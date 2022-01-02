Російські гібридні атаки проти НАТО на Балканах

У серпні 2021 року війська США були виведені з Афганістану через двадцять років місії, розпочатої після атаки Аль-Каїди 11 вересня 2001 року.. Хоча більшість військовослужбовців з інших країн-членів НАТО, які брали участь у місії, пішли двома місяцями раніше, події, що розгорталися протягом серпня та вересня, використовувалися проросійськими ЗМІ, переважно в Сербії, але також із великою аудиторією до Чорногорії, щоб дискредитувати НАТО як організацію.

Теракт 2001 року, що послужив початку військової операції США в Афганістані

Майже 20-річна місія НАТО в Афганістані завершилася на початку вересня. Швидкість, з якою сили Талібану взяли під свій контроль країну, увійшовши до столиці Кабул, і хаотичні сцени виведення переважно американських збройних сил викликали великий інтерес у засобах масової інформації у всьому світі. Так було і у Чорногорії, і у всьому регіоні. Усі виявлені наративи та піднаративи (більше 20) присутні у всіх подіях, пов'язаних з НАТО, тоді як тільки два з них були пов'язані з місією в Афганістані, крім підтексту про те, що конкретна місія провалилася, НАТО застаріло, тобто також виділяється неефективність організації.

Було проаналізовано близько 1000 статей, опублікованих в електронних ЗМІ Чорногорії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, включаючи публікації у соціальних мережах. Хоча існують відмінності в мовах, якими розмовляють у чотирьох країнах, аудиторія не має серйозних перешкод для розуміння контенту, опублікованого в будь-якому з регіональних ЗМІ.. Майже 20 відсотків проаналізованого контенту було визнано дезінформацією. Також аналіз показав, що п'яту частину “проблемного” контенту становить дезінформація, тобто навмисно розміщена помилкова інформація, що вводить в оману.

Більшість дезінформативних матеріалів поширювалася в Сербії, відомій своєю проросійською та антинатівською редакційною політикою. З 20 провідних інтернет порталів, ранжованих за кількістю опублікованого проблемного контенту, лише п'ять перебувають у Чорногорії.. І хоча решта 15 діють із Сербії, проте вони мають значний вплив у Чорногорії.

. Якщо додати той факт, що населення Чорногорії становить десяту частину населення Сербії, то 50% трафіку в Сербії дорівнює 5% трафіку з Чорногорії. На діаграмі вказано відсоток новин від інтернет порталів, який характеризує кількість матеріалу, опубліковане з антинатовськими наративами, пов'язаними з виведенням військ з Афганістану." width="638" height="383" />

Для половини медіа-ресурсів із Сербії Чорногорія входить до п'ятірки країн, звідки надходить їхній трафік. Якщо додати той факт, що населення Чорногорії становить десяту частину населення Сербії, то 50% трафіку в Сербії дорівнює 5% трафіку з Чорногорії.. На діаграмі вказано відсоток новин від інтернет-порталів, який характеризує кількість матеріалу, опубліковане з антинатовськими наративами, пов'язаними з виведенням військ з Афганістану.

Найменший обсяг дезінформації в чорногорських ЗМІ на цю конкретну тему можна пояснити особливостями місцевого медіа-ринку. Оскільки Чорногорія відносно невелика, доходи ЗМІ також є меншими, що ще раз відображає той факт, що більшість засобів масової інформації, які висвітлюють будь-які зовнішньополітичні теми, змушені покладатися на іноземні ЗМІ та інформаційні агенції. Більшість засобів масової інформації не мають кореспондентських мереж, а ті, які мають, в основному базуються у Вашингтоні або Брюсселі і зосереджені на відносинах з політикою інтеграції США чи ЄС і це не завжди погано. Більшість місцевих ЗМІ покладаються на джерела інформації, що заслуговують на довіру, такі як «BBC», «Reuters» і «AP», що також помітно за якістю публікованого контенту.

Незважаючи на те, що більша частина військ Північноатлантичного альянсу була виведена з Афганістану до початку серпня 2021 року, а сам блок складається з кількох трьох десятків країн, проросійські наративи містили в собі інформаційні атаки, що пов'язують саме виведення військ США як головний і єдиний фактор провалу. місії в Афганістані. ЗМІ також подавали американців, ніби вони є НАТО, створюючи синоніми з цих двох слів, таким чином намагаючись дискредитувати об'єднання. Хоча більшість публікацій в інтернет порталах були пов'язані з військами США та їх висновком, переважна кількість виявлених наративів та піднаративів була присутня в інших аналізах, пов'язаних з НАТО. Лише дві розповіді було зосереджено цієї конкретної місії, у тому числі переважав той, у якому говорилося, що “місія провалилася”. Аналіз показав, що друга пара наратив - піднаратив, яка вимірюється за кількістю публікацій, була “НАТО застаріло” та “НАТО неефективно”.

Статті та субнаративи за загальною кількістю використань серед досліджених матеріалів.

Завершення місії в Афганістані було використано не тільки для просування антинатовських, але й проросійських позицій. В одному конкретному випадку видання «glas-javnosti.rs», яке базується в Сербії, опублікувало статтю, що просуває підтримувану Росією ідею «нейтральної балканської четвірки» щодо НАТО. У матеріалі цитуються заяви російського чиновника Сергія Железняка, зроблені під час його останнього візиту до Сербії п'ятьма роками раніше, в якому він висловився, що можуть виникнути конфлікти, за які НАТО нестиме відповідальність, коли Чорногорія приєднається до військового об'єднання.. Проте за цей час не лише Чорногорія приєдналася до Північноатлантичного альянсу, а й Північна Македонія як в одному, так і в іншому випадку.. Принаймні ніхто про це не писав, адже неможливо уявити, щоб хоч один журналіст пропустив цю інформацію.

Сергій Желєзняк

Відбір був найпоширенішим риторичним прийомом, який використовувався у проблемному контенті - він був зафіксований приблизно в кожній третій проаналізованій публікації. Справа в тому, що більшість помічених публікацій опускали деяку важливу інформацію, яка поміщає події в належний контекст, особливо коли аналізовані статті ґрунтувалися на заявах різних політиків, офіційних осіб або “незалежних” експертів, відомих своїми антинатовськими настроями, з позиціями без будь-яких згадок. відповідних даних, які можуть поставити під сумнів зазначені твердження.

Наприклад, це було у разі повідомлення про те, що афганці все ще хочуть покинути країну, незважаючи на те, що тисячі біженців уже евакуйовано.. Ще одна новина, яка викликала великий інтерес, стосувалася зброї, залишеної в Афганістані військовими військами НАТО та США - у цих статтях наголошувалося, що таліби заволоділи технікою, проте не було конкретики, в якому стані була залишена техніка та в якій кількості.

У той же час, для впровадження “зерна” сумніву в силі НАТО та США, в уми громадян, особливо в Росії та на Балканах, такої інформації було достатньо. Як завжди, Росія використовує поверхневу інформацію, не підкріплену фактами, щоб створити вибуховий ефект. У більшості випадків, Кремль створює наративи для своїх інтересів і пропагандистів абсолютно не важливо, що вони не мають жодних доказів, головне створити галас і змусити засумніватися в діях демократичних країн.