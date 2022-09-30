Російські європейці у ПАРЄ

06:06 30 вересня Київ, Україна

Як відомо, росія завжди використовувала свої консульства, а також некомерційні організації за кордоном для шпигунства. Існує безліч розслідувань, де розповідається про штат російських посольств, у яких працюють агенти СЗР, ФСБ та ГРУ. Їхнім завданням є шпигунство різної спрямованості, а також вербування та підкуп прихильників кремля.

За останні кілька років наводилися приклади, де члени російської дипломатичної місії встановлювали зв'язок із співробітниками спецслужб, отримуючи у них відомості про НАТО, підкуповували робітників у сфері оборонної промисловості для доступу до секретної інформації про озброєння. Всі ці випадки давали зрозуміти, що російські шпигуни вербують проросійськи, або нейтрально налаштоване населення країн ЄС, молодший і середній офіцерський склад армій європейських країн, або охочих отримати невелику надбавку до зарплати людей, які мають доступ до секретної інформації. Водночас відомо і про вищих чиновників у Європі, яких вдалося залучити кремлю на свій бік.

В основному тими, хто йшов на співпрацю з путіним, були представники вкрай правих сил, які виправдовують дії нацистської Німеччини, висували законопроєкти проти надання біженства людям за расовою ознакою, які підтримують пропагандистський наратив про негативний вплив США на демократичний світ. На жаль, серед тих, хто має виступати оплотом захисту цивільного населення в кожній країні світу, також знайшлися люди, завербовані російською розвідкою і, мабуть, одержуючи за це фінансову винагороду від кремля.

Незабаром після початку повномасштабного вторгнення армії агресора в Україну, росія була виключена з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Це консультативний орган, створений з метою обговорення та укладання міжнародних конвенцій та резолюцій. Завдяки цьому органу Європа стала називати розпочату росією у 2014 році війну в Україні російською агресією, а не “громадянською війною”, як цього вимагали у кремлі, ЄС ухвалив резолюцію, згідно з якою анексія території Криму не визнавалася. ПАРЄ виступала проти федералізації України у 2014 році, створювала рекомендації щодо пошуку зниклих безвісти під час збройного протистояння на Донбасі, засуджувала агресію рф та закликала вивести війська зі сходу нашої країни. Оскільки ПАРЄ не має власних військових сил, її резолюції мають лише консультативний характер, проте рішення, які там приймаються, мають чинність у Раді Європи та ЄС, зумовлюючи їхній майбутній курс на міжнародній арені. Таким чином висловлювання “осуду та стурбованості” в ПАРЄ запускають механізми щодо виділення фінансової, військової, гуманітарної допомоги постраждалій стороні та розробки плану дій, як запобігти подібним ситуаціям у майбутньому та вирішити сьогодні.

Природно, що у Парламентській асамблеї делегати з різних країн мають насамперед працювати над захистом людей. Тобто, резолюції не повинні прийматися на користь будь-яких країн, лише на підставі особистої зацікавленості окремих держав, з порушенням міжнародного права, прав людини демократії.

Слід зазначити, що з 2015 по 2019 рік росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ, а її представники не могли обіймати керівних посад. Але у 2019 році їй повернули це право, незважаючи на агресію, що триває, порушення режимів тиші в зоні бойових дій, анексію Криму тощо. Що ж стало причиною? Офіційно - "росія виконала "Мінські домовленості" і виплатила заборгованість перед Парламентом". Але головними лобістами у цьому питанні стали колишні та майбутні голови ПАРЄ.

У січні 2022 року новим головою Парламентської асамблеї Ради Європи став Тіні Кокс. Після 24 лютого він засудив вторгнення росії до України. Щодо ухваленого рішення ПАРЄ про виключення рф з Ради Європи Кокс сказав – “це сумний момент, але я радий, що ми ухвалили таке рішення”. Очевидно, голова був засмучений самим фактом того, що на засіданні необхідно розглядати питання про виключення одного з членів, через недотримання ним міжнародних норм, статутів ООН та власне Ради Європи замість того, щоб підтримувати світову демократію та розробляти проєкти захисту людей в усьому світі.

