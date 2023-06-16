Російські пропагандистські погрози

06:40 12 червня Київ, Україна

Країни Балтії також є колишніми республіками СРСР. Це означає, що для путіна це такі ж держави з “фальшивим суверенітетом” і він неодмінно має намір повернути їх до росії. Однак жодних важелів тиску у путіна більше не залишилося, окрім гучних слів пропагандистів. І оскільки він не має наміру відступати, то планує використати всі засоби, щоб повернути можливість переговорів із країнами Балтії.

Після того, як путін розпочав повномасштабне вторгнення до України, росія, її дипломати, політики та чиновники стали вигнанцями. Так само, в країнах ЄС було вислано безліч російських дипломатів та послів, а організації, на кшталт «Росспівробітництва» та «Російських будинків» почали закривати повсюдно. У будь-якому посольстві рф завжди знаходилися службовці з російської розвідки різних відомств - ФСБ, ГРУ, СЗР. Часом у посольстві було більше штатних співробітників із силових структур, ніж самих дипломатів. Така сама ситуація і з «Росспівробітництвом» - крім того, що ця організація є розповсюджувачем ідей "російського світу", вона також залишається оплотом для шпигунів кремля.

Щоб повністю не втратити можливість “працювати” в ЄС, у січні 2023 року, за особистого схвалення путіна, було розроблено план під назвою «Балтика на зламі епох: нові виклики та імперативи розвитку» або просто – «Балтійська платформа». Її метою стало повернути можливість вести переговори з країнами Балтії, а також зі скандинавськими державами, Німеччиною та Польщею.

"Балтійська платформа" розрахована на залучення цивільного суспільства країн ЄС. На порядку денному мають порушуватися питання, найбільш актуальні для Європи, оскільки модель ініціативи було взято із Глобальної стратегії Євросоюзу 2016 року. Мається на увазі, що проблеми екології, Арктики, глобального потепління, наукових досліджень та інших глобальних та важливих для всього цивілізованого світу питань мають залучити лідерів громадської думки (ЛГД) – політиків, науковців, знаменитостей тощо. Це необхідно, щоб кремль міг підтримувати зв'язок із Заходом. Також «Балтійська платформа» має послужити поштовхом, щоб демілітаризувати регіон. Однак на сьогодні не зрозуміло, як це може бути реалізовано.

Цікаво, що для налагодження політичного діалогу, для прихильності до себе країн Заходу, в кремлі навіть готові поступитися назвою регіону і перестати використовувати пострадянське "Прибалтика", замінивши його на загальноприйняті "Країни Балтії", "Балтійський регіон".

Творці проєкту «Балтійської платформи» рекомендують маніпулювати проблемами екології, спеціально перебільшуючи їх та моделюючи гіпотетичні катастрофи світових масштабів. Щоб на кремлівську ініціативу звернули увагу та повірили, що її учасники справді займатимуться тим, про що говорять, планується залучити Центр Балтійського моря при Стокгольмському університеті та Гельсінську комісію із захисту морського середовища Балтійського моря (ХЕЛКОМ). При цьому участь росії у ХЕЛКОМ була припинена після початку російського вторгнення в Україну.

Не маючи особливих надій на поновлення зв'язків з екологічними організаціями, на базі «Балтійської платформи» кремль планує створити аналог Ради держав Балтійського моря, з якої росія була виключена у березні 2022 року під назвою «РДБМ 2.0». Разом з тим, розроблено план щодо подальшого просування проєкту і, судячи з усього, це стане заміною «Російським будинкам» та центрам «Росспівробітництва».

Крім того, що «Балтійська платформа», при кураторстві високопосадовців із кремля, має просувати порядок денний “екологічних проблем” серед європейського населення за допомогою ЛГДів, восени 2023 року планується провести кілька заходів. Перші з них повинні торкнутися тем “біологічної різноманітності” Балтійського моря, ймовірні техногенні катастрофи, “згубний вплив мілітаризації”, “забруднення води” та інші екологічні проблеми. Однак на п'ятій зустрічі кремль уже хоче почати говорити про проблеми з енергетикою та енергоресурсами в Європі, а у фіналі повернутися до обговорення економічної підтримки росії та, відповідно, відновлення діалогу з кремлем. Крім того, агресор планує спростити візовий режим для європейців, які повірять у пропагандистський наратив про підвищення цін на комунальні послуги в зимовий період і захочуть перечекати зиму в рф. Таким чином, окупанти планують повернути якщо не позитивний образ своєї країни, то хоча б нейтральний.

