, крім простого і голого «Калашникова». Все говорить про те, що це не венесуельські військові, і справа не в їхньому кольорі шкіри, а в екіпіровці, яку вони використовують", - підкреслив Сербін Понт.

Російські військові проводять інструктаж венесуельців

Більшість цих фото були зроблені в місці, де розташовується і веде бойові дії один з найбільш підготовлених підрозділів венесуельського спецзагону Batallón 923 de Caribes.

Проте Сербін Понт все ж є опозиціонером і можна припустити, що він все це вигадав, а фотографії взяті взагалі не з Венесуели. Однак навіть офіційні ЗМІ Каракаса підтвердили той факт, що російські військові прибули до Венесуели для підтримки регулярних військ. Більш того, вони повинні керувати групою безпілотних військ, а не навчати пілотів. А це ще одне свідчення того, що російські військові беруть безпосередню участь в конфлікті: "Цього четверга Оперативна зона комплексного захисту Ла-Гуайра повідомила про прибуття восьми фахівців з сил спеціального призначення Російської Федерації, які керуватимуть безпілотною авіаційною групою в Караякі".

Група російських військових, які прибули в штат Ла-Гуайра, місто Караяк, для підтримки кривавого режиму Ніколаса Мадуро

І тепер уже венесуельське регіональне командування підтвердило той факт, що російський спецзагін прибув в Караяк, для проведення патрулів за допомогою дронів. Однак, з огляду на гірничо-лісисту місцевість, це зробити неможливо. Тому російський спецназ буде патрулювати район пішки і за допомогою вертольота. З огляду на рівень підготовки і оснащення російських спецпідрозділів, важко уявити, щоб прилітаючи в заздалегідь відому місцевість, люди не знали, що патруль з використанням дрона буде неможливий.

Також на черговий фотографії, зробленій з записаного відео, видно, як представник армії Мадуро радиться з російськими військовими.На стіні розташована карта місцевості, де чітко виділена Колумбія, а поруч на дошці написані цифри, ймовірно, які вказують на кількість військових. Проаналізувавши фото, експерти припустили, що мова йде про захист кордону з Колумбією, а цифри на дошці показують, скільки венесуельців і росіян необхідно в тому чи іншому районі кордону. Це зібрання було проведено після того, як стало відомо про декілька тисяч біженців, які втекли до Колумбії.

Брифінг венесуельських і російських військових. Також видно карту і дошку з кількістю необхідних військ

Також один з венесуельських сайтів, який займається розслідуваннями, оприлюднив інформацію про проведені переговори між людьми на фото, в тому числі російським офіцером, і лідером угруповання, що виступає проти кривавого режиму Мадуро. Йшлося про тимчасове перемир'я і укладення союзу проти іншої банди, яка різко набирає сили. Про результати зустрічі поки невідомо, але факт участі російського офіцера говорить про його високий і офіційний статус.

Російська підтримка венесуельського лідера свідчить про бажання Путіна заволодіти тими ресурсами, якими володіє країна. Однак офіційна присутність російських військових може спровокувати конфлікт між Росією і США. Тому йому доводиться йти на військовий злочин і приховувати присутність представників своєї армії. В черговий раз Путін підтверджує статус підступного лідера, який готовий піти на все заради збагачення.