Тіні Кокс – чинний голова Парламенту асамблеї Ради Європи

У той самий час є дані про те, що Тіні Кокс, як і деякі інші голови ПАРЄ до нього, став агентом кремля, і сталося це задовго до січня 2022 року. Людиною, яка зв'язала Кокса з кремлем, став Валерій Левицький. З 1995 по 1998 рік він був віцеконсулом генконсульства росії у Марселі, у 2002–2009 роках працював радником постійного представництва росії при Раді Європи у Страсбурзі, а з 2015 по 2018 рік – генеральним консулом росії у Страсбурзі. У той самий час до 1998 року Левицький, перебуваючи на посаді віцеконсула, вважався кадровим співробітником збройних сил рф, а це означає, що робота дипломатом була для нього лише прикриттям. 2018 року російського співробітника вислали із Франції за шпигунство. І якщо Левицький виправдовував таке рішення отруєнням Скрипалів (у зв'язку з доведеною причетністю співробітників ГРУ у замаху на сім'ю Скрипалів, країни ЄС вислали кілька десятків російських дипломатів), то французька газета Le Mond, посилаючись на спецслужби країни, пояснила, що дипломат займався посередництвом. для агресивних російських агентів впливу в Європі і навіть шпигунів. Він відкривав для них двері і домагався зустрічей із звичайно недоступними особами. Нарешті він займався операціями впливу та збором розвідданих, спілкуючись із високопоставленими дипломатами. Аж до прихованого впливу на певні стратегічні рішення установи, такі як ПАРЄ. До мережі впливу Левицького, крім іншого, входили: генеральний секретар ПАРЄ (1996-2006 рр.) Бруно Аллер, голови Рене ван дер Лінден (2005-2008 рр.), Педро Аграмунд (2016-2017 рр.).

У 2014 році Левицький зазначив у «Списку контактів ПФСЄ», що Тіні Кокс також є його агентом у Парламентській асамблеї. На зустрічі з колишнім генсеком Бруно Аллером у 2017 році, російський шпигун запропонував Кокса як майбутнього голову організації. Алер, попри свою відставку ще у 2006 році, залишався значущою фігурою у Раді Європи та підтримував контакти з багатьма представниками ПАРЄ. Через кілька днів Левицький зустрівся з Рене ван дер Лінденом, де також запропонував кандидатуру Кокса на посаду майбутнього голови асамблеї. Після початку війни проти України у 2014 році на росію були накладені санкції і кремль розглядав ПАРЄ як один із важелів щодо їхнього скасування. Тому своя людина на посаді голови мала велику значущість для рф.

З 2017 по 2019 рр. ван дер Лінден та Кокс лобіювали питання повернення голосу в Раді Європи росії, хоча Левицький очікував, що це відбудеться ще навесні 2018 року. Тим не менш, кремль повернув собі право брати участь у прийнятті рішень у ПАРЄ у 2019 році, вже після того, як російський посол набув статусу персона нон ґрата.. Це означає, що Левицький не лише не втратив своїх зв'язків, а й продовжив роботу з просування Кокса на посаду голови. Після того, як той став новим головою ПАРЄ, на російських порталах новин його описували, як “проросійського депутата-соціаліста”.

Очевидно, що для переділу сфер впливу в Європі путіну потрібна не лише сила. Підкупи та шантаж у стилі чекіста ніхто не скасовував. На жаль, навіть організації, покликані захищати права людини, дотримуватись норм демократії, не дають права вважати, що їхні учасники залишаться непідкупними. Не виключено, що багато з завербованих європейських дипломатів, політиків, членів міжнародних організацій могли піти на цей крок, оскільки вони склали враження про “непереможну росію та могутнього путіна”. Тобто вони вирішили - "краще бути з ним, ніж проти нього". Але після 24 лютого для багатьох стало зрозуміло, що образ росії надто прикрашений, а Володимир Зеленський, виявляється, значно впливовіший за путіна. Мабуть тому, Кокс, отримавши посаду голови ПАРЄ на початку цього року, зайняв прозахідну та проукраїнську позицію і навіть не намагається вжити будь-яких кроків, щоб допомогти своїм “друзям”, швидше за все, вже колишнім. Адже на посаду голови людину обирають на один рік і можуть переобрати лише один раз і вже в січні 2023 року Коксу і так буде нелегко, оскільки членам асамблеї добре відомо про його зв'язки з кремлем.