Ідея про створення «Балтійської платформи» вперше прозвучала з вуст президента ІСЕМО РАН Олександра Динкині у 2022 році на зустрічі «Рубежів Союзної держави» – російсько-білоруського форуму. Тоді ж, головний редактор проросійського ЗМІ RuBaltic Олександр Носович прокоментував створення платформи так:

Коментар Носовича щодо майбутньої концепції «Балтійської платформи»

Вже в лютому 2023 року автор кремлівської ініціативи директор ІСЕМО РАН Федір Войтоловський назвав «Балтійську платформу» стратегічним проєктом і висловився про те, що “навіть у Прибалтиці та Польщі є люди, які розуміють значущість росії та що її не можна ізолювати від обговорення безпеки в регіоні". Проте, коли у Войтоловського запитали про «Балтійську платформу», він відповів, що ніколи не чув про таку ініціативу. Водночас проєкт продовжують готувати до реалізації.

Федір Войтоловський

Про це говорить початок обговорення "проблем з екологією" російських каналів інформації. Зокрема, одна з головних голів кремля, пропагандист соловйов у своїй авторській програмі зачепив тему можливої катастрофи в Балтійському морі. Його гість стверджував про проблему "хімічних боєприпасів", що зберігаються з Другої світової війни, на дні моря, які були зачеплені вибухом на «Північному потоці-1;2». Це сталося в березні і того ж місяця в Петербурзі провели День Балтійського моря, в рамках якого глави російських регіонів підписали Угоду про співпрацю для збереження і відновлення балтійської водної системи.

Окрім авторів «Балтійської платформи», її подальшим розвитком, просуванням та кураторством займеться оргкомітет, до якого вже записані такі суб'єкти: губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, старший брат Юрія Ковальчука Михайло, “омбудсмен” Тетяна Москальова (перебуває під санкціями за заперечення депортації українських дітей), ректор СПбДУ та єдинорос Микола Кропачов, який письмово підтримав путіна після вторгнення в Україну, ректор МДІМВ МЗС рф Анатолій Торкунов, ректор Балтійського федерального університету Олександр Федеров, президент Балтійського федерального університету Андрій Клемєшев, ректор Білоруського державного університету Андрій Король ім. Є.М. Примакова РАН Олександр Динкін, секретарка громадської палати рф Лідія Міхєєва, директор Інституту економіки РАН Михайло Головнін. Всі ці особи, тією чи іншою мірою є маргіналами, оскільки підтримують путіна, війну в Україні, і, незважаючи на посади деяких при академії наук, мають лише створювати видимість зацікавленості агресора в “екологічних проблемах”. Їхнім головним завданням є повернення росії за стіл переговорів, щоб агресора знову почали сприймати як актора міжнародного рівня.

Незважаючи на серйозність подібної ініціативи, в ЄС знають про «Балтійську платформу» та порівнюють її з попередніми аналогічними проєктами кремля. Наприклад, лише у 2021 році під керівництвом пригожина була створена Admis Consultancy Ltd, за допомогою якої також планувалося залучати ЛГДів до “питань екології” Балтійського моря. Однак вона не мала успіху. Взагалі, кремль уже протягом 10 років намагається створювати аналоги «Балтійської платформи», але з кожним разом, зазнаючи невдач, перейменовує їх і намагається просувати знову і знову.

Ймовірно, "нова" ініціатива агресора стане не більш ніж черговим інструментом викачування грошей з бюджету, що є, безумовно, позитивним чинником. Лідери громадської думки з країн Балтії, у тому числі Польщі та Німеччини, виявляться маргіналами з вкрай лівих або вкрай правих партій/організацій і, крім визнання в кремлі та серед пропагандистів, не знайдуть відгуку в широких масах європейців. Важко навіть уявити, що «Балтійська платформа» виллється у щось більше, ніж мрію, якщо навіть до повномасштабного вторгнення аналогічні проєкти не мали успіху.